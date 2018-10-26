DHA YURT BÜLTENİ 24

DİYARBAKIR\'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 30 YARALI (1)



DİYARBAKIR- Bingöl karayolunda yağış nedeniyle kayganlaşan karayolunda kontroldan çıkan yolcu otobüsü devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada 30 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Bingöl karayolunun Yazılıpınar mevkiinde meydana geldi. Bingöl\'den Diyarbakır\'a yolcu taşıyan Öz Bingöl firmasına ait yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, devrilerek metrelerce sürüklendi. Diğer sürücülerin haber vermesiyle can pazarının yaşandığı kaza yerine jandarma, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler devrilen araçtaki yolcuları kurtarma çalışma başlattı.

Kazada, ilk belirlemelere göre yolcu otobüsünde bulunan 30 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Karayolunda ulaşım ise devrilen otobüsün yoldan kaldırılması nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- UMKE ekiplerinin otobüs içindeki aramaları

Haber: Canan ALTINTAŞ - Kamera: DİYARBAKIR, (DHA)-

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Bolu\'nun yüksek kesimlerine ilk kar düştü(3)

BOLU DAĞI\'NDA KAR ETKİLİ OLDU

Bolu Dağı\'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolları ekipleri kar yağışı nedeniyle D-100 ve TEM otoyolu üzerinde tuzlama çalışması yaptı. Kar kalınlığının yer yer 5 santime ulaştığı Bolu Dağı’nda güzergahın bazı kesimlerinde yol kısmen beyaza büründü. Yeşil alanlar ise tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Sürücüler TEM’in Bolu Dağı Tüneli meviinde elektronik levhalarla hız yapmamaları konusunda uyarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-TEM ve D-100 yollarından görüntüler

-Güçlükle giden araçlar

-Kar küreme tuzlama çalışmaları

-Kar yağışından görüntüler

-Detaylar

Süre: 01.38-Boyut: 55.3 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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MİDİBÜSÜN TEKERİNDE SIKIŞAN YAVRU KEDİYİ POLİS KURTARDI

ADIYAMAN\'da, park halindeki midibüsün tekerine sıkışan yavru kedi, polis memuru İbrahim Çılgınözü tarafından kurtarıldı.

Olay, öğleden sonra Atatürk Caddesi\'nde meydana geldi. Caddede yürüyenler, park halindeki midibüsten kedi sesi geldiğini duyunca çevrede araştırma yaptı. Bu sırada caddede bulunan görevli polis memuru İbrahim Çılgınözü önce eğilip midibüsün altına baktı. Çılgınözü, bir süre sonra tekerin arasında sıkıştığını fark ettiği kedi için ıslak zemine rağmen midibüsün altına girip yavru kediyi kurtardı. Üniforması ıslanan Çılgınözü, yavru kediyi ekip otosuna alıp karnını doyurmak için emniyete götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Otobüs

- Polisin kediyi çıkartmaya çalışması

- Polis otobüsün altına yatması

- Kediyi çıkartması

- Toplanan vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mahir ALAN-Kamera: ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 50 MB

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İSK GENEL BAŞKANI ÇERKEZOĞLU: ÇOK TEHLİKELİ BİR EKONOMİK KRİZE SÜRÜKLENİYORUZ



DEVRİMCİ İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türkiye\'nin çok tehlikeli bir ekonomik krize sürüklendiğini söyledi.

Eskişehir\'de İsmet İnönü Caddesi ile İstasyon Caddesi\'nin kesiştiği kavşakta düzenlenen \'Krizin Faturasını Emekçiler Ödemeyecek\' adlı basın açıklamasına CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK üyeleri ile bazı sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Arzu Çerkezoğlu konuşmada Türkiye\'nin çok derin bir ekonomik krize doğru sürüklendiğini belirterek şöyle devam etti:

\"Bugün bu ülkeyi yönetenler \'Kriz miriz yok\' diyorlar. Bugün bu ülkeyi yönetenler \'yaşadığımız ekonomik sıkıntılar psikolojiktir\' diyorlar. Ama biz her gün bakkala, manava, markete gittiğimizde, evimize elektrik, doğalgaz, su faturası geldiğinde bu ülkede kriz var mı yok mu? Ya da yaşadığımız şeyler psikolojik mi değil mi? çok açık bir biçimde görüyoruz. Öncelikle adını doğru koymak ve sorunu kabul etmek gerekir. Bugün Türkiye\'de bir ekonomik kriz var. Bugün bu kriz yıllardır bu ülkeyi yönetenlerin, onların politikalarının, ekonomik tercihlerinin ortaya çıkarttığı bir krizdir.\"

Krizin kendiliğinden ve tesadüfen ortaya çıkmadığını ifade eden Arzu Çerkezoğlu, \"Yıllardır bu ülkeyi yönetenler, tümüyle borçlanmaya dayanan, dışarıdan sıcak para akışına dayanan, ama aldığı borcu da betona gömen, üretimi değil tüketimi kışkırtan bir ekonomik modelle, bu ekonomik politikalarla bu krizi yarattılar. Özelleştirmelerden tarımın çökertilmesine kadar her türlü politikalarıyla bu ülkeyi iğneden ipliğe dışa bağımlı hale getirenlerdir bu krizi yaratanlar. Bu krizi, bu ülkenin yüzde 1\'lik kesimi yarattı. Onların yarattığı, yüzde 1\'in yarattığı bu krizin faturasının, bedelinin yüzde 99\'una kesilmesine karşı bugün hep birlikte omuz omuza bir mücadeleyi yürütüyoruz\" diye konuştu.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türkiye\'nin borçlu bir ülke haline geldiğini belirterek, \"Ülkenin 467 milyar dolar dış borcu var. Üçte ikisi özel sektörün borcu. Yıllardır kasalarını dolduranlar şimdi zararı bölüştürmekten söz ediyorlar. Yıllardır karı paylaşmayanlar şimdi külfeti paylaştırmak istiyorlar. Bu borç bizim borcumuz değil. İşçi sınıfı borçlu değildir. Tersine işçi sınıfı alacaklıdır\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu\'nun konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR/DHA

Boyut: 500.65 MB // Süre: 4 dakika 28 saniye.

