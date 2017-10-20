DHA YURT BÜLTENİ-3

1)EŞREF KOLÇAK KAZA YAPTI

SİNEMA satancısı Eşref Kolçak yaşadığı Buras\'nın Gemlik ilçesinde trafik kazası yaptı. 92 yaşıdaki sanatcı kazadan yara almadan kurtuldu. Oğlu Harun Kolçak\'ın ölümü ile büyük bir acı yaşayan Sinema Sanatcısı Eşref Kolçak, yaşadığı Bursa\'nın Gemlik ilçesinde kullandığı otdomobil ile maddi hasarlı kaza yaptı. Edinilen bilgiye göre kaza, Eşref Kolçak\'ın evinden çıktıktan sonra kullandığı 16 ZR 190 plakalı otomobil ile Gül Caddesi\'nden ana yola çıktığı sırada karşısına çıkan minibüse çarpmak için yolun ortasındaki bariyerlere çarpması ile meydana geldi. Kazadan yara almadan kurtulan Kolçak\'a tanıyanlar geçmiş olsun derken otomobili ise trafik polislerinin .aner vermesi sonucu gelen çekici ile kaldırıldı. Bölgede trafik akışının çok hızlı olduğunu söyleyen Eşref Kolçak, \"buranın rampa aşağı ve v iraj olması nedeniyle kazalar malesef çok oluyor. Bu bölgeye sinyalizasyon kurulmasını öneriyorum\" dedi. Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yaşanan kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı

Görüntü Dökümü

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Kaza yerinden görüntü

Detaylar

Hurşit TOPAL/GEMLİK(Bursa)(DHA)-

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2)HAVAYA ATEŞ ETTİKTEN SONRA KIZ KARDEŞİNİ REHİN ALDI

ELAZIĞ\'da, dün akşam saatlerinde oturduğu evde önce havaya iki el ateş eden daha sonra kız kardeşini rehin alan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Kubilay B., polis ekiplerinin uzun süren çabası sonucu ikna edilerek gözaltına alındı.Merkez Sürsürü Mahallesi Halit Hoca Efendi Bulvarı, Huzur Sitesi’ndeki bir apartmanın 5’inci katında dairede oturan ve psikolojik sorunları olduğu belirntilen 26 yaşındaki Kubilay B. dün akşam saatlerinde ailesi ile tartıştıktanr sonra evinin balkonuna çıkarak silah ile iki el havaya ateş açtı. Daha sonra içeri giren Kubilay B. evde bulunan kız kardeşini rehin aldı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, evin çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, kız kardeşini rehin alan Kubilay B. ile yapılan uzun görüşmenin ardından ikna edilerek gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Mahallede polisin aldığı önlem

-Özel harekat timleri

-Mahallede bekletilen sağlık ekipleri ve ambulanslar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ELAZIĞ, (DHA)-

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3)ARACIN MOTOSİKLETE ÇARPMASI GÜVENLİK KAMERASINDA

ŞANLIURFA\'nın Siverek İlçesi\'nde, hafif ticari aracın motosiklete çarpma anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Siverek\'te geçen salı günü sürücüsü belirlenemeyen 80 GE 192 plakalı hafif ticari araç, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde Mesut Yağmur yönetimindeki 63 EZ 373 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulan sürücü yaralandı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye götürülen motosiklet sürücüsü tedaviye alındı. Aracın motosiklete çarpması ve sonrasındaki gelişmeler bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerası ile kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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- Kaza anı

- Kaza sonrası toplanan kalabalık

- Ambulans ve polis ekibinin gelmesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

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4)BİSİKLET HIRSIZI YAKALANDI

ADANA\'da bisiklet hırsızı 36 yaşındaki Murat U. yakalandı.

Kent genelinden artan bisiklet hırsızlığına yönelik çalışma yapan Adana Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, apartman ve işyerlerindeki güvenlik kameraları incelemeye aldı. Polis görüntülerden 3 gün içerisinde apartman önlerindeki bisikleri çalan Murat U,\'yu görüntülerden belirleyerek yakaladı. İfadesi alınan zanlı suçlamaları kabul etmedi.

İşlemlerinin ardından Murat G., adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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***GÜVENLİK KAMERASI***

- Hırsızın apartmana girerken görüntüsü

- Yürürken görüntüsü

- Bisikleti çalması

- Bisikletin üzerinde apartmandan çıkarken görüntüsü

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- Polis aracının gelişi

- Zanlının araçtan indirilmesi

- Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi dış görüntüsü

SÜRE:02\'23\" BOYUT:146 mb

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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5)KIRŞEHİR\'DE SIRA DIŞI CAMİ



KIRŞEHİR’in Yenice Mahallesi’nde, 1910 yılında kerpiçten yapılan ve zamanla ihtiyaca cevap veremez duruma gelen Vakıflar\'a tescilli Hamidiye Camii, 5 yıllık çalışmanın ardından yıkıldı. Yerine modern ve doğaya uyumlu yeni bir cami yapıldı.

