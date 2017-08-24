DHA YURT BÜLTENİ-3

1)TERÖRİSTLER 7 HEKTARI YAKTI

HATAY\'ın Arsuz İlçesi Derekuyu Mahallesi kırsalı Amanos Dağları\'nda güvenlik güçlerinin operasyon yaptığı bölgede, terör örgütü PKK üyelerinin çıkardığı orman yangını 7 hektar makilik alana zarar verdi. Hatay İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı timler ile teröristler arasında, dün öğle saatlerinde yaşanan sıcak temasın ardından teröristler kaçmak için bölgede yangın çıkardı. Arsuz Orman İşletme Müdürlüğü iki farklı noktada 3 helikopter, 10 arazöz, 5 su tankı, 2 dozer ve 50 yer işçisi ile yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları ile güvenlik güçlerinin kaçan teröristlerin yakalanması başlattığı operasyon devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Helikopterin yangını söndürme çalışması

- Ormandan genel görüntü

SÜRE31 BOYUT32 MB

Haber-KameraRamazan ÇELİKHATAY,(DHA)

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2)FETÖ SANIĞI HAKİM: ABONELİĞİMİ TRABZONSPOR\'UN DURUMU KÖTÜYE GİDİNCE İPTAL ETTİRDİM



FETÖ/ PDY üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan eski Erzurum kadastro hakimi Şenol Demir, iddianamede delil olarak gösterilen örgüte ait kanalların yayından çıkarılması üzerine Digitürk aboneliğini iptal ettirmesini, \"Aboneliğimi Trabzonspor\'un ligdeki durumu kötüye gidince iptal ettirdim. O dönem üst üste 3 maç kaybetmişti, iptal etme dilekçemde de aynı gerekçe var\" diye açıkladı.Darbe girişimi sonrası görevden alınan Kadastro hakimi Şenol Demir 20 Temmuz 2016\'da tutuklandı. 29 Kasım 2016\'da meslekten ihraç edilen Şenol Demir hakkında Erzurum 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Örgütün gizli haberleşme programı ByLock\'u 14 Ağustos 2014 tarihinde kullanmaya başladığı belirlenen Şenol Demir\'in \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede, Şenol Demir\'in 15 Temmuz günü Erzurum Adliyesi\'ndeki güvenlik kameralarında FETÖ\'den tutuklanan Cumhuriyet Savcıları Can Bayır, Osman Nesuh Yıldız ve Mehmet Çabuk ile görüştüğüne yer verildi.

\'BENİ TUTUKLAYAN HAKİMLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜM\'

3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmasına başlanan Şenol Demir, suçlamaları kabul etmedi. ByLock\'u kullanmadığını iddia eden Şenol Demir, MİT raporunun istihbari bilgi niteliğinde olduğu için delil olarak kullanılamayacağını söyledi. İddianamede meslekten ihraç edilen kişilerle telefon görüşmesi yaptığına dair bilgiler yer aldığını hatırlatan Demir şunları söyledi:

\"HTS kayıtlarında konuştuklarımın 15- 20\'si meslekten ihraç edilen. 30- 40\'ı ise hala görevde olan kişiler. Adliye güvenlik kamera kaydını inceleyemedim. Ancak diğer günler keşifte olduğum için adliyede kaldığım o tek günde arkadaşları ziyaret ediyordum. Hatta o gün beni tutuklayan Ali Çobanoğlu ile de görüşmüştüm. Belki sizlere de \'hoş geldiniz\' ziyaretine gelmiş olabilirim. Kanser hastasıyım tahliyemi talep ediyorum.\"

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Yakup Taşlıova \"Ben kendimi göremedim ama belki gelmişsiniz, görüşmüş olabiliriz\" diye karşılık verdi.

DİGİTÜRK ABONELİĞİ İPTALİ

Şenol Demir, iddianamede delil olarak gösterilen örgüte ait kanalların yayından çıkarılması üzerine Digitürk aboneliğini iptal ettirmesini de, \"Digitürk aboneliğimi Trabzonspor\'un ligdeki durumu kötüye gidince iptal ettirdim. O dönem üst üste 3 maç kaybetmişti, iptal etme dilekçemde de aynı gerekçe var\" diye açıkladı.

