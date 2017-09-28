DHA YURT BÜLTENİ-3

1)RİZE’DE HEYELAN: 1 ÖLÜ 1 YARALI

RİZE’nin Çayeli İlçesi\'ne bağlı Gürpınar Köyü\'nde şiddetli yağmur sel ve heyelana neden oldu. Bölgede sağanak yağmurun ardından oluşan sel nedeniyle çöken bir evin enkazı altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralı çıkarıldı.

İlçende dün öğle saatlerinde başlayan yağmur gece saatlerinde etkisini artırdı.Yağmurun şiddetini artırması bölgede sel ve heyelana yol açtı. İlçenin Gürpınar Köyü’nde çöken bir evin enkazı altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti aynı evden bir kişi de yaralı olarak çıkarıldı. İlçenin Seslidere, Yeşiltepe ve Kaptanpaşa köylerinde sel taşkınları nedeniyle yollarda mahsur kalan yaklaşık 10 kişi de yardım çağrısında bulundu. Bölgeye AFAD, AKUT, UMKE ve İDAK’dan oluşan çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

YOLLAR KAPANDI

Şiddetli yağışın sürdüğü bölgede Çayeli-Kaptanpaşa, Rize-Küçükçayır ve Çamlıhemşin-Ardeşen karayolları sel nedeniyle ulaşıma kapandı. İl genelinde 40 dolayında köyü ulaşım sağlanamadığı öğrenildi. Yaşananlara ilişkin seferber olduklarını belirten Rize Valisi Erdoğan Bektaş da “Yağışlar bölgede şiddetini gece saatlerinde artırdı. Çöken bir evin enkazı altında kalanlar olduğu bilgisi bize geldi. Ekiplerimizi seferber ettik. Umarım felaketin boyutları artmazö dedi.

SEL ANI KAMERADA

Bu arada Güneysu ilçesinde yer alan Taşlıdere’de su seviyesinin kısa sürede yükselerek taşması da cep telefonu kamarasınca kaydedildi. Görüntülerde durgun olan derede ani su baskını yaşandığı ve derenin bir anda suyla kaplandığı da dikkat çekti.



OKUL TATİL EDİLDİ, HELİKOPTER İSTENDİ

Bölgede yaşanan sel ve heyelan nedeniyle Çamlıhemşin ilçesinde okullar bugünlük tatil edildi. Kent genelinde 6 ev ise heyelan tehlikesine karşı boşaltıldı. Kalkandere ilçesinde ise 2, Pazar ilçesinde ise 1 iş makinesi sel sularına kapıldı. Sele kapılan iş makinesi operatörleri kendi imkanlarıyla kurtuldu. Metrekareye son 24 saatte 140 kilogram yağış düşen ilçede mahsur kalanlar için Malatya’dan askeri helikopter de istendi.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Sel ve heyelandan görüntüler

-Cep telefonu dere taşma görüntüleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR/ RİZE/DHA

===================================================

2)ORMANLIK ALANDA FETÖ ELEBAŞINA AİT KİTAPLAR BULUNDU

BURDUR- Antalya karayolunda ormanlık alana atılmış FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen\'e ait kitaplar bulundu. Burdur- Antalya karayolunun 4\'üncü kilometresinde plastik ve hurda toplayan bir vatandaş istinat duvarının arkasındaki ormanlık alana atılmış halde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen\'e ait kitaplar olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen Burdur Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri uzun süre önce bölgeye atıldığı tespit edilen yaklaşık 30 adet Fetullah Gülen kitabı buldu. Kitaplar incelemenin ardından Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Kitapların kim ya da kimler tarafından atıldığı araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

--------------

- Kitaplardan detay

- Karayolu

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

==================================================

3)GAZİ ATATÜRK STADI\'NA SENTETİK ÇİM

BURDUR Gazi Atatürk Stadı\'nın zemininin sentetik çimleri döşenmeye başladı.

