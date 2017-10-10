DHA YURT BÜLTENİ-3

(ÖZEL)

1)SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT

GAZİANTEP’teki 5’inci Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndan çıkan zırhlı araçlar Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere Şanlıurfa sınırına gönderildi. Gaziantep\'ten dün akşam saatlerinde TIR’lara yüklenen aralarında tankların da bulunduğu zırhlı araçlardan oluşan konvoy 5’inci Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndan çıkış yaptı. Trafik polislerinin eskortluk yaptığı askeri konvoy, Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere Gaziantep\'ten Şanlıurfa\'ya doğru yola çıktı.

Akşam saatlerinde polis eskortu eşliğinde Şanlıurfa\'ya ulaşan askeri konvoy, 20\'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı\'na ulaştı. Tugaya giren tank ve zırhlı araçların ihtiyaç durumuna göre Suriye sınırındaki Suruç, Akçakale ve Ceylanpınar\'da konuşlandırılacağı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Otoyolda ilerleyen konvoy

- Konvoydaki tank ve zırhlı araçlar

- Polis ekiplerinin önlem alması

- Zıhlı askeri araçların tugaya girmesi

- Genel ve detay görüntüler

(Haber: Kamera: Mustafa KANLI, Ömer ŞULUL-GAZİANTEP, ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 41 ve 130 MB

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2)TAHTALI ZİRVESİNDE AÇ KALAN KURTLAR YOLA İNDİ

ANTALYA\'da 2365 metre yüksekliğe sahip Tahtalı veya Olimpos dağı olarak da bilinen bölgede havanın soğuması ve yiyecek sıkıntısı nedeniyle 700 metre rakıma kadar inen iki kurt görüldü.

Antalya\'nın Kemer İlçesi sınırlarında Olimpos Dağı olarak da bilinen Tahtalı Dağı, Beydağları grubu içerisinde yer alıyor. Yaban hayatı zenginliğiyle de bilinen bölgede kurulu Olympos Teleferik\'in halkla ilişkiler müdürü Fatih Koyuncu, bir arkadaşıyla saat 03.30 sıralarında araçla tesisten ayrıldıktan sonra önlerine çıkan 2 kurt gördüklerini söyledi. Fatih Koyuncu, “Önce dağ keçisi zannettik. Başını çevirdiğinde kurt olduğunu anladık. Biri sağ taraftan ormana doğru girdi. Yavaşladık ve diğeri önümüzden ışıkları takip ederek 726 metredeki alt istasyona kadar devam etti. Ardından karşı yamaca geçerek gözden kayboldu. Daha önce tilki, yaban domuzu, dağ keçisi görüyorduk. İlk defa kurtla karşılaştık. Beydağları Milli Parkı yaban hayatı zenginliği açısından da önemli. Bu kurtların korunması gerekiyor. Bölge halkı bazen \'keçilerimizi telef ediyor\' düşüncesiyle öldürebiliyor\" diye konuştu.

Doğa gözlemcisi ve biyomühendis Hüseyin Çağlar İnce ise kurtların zirvelerde havanın soğuması nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çekmiş olabileceğini, bu nedenle 700 rakıma kadar inmiş olabileceğini kaydetti. İnce, Türkiye\'de sadece Trakya bölgesinde kurtların 700 metre rakıma kadar indiğinin görüldüğünü, Olympos Dağı\'nda görülen bu kurtların da yaban hayatı zenginliği açısından önemli ve mutlaka korunması gerektiğini kaydetti.

Görüntü Dökümü

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- Yolda koşan kurttan görüntü

Kaset Durumu: Link geçildi

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Antalya-DHA)

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3)ÜLKÜ OCAKLARINDAN UYUŞTURUCU KONFERANSI

BURDUR Ülkü Ocakları tarafından \'Ey Türk Gençliği Damarlarındaki Asil Kanı Kirletme\' konulu uyuşturucu ve madde bağımlılığı konferansı düzenlendi.