SAĞLIK RAPORU ALINACAK

Mahkeme heyeti, sanık avukatının mahkemeye sunduğu sağlık raporlarının büyük bölümünün 2012 yılı olması, son alınan tek raporun ise 2015 yılına ait olmasını dikkate alarak Şenol Demir\'in hastaneye sevkinin sağlanarak yeniden rapor aldırılmasını, cezaevi koşullarının hastalığını etkileyip etliyemeyeceğinin sorulmasını istedi. Heyet, Şenol Demir\'in tahliye talebini reddederek duruşmayı erteledi.

Hümeyra PARDELİ / ERZURUM, (DHA)

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3)İZMİT\'TE HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİ SATIŞLARDAN MEMNUN

İZMİT\'te, kurban pazarında büyükbaş hayvanlar 6 ile 12 bin lira arasında, küçükbaş hayvanlar ise 850 ile bin 500 lira arasında satışa çıkarıldı. Hayvan yetiştiricileri pazara getirdikleri hayvanların yarısını sattığını belirtirken, satışlardan memnun olduklarını söyledi.

İzmit Belediyesi\'nin Karadenizliler Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi\'nde bulunan Hayvan Pazarı\'na vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Türkiye\'nin dört bir yanındaki hayvan yetiştiricileri pazara getirdikleri kurbanlıkları satışa çıkardı. Pazarda büyükbaş hayvanlar 6 ile 12 bin lira arasında, küçükbaş hayvanlar ise 850 ile bin 500 lira arasında satışa çıkarıldı. Ali Çeçen\'in Ağrı\'dan getirdiği 800 kilo ağırlığındaki boğa 17 bin liradan satışa çıkarılırken, pazarın en pahalı kurbanlığı oldu. Pazar vatandaşlarla dolarken, kurbanlık alanlar ile hayvan yetiştiricileri arasında uzun süren pazarlıklar yapıldı. Hayvan yetiştiricileri satışlardan memnun kaldı.

Kars\'tan getirdiği hayvanları satan Serkan Moğultay, \"Bu sene fiyatlar ilk başta yüksekti ama son zamanlarda fiyatları biraz çektik. İnsanların alım gücü var, fiyatlar normal. 5 kişi bir kurbanı 6 bin 500 ile 7 bin lira arasında, 7 kişi ise bir kurbanlığı 8 ila 12 bin lira arasında satın alıyor. Canlı ağırlık 380-850 kilo arasında geliyor\" dedi.

Pazardaki en pahalı kurbanlığın sahibi Ali Çeçen ise, \"Ağrı\'dan geldim, 60 hayvan getirdim. Şu ana kadar neredeyse yarısını sattığımı söyleyebilirim. Nasip olursa bayrama kadar hepsini satarım inşallah. Pazarın en büyük hayvanı şu anda bende. 800 kilo ağırlığında ve 17 bin lira fiyat biçtik. 15 bin lira teklif ettiler, vermedik. Pazarda yoğun bir talep var. Büyükbaşlara talep fazlayken, küçükbaş hayvanlara talep az bu sene\" diye konuştu.

Pazara kurbanlık almaya gelen ve geçen seneye oranla fiyatlar arasında fazla bir fark olmadığını söyleyen İsmail Selçuk, \"Fiyatlar gayet iyi, geçen seneden çok farklı değil. 8-9 bin liralık bir kurbanlık almayı düşünüyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Kurban pazarından görüntüler

-Pazarlıktan görüntü

-Kurban satıcıları ile röp

-Vatandaşlarla röp

HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Orhan UZUN

İZMİT(Kocaeli), (DHA) -

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4)KAPARİ BİTKİSİ GEÇİM KAYNAĞI

ANTALYA\'nın Gazipaşa İlçesi\'nde kapari bitkisi gelir kaynağı oldu. Doğada kendiliğinden yetişen kapari bitkisinin kilosu 10 liraya satılıyor.Evliya Çelebi\'nin Seyahatnamesi\'nde \'Gebre\' olarak adlandırdığı ve \'çok faydalı\' dediği kapari bitkisi, Gazipaşa\'nın sahil kesiminden başlayıp 700 rakımdaki bölgelerde doğal ortamda yetişiyor. Bazı çiftçiler zararlı olduğu gerekçesiyle arazilerinden bu bitkiyi sökerken, bazıları ise kapari sayesinde ciddi ekonomik gelir elde ediyor. Toplandıktan sonra tuzlanıp bir kavanoza konulan ve turşusu yapılan kaparinin kilosu 10 liraya, turşusu ise 20 liraya satılıyor. Kapari bitkisinin meyveleri tomurcuk halindeyken değerlendirilmeye başlıyor. Gazipaşa\'da kapari hasadı haziran ayında başlayıp temmuz sonuna kadar sürüyor. Bitkinin tomurcukları, meyvesi ve yaprağından turşu yapılıyor. Kapari ilaç, kozmetik ve boya sanayinde de kullanılıyor.

