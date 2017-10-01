DHA YURT BÜLTENİ-3

1)KARABÜK\'TE İŞÇİ SERVİSİ DEVRİLDİ 16 YARALI

KARABÜK\'ün Safranbolu İlçesi\'nde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptıktan sonra devrilen minibüste bulunan 16 işçi yaralandı.

Kaza, sabah saat 07.30 sıralarında Karabük-Kastamonu karayolunun Çevrik köprü mevkiinde meydana geldi. Kastamonu\'nun Araç İlçesi\'nden aldığı işçileri Safranbolu\'da faaliyet gösteren tekstil fabrikasına götüren Davut Küçükbulut yönetimindeki 37 HH 811 plakalı minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptıktan sonra devrildi. Kazada araç sürücüsü ile birlikte 16 işçi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil ambulanslarıyla sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındılar.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan araç

-Kaza yapan aracın kaldırılması

Süre:(02.33) Boyutu:(81 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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2)HATAY\'DA SINIRA ASKERİ ARAÇ SEVKİYATI DEVAM EDİYOR

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'ne ait askeri araçların Hatay\'da sınıra sevkiyatı devam ediyor.

Çeşitli askeri birliklerden Hatay\'a gelen askeri araçlar, Reyhanlı İlçesi\'ne ulaştı. Sabah erken saatlerde, zırhlı personel taşıyıcı araçlar, Reyhanlı\'da çeşitli birliklere sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Askeri araçlar Reyhanlı\'ya gelirken

-Hareket halinde görüntüleri

(SÜRE: 1\'52\')(BOYUT: 59.7 MB)

GÖRÜNTÜ: \"01-reyhanli-sinira askeri arac sevkiyatiö KODU İLE GEÇİLDİ

Haber -Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)

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3)ÇERKEZKÖY\'DE BİR HAFTADIR KAYIP 2 ARKADAŞ HAVADAN, KARADAN ARANIYOR

TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy İlçesi\'nde geçen cumartesi akşamı, \"Balık tutmaya gidiyoruz\" diyerek evlerinden ayrılan fabrika işçileri 24 yaşındaki Kaan Arda ile 22 yaşındaki Gürkan Pehlivan ortadan kayboldu. Halen izlerine rastlanılmayan iki kişiyi bulmak için ekipler, \'drone\' ile havadan ve karadan arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çerkezköy\'de fabrikada işçi olarak çalışan Kaan Arda ile Gürkan Pehlivan, bir hafta önce, \"Balık tutmaya gidiyoruz\" diyerek evlerinden ayrıldı. 59 EE 239 plakalı otomobille yola çıkan iki arkadaştan bir daha haber alınamadı. Aileleri, cep telefonlarına ulaşamadığı Arda ve Pehlivan\'ı gidebilecekleri her yerde aradı, ancak bulamayınca, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Arama çalışmalarını sürdüren, polis, jandarma, AKUT ve AFAD ekipleri, Gürkan Pehlivan\'ın cep telefonunun en son Demirköy mevkiinde sinyal verdiğini belirledi.

Arama kurtarma ekipleri Demirköy ve Büyükçavuşlu Mahallesi\'ndeki bölgeyi önce insansız hava aracı \'drone\' ile havadan ve karadan araziye dağılarak didik didik arama çalışmalarını sürdürüyor. Polis dalgıçlar baraj gölünde arama yaparken, karadan da bölgedeki çiftlikler ve ormanlık alanda aramaları devam ettiyor. Kayıp gençlerin yakınlarının da katıldığı arama çalışmalarında henüz bir sonuca ulaşılamadı.

Görüntü Dökümü

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- AKUT ve AFAD ekiplerinin çalışması

- DHA muhabiri Şaban Kardeş\'in anonsu

- Ekiplerin arama çalışması

- Ekiplerini araların konuşmaları

- Kayıp gençlerin babalarının konuşması

- Aramalardan detaylar

Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ-Onur KAYA/ ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)-

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4)YAŞAMINI AHŞAP OYUNCAK YAPMAYA ADADI