Yeni caminin yapılmasını sağlayan Hamidiye Camii Yaptırma Derneği Başkanı İsmet Yapıcı, ortaya çıkan sıra dışı caminin hikayesini anlattı. Kur\'an-ı Kerim\'deki Bakara Suresi\'nin 22\'nci ayetinden esinlenilerek, Azerbaycanlı 3 ressama çizdirilen resimlerle caminin duvarlarını Kırşehir’le özdeşleşen üzüm asması ve kavak ağaçlarıyla süsleyen, çimleri andıran ve sürülmüş tarladan esinlenerek halı, tavanını gökyüzü resimleriyle dizayn eden İsmet Yapıcı, \"Biz, camimizi altın varak ve gümüş şamdanlarla süslemedik. Sadece doğayı kullandık\" dedi.

Yapıcı, Kırşehir’in en büyük mahallelerinden olan Yenice Mahallesi’nde hızlı yapılaşmayla Yenicelilerin namaz kılıp, ibadetlerini yapabileceği bir camiye ihtiyaçlarının olması nedeniyle harekete geçtiğini belirtti. Mahallede, 1910’lu yıllarda kerpiçten yapılan mescit ve minareyi yıkarak, yeniden modern bir cami yapılması için kolları sıvadığını anlatan Yapıcı, 2 yıllık bir çalışma sonucu camiyi yıktırıp, yeniden ibadete açtıklarını söyledi.

Yıkılan mescit alanının küçük olması nedeniyle bitişiğindeki arsayı da satın alarak, projesini hazırlattığını ve kimseden para talep etmediklerini dile getiren Yapıcı, İstanbul’daki Kırşehirli iş adamlarından Mehmet Mermer’in 550 bin ve Ali Cihan’ın da 400 bin liralık desteğinin yanı sıra derneğe yardımda bulunan hayırseverlerin desteği sayesinde 2 milyon liralık harcamayla camiyi tamamlayarak, ibadete açtıklarını anlattı. Azerbaycanlı ressamlar tarafından iç resimleri yapılan ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nadir İlhan ile ressam Yalçın Karaca’nın önerilerini de dikkate alarak, Kırşehir’le özdeşleşen kavak ağacı ve üzüm asması fotoğraflarıyla caminin iç dizaynının yapıldığını belirten İsmet Yapıcı, şunları söyledi:

“Kırşehir’e böyle değişik bir cami kazandırmanın mutluluğu içindeyiz. Camimize açık hava konsepti vermeye çalıştık ve bunda da başarılı olduk. Aylarca bu konuda çalıştık, herkesten görüş aldık. Sonra da camimizi Bakara Suresi\'nin 22. ayetindeki ifadelere uygun olarak giriş bölümüne üzüm asması, pencere aralarına kavak ağaçları, mihraba şelale, tavanına gökyüzü ve bulutlar resmedilen ve zeminine çimeni andıran yeşil renkli halı ve sürülmüş tarlayı andıran bir halı döşettik. Bu halıyı da bir fabrikadan özel olarak dokuttuk. Bu görüntüler camiye gelenleri hayran bırakılıyor. Bize camiyi süslemişsin diyenler de elbette oluyor. Oysa biz camimizi altın varak ve gümüş şamdanlarla süslemedik. Sadece doğayı kullandık. Tam tersine gösterişten uzak, sadece doğayı kullanarak yaptık. Caminin dış duvarında büyük harflerle Arapça ‘Allah’ ifadesi yer alıyor. Bin kişinin gönül rahatlığıyla ibadetlerini yapabileceği bir camimize Kırşehir dışında da büyük ilgi gösteriliyor. Kırşehir’e gelen yüzlerce insan burada kendisini sanki doğadaymış gibi hissederek namazını kılıyor. Camimizin ibadete açılmasında maddi desteklerini esirgemeyen başta Mehmet Mermer ve Ali Cihan hemşehrilerimiz başta olmak üzere tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA) -

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6)BİNGÖL\'DE, ÖDÜLLÜK ARICININ BAL KOVANLARINA AYILAR SALDIRDI

BİNGÖL\'de, ürettiği ballarla Dünya 2\'inciliği ödülünü alan arıcı Mücdettin Çakan\'ın bal kovanlarına ayıların saldırdığı ve 50 Bal kovanını zarar verdiği belirtildi. Çakan, \"En az 3 ayı olduğunu tahmin ediyorum. Kovanları başka bir noktaya taşıyacağım. Ancak arılar, ayı saldırısına uğradığı için ilk gün çok saldırgandı. Bugün de hazırlıklarını yapıp kovanları başka bölgeye taşımayı düşünüyorum\"dedi.

