DHA YURT BÜLTENİ-3

(ÖZEL)

1)HAŞDİ ŞABİ\' NİN BAZI BÖLGELERDEN ÇEKİLMESİ ERBİL\' DE SEVİNÇ YARATTI



Haşdi Şabi milislerinin 2 gün içinde girdikleri bölgelerden çekilmesi nedeniyle Erbil\'de halk sokaklara döküldü. Kutlamalarda ağır silahlarla havaya ateş açıldı. Haşdi Şabi milislerinin dün akşam saatlerinden itibaren girdikleri bölgelerden çekilmesi nedeniyle Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi\'nin merkezi Erbil\'de halk sokaklara döküldü. Haşdi Şabi milislerinin çekilmeye başladıklarının duyulduğu saat 01.30\'dan itibaren Erbil\'in 60 metrelik caddesi üzerinde çok sayıda kişi toplandı. Araçlarla konvoy yapıp gezen Erbilliler, Şii milislerin bölgeden çekilmesini kutladı. Kutlamalar sırasında sık sık ağır makinalı silahlarla havaya ateş açıldı. Öte yandan Irak Kürdistan Bölgesel yönetiminin kontrolünde bulunan Duhok ve Zaho\'da da sevinç gösterilerinin yapıldığı öğrenildi. Öte yandan Diyala\'ya bağlı Hanekin İlçesi\'nde yaşayan Kürtlerin dün akşam saatlerinde ayaklandıkları ve Haşdi Şabi milislerini şehir merkezinden çıkardıkları iddia edildi. Haşdi Şabi milislerinin şu ana kadar Şengal, Sinüne, Rabia, Zummar, Hanekin ve Kerkük\'ten çekildikleri öğrenilirken, akşam saatlerinde büyük bir peşmerge kuvvetinin Kerkük\'e gittiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Kutlama gösterileri

- Araç konvoyu

- Silahla ateş edenler

- Otomatik silahlarla ateş edenler

(Haber-Kamera: Felat BOZARSLAN / ERBİL,(DHA)

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2)DAYAKÇI ÖĞRETMENE AİLEDEN TEPKİ

ADANA\'nın Şakirpaşa İlkokulu\'nda \'D\' harfini yazamadığı için öğretmeni tarafından dövülen 7 yaşındaki Salih G.\'nin babası Mehmet G. öğretmen hakkında şikayetçi olacağını söyledi.

Merkez İlçesi Şakirpaşa İlkokulu\'nda bir sınıf öğretmeni, tahtaya kaldırdığı öğrencisi Salih G.\'den \'D\' harfini yazmasını istedi. Öğretmen Hacı A., minik öğrenciye \'D\' harfini gösterdi, ancak öğrenci, bu harfi yazmakta zorlandı. Yaklaşık 2 dakika boyunca öğrencisine \'D\' harfini yazdırmaya çalışan öğretmen, önce öğrencinin sırtına birkaç kez eliyle vurdu. Ardından öğrencinin elini tutarak, harfi yazdırdı. Buna rağmen harfi yazamayan Salih\'in başına vuran öğretmen, kazağından tutup, savurduğu öğrenciyi sırasına gönderdi. Bunlar yaşanırken, o sırada sınıfta bulunduğu ileri sürülen başka bir öğretmen dayak anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sosyal medyaya paylaşılan görüntüler üzerine Adana Milli Eğitim Müdürlüğü, soruşturma başlattı. Öğretmen Hacı A., açığa alındı.

PSİKOLOJİSİ BOZULDU

Olayın ortaya çıkmasının ardından, karakola giden erkek berberi olan baba Mehmet G. öğretmen hakkında şikayetçi oldu. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığı\'na da suç duyurusunda bulunacağını belirten Mehmet G., ilkokula yeni başlayan çocuğu bu şekilde davranılmasının kabul edilir bir durum olmadığını söyledi. Mehmet G, \" Para bulmak için gece gündüz çalışıyorum. Çocuklarım okusun devletine faydalı olsun. Öğretmenden maddi manevi şikayetçiyim. Çocuğum okula bile gitmek istemiyor. Psikolojisi bozuldu\" dedi. Anne Hamdiye G., ise \"Görüntüleri izleyince psikolojim bozuldu, zaten kendisi bir kaç gündür hasta. Biz kıyamıyoruz, bizim evladımıza vuruyor\" diye konuştu.