ANTALYA\'da oturan 71 yaşındaki Haşim Süzme, kiraladığı 15 metrekarelik işyerinde yaptığı ahşap oyuncaklarla çocukların hayal dünyasını süslüyor. Yoksul ile engelli çocuklara oyuncakları ücretsiz hediye eden Süzme, ilkokul öğrencilerinden üniversite öğrencilerine kadar birçok kişiye de oyuncak ve uçurtma yapmayı öğretiyor. Antalyalılar\'ın \'Haşim Usta\' olarak tanıdığı Bağ- Kur emeklisi 4 çocuk babası, 3\'ü kız 4 torun dedesi Haşim Süzme, çocukluğundan bu yana oyuncaklarla ilgileniyor. Kalabalık bir ailede oyuncaklara hasret büyüyen Haşim Usta, küçüklüğünden beri yaptığı uçurtmalarla çevresine nam saldı. Kastamonu\'da ilkokuldayken öğretmeninin teşvikiyle okulun kırılan trampet bagetlerini onaran Süzme, daha sonra kırılan oyuncakları tamir etmeye başladı. Çocuğunun bu ilgisini gören babası, Haşim Süzme\'yi İstanbul\'da bir oyuncak yapımcısının yanına verdi. Burada iyice ustalaşan Haşim Süzme, bütün hayatını oyuncak ve çocuklara adadı. Daha sonra Antalya\'ya yerleşen Süzme, burada kiraladığı iş yerlerinde oyuncak yapmaya devam etti. 71 yaşına basan Haşim Usta, kiralık 15 metrekarelik dükkanında oyuncak yapmaya devam ediyor.

BU DÜKKANDA OYUNCAKLARLA OYNAMAK SERBEST

Haşim Usta\'nın dükkanındaki oyuncaklarla oynamak serbest. Bazen çocuklar saatlerce bu dükkanda oynuyor. Haşim Usta, çocuklar yanından ayrılırken de kendi eliyle yaptığı oyuncakları hediye etmeyi ihmal etmiyor. Engellilerin kendi atölyelerinde yaptığı çalışmaları da onlar adına dükkanında satan Haşim usta, birçok yere ücretsiz oyuncak ve yaptığı uçurtmaları gönderiyor. Emekli maaşını daha çok yaptığı oyuncaklar için kullanan Haşim Süzme, evinin bir odasını da oyuncak yapmak için kullanıyor.

\"ÇOCUKLUĞUMUZDA GÖRMEYİNCE\"

Küçükken oyuncaklara sahip olmadığını kaydeden Süzme, \"Çocuklukta görmediğimiz için genelde ücretsiz dağıtıyorum, ücretsiz eğitim veriyorum. Çağrılan her okula gidiyorum. Engellilerin tasarladıklarını olgunlaştırıyorum ve onlar adına burada satıyorum. Üniversiteliler uçurtma şenlikleri yapmak için bana geliyor. Onlara uçurtma yapıp satmaktansa uçurtma yapmayı öğretiyorum. Eşim ve ben emekliyiz. Emekli maaşlarımızla geçiniyoruz. Benim maaş daha çok buralara gidiyor. Varacağımız yer buraya kadardı, 100 evimiz olsa ne olur\" diye konuştu.

ARILAR ÖLMESİN PROJESİ İÇİN TASARLADI

Çocuklar için bazen oyuncakları özellikle kırdığını belirten Haşim Süzme, onlara bu oyuncakları tamir ettirmeye çalıştığını söyledi. Okulların, çocukların oyuncak yapmasını öğrenmesi için zaman ayırmasını isteyen Süzme, arıların dünyadaki öneminin anlaşılması için de oyuncaklar üzerinden bir proje başlattı. Haşim Süzme, \"Arı kovanının ahşaptan minyatürünü yaptım. Çocuklar bu mini kovanları boyarken, arıların önemini anlamasını istiyorum. Arıların bitmesi durumunda hayatın nasıl etkileneceğinin anlatılması lazım. Henüz bir destek görmedik. 450 tane ücretsiz dağıttım\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Oyuncakçı dükkanının dış plan görüntüsü

