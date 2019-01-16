DHA YURT BÜLTENİ -26

Çaykara\'da orman yangını

Trabzon\'un Çaykara ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında, 10 dönüm alan zarar gördü.

Çaykara ilçesi Işıklı Mahallesi\'nde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı orman yangını çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, belediye ve orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Çaykara Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın, söndürüldü. Yangında, 10 dönüm çalılık ve ağaçlık alan zarar gördü.

Görüntü Dökümü

----------

Yangın detayları

Haber-Kamera: Yaşar FALCI TRABZON,(DHA)

====================

Kayseri\'de fırtına çatıları uçurdu

Kayseri\'de etkili olan şiddetli fırtına çatıları uçurdu. Bazı yerlerde çatı ile birlikte sökülen kiremit, briket ve tahta parçaları araçların üzerine düştü.

Kayseri\'de saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreye ulaşan fırtına hayatı felç etti. Fırtına nedeniyle vatandaşlar sokakta yürümekte zorlandı. Bazı bölgelerde binaların çatıları uçtu, elektrik telleri zarar gördü. Talas ilçesi Bahçelievler, Tablakaya ve Yenidoğan Mahallelerinde uçan çatılarla birlikte, kiremit, tahta ve briket parçaları park halindeki araçların üzerine düştü. Kiremit ve briket yığınlarının altında kalan araçlarda büyük hasar oluştu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, şiddetli fırtına nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Görüntü Dökümü

---------

-Uçan çatılardan görüntü

-Zarar gören araçlar

-İtfaiye araçlarından görüntü

-Genel detay

SÜRE: 2.35 Dakika / 253 MB

Haber: Olcay DÜZGÜN Kamera:Cafer ZENGİN /KAYSERİ,(DHA)

===================

Bayburt ve Giresun\'da kar ve fırtına etkili oluyor

Bayburt ve Giresun\'da etkili olan kar yağışı, fırtına ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Bayburt\'ta yarın okullar bir günlüğüne tatil edildi. Giresun\'un Eğribel Geçidi çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı, araçlar yolda mahsur kaldı.

Bayburt\'ta etkili olan kar yağışı, fırtına ve tipi nedeniyle yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Bazı köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı. İl genelinde ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime bir günlüğüne ara verildi. Bayburt Valiliği\'nden yapılan açıklamada, \"Bayburt\'ta özellikle köy yollarında ulaşımı kesintiye uğratan kuvvetli fırtına, kar yağışı ile aşırı rüzgara bağlı olarak oluşan yoğun tipi nedeniyle çarşamba günü il genelinde eğitime bir gün ara verilmiştir\" denildi.

ÇIĞ DÜŞTÜ, EĞRİBEL GEÇİDİ KAPANDI

Karadeniz ile İç Anadolu bölgelerini Giresun ve Sivas üzerinden birbirine bağlayan, 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi, çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. Yolun her iki tarafından araçlarında kalan sürücüler Karayolları Eğribel Bakım Evi ve Tamdere mevkiinde bir tesiste beklemeye başladı. Fırtına ve tipinin etkisinin yitirmesi ile geçidin ulaşıma açılması için çalışma başlatılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------

Bayburt kar yağışı detayları

Eğribel geçidinde fırtına detayları (Cep telefonu kamerası)

Haber-Kamera: Murat SÖYLEMEZ-Gülsen Mutlu AKYOL BAYBURT -DHA

===================

Sırtında taşıdığı sobayla, görenleri hayrete düşürdü

Adana\'de tenekeden yapılma küçük odun sobasını yakıp, sırtına bağlayan bu şekilde Merkez Otogarı\'nda gezen Osman Aslan (55), görenleri hayrete düşürdü.

Daha önce kendisini dolandırdığını iddia ettiği M.K.’nin kimlik fotoğrafını kamyonetinin üzerine ‘Bu şahıs beni dolandırdı’ yazısıyla pankart yapıp, kentte dolaşan Osman Aslan, bu kez yağmur ve soğuk havaya tepki olsun diye sırtına yanan odun sobasını bağladı. Tenekeden yapılma küçük bir odun sobasını yakıp, sırtına bağlayan Aslan, vatandaşların meraklı bakışları altında Merkez Otogar\'da gezdi. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Aslan\'ın kendisine yöneltilen sorulara \"Adana, Çukurova yanıyor diyorlardı ya, ne yanması Adana donuyor, donuyor\" diye cevap verdiği görüldü.

