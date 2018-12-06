DHA YURT BÜLTENİ -24

KARŞI ŞERİDE GEÇEN TIR, BAŞKA BİR TIR\'A ÇARPTI: 1 YARALI



KONYA’nın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkan TIR, karşı şeride geçerek başka bir TIR’a çarptı. Kazada kabinde sıkışarak ağır yaralanan sürücüyü itfaiye kurtardı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Ereğli-Adana yolunun 10’uncu kilometresinde bulunan Bulgurluk mevkiinde meydana geldi. Bayram Uslu yönetimindeki 03 ZB 304 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek Adana istikametinden Konya istikametine giden Ömer Dilekli yönetimindeki 01 YN 990 plakalı kargo TIR’ı ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan TIR sürücülerinden Bayram Uslu, kabinde sıkıştı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü Bayram Uslu, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Diğer TIR sürücüsü Ömer Dilekli ise kazayı yara almadan atlattı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntüler

-TIR kabininde sıkışan sürücünün kurtarılması

-Kazadan detaylar

Haber-Kamera: Atilla ATMACA/EREĞLİ, (Konya), (DHA)

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ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNDE \'SATIRLI\' KAVGA: 2 YARALI



KARAMAN\'da, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi kampüsünde Hüseyin Sami Ç., iddiaya göre sevgilisine arkadaşlık teklif eden Semih A. ve arkadaşlarına satırla saldırarak 2 kişiyi yaraladı.

Olay, saat 23.05 sıralarında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi kampüsünde meydana geldi. İddiaya göre, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğrencisi Hüseyin Sami Ç., kız arkadaşına aynı okulda öğrenim gören Semih A.\'nın arkadaşlık teklif ettiğini öğrendi. Hüseyin Sami Ç., kız arkadaşı Büşra Ş. ile birlikte Semih A.\'yı telefonla arayarak kampüse davet etti. Semih A., ev arkadaşları Samet A. ile Ömer Can Y. ile birlikte kampüse geldi. Burada Hüseyin Sami Ç. ve yanında bulunan arkadaşları satırla Semih A. ve yanındaki ev arkadaşlarına saldırdı. Olayda Semih A. yara almazken Samet A. ve Ömer Can Y., vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Olaya karışan Hüseyin Sami Ç. ile beraberindekiler ise olaydan sonra kaçtı. Diğer öğrencilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan öğrenciler ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Samet A.\'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olaya karıştığı iddia edilen 2 şüpheli ise polisin kampüs içerisinde takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralılara olay yerinde müdahale

-Yaralının ambulansa alınışı

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Polisin şüpheliyi yakalayıp araca bindirmesi

Haber-Kamera:Muammer ŞEN / KARAMAN (DHA)

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