Açığa alınan öğretmen Hacı A. hakkındaki idari soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Öğretmeni tarafından dövülen 7 yaşındaki Salih G.\'den detay görüntüler

- Baba Mehmet G.\'nin konuşması

- Anne Hamdiye G.\'nin konuşması

- Salih G.\'nin öksürmesi

***ARŞİV***

- Salih G.\'nin öğretmeni tarafından darp edilirken görüntüsü

- Okuldan genel görüntüler

SÜRE:02\'39\" BOYUT:162 MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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3)İSMAİLOV\'UN 2 MİLYON LİRALIK OTOMOBİLİ İCRADAN SATILIYOR

MARDAN Palace\'ın bir tur şirketine borcu nedeniyle haczedilen, Azeri işadamı Telman İsmailov\'un oğlu Sarkan İsmailov\'a ait 2 milyon lira değerindeki lüks otomobili, 15 günlük taahhüt süresinde borç ödenmediği için icradan satılacak.

Antalya\'nın Kundu bölgesinde Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov tarafından 2009 yılında 1.4 milyar dolara mal edilen ve 2010\'da \'Dünyanın En Lüks Oteli\' seçilen Mardan Palace Hotel\'in suyu, yaklaşık 2 milyon TL\'lik borcu nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi Atık Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) tarafından 15 gün önce kesildi.

Rezervasyon alımı durdurulan ve oda satışları kapalı olan otel, bu kez bir başka borç nedeniyle gündeme geldi. Kısa süre önce ANS Tur, alacağı nedeniyle Mardan Palace Hotel\'e icra gönderdi. 465 bin lira alacağı karşılığı icra takibi başlatan tur şirketinin avukatları Ferda Perihan Savaşcı ve Özgür Savaşcı, Antalya 4\'üncü İcra Müdürlüğü aracılığıyla otele giderek icra işlemlerine başladı. Otel açılışında Sharon Stone, Richard Gere, Shakira, Paris Hilton, Mariah Carey ve Monica Bellucci gibi yıldızları ağırlayan ve bu yıldızlardan bazılarının da kullandığı Sarkan İsmailov\'a ait 2008 model Rolls-Royce Ghost marka yaklaşık 2 milyon lira değerindeki otomobil, icra memurları aracılığıyla haczedilerek yediemin otoparkına çekildi.

15 GÜNLÜK SÜRE DOLDU

Borcun ödenmesi için kendilerinden 15 gün süre istendiğini belirten avukat Ferda Perihan Savaşçı, sürenin dolduğunu ve borcun ödenmediğini söyledi. Bu nedenle Antalya 4\'üncü İcra Dairesi\'ne otomobilin icradan satışı için başvurduklarını belirten Savaşçı, “İcra dairesi tarafından satış için kıymet takdiri işlemleri yapılıyor. Üzerinde SGK\'nın da haczi bulunuyor. O dönemde Telman beyin oğlu bir dönem yetkiliymiş ve sadece o dönemin borçlarından sorumlu. Oğlunun adına olan araca eski SGK borçlarından dolayı da haciz gelmiş olabilir\" dedi.

Avukat Savaşçı, borcun sebebini ise şöyle açıkladı:

“ANS firması tur şirketinin otele müşteri getirmenin yanı sıra aynı zamanda şahsi ilişkileri de var. Elektrikleri kesildiğinde nakit para verilmiş ve onun karşılığında çek almışlar. Antalya 4\'üncü İcra Dairesi işlemlerini tamamladıktan sonra icradan satış için tarih açıklayacak.\"

180 BİN METREKARE ALANDA

Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov\'un sahibi olduğu AST 1989 Group\'un, Türkiye\'deki en önemli turizm yatırımı olan Mardan Palace Oteli, 180 bin metrekare alanda konumlu. Yapımı için 10 bin metrekare altın, 500 bin kristal kullanılan Mardan Palace Oteli, İstanbul\'un tarihi yapılarından esinlenilerek inşa edildi.