1980\'li yıllarda hizmete giren ve zemindeki bozulmalar nedeniyle sentetik zemin yapılmasına karar verilen Gazi Atatürk Stadı\'nın zemin düzenlenmesinde sona gelindi. Sentetik çimlerin döşenmeye başlandığını söyleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran, çalışmaların bir hafta sonra tamamlanacağını söyledi. Şiran, \"Burdur amatör spor kulüpleri ve tüm takımların hizmetine sunmuş olacağız. Sentetik yüzeyli sahamız 7/24 kullanılabilecek FIFA standartlarında bir saha. Stadımızdaki yedek kulübelerini yeniliyoruz. Aynı zamanda elektronik skorboard da takılacak\" dedi.

Stat tribünlerinin deprem analiz raporlarının Gençlik ve Spor Bakanlığı\'na gittiğini söyleyen Şiran, Gazi Atatürk Stadı\'nın ışıklandırılması ile ilgili çalışmanın da tribünlerin yenilenmesiyle birlikte olacağını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

- Statta yapılan çalışmalar

- Ömer Faruk Şiran\'ın çalışması

- Detay

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)

====================================================

4)SAHİLDE ÖNCE TEMİZLİK SONRA KEYİF YAPTILAR

BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesindeki TEMA ekibi, Pirüpak Sakarya Grubu ile birlikte Ayvalık Hükümet Konağı arkasındaki sahili temizledikten sonra şezlonglara oturup deniz kenarında dinlendi. Eski zeytinyağı tenekelerini boyayarak saksıya dönüştüren, naylon poşet kullanımını azaltmak için bez torba dağıtan Pirüpak Sakarya Grubu ve TEMA Ayvalık ekibi, Hükümet Konağı arkasında atıl durumda olan sahilde temizlik çalışması yaptı. Dün (çarşamba) köpekleriyle birlikte sahile giden TEMA Ayvalık Temsilcisi ve Pirüpak Sakarya Grubu kurucularından Haluk Aysu, eşi Ingrid Aysu, kafe işletmecisi Damien Dessane, turizmcilikle uğraşan Monica Çandarlı ve bazı çevreciler 11.00-13.00 saatleri arasında temizlik yaptı. Plajda önce temizlik ardından tırmıklarla düzenleme yapan ekip, 2 saatlik çalışma ile 15 torba çöp topladı. Plajdaki yağmur kanalından çok sayıda plastik, atık malzeme ve birikmiş kum çıkaran ekip, kanalı da tekrar işlevsel hale getirdi. Ekip, plajı temizledikten sonra şemsiye ve şezlong yerleştirerek bir süre plajda oturup keyif yaptı. Ekip olarak Ayvalık\'ın çeşitli yerlerinde öncelikle temizlik, güzelleştirme, Ayvalık\'ın çekici yerlerini ortaya çıkarma, tarihini keşfetme ve paylaşma gibi bazı sorumluluklar üstlendiklerini ifade eden Haluk Aysu, \"Ayvalık\'ın birkaç yerinde denize açılan birkaç plajda yağmur suyu drenajları denize ulaşamadığı için tıkanıklık oluyordu, evleri su basıyordu. Kanalın içi tamamen tıkanmış, temizledik. Artık bu görevleri sorumlulara devretmek istiyoruz ama bir öncü çalışma olarak yaptık. Katılım artarsa daha ciddi çalışmalar yapabileceğiz\" dedi.

Sakarya Mahallesi\'nin plajı ve ortak alanını 6 kişi temizlediklerini anlatan Damien Dessane, \"Şu anda çok temiz güzel bir yer oldu. Ortak alanlar temiz olursa herkes eğlenebilir. Ayvalık\'ta bu mevsim şahane. Artık Sakarya\'da bir plaj var, su daha temiz olursa burada yüzebiliriz\" dedi.

Gönüllülük esasına dayalı olarak 2016 yılında kurulan Pirüpak Ayvalık Çevre Grubu, Pirüpak Ayvalık, Sakarya Mahallesi Güzelleştirme Projesi\'ne devam edeceklerini belirtti.

Görüntü Dökümü

--------------

-Sahilde temizlik öncesi görüntü,

-Temizlik sırasında görüntü,

-Temizlik sonrası grubun dinlenmesinden görüntü,

-Ekip üyeleri ile röportaj.

Haber - Kamera: Kadri KAYA / AYVALIK (Balıkesir), (DHA)

======================================================

5)YAHŞİHAN\'DA YOĞURT FESTİVALİ COŞKUYLA KUTLANDI

KIRIKKALE’nin Yahşihan ilçesinde 3’ncü Geleneksel Kültür, Sanat, Spor ve Yoğurt Festivali düzenlendi. Ünlü sanatçı Zara’nın da konser verdiği festivali yaklaşık 5 bin kişi izledi.