- Ustanın oyuncak yaparken görüntüsü

- Oyuncaklardan görüntü

- Usta ile röportaj

- Oyuncaklardan görüntü

- Detay görüntüler

340 MB /// 05.35\"

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

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5)DERİK\'TEKİ KÖYLERDE ÇÖP VE GÜBRE TEMİZLİĞİ BAŞLADI

MARDİN\'in Derik ilçesinin köy ve mezralarında biriken çöp ve hayvan gübreleri için Büyükşehir ve Derik Belediyelerinin ortak çalışmaya başladı. Çalışmaların 2 ay süreceği ve bütün köy ve mezralardaki çöp ile gübrelerin temizleneceği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi\'nin destekleri ile Derik Belediyesi\'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü Çevre ve Temizlik Birimi ilçeye bağlı köy ve mezralarda yıllardır biriken çöp ve hayvan gübreleri için temizlik çalışması başlattı. Köy ve mezralarda devam eden çalışmalar gruplar haline ayrılan ekipler tarafından yapılırken, yaklaşık 2 ay sürecek olan çalışmalara vatandaşlar da destek veriyor. Çadırlı mahallesi Muhtarı Ali Çakıl, bu çalışmalarda emeği geçen belediye yetkililerine desteklerinden dolayı teşekkür ettiğini söyledi. Çakıl, “30 yıllık muhtarım böyle bir çalışma ilk defa gördüm. Köyümüzden 600 kamyon çöp ve gübre toplandı. Toplanan hayvan gübresi tarlalara boşaltıldı. Bununla birlikte toprağın verimi artacak. Temizlik çalışmalarından sonra köyümüz şehir mahallesi gibi oldu. Bu çalışmalardan memnunuz\" dedi.

Mahallede yaşayan Ali Sündü ise, yapılan çalışmalarda Mardin Valisi Mustafa Yaman ile Derik Kaymakamı Hakan Kafkas\'ın büyük emeği olduğunu hatırlatarak, 50 yıldır bu köyde herhangi bir temizliğin yapılmadığını dile getirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Köydeki çalışmalar

-Çöp ve Gübre temizliği

-İş makinalarının çalışmaları

-Toplanan gübrelerin tarlaya bırakılması,

-Mahallede yaşayanlarla röportaj

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)-

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6) ATTDER ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ

ACİL Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneği (ATTDER) Burdur Şubesi tarafından Tefenni İlçesi\'nde ihtiyaç sahibi çocuklara ayakkabı yardımında bulundu. ATTDER Şube Başkanı Esengül Aladağ ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü öğrencileri tarafından düzenlenen etkinlikte, Tefenni\'ye bağlı Başpınar Köyü\'nde ihtiyaç sahibi 75 ilk ve ortaokul öğrencisine ayakkabı yardımında bulundu.Başpınar Osman- Güler Köseoğlu Kültür Merkezi\'ndeki ayakkabı dağıtımına Kaymakam İlker Petek, İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzet Şahin, Köy Muhtarı Ramazan Arık ile öğrenci velileri katıldı. Tiyatro sanatçısı Tevfik İnceoğlu\'nun gösterisinin ardından pasta kesildi ve öğrencilere ayakkabıları dağıtıldı.Şube Başkanı Esengül Aladağ, \'Hayat kurtaran ellerden kalem tutan ellere\' sloganıyla geçen eğitim- öğretim döneminde başlattıkları kampanyaya yeni eğitim-öğretim yılında da devam ettiklerini söyledi. Aladağ, geçen yıldan bu yana köy okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere 347 çift ayakkabı dağıttıklarını belirterek, destek olan herkese teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ayakkabıların araçtan alınışı

- Tiyatro gösterisi

- Ayakkabı dağıtımı

- Detay

(HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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7)\'KARAYOLLARI ARAZİSİ, YEŞİL ALAN OLSUN\'

HATAY\'da İskenderun Çevre Koruma Derneği, eski karayolları arazisi içerisinde bulunan ağaçların korunması ve bölgenin yeşil alan olarak değerlendirilmesini istedi.İskenderun Çevre Koruma Derneği ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar, Hürriyet Mahallesi\'ndeki eski karayolları arazisinde bir araya geldi. Çevre Koruma Dernek Başkanı Nermin Yıldırım Kara, alandaki ağaçların kamu yararı kapsamında korunması gerektiğini belirtti. Kara, \"Söz konusu arazinin bugüne kadar yapılaşmamış olması, adeta beton yığınına dönüşmüş olan kentimiz için bir şans olarak değerlendirilmeli ve yeşil alan statüsü korunarak ve bu amaca uygun olarak; deprem sonrası toplanma alanı, botanik park, sosyal ve kültürel aktivite alanları olarak acilen planlanarak sahipsiz alan görünümünden kurtarılmalıdır. Bu arazide yapılabilecek en iyi proje; şuan ki haline hiçbir ağacına ve hiçbir bitkisine dokunmadan gezinti yolları, bisiklet, gezi yolu olarak belirlenmelidir\" dedi. Kara, bölgenin yeşi alan olarak kalması için en kısa sürede girişimde bulunacaklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Eski karayolları arazisine ellerinde Türk bayrağı ile gelen çevreciler

