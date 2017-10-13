DHA YURT BÜLTENİ-3

1)POLİS KURŞUNUYLA YARALANAN SAVCI, YARGITAY TETKİK HAKİMLİĞİ\'NE GETİRİLDİ

ANTALYA\'nın Korkuteli İlçesi\'nde adliyedeki makam odasında polis memuru Turgut Avcı\'nın beylik tabancasıyla vurduğu cumhuriyet savcısı A. Kadir Küçüköner, Yargıtay Tetkik Hakimliği görevine getirildi. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 1. Dairesi\'nin dün yayımlanan kararnamesiyle 267\'si adli yargı hakim ve savcısı 20’si idari yargı hakimi olmak üzere 287 yargı mensubunun görev yeri değiştirildi. HSYK\'nın kararnamesiyle, geçen salı günü Korkuteli Adliyesi\'ndeki makam odasında polis memuru Turgut Avcı tarafından 5 kurşunla her iki akciğeri, karaciğeri, sağ ayak bileği ve sağ elinden vurulan cumhuriyet savcısı A. Kadir Küçüköner Yargıtay Tetkik Hakimliği görevine atandı.

Diğer yandan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde halen tedavisi süren A.Kadir Küçüköner\'in sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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-Olayla ilgili Arşiv

Haber- Kamera: Adem DURMAZ/ANTALYA-DHA)

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2)TÜPRAŞ PATLAMASINDA GÖZALTINA ALINAN 7 KİŞİ ADLİYEDE

İZMİR\'in Aliağa İlçesi\'nde, TÜPRAŞ Rafinesi\'nde boş nafta tankındaki bakım sırasında, gaz sıkışmasının neden olduğu sanılan patlamada 4 kişinin ölmesinin ardından gözaltına alınan 7 kişi, adliyeye sevk edildi. TÜPRAŞ Aliağa Rafinerisi\'nde, geçen çarşamba günü saat 09.25 sıralarında, boş nafta tankındaki bakım sırasında, gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte bakım çalışmalarını yapan yüklenici firma çalışanları Kemal Şaşmazer (24), Yusuf Kepenek (40), Mehmet Karademir (26) ve Mehmet Dere (44) yaşamlarını yitirdi, iki işçi de yaralandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında yapılan operasyonda yüklenici firma sahibi Bedrettin K., Şantiye Müdürü Muhammed Hulusi G., montaj ustası Ali B., TÜPRAŞ çalışanları, baş mühendis Mehmet Emin T., işletme baş mühendisi Kürşat K., işletme mühendisi Burak K., işletme uzmanı Esfet B. gözaltına alındı. Aliağa Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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3)İZMİR\'DE FETÖ OPERASYONU: 51 GÖZALTI

İZMİR\'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PYD) faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonda örgütün kapatılan şirketlerinde çalışan 51 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında kent merkezi başta olmak üzere, Menemen, Aliağa, Torbalı ve Urla ilçelerinde bu sabah operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 51 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında örgütün kapatılan şirketlerinde çalışan, öğretmen, hemşire ve Türk Silahlı Kuvvetleri\'nden (TSK) emekli askerlerin de bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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4)OĞULLARI DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLEN ANNE BABANIN TAHLİYE İSYANI

BURDUR\'da geçen yıl çıkan kavgada 26 yaşındaki Nadir Bedir\'i döverek öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan 6 sanık tahliye edildi. Karara tepki gösteren anne Emsal Bedir, \"Oğlumuz toprağın altında, bunlar sokaklarda geziyor. Adalet mi bu?\" diye isyan etti. Burdur\'da geçen yıl 5 Şubat\'ta 6 kişinin dövdüğü Nadir Bedir, hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili tutuklanan 6 sanık hakkında Burdur Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Bu yıl mart ayında sona eren yargılamada mahkeme heyeti 6 sanık hakkında önce ömürboyu hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti sanıklardan H.S.\'yi takdir indirimi hakkını kullanarak 25 yıl, Ş.S., R.S., B.A., E.O. ve A.A.\'yı ise önce haksız tahrik indirimi uygulayarak 18 yıla, mahkemedeki iyi hallerini göz önünde bulundurarak 15\'er yıl hapse mahkum etti. Sanıklar avukatları aracılığıyla karara itiraz etti.

6 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1\'inci Ceza Dairesi, 21 Haziran 2017\'de görülen duruşmada, Burdur Ağır Ceza Mahkemesi\'nin kararını bozdu. Cezayı 12 yıla indiren ceza dairesi, sanıkların olayı maktulden gelen haksız fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisiyle işlediği gerekçesiyle cezayı 8 yıla düşürdü. Sanıkların yargılamadaki olumlu davranışları, cezanın failinin geleceği üzerindeki olası etkileri de dikkate alınarak sanıklar 6 yıl 8\'er ay hapisle cezalandırıldı. Mahkeme, cezaevinde yattıkları süreyi göz önüne alarak 6 sanığın tahliyesine karar verdi. Olay gününden bu yana tutuklu olan sanıklar tahliye edildi.

