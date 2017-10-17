DHA YURT BÜLTENİ-3

KUZEY IRAK\'TAN BİR ACI HABER DAHA (EK)

1)ŞEHİT ASKERLER HAKKARİ\'DEN UĞURLANDI

Türkiye sınırına yakın Zap Bölgesi\'ndeki Zer Tepe Bölgesi\'nde sürdürülen \'Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu\'nda PKK\'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu dün ve bugün şehit olan şehit olan toplam 4 asker için bugün uğurlama töreni düzenlendi.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı\'nda düzenlenen törene Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Yüksekova 3\'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile polis ve askeri yetkililer katıldı. Dün şehit düşen 37 günlük evli Piyade Uzman Çavuş 33 yaşındaki Furkan Aydın ile 1 hafta önce evlenen 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş İlhan Sezer\'in yanı sıra aynı bölgede bugün şehit düşen 26 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Adam Gezer ile 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Seçkin Arıkan\'ın özgeçmişleri okunduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu.

Şehitler için dua okunmasından sonra askerler tarafından bir süre omuzlarda taşınan şehitlerin cenazeleri helikoptere konuldu. Piyade Uzman Çavuş Furkan Aydın (Osmaniye), Piyade Uzman Çavuş İlhan Sezer (Bolu), Piyade Uzman Çavuş Adam Gezer (Erzurum), Piyade Uzman Çavuş Seçkin Arıkan (Eskişehir) memleketlerinde bugün toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

HAKKARİ/DHA

======================================================

2)IRAK ORDUSU VE HAŞDİ ŞABİ GÜÇLERİ KERKÜK\'DEN SONRA SİNCAR\'A GİRDİ

IRAK Ordusu ve Haşdi Şabi güçleri, dün Kerkük ve bazı ilçelerine girdikten sonra bugün sabah saatlerinde Sincar\'a (Şengal) da girdi. Sincar\'da bulunan Peşmerge güçleri çekilirken, kent merkezine Haşdi Şabi güçlerinin girdiği, kent çevresinde ise Irak ordu birlikleri ile federal polisler konuşlandı. Irak\'ın kuzeyinde tartışmalı bölgelere yönelik Irak ordusu ile Haşdi Şabi güçlerinin başlattığı operasyon kapsamında dün Kerkük ve bir çok ilçesine girilirken, bu sabah da Sincar\'a girdi. Bölgedeki kaynaklara göre, Irak Ordusu, Irak Federal Polis güçleri ile bu sabah saatlerinde Sincar\'a giren Haşdi Şabi birliklerinin yaklaşık 500- 600 kişiden oluşturları ve kent merkezine girdikleri belirtildi. Haşdi Şabi birliklerinin Şengal\'e girmesi ile Peşmerge güçlerinin mevzilerini bırakıp çekildikleri, Irak Ordusu ile Federal Polis\'in ise kent dışında konuşlandığı ifade edildi. Haşdi Şabi birliklerinin kent merkezindeki resmi kurumlara Irak bayrağı çektiği belirtilirken, Şengal\'in bazı bölgelerinde PKK\'lı teröristlerin de bulunduğu kaydedildi.

Irak ordusu ve Haşdi Şabi birliklerinin Sincar\'a girmesinden sonra Barzani\'ye bağlı peşmergeleri şehir merkezi, Şebabit, Solax, Til Kasep, Hemedan, Tilbenat, Çimento Fabrikası gibi birçok bölgeden çekildiği bildirildi.

Ferit ASLAN -DİYARBAKIR/DHA

======================================================

3)ARDAHAN’DA KAR VE FIRTINA

ARDAHAN\'da dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışının ardından akşam saatlerinde çıkan fırtına hayatı durma noktasına getirdi. Kent merkezinde öğrenciler kırılan ağaç dallarının arasından okula gitmeye çalıştı. Kar yağışının beraberinde getirdiği fırtına, kent merkezinde ve Ardahan- Artvin karayolu üzerindeki Sahara geçidi ile Ardahan- Posof karayolunun Ilgar geçidinde etkili oldu. Fırtına nedeniyle karayollarında görüş mesafesi sıfır metreye kadar düştü, bazı sürücüler aracını yol kenarına çekerek fırtınanın dinmesini bekledi. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde yollardaki buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Yetkililer, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı özellikle sürücülerin dikkatli tedbirli olmalarını istedi. Fırtına nedeniyle kırılan ağaçlar ise bugün öğrencilere zor anlar yaşattı. Şehir merkezinde kar kalınlığı 5 santime ulaşırken, yüksek kesimlerde ise 20 santimi buldu. Yoğun kar yağışının etkili olduğu 17 köy yolu ile bağlantı koptu. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler ise yazlık lastiklerle ilerlemekte güçlük çekti.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Şehirlerarası karayolundan görüntü

