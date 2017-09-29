DHA YURT BÜLTENİ-3 

Samsun\'a şehit ateşi düştü



HAKKARİ\'nin Çukurca İlçesi\'nin karşı tarafında yer alan Kuzey Irak\'ın Kanimasi bölgesinde çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Çatışmada 3 PKK\'lı terörist de öldürüldü.

Türkiye- Irak sınır hattının Çukurca İlçesi\'nin karşısında yer alan Kuzey Irak\'ın Kanimasi bölgesinde, dün akşam saatlerinde PKK\'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada, 41 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Yahya Acar şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Çatışmada 3 PKK\'lı teröristin de öldürüldüğü belirtildi.

Çatışmada şehit olan evli ve 4 çocuk babası Uzman Çavuş Yahya Acar için bugün Şırnak 23\'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı\'nda uğurlama töreni düzenlenirken, yaralı askerlerin ise Şırnak\'ta tedavi altına alındığı belirtildi.

ŞEHİT ATEŞİ SAMSUN\'A DÜŞTÜ

Jandarma Uzman Çavuş Yahya Acar\'ın şehit olduğu haberi memleketi Samsun\'un Havza İlçesi\'ne ateş düşürdü. Havza\'da oturan baba Aslan Acar, bu sabah oğlunun şehit olduğu haberini ilçe yetkililerinden aldı. Aslan Acar, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, eşi ve çocuklarının ise Ankara\'da oturduğu öğrenildi.

Görüntü DÖkümü

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-ARŞİV

-Hakkari bölgesindeki operasyonlardan görüntü

(SAMSUN)

-Evin önünden detaylar

-Eve Türk bayrağı asılması

-Sağlık ekiplerinden detay

-Şehitin fotoğrafı

Haber-Kamera: Abdurrahman ALTUN/HAVZA, (DHA)

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Balık tutmaya gittikten sonra kaybolan 2 arkadaş \'drone\' ile aranıyor

TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy İlçesi\'nde geçen Cumartesi akşamı, \"Balık tutmaya gidiyoruz\" diyerek evlerinden ayrılan fabrika işçileri 24 yaşındaki Kaan Arda ile 22 yaşındaki Gürkan Pehlivan ortadan kayboldu. Bugüne kadar izlerin rastlanılmayan gençleri bulmak için ekipler, insansız hava aracı \'drone\' ile arama çalışmalarını sürdürüyor.

Çerkezköy\'de fabrika işçisi 2 arkadaş Kaan Arda ile Gürkan Pehlivan, geçen Cumartesi akşamı \"Balık tutmaya gidiyoruz\" diyerek evlerinden ayrıldı. 59 EE 239 plakalı otomobille yola çıkan iki arkadaştan bir daha haber alınamadı. Aileleri, cep telefonlarına ulaşamadığı Arda ve Pehlivan\'ı gidebilecekleri her yerde aradı ancak bulamayınca, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Arama çalışmalarını sürdüren, polis, jandarma, AKUT ve AFAD ekipleri, Gürkan Pehlivan\'ın cep telefonunun en son Demirköy mevkiinde sinyal verdiğini belirledi.

Arama kurtarma ekipleri Demirköy ve Büyükçavuşlu Mahallesi\'ndeki bölgeyi insansız hava aracı \'drone\' ile havadan ve karadan araziye dağılarak didik didik arama yaptı. Ancak saatler süren aramalarda kayıp gençler ile kullandıkları otomobilin izine rastlanılmadı. Ekipler, Kaan Arda ile Gürkan Pehlivan\'ı arama çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Arazide arama çalışmaları

Kayıp çocuklarının babalarının konuşması

Kayıp çocuklarının dedesinin konuşması

Arazide drone ile arama

Ekiplerin arama çalışmaları

Detaylar

Haber-Kamera: Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA)

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Mahalleliden ameliyat maskeli eylem

MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'nde evlerinin bulunduğu sokağa kanalizasyon suyu aktığını öne süren 15 vatandaş, yüzlerine ameliyat maskesi takıp eylem yaptı.

