DHA YURT BÜLTENİ 24

BERGAMA\'DA DUVAR ÇÖKTÜ: 2 ÖLÜ, 3 YARALI (3 YENİDEN)

İZMİR\'in Bergama ilçesinde bir pamuk deposu ile tekstil atölyesi arasındaki duvarın çökmesiyle 2 kişi öldü, pamuk balyalarının altında kalan 3 kişi ise yaralandı. Balyaların altından çıkarılıp hastaneye kaldırılan işçilerden 1\'inin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Bergama\'ya 2 kilometre mesafedeki kırsal İslamsaray Mahallesi\'ndeki 3\'üncü Sanayi Sitesi\'nde bulunan Korlar Tarım Ürünleri Şirketi\'ne ait pamuk deposunda, bugün saat 17.00 sıralarında, pamukların kepçeyle sıkıştırılması sırasında duvar yıkıldı. Deponun bitişiğindeki Enerji A.Ş.\'ye ait tekstil fabrikasında çalışan 5 kadın işçi, yıkılan duvar ile pamuk balyalarının altında kaldı. İşçilerden 2 çocuk annesi Hülya Duraç (43) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı olarak, duvar ve pamuk balyalarının altından çıkartılan Necla Davulcu (52), Esra Yılmaz (19), Selin Çayır ve Mine Avcı, Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işcilerden Necla Davulcu doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tedavileri süren diğer 3 işçiden Esra Yılmaz\'ın durumunun ağır olduğu, ameliyata alındığı öğrenildi.

CHP\'li Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Bergama Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kahyaoğulları ve AK Parti Bergama İlçe Başkanı Hakan Koştu da olay yerine gelerek, bilgi aldı. Polis ve savcının olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Yıkılan duvar altında kalarak ölen Hülya Duraç\'ın, mide küçültme ameliyatı olan eşi Cüneyt Duraç\'ın da geçen Kurban Bayramı\'nda yaşamını yitirdiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi\'nin acil servisi ve morgundan görüntü

-Olay yerinden görüntü

Haber-Kamera: Cevdet ŞEN / BERGAMA (İzmir), (DHA)

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İSTEDİKLERİ TÜRDEN GELMEYEN HAYVANLARI TESLİM ALMADILAR

ŞANLIURFA\'nın Ceylanpınar ilçesinde, devlet teşvikli büyükbaş hayvan başvurusunda bulunan 6 yetiştirici, istedikleri türden hayvanların gelmediğini ve hayvanların değiştirildiğini ileri sürüp gelen hayvanları teslim almayarak, müteahhit firma hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ceylanpınar ilçesinde Hıdır Demir, Türkan Keskin, Mehmet Ali Kalemli, Eyüp Çağra, Mustafa Doyulmaz ve Kadriye Abir, devlet teşvikli simental türü büyükbaş hayvan başvurusunda bulundu. Bugün öğle saatlerinde ismi öğrenilmeyen müteahhit firma yetkilisi tarafından aranan yetiştiriciler, İlçe Tarım Müdürlüğü yakınlarına çağırılarak başvurdukları devlet teşvikli büyükbaş hayvanları almaları istendi.

Ceylanpınar İlçe Tarım Müdürlüğü yakınlarına gelen yetiştiriciler, başvurdukları tür ile gelen tür arasında fark olduğunu ve bu yüzden hayvanları almayacaklarını belirtti. Bunun üzerine müteahhit firma yetkilisi hayvanları almadıkları taktirde haklarının yanacağını açıklayınca yetiştiriciler duruma tepki gösterdi. Hayvanların Şanlıurfa merkezden yüklendiğini iddia eden yetiştiricilerden Mehmet Ali Keskin, \'\'6 arkadaşla birlikte başvurumuzu yaparak 30 bin lira karşılığında büyükbaş hayvan başvurusunda bulunduk. 4 mü, 5 mi artık o bizim devletimize kalan bir şey biz onu bilemiyoruz. Şuan bize gelen bu hayvanlar ise kişi başı 5 tanedir. 15 tanesi ise Karacadağ\'dan gelen hayvanlardır. Şu anda bu hayvanları kalkıp da bu durumda alamayız. Bize gelen hayvanları 2 bin liraya da kimse almaz zararına almış oluruz. Firma sahibi gelmiş siz istemiyorsunuz bu hayvanlar size gelmiş aslında bize gelen hayvanlar bu hayvanlar değil\'\' diye konuştu.

Hıdır Demir ise \'\'Yaklaşık 5-6 ay önce genç çiftçi projesine katıldık, kayıtlarımızı yaptık. Müteahhit yetkilisi almazsanız hak sahipliğinden düşersiniz gibisinden şeyler söyledi. Biz devletimizden bizlere bir el uzatılmasını istiyoruz\" dedi.

6 yetiştirici, müteahhit firma yetkilisi hakkında Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne giderek suç duyurusunda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kamyon kasasında yüklü olan büyük baş hayvanlar

- Genel detay

- Mağdur vatandaşlar ve büyük baş hayvanlar

- Hayvanların künyelerini belirten küpeler

- Mağdur Mehmet Ali Keskin ile ropörtaj

- Mağdur Hıdır Demir ile ropörtaj

- Mağdurlar kaçan müteahhit firma yetkilisi ile görüşmeleri

- Büyükbaş hayvan yüklü kamyon

Haber-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 738 MB

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TARİHİ MEDRESENİN ALTINDA TESADÜFEN GİZLİ TÜNEL BULUNDU

SİVAS\'ta 1271 yılında yaptırılan ve kentin simgesi haline gelen Çifte Minareli Medrese\'nin eyvan kısmında yapılan kazı çalışmalarında, gizli bir tünel girişi bulundu.

İlhanlılar\'ın büyük veziri Sahip Şemseddin Cüveyni tarafından 1271 yılında Sivas\'a yaptırılan ve bugün Selçuklu parkı içinde bulunan Çifte Minareli Medrese\'nin eyvan kısmında yeniden düzenlenmesi için kazı çalışması yapıldı. Kazı yapılan bölgede tesadüfen bir tünel ucu bulundu. Yaşanan gelişme heyecanla karşılandı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan eserde önümüzdeki günlerde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilecek. Tünelin nereye açıldığının belirlenmesi için kazı projesi hazırlandığı öğrenildi.

Sivas\'ta yıllardır, tarihi kent kalesinden şehre inen bir tünel olduğu ve ucunun şehrin farklı noktalarına uzandığı söylentisi mevcuttu. Tünel girişinin ortaya çıkması ile bu iddiaların doğru olduğu yönünde sosyal medya paylaşımları yapılmaya başlandı.

Görüntü Dökümü:

-Medreseden görüntü

-Kazı yapılan alan ve ortaya çıkan tünel

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

(232 MB)