Burdur Ülkü Ocakları tarafından Müze Müdürlüğü Salonu\'nda düzenlenen konferansa MHP İl Başkan Yardımcısı Ünal Özilhan, Ülkü Ocakları Başkanı Ayhan Mete, MHP\'li Belediye Meclis Üyesi İbrahim Uğuz ile Ülkü Ocakları üyeleri katıldı. Ülkü Ocakları Başkanı Ayhan Mete, Ülkü Ocakları Genel Merkezinin başlattığı \'Damarlarındaki Asil Kanı Kirletme\' kampanyasına Burdur Ülkü Ocakları olarak, gençlerle birlikte omuz omuza milli bir şuurla destek olacaklarını söyledi. Mete, \"Sizleri Türk kültürü ve ahlâkı ile bağdaşmayan, yabancı sermayelerin rant kazanmak için zehir tüccarlığı yaparak zehirlemelerine izin vermeyin. Damarlarınızdaki asil kanı kirletmeyin. Çağımızın gençliğimize yönelik en büyük saldırısı uyuşturucu maddeler ve madde bağımlılığıdır\" dedi.

Burdur Ülkü Ocakları Sosyal Sorumluluk Birimi Başkanı Emine Canyalçın tarafından \'madde bağımlılığı nedir?\', \'madde bağımlılığı ile mücadele yolları\' konusunda konferans verildi. Canyalçın, Türkiye\'nin 81 ilinde uyuşturucu ve diğer maddelere çok kolay erişilebildiğini anlattı.

Görüntü Dökümü

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- Salondan detay

- Ayhan Mete\'nin konuşması

- Emine Canyalçı\'nın sunumu

- Detay

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)

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4)TELEFONLA KONUŞMAK İÇİN ELEKTRİK DİREĞİNE ÇIKIYORLAR

NİĞDE\'nin Ulukışla İlçesi\'ne bağlı Gümüş Köyü\'nde oturanlar cep telefonuyla konuşmak için köyden 3 kilometre uzaklıktaki yüksek yerlere gidip elektrik direğine çıkarak iletişim sağlıyor.

Tehlikeye rağmen elektrik direğindeki konuşmanın çok net olması nedeniyle tercih edildiğini belirten 1100 nüfuslu Gümüş Köyü Muhtarı Cumali Güngör, köy merkezindeki hiç bir cep telefon hattının çekmediğini söyledi. Elektrik direğine çıkılmaması için uyarılarda bulunduklarını ancak bazılarının bunu dikkate almadığını belirten Cumali Güngör, \"Köy merkezinde telefon çekmiyor. Köylü kardeşlerimiz de 3- 4 kilometre yürüyüp yüksek yerlerde, elektrik direklerinde telefonla konuşmaya çalışıyor. Köyde bir vatandaşımız rahatsızlansa sağlık ekiplerini aramak için o kadar yol yürümemiz yüksek bir yere çıkmamız gerekiyor. Köylüler elektrik direklerine çıkıp telefonla görüşüyor bu da çok tehlikeli ama engel olamıyoruz. Yetkililere bu durumla ilgili gerekli dilekçeleri başvuruları yaptık ama sonuç alamadık. Köyümüze baz istasyonu kurulmasını istiyoruz\" dedi.

Elektrikçi olduğu için direğe çıktığını belirten köylülerden Hacı Mehmet Şahin bunun tehlikeli olduğunu ancak net iletişim sağlamak için tercih etmek zorunda kaldığını söyledi. Şehir merkezinde okula giden çocuklarıyla konuşmak için böyle bir yönteme başvurduğunu belirten Şahin, \"Hasta yakınlarım var onları sormak için, çocuklarımla konuşmak için mecburum. Neredeyse tüm köyde yaşayan arkadaşlarımız bu durumdan dolayı zorluklar çekiyor. Biz köy halkı olarak bu duruma bir an önce çözüm getirilmesini köyümüze baz istasyonu kurulmasını istiyoruz\"diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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(Cep telefonu kamerası)

- Elektrik direğine çıkarak telefonla konuşan vatandaşın görüntüsü

- Telefonla konuşan vatandaşın yakın görüntüsü

- Direkten inmesi

- Vatandaşın konuşması

SÜRE:01\'50\" BOYUT:112 MB

Haber:Ali KADI-Kamera:NİĞDE,(DHA)