\'KANINI YERDE BIRAKMAYACAĞIZ\'

Anne 53 yaşındaki Emsal ve aynı yaştaki işçi emeklisi baba Bekir Bedir, sanıkların serbest bırakılması kararı üzerine şok yaşadı. Emsal Bedir, \"6 kişi bir olup oğlumu öldürdü. Burdur Mahkemesi birisini 25 yıl, diğerlerini 15 yıl hapse çarptırdı. Antalya\'daki mahkeme bu kararı bozup cezalarını düşürdü ve sanıkları tahliye etti. Oğlumuz toprağın altında, bunlar sokaklarda geziyor. Oğlumuzun kanını yerde bırakmayacağız. Onların da cezaevinde çürümelerini istiyoruz\" dedi.

\'ADALET Mİ BU?\'

Sanıkların tahliye olduktan sonra evlerinin önünden geçtiklerini anlatan Emsal Bedir, \"Görünce şoke oldum. Bir de gelip bizim kapımızın önünden geçiyorlar. Ben her gün gözyaşı döküyorum. Şimdi çocuğumun fotoğrafları ile avunuyorum, onlar sokaklarda geziyor. Adalet mi bu?\" diye konuştu. Bekir Bedir de dosyanın Yargıtay aşamasında olduğunu aktarırken, \"26 yaşındaki oğlumu öldürdüler. Bizim çocuğumuz toprağın altında, sanıkların müebbetle cezalandırılmasını istiyorum\" dedi.



Görüntü Dökümü

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- Anne ve baba ile röportaj

( Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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5)ŞANLIURFA\'DAKİ KAZADA YARALANAN LİSELİ, HAYATINI KAYBETTİ

ŞANLIURFA\'da pamuk yüklü kamyona arkadan çarpan servis minibüsünde yaralanan 14 kişiden, liseli 17 yaşındaki Beyza Taş, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Suruç Abdurrrahman Şimşek Sağlık Meslek Lisesi\'nden Şanlıurfa’ya öğrenci taşıyan 63 FM 251 plakalı öğrenci servis minibüsü, Akabe mevkisinde pamuk yüklü 63 M 6707 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada yaralanan 13\'ü öğrenci 14 kişi, kent merkezindeki hastanelerde tedaviye alındı. Kazada ağır yaralanan öğrencilerden Beyza Taş, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını ve arkadaşlarını yasa boğan Taş’ın cenazesi, otopsisinin ardından ailesine teslim edildi. Kazada yaralanan diğer 13 kişinin tedavisi devam edildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Hastane bahçesinde bekleyen öğrenciler

- Gözyaşlarına boğulan öğrenciler

- Kaza yerinden genel görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera:Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 164 MB

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6)NUH TUFANI\'NDAN SONRA İNSANOĞLUNUN YAŞADIĞI 3 YERDEN BİRİ

SAMSUN\'da bulunan dünyada bilinen en eski 8\'inci insan mesken yerleşkesi olduğu belirtilen \'Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi\'ni 2 yılda yaklaşık 180 bin kişi ziyaret etti. ABD\'de yayımlanan bir makalede Nuh Tufanı\'ndan sonra insanoğlunun yaşamaya başladığı üç yerden biri olduğu ifade edilen bölgede arkeolojik kazı yapılması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Mağaraların bulunduğu bölgenin arkeolojik bir vadi olduğunu söyleyen Tekkeköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Şeref Aydın, \"Burası arkeolojik bir vadi. Burası Milattan Önce 60 bin yılı ile eşleştiriliyor. Dünyada bilinen en eski 8\'inci insan mesken yerleşkesi. Türkiye\'de de en eski 3\'üncü insan mesken yerleşkesi. Antalya\'da Karain mağarası, Yarım Burgaz adasındaki mağara ve üçüncü sırada Tekkeköy mağaraları geliyor. Onun için çok önemli bir yerleşke. Burası çok katmanlı bir bölge. Paleolitik, Mezolitik, Neolitik, Kalkolitik, İlk Tunç, Finike, Hitit, Helenistik, Arkaik, Danışment, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı\'ya da uzanan katmanlar yer alıyor. Bölgemiz ve Türkiye için çok önemli bir bölge burası. Samsun\'da yaklaşık 2 yılda 180 bin kişi burayı ziyaret etti\" diye konuştu.

