DHA YURT BÜLTENİ-25

DİYARBAKIR’DA FACİADAN 2 METREYLE DÖNÜLDÜ: 4 YARALI

DİYARBAKIR\'da iki ticari araç kafa kafaya çarpıştıktan sonra savruldu. Kontrolden çıkan iki araç park halindeki otomobile çarptıktan sonra içerisinde müşterilerin bulunduğu markete 2 metre masafede durabildi. Kazaya karışan araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Musa Anter Caddesi üzerinde meydana geldi.

Seyir halinde olan ve sürücülerin isimleri henüz bilinmeyen 21 FC 640 plakalı hafif ticari araç ile yan yoldan çıkan 61 AJ 265 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan iki araç, marketin önündeki park halinde olan otomobile çarparak durabildi. Kazada, 21 FC 640 plakalı aracın tekeri koparken, park halindeki 34 BAJ 927 plakalı otomobil ise kaldırıma çıkarak içerisinde müşteri bulunan markete 2 metre mesafede durdu. Hafif ticari araçlarda bulunan 4 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Market önündeki araçtan detay

- Kaldırıma çıkan araçtan detay

- Diğer araçlar ve market önünde bekleyen vatandaşlar

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)

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ÜZERİNE TOMRUK DÜŞEN ORMAN İŞÇİSİ YARALANDI

DENİZLİ\'nin Çameli ilçesinde üzerine tomruk düşen orman işçisi yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Çameli ilçesi Elmalı Mahallesi\'nde meydana geldi. Kepir mevkiindeki dağlık alanda kesim işlemi yapan, orman işçisi olarak çalışan evli ve 1 çocuk babası Bayram Gök\'ün üzerine tomruk düştü. Tomruğun çarpması sonucu bayılan Gök\'ü gören diğer orman işçileri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, engebeli sarp arazide yaralıya ulaşmaya çalıştı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Gök, sedyeyle ambulansa kadar taşındı. Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Gök\'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı, omzunda ve kaburgasında kırıkların olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sağlık ekiplerinin yaralıya ilk müdahalesi

- Yaralının sedyeyle taşınması

Haber - Kamera: Sezgin ÖZDEMİR /ÇAMELİ, (Denizli), (DHA)

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GÜNDÜZ VAKTİ SOKAKTA ORTASINDA TUVALET İHTİYACINI GİDERDİ

MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde, motosikletinden inerek çevredeki esnafların gözü önünde bir arabanın arkasında tuvalet ihtiyacını gideren kimliği belirsiz kişi dayak yemekten son anda kurtuldu.

Olay, saat 16.30 sıralarında Tepe Mahallesi 31 Sokak üzerinde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına takılan olay \'pes\' dedirtti. Sokakta motosikletiyle giden bir kişi, aniden yol ortasında durarak motosikletinden indi. Park halindeki bir aracın arkasına geçen kişi, tuvalet ihtiyacını gidermeye başladı. Bu sırada tuvaletini yapan kişiyi gören çevredeki esnaflar ellerinde demir borularla dışarı çıkarak tartışmaya başladı. Güvenlik kameraların kaydettiği anlarda esnaflar kimliği belirsiz kişiyi uyararak gitmesini istedi. Fakat görüntülerdeki kişi esnafların uyarısına tepki gösterince, sinirlenen bir esnaf sopa ile omzuna vurdu. Bunun üzerine, alkollü olabileceği düşünülen kimliği belirsiz kişi motosikletine binerek sokaktan uzaklaştı.

Yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kimliği belirsiz kişi motosikleti ile sokaktan geçerken bir anda duruyor ve park halindeki bir aracın arkasına geçiyor. Ayrıca görüntülerdeki kişinin tuvalet ihtiyacını giderdiği görülüyor. Olayı gören esnafların dışarı çıkışı ve tuvaletini yapan kişi ile tartışmaları da görüntülerde yer alıyor.

-GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güvenlik kamera görüntüsü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS, (Muğla), (DHA)

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