Yahşihan 15 Temmuz Demokrasi meydanında düzenlenen festivale gelen vatandaşları 50 kişilik davul- zurna ekibi karşıladı. Festivale AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mehmet Demir, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayraktar, il müdürleri, ilçe ve belde Belediye başkanları ile yaklaşık 5 bin vatandaş katıldı.

33 YOĞURT TADILDI

Etkinlikler arasındaki “en güzel yoğurtö yarışmasında vatandaşlar tarafından üretilen 33 yoğurdu jüri üyeleri tadarak ilk üçü bulmaya çalıştı. Yarışmada, Sinan Atun, Ali Baskın ve Muzaffer Kutlu’nun ürettiği yoğurtlar beğeni kazandı, dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

ZARA KONSERİ COŞTURDU

Gecede ünlü sanatçı Zara ve yerel sanatçılar Hakan Akgün, Ramazan Sarıyer, Emrah Türkyılmaz’ın verdiği konserleri binlerce kişi izleyerek coştu.Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, sanatçı Zara’ya çeşitli hediyelerin yanı sıra bir bakraç yoğurt hediye etti. Sungur “Zara kalbimizde sesi ile yer yaptı. Bunu unutmamız mümkün değil\" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Meydan dan detay görüntüler

-Belediye Başkanı ve beraberin dekinlerin meydana gelişi

-Yoğurt yarışması ve dereceye girenlere ödül

-Davul-zurna ekibinin şowu

-Zara konserinden görüntüler

-Zara’ya çeşitli hediyelerin verilmesi

-Zara konserinde oynayanların görüntüsü

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)-

======================================================

6)YAYLA DOMATESİ YEŞİL OLARAK İHRAÇ EDİLİYOR

ANTALYA\'nın Elmalı İlçesi\'nin yüksek kesimlerinde seracılık yaygınlaşırken, burada üretilen domatesler ihracata gidiyor. Başta Katar olmak üzere Suudi Arabistan ve İsrail\'e gönderilecek domatesler yeşil olarak hasat ediliyor. Yeşil domatesler ihracat yolunda kızarıp ülkelere ulaşıyor.

Elmalı İlçesi\'ndeki Gömbe Ovası\'nda bulunan mahallelerde son 2 yılda yaz seracılığı yaygınlaştı. İlçenin güneybatısındaki mahallelerle, Gömbe Yaylası çevresindeki mahallelerde yaklaşık 25- 30 bin dekar kapalı sera alanı oluştu. Birçok kişi ve şirket yayla bölgesinde seralar kurdu. Seracılık yaylada elmanın yanında yeni bir sektör halini aldı. Üretilen domatesler ise başta Körfez ülkeleri olmak üzere yurt dışına ihraç edilmeye başladı.

YEŞİL HASAT EDİLİYOR

Bölgedeki seraların yüzde 80\'inde domates üretimi yapılıyor. Son dönemde domatesin büyük bölümü yeşil olarak hasat ediliyor. Yeşil domatesler bölgedeki işletmelerde paketlenerek Katar, Suudi Arabistan ve İsrail gibi ülkelere ihraç ediliyor. Özellikle son günlerde sıcak nedeniyle domates üretimi sona eren İsrail\'e yeşil domates ihracatı artarken, ihracatta ilk sırayı Katar alıyor.

YOLDA KIZARIYOR

Domates yeşil olarak toplanıp paketleniyor. İhraç edilen domatesin teslim süresi uzun olduğu için yeşil toplanan domates ihraç edilen ülkedeki tüketiciye ulaşıncaya kadar kızarmış oluyor. Böylece domatesin raf ömrü de uzatmış oluyor. Yeşil domates kırmızı domatese göre 10- 20 kuruş daha pahalı satılıyor. Daha az sürede hasat edildiği için seraya yapılan ilaç, arı ve gübre masrafı daha da düşüyor. Son günlerde yeşil domatesin kilosu toptan 1-1.20 TL arasında satılıyor.