Görüntü Dökümü (14 Eylül\'de geçilmişti

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- Araçtan görüntü

- Otelden görüntü (Arşiv)

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera. Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA-DHA)

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4)AK PARTİLİ ÇALIK\'TAN ŞIRNAK\'TAKİ GÖÇÜKTE HAYATINI KAYBEDENLERİN AİLELERİNE TAZİYE ZİYARETİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Şırnak\'taki kömür ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 7 kişinin ailelerini ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın taziye dileklerini iletti. AK Partili Çalık, olayda ihmalli olanlar hakkında gerekenlerin yapılacağını söyledi. Şırnak\'a dün gece gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, AK Parti Şırnak İl Başkanı Halil İbrahim Erkan ile birlikte kömür ocağında meydana gelek göçükte hayatını kaybeden 7 kişinin ailelerini ziyaret etti. ak Partili Çalık ve beraberindekiler ilk olarak Yeni Mahalle\'de bulunan Mesut ve Yılmaz Mağrur ile Yüksel Uğur\'un ailesini ziyaret etti. Burada acılı baba Ömer Mağrur\'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın taziye dileklerini ileten Çalık, aile ile kısa bir süre sohbet edip sorun ve sıkıntılarının olup olmadığını sordu. Buna karşılık baba Ömer Mağrur, \"Biz kimiz ki Allah bize bu şerefi vermiş. Biz kimiz ki, Allah bize böyle evlatlar vermiş. Allah\'a şükür bugüne kadar onlar sayesinde başım dikti. En ufak bir kötülüklerini görmedim. O bana yeter. Ne mutlu o Allah verdi, o götürdü\" dedi. Daha sonra hayatını kaybeden Mesut Mağrur\'un eşinin yanına giden Çalık, odada bulunan kadınlara başsağlığı diledikten sonra dua edip evden ayrıldı.

Ardından göçükte hayatını kaybeden 21 yaşındaki Vedat Özden\'in akrabalarına taziye ziyaretti gerçekleştiren Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, daha sonra 52 yaşındaki, 8 çocuk babası Abdullah Kayaş\'ın ailesini de ziyaret etti. Hayatını kaybeden Kayaş\'ın babası Yusuf Kayaş ile tercüman aracılığı ile konuşan Çalık, \"Valimiz burada, Cumhurbaşkanımız\'ın talimatı ile tüm bakanlıklarımız olay ile ilgili çok yakından ilgileniyor. Cumhurbaşkanımız, \'git ilk önce ailelerimizle görüş, acılarını paylaşalım\' dedi. Ondan sonra ki işlemlerim tümü hem adli, hem idari devam edecek. Ama biz önce sizleri görelim. Kardeşlerimizi görelim dedik. Allah sabrımızı arttırsın\" diye konuştu.

Acılı baba Kayaş\'a herhangi bir isteğinin olup olmadığı sorulduğunda Kürtçe yaptığı konuşmada, \"Hepiniz başım gözüm üstüne geldiniz. Allah onların yardımcısı olsun. Allah onlardan razı olsun. Herhangi bir isteğim yok. Hiç davacı değilim. Birinden çocuğumuzu işe alması için ricada bulunuyoruz, işe alıyor, çalıştırıyor. Sonra bir şey oluyor, oğluma bir şey oluyor. Ben onlara mı dava açayım. Ben davacı değilim. Türkiye\'nin bütün malını bana verseler, davacı ol derlerse de olmam\" şeklinde karşılık verdi. Ak Parili Öznur Çalık da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, kimin suçu varsa, kimin hatası varsa, kimin ihmali varsa gereği yerine getirilmesi için talimat verdiğini söyledi. Abdullah Kayaş\'ın eşini ziyaret eden Çalık, burada Kayaş\'ın annesi, eşi ve çocukları ile yakından ilgilendi. Ailede ki bir engelliye ise gerekli yardımların yapılması için talimat verdi. Son olarak Mehmet İzer\'in ailesini ziyaret eden AK Partili Çalık ve beraberindekiler, buradan Şırnak Devlet Hastanesi\'ne giderek yaralı Sıddık Kabak\'ın sağlık durumu hakkında Başhekim Dr. Esra Şahin\'den bilgi aldı. Başhekim Şahin, hastanın hayati tehlikesinin devam ettiğini ve uyutulduğunu söyledi. Gece geç saatlerde, Valiliğe geçen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, burada Vali Aktaş ve görevlendirilen müfetişlerle bir toplantı yaptı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Çalık şöyle konuştu;

\"BİR DAHA BÖYLE HADİSELERİN OLMAMASI İÇİN GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAKTIR\"