Karaçulha Mahallesi Burak Caddesi üzerindeki Şehit Burak Cantürk Sitesi\'nin kanalizasyon suyunun evlerinin bulunduğu sokağa aktığını öne süren vatandaşlar, gece eylem yaptı. Yüzlerine ameliyat maskesi takan vatandaşlar koku, kirlilik ve sinekten rahatsız olduklarını belirterek, alkışlarla tepkilerini gösterdi. Geçen mart ayından bu yana kirli suyun sokağa aktığını belirten vatandaşlar, yetkililerin şikayetlerini dikkate almadığını söyledi. Eyleme katılan Karaçulha Mahalle Muhtarı Mustafa Gizli, kanalizasyon suyunun gece saatlerinden itibaren sokağa akmaya başladığını belirtti. Durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi\'ne bildirdiklerini ancak sonuç alamadıklarını anlatan Muhtar Gizli, kirli suyun aktığı sokakta çocukların oynadığını ve mikrop kapma riski olduğunu kaydetti. Siteye geçen yıl 11 Nisan\'da Diyarbakır\'ın Hani İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bomba yüklü araçla yapılan saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Sezgin Burak Cantürk\'ün adının verildiğini aktaran Gizli, \"Vatanı için şehit olan bir askerin adına yakışmayan durumla karşı karşıyayız. Şehidimizin ailesinin de yaşadığı site sakinleri bu durumdan çok rahatsız. Şehidimizin hatırına bu durumu düzelsinler\" dedi. Sokak sakinlerinden Zeynep Mendos, kokudan ve sinekten evlerinde duramadıklarını söyledi. Soruna çözüm bulunmasını isteyen Mendos, küçük yaşta çocukların bölgede gün boyu oyun oynadığını ve mikrop kapmasından korktuklarını vurguladı. Sokak sakinlerinden Mehmet Alagöz ise 6 aydır devam eden soruna hiçbir kurumun çözüm bulamadığını belirterek şunları söyledi;

\"Site sakinleri de her yere başvurdu ama çözüm bulunmadı. Buradaki kanalizasyon suyu bizim evimizin yolun akıyor. Vatandaş isyan ediyor. En kötü atık, lağımdır. Birçok hastalığa nedene olabilir. Sorunun en kısa zamanda giderilmesini istiyoruz\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Eyleme katılan vatandaşların görüntü

- Sokağa akan kanalizasyon suyunun görüntü

- Alkışlarla duruma tepki gösteren vatandaşlar

- Muhtar Mustafa Gizli ve vatandaşlarla röp.

Haber- Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), (DHA)

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Erzurum gözlemevi şehri olacak

ERZURUM, Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma Uygulama Merkez Müdürü Doç. Dr. Cahit Yeşilyaprak, yaklaşık 200 milyon liraya mal olacak Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) sayesinde Erzurum\'un bir gözlemevi şehri olacağını söyledi. Kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Konaklı Kayak Merkezi\'nin 3 bin 170 rakımlı Karakaya Tepesi\'ne inşa edilen Gözelemevi inşaatını gezen Vali Seyfettin Azizoğlu ile Rektör Ömer Çomaklı\'ya bilgi veren Yeşilyaprak, yapımına 2013 yılında başlanan ve 2019\'un sonunda tamalanacak olan Doğu Anadolu Gözlemevinin Türkiye\'nin en büyük ve ilk kırmızı ötesi teleskobuna sahip olacağını belirtti. DAG\'ın Türkiye\'nin yürütmekte olan en büyük temel bilim projesi olduğunu hatırlatan Yeşilyaprak, \"Doğu Anadolu Gözlemevi Projesinin sağlayacağı sayısız bilimsel katkının yanı sıra aynı zamanda Erzurum\'a bir Gözlemevi şehr unvanı kazandıracak. Yurtiçi ve yurt dışından birçok bilim adamı ve turist şehrimize gelecek\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İnşaattan detay görüntüler

-İnşatta çalışan işçilerden detay

-Tanıtım filminden detay

-Vali Sebahattin Öztürk\'ün inşaat alanında inceleme yapması

-Cahit Yeşilyaprak\'ın konuşması

-Sebahattin Öztürk\'ün konuşması

-İnşaat alanının gezilmesi

-Drone görüntüsü

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

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Doğal taşlar takı oldu

Erzurum\'un Oltu ilçesinde İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi tarafından finanse edilen \'AB Normlarında Yenilikçi Kesim Teknikleri ile Oltu Taşı İşlemeciliği ve Takı Tasarım Alanında Genç İstihdamının Desteklenmesi\' adlı projenin açılışı yapıldı. 30 kursiyer tarafından doğal taşlardan yapılan takılar beğeni topladı. Proje Koordinatörü Önser Yeğin, \"Oltu ve yöresinde bol miktarda çıkan yarı değerli taşların teknolojiyle birleştirilerek işlenmesi ve 19-29 yaş arası gençlerimize bu alanda eğitim vererek çok yüksek derecede katma değeri olan bu taşların ekonomiye kazandırılmasını amaçlanmıştır\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Taşlardan yapılan takılar