-Toplanan çevreciler bir arada

-İskenderun Çevre Koruma Dernek Başkanı Nermin Yıldırım Kara açıklama yapması

-Yakılan ağaçlardan görüntüler



SÜRE : 02\'48\" BOYUT:128MB



Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

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8)ALTIN SAFRAN FİLM FESTİVALİ\'NDE EN İYİ FİLMLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

KARABÜK\'ün Safranbolu İlçesi\'nde düzenlenen \'Uluslarararası Altın Safran Belgesel Film Festivali\'nde, Asuman Fırtına\'nın hazırladığı \'Üç eşik doğum/düğün/ölüm\' adlı belgesel birincilik ödülüne layık görüldü. Safranbolu Belediyesi tarafından bu yıl 18\'incisi düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali\'nin ödül töreni Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi Konferans Salonu\'nda düzenlendi. Törene, Karabük Vali Yardımcısı Osman Yenidoğan, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Enver Arslan, bazı sinema sanatçıları ve davetliler katıldı. Festival kapsamında Asuman Fırtına\'nın hazırladığı \'Üç eşik, doğum/düğün/ölüm isimli belgesel\' birincilik ödülüne layık görülürken Elif Ertürk\'ün hazırladığı \'Ağaçeriler\' isimli belgesel ikinci, Fikret Fırat\'ın hazırladığı \'Kollarımdaki Yaşam\' isimli belgesel ise üçüncü oldu.

Amatör film kategorisinde ise Savaş Yavuz\'un hazırladığı \'Koncolos\' isimli belgesel birinci, İbrahim Aybek\'in hazırladığı \'Musahip\' isimli belgesel ikinci, Zeynep Altay\'ın hazırladığı \'Kıllıt\' isimli belgeselde üçüncü oldu.

Kazakistan\'lı yapımcı, yönetmen Prof. Dr. Sergey Azimov\'a Yaşam Boyu Onur Ödülü\'nün verildiği törende Süha Arın, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve TÜRKSOY özel ödülleri de sahiplerini buldu.

Görüntü Dökümü

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-Salondan detay

-Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer\'in konuşması

- Birinci olan belgesel fimin gösterimi ve ödül alması

-İkinci olan belgesel fimin gösterimi ve ödül alması

-Üçüncü olan belgesel filmin gösterimi ve ödül alması

-Kazakistan\'lı yapımcı, yönetmen Prof. Dr. Sergey Azimov\'a ödül verilmesi

-Toplu resim çekilmesi

Süre:(05.53) Boyutu:(187 MB.)

HABER-KAMERA:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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9)BURDUR KIZILAY YOĞUN ÇALIŞIYOR

BURDUR Kızılay Kan Alma Birimi vatandaştan kan bağışı almaya devam ediyor.

Burdur Kızılay Kan Alma Birimi Kızılay genel merkezinin belirlediği kotanın üzerinde kan bağışı alıyor. Kızılay, kamu kurum ve kuruluşları, askeri birlikler, STK\'ların yanı sıra her hafta belirledikleri bir günde Cumhuriyet Meydanı\'nda kurduğu çadırda vatandaştan kan bağışı alıyor.

Burdur Kızılay Başkanı İbrahim Ekici, \"Zaman zaman Cumhuriyet Meydanı\'nda, kamu kurum ve kuruluşlarında, STK\'larda, askeri birliklerde kan bağışı alıyoruz. Genel merkezimizin belirlediği kotanın üzerine çıkıyoruz\" dedi.

Ekici, kendisinin de düzenli olarak her 3 ayda bir kan verdiğini belirterek, \"Bir ünite kan 3 hayat kurtarır diyerek vatandaşımızı kan alma birimimize bekliyoruz. Kan bağışında bulunan tüm vatandaşımıza teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Kan veren vatandaşlar

- Form dolduranlar

- Muayene olan vatandaşlar

- Detay

- RÖP: İbrahim Ekici

115 MB /// 03.44ö

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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10) HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

