DHA YURT BÜLTENİ 24

BATMAN\'DA ÇATIŞMA: 1 POLİS YARALANDI, TERÖRİST YARALI YAKALANDI

BATMAN\'ın Beşiri ilçesine bağlı Çevrimova köy yolu güzerhagında bir grup PKK\'lının görüldüğü ihbarı üzerine bölgede giden Özel Harekat ekibi töreristlerle çatıştı. Çatışmada 1 özel harekat polisi yaralanırken, bir terörist ise yaralı olarak ele geçirildi.

Beşiri ilçesine bağlı Çevrimova köyü bölgesinde bir grup PKK\'lı teröristi gören vatandaşlar, güvenlik güçlerine bilgi verdi. İhbarı üzerine Özel Harekat ekibi, bölgede bulunan teröristlerin yakalanması için operasyon başlattı. Bölgeye giderek arama-tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri, karşılaştıkları PKK\'lı teröristlere \'Teslim ol\' çağrısında bulundu. Teröristlerin ateşle karşılık vermesi üzerine sıcak temas sağlandı. Çatışmada, ilk belirlemelere göre 1 Özel Harekat polisi yaralanırken, 1 terörist ise yaralı olarak ele geçirildi.

Çatışma bölgesine gönderilen ambulans ile yaralı polis Batman Bölge Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, çatışmanın yaşandığı bölgede güvenlik güçlerinin operasyonu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Devlet Hastanesinden görüntüler

-Bekleyen polis ve alınan güvenlik önlemleri

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN/BATMAN,(DHA)-

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KESTİĞİ AĞACIN ALTINDA KALARAK ÖLDÜ

DÜZCE\'de, bahçesindeki ağacı kesen Bedir Ay (62), ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Muradiye Mengencik Köyü\'nde meydana geldi. Bahçesinin kenarındaki ağacı kesmek isteyen Bedir Ay, bir anlık dikkatsizliği sonucu kestiği ağacın altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri, yaptıkları tüm müdahalelere rağmen Bedir Ay\'ı yaşama döndüremedi. Hayatını kaybeden Bedir Ay\'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntü

- Ölen şahsın üzeri örtülü görüntüsü

- Sağlık ve jandarma ekiplerinin görüntüsü

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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Manisa\'da kamyonla hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

MANİSA\'nın Yunusemre ilçesinde, kamyonla hafif ticari aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 19.30 sıralarında Manisa-İzmir Karayolu Dericiler Sitesi Kavşağı\'nda meydana geldi. Şaban Duyan\'ın (41) kullandığı 45 HD 1783 plakalı kamyon, aynı yöne giden Latif Tutar (38) yönetimindeki 45 AB 935 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Latif Tutar ve aynı araçta yolcu konumunda bulunan Müslüm Gündoğan (40), Fadime Gündoğan (43) ve Zehra Tutar (35) diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Manisa\'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fadime Gündoğan ve sürücü Latif Tutar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, tedavisi süren Müslüm Gündoğan\'ın durumunun iyi olduğu, Zehra Tutar\'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, kamyon şoförü Şaban Duyan ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (Vatandaş kamerası)

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- Olay yerinden görüntü

- Sağlık ekiplerinden görüntü

Haber: Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA) -