-Röportajlar

-Sergiden detay ve genel görüntüler

Haber-Kamera: Murat AYDIN / OLTU (Erzurum), (DHA)

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Üç ilde kaçak avcılara 322 bin lira ceza uygulandı

DOĞA Koruma ve Milli Parklar 6\'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, bu yıl av koruma ekipleri tarafından sorumluluk sahasındaki Antalya, Burdur ve Isparta\'da kaçak avcılık yaptığı belirlenen 346 kişiye toplam 322 bin lira cezai işlem uygulandığını söyledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6\'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, müdürlüğün hizmet alanında yer alan Burdur, Isparta ve Antalya illerinde yılbaşından bu yana yürütülen kaçak av denetimleriyle ilgili bilgi verdi. Ekiplerin Burdur\'da 960, Isparta\'da 480 ve Antalya\'da 1260 olmak üzere toplam 2 bin 700 avcıyı kontrol ettiğini söyleyen Rıza Kamil, bunlardan kaçak avlanan Burdur\'da 90, Isparta\'da 65 ve Antalya\'da 196 olmak üzere toplam 346\'sına 241 bin 392 TL idari para cezası uygulandığını, ayrıca bu şahıslara avladıkları 67 avlanması yasak olan hayvan sebebiyle toplam 80 bin 750 TL de tazminat olmak üzere toplam 322 bin 142 lira cezai işlem uygulandığını kaydetti. Kamil, kaçak avlanan kişilere ait 170 adet silah, araç ve çeşitli malzemelere de el konulduğunu vurguladı.

3 İLDE TOPLAM 16 BİN 500 AVCI VAR

Müdürlük olarak hiçbir avcıya cezai işlem uygulamak istemediklerini aktaran Kamil, \"Avcılarımıza cezai işlem uygulamaktan memnun olmuyoruz ancak kanunlara uymayan kişilere caydırıcılık olması bakımından idari yaptırım kararı uyguluyoruz. Bölge müdürlüğümüz bünyesindeki 3 ilimizde toplam 16 bin 500 avcımız var. Bunlardan 11 bini aktif avcı. Bu avcılarımız Burdur\'da 18, Isparta\'da 26, Antalya\'da 44 olmak üzere toplam 88 avlakta Av Yönetim Bilgi Sistemi\'nden (AVBİS) izin alarak avlanmaktalar\" dedi.

\"AVCI EĞİTİMİ KURSU AÇTIK\"

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında avcıların bilinçlendirilmesi için avcı eğitimi kursu açtıklarını ve bunu çok önemsediklerini belirten Rıza Kamil, \"Bu yıl itibariyle Burdur\'da 4, Isparta\'da 13 ve Antalya\'da 32 kurs açtık. Bu kurslarda toplam 1302 kişi katıldı ve bunlardan 1131 kişi avcı sertifikası almaya hak kazandı\" diye konuştu.

\"GERÇEK AVCILARIN YANINDAYIZ\"

Gerçek avcının doğayı seven kişiler olduğunu anlatan Kamil, şöyle dedi:

\"\'Kaçak avcı\' kelimesini kullanmak istemiyorum. Bunlara \'kaçakçı\' diyorum. Avcı doğayı sever, doğaya zarar vermez, doğanın korunmasını ister. Bütün birimlerimiz 7/24 görevi başında. Kaçak avcılık yapanlar hakkında bize ulaşsınlar. Biz müdürlük olarak her zaman gerçek avcıların yanındayız. Bizim ülkemiz av ve yaban hayatı bakımından zengin fakat kontrollü ve planlı bunu götürmek zorundayız. Aksi takdirde yarın avlaklarımızda av hayvanlarını göremez sadece duvardaki çerçevede resimlerini görürüz.\"

Rıza Kamil, Merkez Av Komisyonu\'nun kararı ile 2017- 2018 av sezonunun 19 Ağustos\'ta yaban domuzu, üveyik, bıldırcın, çakal gibi hayvanlarla başladığını ve sezonun 25 Şubat 2018 tarihinde biteceğini de belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- RÖP: Rıza Kamil

- Ele geçirilen silahlar

- Ele geçirilen far

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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