\"Kömür ocakları bölgesinde bulunan 3 nolu açık kömür ocağında 17 Ekim 2017\'de saat 15.00 sularında yaşanan göçükte 7 işçi kardeşimiz hayatını kaybetmiştir. Bu vesile ile sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bugün arkadaşlarımızla birlikte Şırnak\'tayız. Başta Cizre olmak üzere Cizre\'deki hayatını kaybeden kardeşimizin ailesini kabrini ziyaret ettik, başsağlığı dileklerimizi ilettik daha sonra Şırnak\'taki ailelerimizi ziyaret ederek 7 ailemizi de ziyaret ederek başsağlığı dileklerinde bulunduk. En son Şırnak Devlet Hastanesinde yatmakta olan 18 yaşındaki evladımızı ziyaret ettik ve 7 vefat eden 1\'de ağır yaralı insanımız var öncelikle Şırnak ve ülkemize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla da bugün yapmış olduğumuz hem görüşmelerimizi hem de ziyaretlerimizi tamamladık. Sayın Valimizi ziyaret ettik ve Sayın Valimizle yapmış olduğumuz ziyaretler çerçevesinde de değerlendirmelerimizi yaptık. Kazanın olduğu andan itibaren Sayın valimiz ve buradaki Emniyetimiz, Jandarmamız hemen aynı anda kazanın olduğu mekana gitmişlerdir ve kazanın olduğu andan itibaren de bölgeye hem UMKE, hem AFAD, hem de 112 Acil Sağlık Ekiplerimiz aynı anda sevk edilmiş ve çevredeki maden ocaklarında çalışan işçilerimizin de yardım ettiği kurtarma çalışmalarıyla maalesef 7 işçimiz göçükten çıkartılarak bölgede hazır bekletilen ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılmış ve maalesef bir az evvel söylediğim gibi 7 işçimizi kurtaramamışız ve kaybetmişiz, vefat etmiş vaziyetteler. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı olayın ertesi günü göçükle ilgili soruşturma başlatmış vaziyette ve Şırnak Valimizde ilk andan itibaren konuları takip etmekte. Ben bir kez daha başsağlığı dileklerimi iletiyorum, inşallah ihmalin ya da aksaklığı her alan için hem idari hem de adli soruşturmalar başlatılış vaziyette gereği yerine getirilecektir, takibini bakanlıklarımız çok yakın takip etmektedir. Enerji Bakanlığımızın bürokratları sayın Bakanımızın talimatlarıyla buradadır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın bürokratları buradadır, İçişleri Bakanlığımızın Sayın Valimizin koordinasyonunda ekipler takiptedir, Adalet Bakanlığımız yine adli merciler tarafından takip edilmektedir, hadise yakın takiptedir inşallah en kısa zamanda bir kez daha böyle hadiselerin olmaması için gerekli tedbirler alınmış olacaktır diyorum ve hepinize çok teşekkür ediyorum.\"



Görüntü Dökümü

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-Çalık ve beraberindekilerin aileleri ziyaretleri

-Ailelerle sohbet etmeleri, dua etmeleri, hastane ziyaretti

-Öznur Çalık Şırnak Valiliği\'nde açıklama yapması

-Genel ve detay görntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)-

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5)İNTİHAR ETTİĞİ SÖYLENEN KIZININ ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ İDDİA EDEREK SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

DİYARBAKIR\'ın Silvan ilçesinde yaşayan Kudret Kırtay, Şanlıurfa\'nın Viranşehir ilçesinde yaşarken geçtiğimiz hafta intihar eden 2 çocuk annesi kızı Eylem Tiller\'in intihar etmediğini, öldürüldüğünü ileri sürerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Anne Kırtay suç duyurusu dilekçesinde, \"Damadım Hüseyin, yaklaşık 1 ay kadar önce Amine Kocaağa isimli akrabamızı arayarak, Eylem\'i öldüreceğini söylemiş. Kızımın geleceğe yönelik planları vardı. Kendisi o kadar zulum görmesine rağmen hayat dolu birisiydi. Ben kızımın intihar etmediğini aksine Hüseyin Tiller veya ailesinden biri tarafından öldürüldüğünü düşünüyorum\"dedi.