Görüntü Dökümü

----------

- Osman Aslan\'ın sırtında soba ıle yürümesi

- Vatardaşların soru sorması

- Aslan\'ın \"Adana, Çukurova yanıyor diyorlardı ya, ne yanması Adana donuyor, donuyor\" diye cevap vermesi

Süre: 00\'34\" Boyut: 63,6 MB

Haber: Gökhan KESKİNCİ - Kamera: ADANA, (DHA)

================

Hatay’da derenin sularına kapılan 14 yaşındaki Suriyeli çocuk öldü

Hatay’da yasadışı yoldan yoldan yurda giren 4 Suriyeli\'den 14 yaşındaki kız çocuğu, dereyi geçmeye çalışırken akıntıya kapılarak sürüklendi. AFAD ekiplerinin 5 saatlik arama çalışması sonucunda 4 kilometre uzaklıkta Suriyeli kızın cansız bedenine ulaşıldı.

Yasadışı yoldan yurda giren 14-16 yaş arasındaki 4 çocuk, Hatay\'ın Altınözü ilçesi Seferli Mahallesi\'nde Seferli Deresi’ni geçmeye çalıştı. Çocuklardan 3\'ü dereyi geçmeyi başarırken, içlerinden 14 yaşındaki kız çocuğu akıntıya kapılıp, gözden kayboldu. Mahalle sakinleri durumu fark edince, AFAD ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri yaklaşık 5 saat süren arama çalışmalarının sonucunda Suriyeli kız çocuğunun cansız bedenine ulaştı. Suya girdiği yerden 4 kilometre uzaklıkta bulunan kız çocuğunun cesedi, sarp arazi nedeniyle traktörle anayola çıkarıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kız çocuğunun cesedi, otopsi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

-----------

- Suriyeli kız çocuğunun düştüğü bölgeden genel görüntüler

- Dereden genel ve detay görüntü

- AFAD’ın çalışmasından görüntü

- Cesedin taşınması

- Cesedin traktörle anayola getirilmesi

- Cenaze arabasını ayrılması

Süre: 01\'54\" Boyut: 213 MB

Haber - Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)

===============

Denizli\'de eğitime kar engeli

Denizli\'de yoğun kar yağışı nedeniyle Denizli Valiliği, 9 ilçede eğitime 16 Ocak Çarşamba günü (Yarın) 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Denizli\'de bugün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezi ve ilçelerde etkili oldu. Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı sebebiyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi. Denizli Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamayla, Güney, Bekilli, Çal, Çivril, Baklan, Babadağ ve Buldan ilçelerinin tamamında okullar 1 gün süreyle (16 Ocak Çarşamba) eğitime ara verildi. Pamukkale ilçesinde ise, Gözler, Güzelpınar, Uzunpınar, Akdere, Belenardıç ve Cankurtaran ve Honaz ilçesindeki Akbaş ve Karaçay mahallelerindeki taşımalı sistemle eğitim gören okullar yarın tatil edildiği açıklandı.

ULAŞIM GÜÇLÜKLE SAĞLANIYOR

Kar yağışı sebebiyle ulaşımda da aksaklıklar yaşandı. Denizli Antalya Karayolu\'nda kar yağışı sebebiyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Araçların yolda kalması ve yoğun kar yağışı sebebiyle, Cankurtaran Mevkii\'nde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Öte yandan Denizli\'yi Aydın\'a bağlan karayolu hariç, Muğla, Antalya, Manisa, Afyonkarahisar yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle kar lastiği bulunmayan araçlar yolda kaldı. Karayollarında ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmezken, yolda kalan araçlar çekiciler ile kaldırılıyor. Karayolları ve belediye ekipleri, karla kaplanan yollarda tuzlama ve kar kürüme çalışmaları yapıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------

-Kar kürüme ve tuzlama çalışmalarından detaylar

-Yolda kalan araçlardan detaylar

-Yolda oluşan araç kuyruğundan detaylar

Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

==================

Avusturyalı sanatçı Peter Alexander’ın oğlu Antalya’daki evinde ölü bulundu

Avusturyalı ünlü sanatçı Peter Alexander’ın oğlu Michael Neumayer (59), Antalya’nın Serik ilçesinde oturduğu evde ölü bulundu.

İki yıldır arkadaşıyla, Serik\'teki Kadriye Mahallesi’nde oturan, şeker ve epilepsi hastası Avusturyalı ünlü sanatçı Peter Alexander’ın oğlu Michael Neumayer, geçen cumartesi günü, rahatsızlanınca Serik Devlet Hastanesi’ne gitti. Buradaki tedavisinin ardından özel hastaneye sevk edilen Michael Neumayer, iddiaya göre kendi isteğiyle taburcu oldu.

Arkadaşı, pazar günü sabah saatlerinde eve geldiğinde Neumayer\'ı odasında hareketsiz yatarken buldu. Arkadaşının haber vermesi üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri ilk incelemelerde Michael Neumayer’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Serik Cumhuriyet savcısı tarafından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Michael Neumayer’in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)-