İstanbul\'da 29 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ve 120 ülkeden 600 yarışmacının katıldığı 45\'inci Apimondia Arıcılık Kongresi\'nde ürettiği Bal dünya ikincisi seçilen arıcı Mücdettin Çakan\'ın, Bingöl merkeze 17 kilometre uzaklıkta bulunan Kartal Köyü\'ndeki bal kovanlarına gece saatlerinde ayılar saldırdı. Arıcı Mücdettin Çakan, kovanlarını incelediğinde ayı saldırısını geç anladığını belirterek, \"Önceki gün İstanbul\'dan Bingöl\'e geldim. Kovanların yanına uğradım. Önce 3-5 kovanın tahrip olduğunu gördüm. Ayı saldırısı olduğunu geç anladım. Diğer kovanlarında da hasar olduğunu fark ettim. Normalde ayılar petekleri parçalayarak yer. Ama bu ayılar peteklere zarar vermeden, kovanların 10-15 metre ilerisine götürüp yemiş\"dedi.

\"AYILAR, DÜNYA İKİNCİSİ BALI TATMAK İSTEMİŞ\"

Ayıların yemedikleri balları etrafa saçtığını ve olay yerinde ayı pençelerini gördüğünü söyleyen Çakan, \"Buradaki yaklaşık 200 kovanımdan 59\'una zarar vermiş ayılar. İlk gördüğümde şok oldum. Bu ayı olamaz dedim, sonra kovanları incelediğimde ayı saldırısı olduğunu anladım. Dünya 2\'ncisi baldan ayılar da tatmak istemiş. En az 3 ayı olduğunu tahmin ediyorum. Kovanları başka bir noktaya taşıyacağım. Ancak arılar, ayı saldırısına uğradığı için ilk gün çok saldırgandı. Bugün de hazırlıklarını yapıp taşımayı düşünüyorum. Hazırlıkları tamamlayıp kovanlarımı buradan taşıyacağım\" dedi.

İstanbul\'da yapılan kongrede Dünya 1\'inciliğini nem oranı nedeniyle, Çin\'e kaptırdığını anlatan Çakan, \"Ürettiğim bal, dünya yarışmasında 2\'nci seçildi. Kartal Köyü\'nde üretiyorum. Türkiye ve köyüm adına çok mutluyum. Yarışmada birinciliği Çin aldı. Birinciliği kaçırmamızın sebebi ise, tahlillerde nem oranından kaynaklandı. 1.6 nem oranı olarak ölçüldü. Bal erken çıkınca, nem oranı fazla oluyor. Bizde de erken çıktı ve dolayısıyla nem oranı fazla oldu. Kovanda biraz daha fazla kalsaydı, birinciliği kaçırmazdık\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Çakan\'ın bal kovanlarından detaylar,

-Ayıların saldırdığı kovanlardan detaylar,

-Balda ayı pençesi izleri

-Arıcı Mücdettin Çakan\'ın röportajı

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)-

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7)KAPLUMBAĞA TUKİ\'NİN DERBİ TAHMİNİ BERABERLİK

KOCAELİ\'nin Darıca İlçesi\'ndeki, Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi\'nde derbi maçları tahminleriyle adını duyurmaya başlayan \'Tuki\' isimli 97 yaşındaki kaplumbağanın Galatasaray ve Fenerbahçe derbisi için tahmini beraberlik oldu.

Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi\'nde derbi tahminleri adını duyurmaya başlayan kaplumbağa Tuki, Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi tahminde bulundu. Tuki\'nin önüne üzerinde takımların armalarının bulunduğu kutular konuldu. Tuki, Galatasaray\'ın bulunduğu kutuya doğru yönelirken, daha sonra iki kutunun arasında durdu. Tuki\'nin iki kutunun arasında durmasıyla beraberlik derbide beraberlik olacağı tahmin edildi.

Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi Eğitim ve Pazarlama Müdürü Gökmen Aydın, Tuki\'nin Türkiye\'nin en yaşlı kaplumbağası olduğunu belirterek, \"Tuki şu anda 97 yaşında. Dev aldabra kaplumbağası olan Tuki\'nin 270 kilonun üzerinde bir ağırlığı var. Kocaman bir kaya görünümünde. Tuki\'nin bir özelliği var. Özellikle derbi maçlarını doğru tahmin ediyor. Geçen seneki futbol sezonunda 2 tane tahmine yönlendirmiştik. İkisini de doğru bilmişti. Hafta sonu oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Tuki\'nin tahmini berabere. Biz tabi ki burada sadece önüne 2 tane kutu koyup onun bir tercih yapmasını bekliyoruz. Uzun süre Galatasaray\'a doğru yürüdü daha sonradan ortada durdu. Muhtemelen biz de Tuki\'nin düşüncesinden yola çıkarak bunu beraberlik diye yorumladık. Tuki\'nin hafta sonu oynanacak derbi için söylediği sonuç berabere\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Tuki\'den görüntü, tahminde bulunması

Gökmen Aydın ile röp.

HABER-KAMERA: Mesut IŞIK-Büşra KAYA-DARICA(Kocaeli), (DHA) -

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