\"KİLOSUNU 10 LİRADAN ALIYORUM\"

Doğanca Mahallesi\'nde oturan Tamer Aksoy, kapari bitkisini kendisinin de topladığını, vatandaşın topladığını ise kilosunu 10 liradan alarak turşusunu yapıp 20 liradan bazı iş yerlerine sattığını söyledi. Aksoy, \"Akdeniz\'de yetişen bir bitki. Sıcak ve kurak bölgelerde yetişiyor. Birçok hastalığa da iyi geldiği bilinen bir bitki\" dedi.

\"SEZONDA 15 BİN LİRA KAZANIYORUM\"

Kaparinin başka bölgelerde bahçesinin kurulduğunu ve gelir kapısı haline getirildiğini vurgulayan Aksoy, \"Bizim bölgede henüz bahçeleşme yok. Bu bitkinin geliri iyi, masrafsız, doğada kendiliğinden yetişen bir bitki. Sezonda 1- 1.5 ton meyve toplayıp turşusunu kurup satıyorum. Turşusuna bir hayli talep var. Herkese toplamasını öneriyorum. Ekonomilerine katkı sağlamalarını ve şifa niyetine kendilerinin de tüketmelerini tavsiye edebilirim. Bitki dikenli olduğu için hasadı biraz zahmetli ama iyi gelir elde edilebilir. Ben de sezonda 15 bin lira kazanıyorum ve geçimimi bu şekilde sağlıyorum\" diye konuştu.

BİRÇOK HASTALIĞA İYİ GELİYOR

Kapari bitkisinin MS hastalığı başta olmak üzere, kabızlık, idrar sorunları, cinsel gücü artırma, balgam söktürücü, solucan düşürücü, ağrı kesici, romatizma, felç, iskorbüt hastalığı, kan bozuklukları, gut hastalığı, hemoroit, kalça rahatsızlıkları, dalak büyümesi, adet düzenleyici, diş ağrıları ve karaciğer fonksiyonlarını düzenleyici faydaları olduğu biliniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kapari bitkisinden görüntüler

- Tamer Aksoy kapari toplarken

- Kapari bitkisinden detay

- RÖP: Tamer Aksoy

- Kapari bitkilerinden detay

- Toplanan kapari bitkisi detay

- Tamer Aksoy\'un kapari bitkisini anlatması

- Kapari bitkisi detay

- Kavanozlardaki kapari turşusundan detay

- Tamer Aksoy\'un turşunun yapımını anlatması

- Turşulardan detay

175 MB /// 05.30\"

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)

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5)AT SIRTINDA HAC YOLCULUĞU

POLONYALI makine mühendisi 2 çocuk babası Kristian Bergier, hac için 9 ay önce Polonya\'dan atlarıyla çıktığı Kudüs yolunda Karaman’a ulaştı. Bergier, Türkiye üzerinden Suriye veya Irak\'tan geçip Kudüs\'e ulaşmayı planlıyor.

32 yaşındaki Kristian Bergier, eşi ve iki çocuğunu Polonya\'da bırakıp, yanına aldığı giysileri, yaşam malzemeleri ve 2 atıyla hac vazifesini yerine getirmek için Kudüs\'e doğru yola çıktığını söyledi. Hac yolunun çileli bir yol olduğunu belirten Bergier, uzun süren yolculukta bu çileyi çekmeyi ve nefsini terbiye etmek istediğini belirtti.

Karaman’a iki gün önce gelen Polonyalı Bergier, atlarını bir at çiftliğinde dinlendirirken kendiside kentin tarihi yerlerini gezdi. Sabah erken saatlerde yola çıkmadan önce atları hazırlayan Bergier, Slovakya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan üzerinden Edirne\'den Türkiye’ye giriş yaptığını belirtti.

SURİYE VEYA IRAK ÜZERİNDEN KUDÜS\'E ULAŞACAK

Bergier, “Bazı soruların cevabını aradığım için bu şekilde yola çıktım. Kudüs’e ulaştıktan sonra yine atlarımla Mekke ve Medine’ye de gitmek istiyorum. Eğer aradığım cevabı Kudüs’te bulursam geriye döneceğim, bulamazsam Mekke ve Medine’ye kadar gideceğimödedi.