Şanlıurfa\'nın Viranşehir İlçesi\'ne bağlı Kurumgazal Mahallesinde yaşarken 12 Ekim tarihinde tüfek ile intihar eden 2 çocuk annesi Eylem Tiller\'in annesi Kudret Kırtay, kızının intihar etmediğini, kocası yada kocasının ailesinden biri tarafından öldürüldüğünü iddia ederek, Diyarbakır\'ın Silvan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Kızlarını Silvan\'da toprağa verdiklerini söyleyen anne Kudret Kırtay, kızının severek damadı Hüseyin Kırtay\'a kaçtığını ve daha sonra evlenerek 2 çocuk sahibi olduklarını belirterek, kızının intihar ettiğine inanmadığını söyledi.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Silvan Cumhuriyet Başsavcılığına kızının ölümünün araştırılması için suç duyurusunda bulunan Kudret Kırtay, suç duyurusu dilekçesinde, kızı Eylem ile sık sık telefon ile görüştüklerini, kızının yaklaşık 9 sene önce şuan damadı olan Hüseyin Tiller ile kaçtığını belirtirek, \"O tarihten itibaren aralarında sorunlar bulunmaktaydı. Eşi tarafından farklı zamanlarda darp edildiğini, hakarete maaruz kaldığını bize söylüyordu. Kızım şiddet gördüğü için sürekli Diyarbakır Silvan\'da bulunan evimize gelirdi. Kızım eşinden ayrılmak istediğini bize söylerdi ancak, çocuklarını vermek istemediği için her defasında Viranşehir\'e geri dönerdi. Kızımın intihar ettiğini düşünmüyorum. Kızımın psikolojik durumunun iyi olduğunu düşünüyorum. Kızım eşi tarafından aldatıldığını düşünüyordu ve bunu ispatlamak istediği için her seferinde eşi tarafından tehdit ediliyordu. Kızımın eşi tarafından öldürüldüğünü düşünüyorum. Öldürülme sebebi de budur. Damadım Hüseyin, kızımdan kurtulmak istiyordu. Damadımın abisi Salih Tiller, kızımın ldürüldüğü gün akrabamız olan Amine Kocaağa isimli şahsı arayarak Eylem\'in kendini öldürdüğünü söylemiş. Hüseyin yaklaşık 1 ay kadar önce Amine Kocaağa isimli akrabamızı arayarak Eylem\'i öldüreceğini söylemiş. Kızım Eylem\'in geleceğe yönelik planları vardı. Kendisi o kadar zulum görmesine rağmen hayat dolu birisiydi. Ben kızımın intihar etmediğine aksine Hüseyin Tiller veya ailesinden biri tarafından öldürüldüğünü düşünüyorum. Bu cinayetin araştırılmasını istiyorum\" dedi.

\"KAYINBABASI DA ABLAMI DÖVÜYORDU\"

Eylem Tiller\'in kız kardeşi Emine Aslan da, ablasının intihar etmiş olabileceğine inanmadığını belirterek, \"Ablam Eylem Tiller\'in eşi ve ailesi, bize intihar ettiğini söylediler. Biz de bunu çok iyi biliyoruz ki onu eşi, ailesi ve bütün köy ablamı öldürdüler. Ablamın cenazesini Urfa Adlı Tıp Kurumu\'ndan aldık. Ablamın eşinin tüm erkek akrabaları oraya gelmişti. Hiç biri konuşmuyordu, hiç biri ağlamıyordu, hiç biri üzülmemişti. Onların yaptığı belliydi, biz sorduğumuzda inkar ediyorlardı, \'kardeşimiz yapmadı\' diyorlardı. Biz ablamın cenazesini aldığımız doktorla görüşmek istedik. Doktor korkmuş bir şekilde bizimle görüşmek istemedi. Biz oraya gittiğimizde savcı arabasına binip gitti. Oradaki erkek akrabaları bize göz dağı vermek için orada beklediklerini düşünüyoruz. Biz oradan sadece ablamın cenazesini alıp geldik. Silvan\'da defnettik. Ablamın bir sürü sorunları vardı. Ablam kaçarak gitmişti, kandırılmıştı, vaatler verilmişti. Gittikten sonra o da kandırıldığını anlamıştı fakat utandığı için geri dönmedi, orada yaşamaya başladı, çocukları oldu. Ondan sonra eşi onu sürekli dövmeye başladı. Sopayla, kabloyla dövdüğünü, her gün işkence yaptığını söylüyordu. \'Çocuklarım için katlanıyorum\' diyordu. Buraya gelip gittiğinde, hep sorunlarından söz ederdi. Biz de gitme dememize rağmen, \'çocuklarım için gideceğim\' diyordu. Kayın babasıyla birlikte oturduğu için kayın babası bile onu dövüyordu. Bir keresinde, kayın babası çocuğunu dövünce engellemeye çalıştığı sırada, kayın babası da onu dövdüğünü söylemişti. Daha öncede ablamın kocası bizim bir akrabayı telefonla arayarak onu öldüreceğini söylemişti. Bunları telefonda söylemişti, zaten biz bu telefon kayıtlarının da çıkarılmasını istiyoruz. Ne kadar inkar etse de ağzıyla itiraf etmiş, saklayamaz. Oradaki doktorlar, savcılar da gerçeği neyse ortaya çıkacaktır. Gerekirse mezarı açıp, yine otopsi yaptıracağız\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Eylem Tiller kardeşi Emine Aslan\'ın konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)-