-Kent merkezinden görüntü

-Kırılan ağaçlardan görüntü

-Okula giden öğrencilerden görüntü

-Detay görüntüler

-Röportaj

Haber-Kamera: Deniz BAŞLI-Dinçer AKTEMUR/ ARDAHAN, (DHA)

============================================

4)\'TAPULU ARAZİM\' DEDİ YOLU TRAFİĞE KAPATTI

ERZURUM merkez Yakutiye ilçesinde \'tapulu arazim\' diyen Salih Ümit, belediyenin 15 yıl önce açtığı karayolunu briketle duvar ördürerek kapattı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden polislere tapuyu gösteren Nafiz Çakar, \"Burası yeğenim Salih Ümit\'e ait. Kendisi İzmir\'de yaşıyor. Benden yolu kapatmamı istedi. Briket alıp ulıp bir ustaya duvar ördürdüm. Belediye para verirse bizde duvarı yıkar yolu açarız\" dedi. Tapuyu gören polis yapabilecekleri birşey olmadığını anlaşınca geri dönmek zorunda kaldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Polislerin olay yerine gelmesi

-Örülen duvar

-Mahalleden detay

-Briketle kapatılan yol

-Polislerin mahalleden ayırlması

-Araçların başka yoldan gitmesi

-Nafiz Çakar ile röp

-Mahalle sakinleri ile röp

-Murat Sümbül ile röp

-Salim Yıldız ile röp

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

SÜRE: 06.43 BOYUT:312 MB)

=======================================

5)KAHVEDE KANSER SEMİNERİ



MUŞ\'un Varto İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi Eğitim hemşiresi Aycan Otunç ile Gizem Kurt, Hürriyet Mahallesi Muhtarı Niyazi Bingöl\'e ait kahvede \'Dünya Kalp Günü\' nedeniyle kanser nedenleri ve korunma yöntemleriyle ilgili seminer verdi. Hemşire Otunç, seminerlerin verildiği salonlara gitmemesi nedeniyle kendilerinin halkın ayağına gitmeye karar verdiklerini söyledi.

Sağlık Grup Başkanlığı Toplum Sağlığı Merkezi hemşireleri tarafından Hürriyet Mahallesi Muhtarı Niyazi Bingöl’e ait kahvedeki seminer ilgi gördü. Kanserin tüm dünyada hastalıklar dışında en sık ikinci ölüm nedeni olduğunu belirten Aycan Otunç, kanser nedeninin çok çeşitli olduğunu, en belirgin olanlarının ailesel yatkınlık, sigara, alkol, dengesiz beslenme, güneşin zararlı ışınları, kimyasal ürünler ve çevre kirliliği olduğunu söyledi. Otunç, kanserin ölümcülüğü, bıraktığı sakatlıklar ve ortaya çıkardığı ekonomik kayıplar nedeniyle önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu anlatırken, \"Sebebi bilinen ölümler sıralamasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alan kanserle mücadelede hedef 2020 yılına kadar ülkemizde 65 yaş altı nüfusta tüm vücut kanserlerini yüzde 10, 2030 yılına kadar da akciğer kanserlerini yüzde 25, tüm vücut kanserlerini ise yüzde 15 oranında azaltmaktadır\" diye konuştu.

Hemşire Gizem Kurt ise meme ve diğer kanser türlerinden korunma ve tedavilerinin nasıl ve ne zaman yapılacağı konusunda bilgiler verdi. Kahveye okey, batak oynamaya gelen ancak karşılarında sağlıkçıları görenler şaşırdı sonra anlatılanları dikkatle dinledi. Sağlık ekiplerine teşekkür eden kahve müşterilerinden Yusuf Sarı, \"Başımıza gelene kadar bunları umursamıyoruz. Ama çok aydınlandık. Bundan böyle bu tür seminerlere gitmeye çalışacağım\" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Karanfil kahvehanesi görüntü

-Katılanlardan görüntü

-Konuşmalar ve ayrılış Hemşire Aycan Otunç röp.

-Hemşire Gizem Kurt röp.

-Cahit Geldi ile röp

(Haber-Kamera: Fatih ÇELİK / MUŞ/ VARTO,(DHA)

(SÜRE: 327 boyut: MB 07 dk 11 sn)

=======================================