ADANA\'da camı açık otomobilde unutulan cep telefonunu çalan 25 yaşındaki Barış Z. yakalandı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Olay, merkez Seyhan İlçesi\'ne bağlı Kocavezir Mahallesi Karacaoğlan Caddesi üzerinde meydana geldi. 32 yaşındaki Zeynilabidin İran, camını açık unuttuğu otomobilini lokantanın önüne park etti. Bu sırada hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olan Barış Z., otomobilin içindeki cep telefonunu alarak olay yerinden uzaklaştı. Otomobiline döndüğünde, cep telefonunun çalındığını fark eden İran, polisi arayarak ihbarda bulundu. Hırsızlığın meydana geldiği yerdeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüpheli olarak kimliğini belirlediği Barış Z.\'yi yakaladı. Şüpheli ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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***GÜVENLİK KAMERASI***

-Arabanın gelişi ve park etmesi

-Ön koltuktaki şahısların araçtan çıkması

-Yolun karşısına geçmeleri

-Hırsızın aracın yanından geçmesi

-Sokağın başında beklemesi ve aracı kontrol etmesi

-Aracın arka koltuğundaki kadının kapıyı açıp etrafa bakması

-Hırsızlık zanlısının gelip arabanın açık ön camından uzanarak telefonu alması

-Telefonun çalındığını gören vatandaşın aracın yanına gelmesi

-Arka koltuktaki kadınla konuşması

SÜRE:01\"14 BOYUT:75,6 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK - Kamera:ADANA,(DHA)

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11)MANKEN DEĞİL İTFAİYECİ

İZMİR Büyükşehir Belediyesi\'nin evsahipliğinde gerçekleştirilen İtfaiye Yangın ve Kurtarma Sporları Dünya Şampiyonası\'nda madalya mücadelesi veren kadın itfaiyeciler, performanslarıyla olduğu kadar güzellikleriyle de dikkat çekti.

Türkiye Kadın İtfaiye Takımı ile birlikte 2. Kat Kule Tırmanma, 100 metre, ev geçme, denge üzerinden geçme, 2 metre engel üzerinden atlama, 18 santim genişliğinde 8 metre üzerinden hortumlarla geçme, yanan tavayı söndürme ve motopomp gibi birbirinden renkli yarışlarda ter döken Belarus, Bulgaristan, Rusya Federasyonu, Hırvatistan, Kazakistan ve Çekyalı kadın itfaiyeciler, güç ve dayanıklılık gerektiren bu ağır spor dallarında parmak ısırtan mücadelelere imza attı. Özellikle eski Doğu Bloku ülkelerinden gelen kadın itfaiyecilerin başarısı görülmeye değerdi. Güzel fizikleriyle de dikkat çeken, tfaiyeciden çok mankenleri andıran genç sporcular, İzmir\'in güzel ikliminde kısa sürede kaynaşarak örnek dostluklara da imza attı.

Yangın söndürme ve kurtarma sporlarının dünyadaki en zor spor dalı olduğunu söyleyen kadın itfaiyeciler, atlet kadar hızlı ve halterci kadar güçlü olmaları gerektiğini ifade etti.

İtfaiye Yangın ve Kurtarma Sporları Dünya Şampiyonası\'nın kadınlar kategorisinde tüm madalyaları Rusya Federasyonu, Belarus ve Çekya\'dan gelen sporcular kazandı.

Görüntü Dökümü

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- Yarışa hazırlanan kadın itfaiyecilerden görüntü

- Yarışan kadın itfaiyecilerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: İZMİR, (DHA)

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12)İKİ CARETTA VE SEZONUN SON YAVRULARI DENİZ İLE BULUŞTURULDU

MUĞLA\'nın Ortaca İlçesi\'nde tedavileri tamamlanan 2 yetişkin caretta caretta ile 13 yavru denize bırakıldı. İztuzu sahilinde düzenlenen törende, Fethiye\'de olta yutarak yaralanan \"Mia\" ve Alagöl\'de bir İngiliz turist tarafından yaralı halde bulunan \"Kaptan Mehmet\" isimli caretta caretta, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezindeki (DEKAMER) tedavilerinin ardından, son yuvadan çıkan yavru deniz kaplumbağaları ile birlikte denize bırakıldı. \"Kaptan Mehmet\" isimli yaralı caretta carettayı tekne turundayken denize atlayarak kurtaran 55 yaşındaki İngiliz Cilve Walters, \"Tekne turuna çıkmıştık. Gün bitmek üzereyken denizde çırpınarak suya batıp çıkan bir kaplumbağa gördüm. Ters giden bir şeyler olduğunu anlayınca deniz gözlüğümü takıp suya daldım ve onu kıyıya çıkardım. Yetkililere haber verdim. Ölebilirdi. Gerçekten şanslı. Tedavi sürecini takip ettiğim carettanın denizle buluşmasından ötürü çok mutluyum\" dedi.