1-2 HAFTA YOLCULUK YAPIYOR

Bölgedeki ihracatçılara yeşil domates tedariki yapan Kadir Şahin, \"Elmalı ve Gömbe bölgesinde üretilen domatesin önemli bir kısmı, yeşil olarak hasat edilmekte. Yeşil olarak hasat edilmesinin nedeniyse genellikle bu domatesler Katar, Arabistan ve İsrail gibi ülkelere gitmekte. Bu ülkelere giderken ülkenin uzaklığına göre bir hafta ile iki hafta arasında yolculuk sonucunda bu ilkelere ulaşmakta. Yeşil toplanan domates bir haftalık ve iki haftalık sürede kırmızı olarak tezgahlara ulaşmakta. Domatesin bu bölgede yeşil olarak hasat edilmesi, bu bölgede domates üretiminin artması, kırmızıya göre 10-20 kuruş gibi daha fazla fiyata pazarlanması, hem bölgeye, hem ülkemize önemli döviz girdisi sağlanmasını sağlıyor\" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------

- Seralardan dış görünüm

- Sera içinde domates toplama

- Sandıktaki domatesler

- Daldaki domatesler

- Paketleme işlemi

- Paketlenmiş domates sandıkları

- RÖP: Kadir Şahin.

231 MB /// 07.16\"

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/ELMALI (Antalya), (DHA)

===========================================================

7)50 KİŞİLİK OTOBÜSTEN 125 KAÇAK ÇIKTI

ERZİNCAN\'da 50 kişilik yolcu otobüsünde aralarında çocuklarında bulunduğu Afgan ve Pakistan uyruklu 125 kaçak yakalandı. Otobüs sürücüsü gözaltına alınırken, kaçaklar işlem yapılmak üzere göç idare müdürlüğüne götürüldü.

Erzincan - Erzurum Karayolu\'nun Üzümlü ilçesi yakınlarında jandarmanın yaptığı yol uygulamasında aralarında çocuklarında olduğu 50 yolcu kapasiteli otobüste 125 Afgan ve Pakistan uyruklu kaçak yakalandı. Otobüs sürücüsü Serdar E. gözaltına alınırken, sığınmacılar sağlık kontrolünden geçirildikten ve ihtiyaçlarının karşılanmasının ardından yasal işlem yapılmak üzere göç idaresi müdürlüğüne götürüldü. İran üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye\'ye geçtikleri tespit edilen kaçakların İstanbul\'a gitmeye çalıştıkları öğrenildi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Kaçakların otobüsten indirilmesi

-Otobüs içerisindeki kaçakların görüntüsü

-Afgan kaçağın açıklaması

-Kaçakların göç idaresi önünde beklemeleri

-Genel detay görüntü

Haber Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)

=======================================================

8)TEDAVİ EDİLEN PELİKAN DOĞAYA BIRAKILDI

HATAY\'ın Samandağ İlçesi\'nde, güçten düşmüş bitkin halde bulunan pelikan, tedavisi yapıldıktan sonra yeniden doğaya bırakıldı. Vatandaşlar tarafından bulunup Meydan Köyü Jandarma Karakolu\'na götürülen pelikan, Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi\'nde 10 gün tedaviye alınan pelikan, Adana\'nın Karataş İlçesi\'ne bağlı Akyatan Lagünü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası\'nda doğal yaşam ortamına bırakıldı.

Veteriner Hekim Bünyamin Akın, besleme ve kanat egzersizlerinin arından pelikanın yeniden doğal ortamına kavuşturulduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Pelikan\'ın araçta bağlı olan kutunun çıkartılması

- Kutunun araçtan yere indirilmesi

- Kutu içerisinde pelikanın görüntüsü

- Kutunun iplerinin açılması

- Pelikanın kutudan dışarıya çıkartılması

- Göl kenarına kadar veteriner kucağında taşıması

- Pelikanın serbest bırakılması

- Pelikanın kanat çırpması

- Pelikanın uçması için kovalanması

- Pelikan kuşundan detay görüntüler

- Pelikanın kısa süreli uçması

- Veteriner Hekim Bünyamin Akın ile röportaj

BOYUT: 87.8 MB SÜRE: 02\' 44\"

Haber:İbrahim EMÜL-Ramazan ÇELİK-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)