Aydın,bu bölgede bir arkeolojik kazı yapılmasıyla ilgili çalışma yapılacağını söyleyerek \"İlk kazı burada 1941 yılında bir kazı yapılmış. Tekrar bir kazı yapılmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Ancak biz şuan ön çalışmaları bitirmeye çalışıyoruz. Ziyaret edilebilir halde turizm potansiyelini değerlendirilmesi anlamında çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Onun dışında burada kazı yapılması lazım. Bu konu ile ilgili üniversite ile müze müdürlüğü ile koruma kurulu ile birlikte bir kazı çalışması planlanıyor. Kazı ile ilgili yurt dışında bazı üniversitelerden de talepler geliyor. Ancak biz yabancıların kazı yapmasından yana değiliz yerli bir ekibin burada kazı yapmasından yanayız\" dedi.

Arkeoloji Vadisi\'nde bulunan 3 eski Rum evinin restore edildiğini birisinin ise Türkiye\'nin ilk imitasyon müzesi yapıldığını dile getiren aydın, \"Ödüllü bir müze oldu. Bu vadi ile ilgili 5 etaplık bir projemiz var. Şu an ikinci etabını tamamlayabildik. Diğer üç etabın gerçekleştirilmesi için çalışmalarımız devam edecek. Ahşap yürüyüş parkuru yapılacak. Bu mağaralar içine imitasyon hiper realistik heykellerle yaşam kesitlerini belirleyeceğiz. Bu arazinin karşı tarafından bir dere ıslahı yapılıyor. O çalışma bittikten sonra bir suni göl yapılacak. Antik köprülerle karşıya geçiş olacak. Trekking yolları, atlarla gezi parkuru, karavan parkuru yapmayı planlıyoruz. Yerel yönetim olarak biz önce tarihi korumakla yükümlüyüz. İkinci olarak ise turizm potansiyelinin değerlendirilmesi anlamında buralara mutlaka yatırım yapılmalı ve bu tür projeleri destek vererek çoğaltmalıyız\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Mağraların içinden ve dışından detay

-Bölgede yapılan heykeller

-Arkeolojik vadiden detay

-Röportaj

(SÜRE:5.12 Dk) (BOYUT:168 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)

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7)HIRSIZLIKTAN YAKALANAN SEVGİLİLER, \'MACERA OLSUN DİYE YAPTIK\' DEDİ

ADANA\'da, market ve teknoloji mağazasında hırsızlık yaptıktan sonra yakalanan sevgililer 18 yaşındaki Berkcan K. ve Mehtap Damla D., macera ve heyecan olsun diye hırsızlık yaptıklarını iddia etti.Merkez Çukurova İlçesi\'ndeki Kenan Evren Bulvarı\'nda, 19 Eylül günü bir markete giren Berkcan K. ve Mehtap Damla D., 183 lira değerinde ürün çaldı. İş yeri yetkilisi, olayı fark ettikten sonra polise başvurdu. Daha sonra bir teknoloji mağazasına da giren sevgililer, buradan oyun CD\'si alıp, parasını ödemeden ayrıldı. Şikayet üzerine harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından eşkalleri belirlenen sevgilileri kısa sürede yakaladı. Emniyete götürülen Berkcan K. ve Mehtap Damla D., ifadelerinde sevgili olduklarını belirterek, olay günü markette gezerken, macera olsun diye raflardaki marka ve miktarlarını hatırlamadıkları ürünleri aldıklarını söyledi. \"Heyecan amaçlı, macera olsun diye yaptık; yaptığım hırsızlık olayından pişmanız\" diyen çift, sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Mağazada gezen ve raflardaki ürünleri inceleyen çiftin güvenlik kamera görüntüsü

SÜRE:01\'54\" BOYUT:116 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)



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8) “MİLYONFEST ANKARAö BİNLERCE MÜZİKSEVERİ BİR ARAYA GETİRDİ

Türk rock müziğinin önde gelen isimlerini bir araya getiren “Milyonfest Ankaraö dün Ankara’da başladı. ODTÜ Mezunlar Derneği Vişnelik Tesisleri’nde gerçekleştirilen festivalde dün Mor ve Ötesi’nin yanı sıra Emre Aydın, Mabel Matiz, Zakkum, Gevende, Adamlar, Pera, Deniz Tekin, YÖKŞ, Ezhel, Lara Di Lara ve Ezgi Aktan sahne aldı.

Umut Kuzey\'in öncülüğünde düzenlenen festival, hafta içi olmasına ve soğuk havaya rağmen 15 bin müzikseveri ağırladı.

15 Ekim’de sona erecek festivalde bugün Teoman, Manga, Seksendört, Pinhani, Umut Kuzey, Niyazi Koyuncu, Pamela, Mehmet Güreli, Özge Fışkın, TNK, Vokalemun ve Utepils konser verecek.

Görüntü Dökümü:

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-Mor ve Ötesi konserinden detay

-Emre Aydın konserinden detay

Orhan SENCER / ANKARA, (DHA)