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6)GEDİZ\'DE 357 AİLEDE KONUT SEVİNCİ

KÜTAHYA\'nın Gediz İlçesi\'nde, Belediye ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliği ile yapılan 357 konutun hak sahipliği belirleme kurası çekimlerinde duygulu anlar yaşandı.

Salur ve Ergenekon Mahalleleri\'nde inşa edilen 357 4. Etap TOKİ konutları için Gediz Kültür Merkezi\'nde noter huzurunda Konut Hak Sahipliği Belirleme kura çekimi yapıldı. Kura çekimlerine Gediz Belediye Başkanı AK Partili Mehmed Ali Saraoğlu, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mesut Yörük, Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Arpacı ve konut sahibi olmak için gelen vatandaşlar katıldı. Kura çekimi öncesi konuşma yapan Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, Gediz\'in son yapılanlarla birlikte 1041 adet TOKİ konutuna kavuşturulduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere katkısı olan herkese teşekkür etti. Başkan Saraoğlu, bir dönem hayal olan ev sahibi olma meselesinin gerçeğe dönüştüğünü, bu durumun kendisini de çok sevindirdiğini söyledi.

Konuşmasını tamamlayan Başkan Saraoğlu, 357 adet yapılan 4. Etap TOKİ Konutları için noter huzurunda kura çekimini başlattı. Başkan Saraoğlu, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mesut Yörük ve Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Arpacı\'nın yaptığı kura çekimi sonunda 357 aile ev sahibi oldu.

Başkan Saraoğlu\'nun çektiği kurada, ev hayali ile yanıp tutuştuğunu belirten Ramazan Karataş ilk kez ev sahibi olmanın sevincini yaşadı.

Kura çekimleri sonunda konuşan Ramazan Karataş, ilk kez ev sahibi olmanın heyecanını yaşadığını belirterek, \"Uzun yıllar kirada oturdum. 2 oğlum var, ev sahibi olduk, mutluyuz\" dedi.

Uzun zamandan beri ev sahibi olmanın hayali ile yaşadıklarını belirten vatandaşlar, senelerce ev kirası ödeyerek yaşadıktan sonra TOKİ sayesinde kiradan kurtulmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-357 adet yapılan 4. Etap TOKİ Konutları

-Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu\'nun konuşması

-Kura çekimi

-Ev sahibi olan Ramazan Karataş ile diğerlerinin konuşmaları

Haber-Kamera: Mehmet ALTINTAŞ / GEDİZ (Kütahya), (DHA)

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7)100 MİLYON LİRALIK MİRASTA VASİYETNAME İPTAL EDİLDİ

İZMİR\'in gayrimenkul zenginlerinden olan ve 83 yaşında ölen Mehmet Ertuğrul Leblebicioğlu\'nun, büyük kızı Ayşe Gülden Leblebicioğlu Ünal\'ı 100 milyon liralık mirasından mahrum bıraktığı vasiyatname, itiraz üzerine görülen davada, o sırada Alzheimer hastası olduğu belirlendiği için iptal edildi.