Duruma göre Suriye veya Irak’tan Kudüs’e gideceğini söyleyen Kristian Bergier, \"Buradan patika yolları kullanarak önce Mersin’e, sonrada Hatay üzerinden Suriye’ye girip yoluma devam edeceğim. Bu güzergah olmaz ise Hakkari’den Irak’a geçeceğimö dedi.

Geçeceği iki ülkede iç savaş olduğunu bildiğini de belirten Bergier, öBu ülkelerin tehlikeli olduğunu biliyorum. Ben inanıyorum ki bu yolda başarılı olacağım. Kudüs’e ulaşmak için elimden geleni yapacağım\" diye konuştu.

Türk insanının konuk severliğine hayran kaldığını da anlatan Bergier, “Türkiye’nin bu maneviyatı ve tarihi yerlerini çok sevdim. Türkiye bana büyük bir deneyim sağladı. Zaman zaman yollarda sıkıntı çeksem de, polis ve jandarma durdursa da ben yoluma devam edeceğimö dedi.

“EŞİM VE ÇOCUKLARIMI ÇOK ÖZLÜYORUMö

Yaklaşık 9 aydır eşi ve çocuklarından ayrı olduğunu ifade eden Kristian Bergier, \"Eşim ve çocuklarımdan ayrılmak çok zordu. Şu an onları çok özlüyorum. Bu yolculukta benim en büyük destekçim eşimdir. Bu yolculuk eşimin sayesinde oluyor diyerek sözlerini tamamladı.\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Atların Hazırlanması

-Kristian Bergier ile röp

-Altara binip uzaklaşması genel detay

(:Muammer ŞEN KARAMAN DHA)

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6)TÜRK TURİZMCİ DÜNYA TURUNA ÇIKTI

İSVİÇRE\'den Türkiye\'ye en fazla turist getiren Bentour firmasının sahibi Kadir Uğur iki yıl sürecek dünya turuna yelken açtı.

Merkezi İsviçre\'de bulunan Bentour Turizm\'in Onursal Başkanı Kadir Uğur, iki yıl sürecek olan dünya turuna Kuşadası\'ndan \"Yelkenler fora\" diyerek açıldı. Özel yapım Benswissyacht isimli 17 metre uzunluğunda olan Hanse 575 modeli yelkenli yat ile denize açılan Uğur, gezi boyunca kendisine armağan edilen \'Sinop Takası\' ve Kuşadası\'nın bayrağını taşıyacak. Pinebay Holiday Resort Oteli\'nin iskelesinden hareket eden turizmci Kadir Uğur\'u İstanbul Erkek Lisesi\'nden arkadaşı eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Belediye Başkanı Özer Kayalı, Sanatçı Nuri Alço, Türk turizmciler ve kalabalık bir topluluk uğurladı. İki yıl boyunca Kadir Uğur\'a Türk Kaptanı Murat Baltutan ve Alman uyruklu Kaptan Volker Braun eşlik edecek. Turizmci Kadir Uğur\'un izleyeceği rotanın asırlar önce Romus Romuls\'un yaptığı Roma İmparatorluğu\'nun kuruluş rotası olduğu belirtildi.

Kadir Uğur\'un İsviçre\'de en başarılı yabancı girişimci ödülüne layık görüldüğünü hatırlatan eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, \"Şimdi mesleğinin doruk noktasına gelince ve arkasından onun gibi başarılı bir oğlu olunca dünya turuna çıkmaya karar verdi. Böyle güzel ama ufak bir tekne ile dünyayı dolaşmak biraz cesaret ve ustalık ister. Kadir\'de her halde ikisi de var ki bu işe talip oldu. Ona rüzgarın kararında olsun diyorum\" dedi. Kadir Uğur\'un teknesi gözden uzaklaşıncaya kadar sahilde bekleyen Yılmaz, arkadaşıyla gurur duyduğunu söyledi.