DEKAMER Müdürü ve Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, \"Bugün iyileşen 2 deniz kaplumbağasını tekrar doğaya ulaştırıyoruz. Bu kaplumbağalardan birine misina dolanması ve kesmesi diğeri ise olta ve misina yutma dolayısı ile merkezimizde 3 ay tedavi gördüler. Bu iyileşen deniz kaplumbağaları duyarlı vatandaşlarımızın bize ihbarı etmesi sonucu bildirilen ve merkezimizde tedavi edilen kaplumbağalar aksi taktirde bunlar doğada ölüp gide bilirlerdi. Bu gün aynı zamanda bu kaplumbağaları gönderdikten sonra yuvalarımızın dibinde kalan son 13 yavruyu da denize göndererek sezonu kapatıyoruz. Bu sezon sadece Dalyan kumsalı için 400 yuvamız var ama biz yakın diğer küçük kumsallara da bakmaya başladık. Dalaman, Sarıgerme başta olmak üzere Fethiye kumsalını sayabiliriz. Muğla kumsallarında toplamda 600 deniz kaplumbağası yuvası var. Bunlardan biri ilk defa rastladığımız yeşil deniz kaplumbağası yavasıdır. Herkes caretta carettayı biliyor bu yönüyle de Muğla kumsalları yeşil deniz kaplumbağası bakımından da önemli bir alan olmaya başlamıştır. Bu yıl yaklaşık 35 bin yavru Muğla sahillerinde denizle buluşmuştur. Bugüne kadar 130 iyileşen deniz kaplumbağası doğayla buluştu.

Merkezimizde bakım altında 9 deniz kaplumbağamız var. Bugüne kadar merkezimize gelen deniz kaplumbağaların yüzde 65\'i iyeleştirilerek doğal ortamlarına bırakılmıştır\" dedi.

Denize bırakılan caretta carettaların suyla buluşma anı turistler ve plajda bulunanlar tarafından ilgiyle izlendi.

Görüntü Dökümü

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-Deniz kaplumbağalardan ve yavrulardan görüntü

-DEKAMER Müdürü ve Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska\'nın konuşması

-\"Kaptan Mehmet\" isimli yaralı caretta carettayı tekne turundayken denize atlayarak kurtaran 55 yaşındaki İngiliz Cilve Walters\'in konuşması

-Caretta carettaların su ile buluşmalarından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), (DHA)

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13)PRENSES TACINI RUS GÜZEL TAKTI

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen World Final Princess Of The Globe 2017 yarışmasında Rus güzel Anastasia Belskikh\'in birinci oldu. Joly Tur ve Ermeni organizatör Ashot Khachatryan tarafından Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği\'nde gerçekleştirilen yarışmaya 21 güzel katıldı. Montenegro uyruklu modacı Aleksandar Dudado\'nun tasarımları izleyicilere sunan güzeller, 8 günlük bir kamp döneminin ardından jüri karşısına çıktı. Dans gösterileriyle başlayan yarışmada Ermenistan, Kazakistan, Romanya, Almanya, Çin, Senegal, Türkiye, Kırgızistan, Belarus, Rusya, Sibirya, Letonya, Ukrayna, Bulgaristan, Portekiz, Moldovya, Estonya, Sırbistan, Hırvatistan, Montenegro, Dominik Cumhuriyeti\'nde yarışmaya katılan 21 güzel, çeşitli kostümler ile podyumda boy gösterdi. Yarışma sonunda Yarışmaya Rusya\'dan katılan Anastasia Belskikh\'in birinci Montenegro\'dan Sladyana Martic ikinci, Ukrayna\'dan Maria Moroz üçüncü, Türkiye\'den Ezgi Demir dördüncü ve Sırbistan\'dan Bilyana Vuyanovic de beşinci oldu.

Yarışma birincisi Anastasia Belskikh\'nin Kasım ayında Malezya\'da düzenlenecek olan Kainat Güzellik Yarışması\'na katılmaya hak kazındığı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Güzellerden görüntü

-İzleyicilerden görüntü

-Jüri üyelerinden görüntü

-Ödül töreninden görüntü

Haber-Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