İzmir\'de apartman daireleri, işhanları, dükkanlar ve yazlıkları bulunan gayrimenkul zengini, iki çocuk babası Mehmet Ertuğrul Leblebicioğlu\'nun doktor olan büyük kızı 56 yaşındaki Ayşe Gülden Leblebicioğlu Ünal, 2013 yılında babasının Alzheimer hastası olduğunu, akıl yürütme, yargılama ve iletişim kurmakta güçlük çektiğini ve kız kardeşinin babasına ait hesapları kontrol altında tuttuğunu iddia ederek, vasi atanması için dava açtı. Leblebicioğlu\'nun diğer kızı 52 yaşındaki Şebnem Leblebicioğlu Mızzı ise \"Babamın akli dengesi yerinde\" diyerek itiraz etti. Mahkeme, bilirkişinin Leblebicioğlu\'nun akli dengesinin yerinde olmadığı yönünde verdiği rapor doğrultusunda, vasi atanmasına karar verdi. Temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay\'da bulunduğu sırada, Mehmet Ertuğrul Leblebicioğlu 2015 yılında hayatını kaybetti.

VASİYETNAME İLE ŞOKE OLDU

Leblebicioğlu’nun hayatını kaybetmesinin ardından ortaya çıkan, noterde hazırlatılmış vasiyetnamede, kendisine vasi atanması için dava açan büyük kızı Ünal’ı, 100 milyon liralık mirasından mahrum bıraktığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Ayşe Gülden Leblebicioğlu Ünal, vasiyetnamenin iptali için dava açtı.

İzmir 2\'nci Asliye Hukuk Mahkemesi\'nde görülen ve sadece tarafların avukatlarının katıldığı davanın son duruşmasında karar çıktı. Hakim, Leblebicioğlu’nun kendisine vasi atanmadan önce vasiyetnameyi hazırladığını, ancak Adli Tıptan alınan raporlara göre, vasi atanmadan önce de Alzheimer hastası olduğunu belirterek, vasiyetnameyi iptal etti.

Mehmet Ertuğrul Leblebicioğlu\'nun eşi 82 yaşındaki Gönül Leblebicioğlu\'nun da uzun süredir yatağa bağımlı hasta olduğu öğrenildi.



FOTOĞRAF

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)

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8)YANAN BARAKASININ YERİNE YENİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYOR

KOCAELİ\'nin Darıca İlçesi\'nde, 62 yaşındaki Muradiye Büyükay\'a, 3 ay önce yaşadığı baraka yanınca komşuları sahip çıktı. Muradiye Büyükay kış gelmeden önce yeniden baraka yapmaya çalışırken, kendisine yardımcı olunmasını istedi.

Darıca Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesi Ufuk Sokak\'ta derme çatma bir barakada kedileri ile birlikte yaşayan Muradiye Büyükay, 3 ay önce barakasının yanması ile ortada kaldı. Komşuları yalnız yaşayan kadına sahip çıkarak, evlerini açtı. Komşularında kalan Muradiye Büyükay, bir yandan da barakasının yandığı yerde kendi çabalarıyla barakanın yapımına başladı. Komşularına yük olmak istemediğini söyleyen Muradiye Büyükay, kış gelmeden barakasını tamamlayarak evinde yaşamak istediğini söyledi. Yalnız yaşayan, komşularının yardımı ile yaşamını sürdüren Muradiye Büyükay, kendisine yardımcı olunmasını isteyerek, \"Sosyal Yardımlaşma Vakfı\'ndan bana 250 TL\'ye kiralık ev bulmam istendi. Bu miktarda bana yardımcı olunacaktı. Ancak, 250 TL\'ye kiralık ev nerede var? Bu fiyatta kiralık ev bulamadım. Çaresiz yeniden barakamı yapıyorum. Kış gelmeden barakayı bitirmeye çalışacağım. Bana yardımcı olunmasını istiyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Muradiye Büyükay\'ın arsada görüntüleri

Muradiye Büyükay ile röportaj

Muradiye Büyükay\'ın barakasını yapmaya çalışması

Kedilerini sevmesi

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA) -

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9)20 BİN MANTAR PANO ÇİVİSİ İLE TÜRK BAYRAĞI MOTİFİ YAPTILAR

TOKAT’ta 26 Haziran İlköğretim Okulu öğrencileri 20 bin mantar pano çivisi kullanarak 1 metre eninde 1,5 boyunda Türk bayrağı motifi yaptı.