TURİZMDE 50 YIL

Turizmde 50 yılını doldurduğunu söyleyen Kadir Uğur ise, \"Turizm benim için bitmez ve bitemez. Türkiye turizmini de gidilmeyen yörelerde tanıtmam lazım diye düşündüm. Bu amaçla Almanya\'da bu tekneyi yaptırdık, oradan buraya yelkenle geldik. Kuşadası\'ndan da dünyaya açılıyoruz. Yanıma Türkiye\'den hatıra 500 eşya aldım. Diğer yat limanlarıyla temastayım. Turizmi bırakmıyorum. Gittiğim yerlerde yat kulüplerine üye olanlara, Türkiye akşamları düzenleyeceğim. Yola çıkmadan 20 kulübe yazdım 4 tanesinden cevap geldi. Uğradığım 20 yat limanında Türkiye\'yi tanıtacağız\" dedi. İki yıl boyunca Türkiye\'den uzak kalacak olmanın kendisini hüzünlendirdiğini söyleyen Uğur, \"Bu yolculuk için bir roman yazılacak. Frankfurt\'ta bir arkadaş hem Türkçe hem de Almanca olarak yayınlayacak. İnşallah sıhhatli bir şekilde dönersem imzalayıp sizlere verme şerefine nail olurum. Hedefimiz 19 Nisan 2019\'da Kuşadası\'na giriş yapmak. Son durağım İstanbul olacak. Doğduğum Büyükçekmece\'de bitiş partisi yapacağız inşallah. Hakkınızı helal edin\" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı\'nın verdiği hediyelerden sonra kendisini uğurlamaya gelenleri tek tek kucaklayan ve hellalik alan Uğur ve ekibini otelin limanındaki dalgıçlar ve denizciler işaret fişekleri ile uğurladı. Eski Başbakan Mesut Yılmaz\'ın bulunduğu yere bir selam dönüşü yapan tekne daha sonra ilk liman olan Yunanistan\'ın Samos adasına doğru yelken açtı.

Görüntü Dökümü

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-Mesut Yılmaz\'ın konuşmasından görüntü,

-Kadir Uğur\'un konuşmasından görüntü,

-Törenden genel ve detay görüntüler,

-Kadir Uğur ve ekibi tekneye giderken görüntü,

-Tekneden uğurlayanları selamlarken görüntü,

-Teknenin limandan çıkışı, işaret fişeklerinin yakılmasından görüntü,

-Başkan Mesut Yılmaz ve protokolun uğurlaması ve teknenin selamlaması ve gözden uzaklaşması

Haber - Kamera: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA)

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7)24\'ÜNCÜ ULUSLARARASI ASPENDOS OPERA VE BALE FESTİVALİ BAŞLADI

TÜRKİYE\'nin tek opera ve bale festivali olan 24\'üncü Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, İtalyan besteci Giuseppe Verdi\'nin \'Aida\' operasıyla başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türkiye\'nin ilk opera, bale festivali, Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali, Antalya\'daki 2 bin yıllık Aspendos Antik Tiyatrosu\'nda başladı. 1994\'ten bu yana Aspendos Antik Tiyatrosu\'nun mistik atmosferinde gerçekleşen festivalin açılış eseri \'Aida\' operasını, Antalya ve Mersin Devlet Opera ve Balesi sahneledi. Günler öncesinden biletlerini alarak açılış gününü bekleyen yerli ve yabancı binlerce sanatseverler, atik tiyatronun taş koltuklarına oturarak temsili izledi.

Eseri, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Selman Ada, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürü Sibel Kızılateş, Rusya Federasyonu Başkonsolosu Oleg Rogoza, Kazakistan Konsolos Yardımcısı Nyshankul Karatayeva, Antalya Müzesi Müdür vekili Mustafa Samur da antik tiyatronun büyülü atmosferinde izledi.

Antik tiyatroda, Varna Operası\'nın başrejisörü Kuzman Popov\'un rejisiyle 2 gün boyunca izleyenlerin beğenisine sunulacak eserin ilk temsilinde, \'Radames\' rolünü Viyana Devlet Operası sanatçısı Kamen Chanev, \'Aida\' rolünü Varna Operası sanatçısı Dimitrinka Raycheva, \'Amneris\' rolünü Bolşoy Tiyatrosu sanatçısı Agunda Kulaeva, \'Amonasro\' rolünü İstanbul DOB sanatçısı Murat Güney, \'Ramfis\' rolünü Antalya DOB sanatçısı Engin Suna, \'Il Re\' rolünü Antalya DOB sanatçısı Şafak Güç, \'Un Messaggero\' rolünü Antalya DOB sanatçısı Burak Pektaş, \'Sacerdotessa\' rolünü Antalya DOB sanatçısı Arzu Aydoğdumu canlandırdı. Orkestranın şefliğini ise Borislav Ivanov yaptı.

Konusu Mısır\'da geçen ve Mısır prensesi Amneris ve Habeş prensesi Aida\'nın, Mısır ordusunun genç kumandanı Radames\'e olan aşklarının anlatıldığı eserde sanatçılar uzun süre ayakta alkışlandı.

\"GELECEK SENE DAHA İHTİŞAMLI OLACAK\"

Açılış gecesinde gazetecilere açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, medeniyetlere beşiklik yapan Aspendos\'un çok anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirtti. Yayman, Antalya\'yı sadece turizmin başkenti değil, aynı zamanda kültürün ve sanatın da başkenti yapmak istediklerini dile getirdi. Gelecek sene 25\'inci düzenlenecek festivali çok daha ihtişamlı hale getireceklerini ifade eden Yayman, şunları kaydetti:

\"İnsanlar Antalya\'ya geldikleri zaman Aspendos Antik Tiyatrosu\'nda, bu muhteşem eserin içerisinde 2 bin yıl öncesine giderek burada etkinlikler izleyecek. Onun için biz Antalya\'yı kültür ve sanatta daha çok destekleyeceğiz, öne çıkartacağız. Turizmi sadece deniz, kum, güneş olarak görmüyoruz. Turizmde aynı zamanda kültürümüzün, sanatımızın, bizi biz yapan değerlerin öne çıkartılması, Türkiye\'nin sadece deniz, kum, güneşle değil, tarihi ile Aspendos\'u ile Likya\'sı ile Göbekli Tepesi ile Hatay\'daki medeniyetlerle, Şanlıurfa ile Trabzon Sümela Manastırı ile gündeme gelmesini istiyoruz. Bu anlamda da yayla turizmini, tarih turizmini, inanç turizmini, kültür turizmini, sağlık turizmini, gastronomi turizmini, spor turizmini ve jeotermal turizmini geliştirmek istiyoruz.\"

Mustafa Kemal Atatürk\'ün \'Türkiye Cumhuriyeti\'nin temeli kültürdür\' sözünü de hatırlatan Hüseyin Yayman, bunu çok önemli bulduklarını, kültürü yaşatmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Selman Ada da festival açılışını \'Aida\' operasıyla yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Ada, \"Bu eserin özelliği Osmanlı döneminde 19\'uncu yüzyılın ortasında Mısır Hidivi İsmail Paşa\'nın bu eserin siparişini vermesidir. Eserin ilk temsili de Kahire\'de yapılmıştır. Bu eserin geçtiği dönem ve konusu itibariyle bu mekan misafirlerimize güzel bir atmosfer sunuyor\" dedi.

İKİNCİ GÖSTERİM 25 AĞUSTOS\'TA

Aida operasının ikinci temsili 25 Ağustos Cuma akşamı sahnelenecek. Temsilin solistleri Koray Damcıoğlu, Nurdan Küçükekmekçi, Stare Çelebi (Samsun DOB), Alaaddin Ataseven, Şafak Güç, Engin Suna, Burak Pektaş, Zişan Damcıoğlu olacak. İkinci temsilin orkestra şefi ise Alexandru Samuil olacak.

UYUYAN GÜZEL

Türkiye\'nin kültür turizm ve tanıtımına katkı sağlayan festival kapsamında 28 Ağustos Salı günü İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Ayşem Sunal Savaşkurt\'un uyarladığı 2 perdelik \'Uyuyan Güzel\' balesi sahnelenecek. Eser, Piyotr İlyiç Çaykovski\'nin müzikleri eşliğinde Marius Petıpa koreografisi ile sahneye taşıyacak.

KAPANIŞ ESERİ

4 Eylül Pazartesi günü kapanış gecesinde ise Rusya\'dan festivale katılan Moskova Natalia Sats Devlet Opera ve Bale Tiyatrosu, \'Şehrazat/Chopınia/Poloveç Dansları\' üçlü dans gösterilerini sunacak. Michael Fokin\'in koreografisini, Andris Liepa sahneye koyacak.Festivalin tüm gösterimleri saat 21.00\'de başlayacak.

Görüntü Dökümü

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- Eserden görüntü

- Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman\'ın açıklaması

- Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Selman Ada\'nın açıklaması

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), (DHA)

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