Kent merkezinde, 26 Haziran İlköğretim Okulu 6-C sınıfı öğrencileri, Türkçe öğretmeni Mevlüt Taşkın eşliğinde 20 günde 20 bin mantar pano çivisi kullanarak strafor üzerine Türk Bayrağı ve Tokat’ın tarihi mekanlarının motifini yaptı. Teneffüslerde ve okul çıkışlarında öğrenciler, gözetmen öğretmen eşliğinde mantar pano çivilerini strafor üzerine yerleştirerek 1 metre genişliğinde, 1,5 metre boyunda olan Türk bayrağı motifini oluşturdu.

26 Haziran İlköğretim Okulu Türkçe öğretmeni Mevlüt Taşkın, tabloyu 20 günlük bir sürede öğrencileri ile birlikte yaptıklarını söyledi. Taşkın, \"Bu çalışmada 20 bin mantar pano çivisi kullandık. Bunların temini çok zor oldu. Çünkü kutu olarak aldığımızdan oldukça maliyetliydi. Bunları doğrudan toptancısından temin ederek işe başladık. İkinci bir zorluk ise farklı renkte olmalarıydı. Toplamda bize 13-14 bin tane kırmızı gerekliydi bayrağımızı yapabilmemiz için. Bunları öğrenciler ile beraber boyadık. Renklerine göre ayırdık. Ondan sonraki 10 günlük süreçte çocuklarımız teneffüslerde, okul çıkışlarında, öğle aralarında severek koşarak bu işi yapmaya yöneldiler. Çok mutlu oldular güzel bir çalışma oldu. \'Değerlerimiz geleceğimizdir\' diyerek başlattığımız bu çalışmada öğrenciler süreç içerisinde dayanışmayı, sabretmeyi ve en önemlisi vatan sevgisi, memleket sevgisi, bayrak sevgisini aşılamak için bir amaç edindik. Ben hepsinin eline, emeğine sağlık diyorum\" dedi. 26 Haziran İlköğretim Okulu 6-C sınıfı öğrencileri ise projeyi eğlence içinde yaptıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Okuldan görüntü

-Öğrencilerin yaptığı mantar pano çivili bayrak desenli tablo

-Öğretmenin konuşması

-Öğrencilerden görüntüler

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)

(172 mb)

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10)ORTACA\'YA KARDEŞ ŞEHİR

MUĞLA\'nın Ortaca Belediyesi ile Romanya\'nın Mangalia kentleri arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Ortaca Temsilciliği Toplantı Salonu\'nda yapılan imza töreninde, Mangalia Belediye Başkanı Radu Cristian ile Ortaca Belediye Başkanı CHP\'li Hasan Karaçelik kardeş şehir protokolünü imzaladı. Konuşma yapan Başkan Karaçelik, \"Bizim yapacağımız bu işbirliği hem kültürel hem birbirimizi tanımak hem de ticari anlamda, iki ülke arasındaki işbirliğinin gelişmesine vesile olacaktır. Dostlarımız bugün bahçelerimizi gezdiler, çok beğendiler. Bu ticari kapasitenin artırılmasına da çok ciddi yardımcı olacaktı. Umarım diğer kentlerimizle, Romanya\'nın diğer kentleri bu tür yakınlaşma içine girerler, iki ülke arasındaki işbirliği daha da güçlenir. Ben şimdiden iki kente ve iki ülkeye hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum\" dedi.

Mangalia Belediye Başkanı Radu Cristian ise Başkan Hasan Karaçelik ve diğer yetkililerinin davetinden büyük onur duyduğunu belirtti. Türkiye\'de ilk kez Ortaca ile kardeş şehir olduklarını belirten Radu Cristian, \"Bir yıldır Belediye Başkanımız, bize \'bir an önce bu anlaşmayı yapalım\' dedi. Bugüne nasip oldu. Bugün sizlerin karşısında bu anlaşmayı imzalayacağız. Şehriniz çok güzel, turistik bir şehir. Bölgeyi çok beğendim. Bundan sonraki ticaretimizin gelişmesi açısından bu anlaşma çok iyi olacak. Diğer bütün çalışmalarımıza da katkısı olacak. Kültürel, turizm, ticaret ve birçok alanda katkı sağlayacak. Ülkelerimizin arasındaki ilişkilerin gelişmesine de katkısı olacak. Mangalia\'da 3 binin üzerinde Müslüman halk var, 6 tane de turistik nokta var. Mangalia, Romanya\'nın en eski şehirlerinden bir tanesi\" dedi.

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Haber- Kamera: Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), (DHA)



