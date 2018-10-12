DHA YURT BÜLTENİ 24

EMNİYET ŞERİDİNDE DURAN KAMYONETE ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ



ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde mesai bitimi eve giden Hasan Özdemir (48) motosikletiyle emniyet şeridinde duran kamyonete çarptı. Kamyonetin açık olan kasasından içeri uçan Hasan Özdemir, yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde D–400 karayolunda meydana geldi. Hasan Özdemir’in kullandığı 07 LPM 33 plakalı motosiklet, yol kenarındaki güvenlik şeridinde lastik değiştirmek için duran M.Y.\'ye ait 50 ND 047 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Hasan Özdemir, kamyonetin açık olan kapağından kasanın içine uçtu.

Haber verilmesiyle olay yerine sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hasan Özdemir, Manavgat Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Hasan Özdemir\'in yolda duran kalbi, hastanede doktorlar tarafından yeniden çalıştırıldı. Ancak Hasan Özdemir tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Acı haberi alıp hastaneye gelen Hasan Özdemir\'in yakınları fenalık geçirdi. Baygınlık geçiren bir yakınına sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi.

Evli ve 3 çocuk babası olan Hasan Özdemir\'in olay yerinin karşısında bulunan akaryakıt istasyonunda çalıştığı ve mesaisi bittiği için motosikletle evine gittiği öğrenildi. Kaza sırasında Hasan Özdemir’in başında kask olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Acil servisten görüntü

- Hasan Özdemir’in bayılan yakını

- Olay yerinden fotoğraf

- Hasan Özdemir’in fotoğrafı

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

===========================

BURSA\'DA 5 KATLI APARTMAN, YIKILMA TEHLİKESİNE KARŞI TAHLİYE EDİLDİ (2)

BURSA\'nın Nilüfer ilçesinde, kolonlarında hasar saptanan 5 katlı apartman, yıkılma tehlikesine karşı tahliye edildi. Binanın yanındaki bir apartman ile arkasındaki kız öğrenci yurdu da güvenlik amacıyla boşaltıldı.

Görükle Mahallesi\'nde Erocak Sitesi içinde bulunan Sibel Apartmanı\'nda oturan askere gidecek gencin evinde toplananlardan bazıları, binadan \'çıtırtı\' sesi geldiğini fark etti. Asker uğurlaması için eve gelen gencin yakınlarından inşaat firması sahibi Emin Korkmaz, bodruma inerek kolonları kontrol etti. Binanın iki taşıyıcı kolonunda oluşan derin çatlak ve kırılmaları fark eden Korkmaz, bina sakinlerini uyararak evlerini boşaltmalarını istedi. 11 dairenin bulunduğu bina kısa sürede boşaltılarak, polis ve itfaiyeye haber verildi. Gelen itfaiye ekipleri, binada kalan \'Maya\' adlı köpeği merdivenli araçla eve girerek kurtardı.

ÇEVRESİNDEKİ İKİ BİNA DA BOŞALTILDI

Ekipler, yıkılma tehlikesi bulunan binanın yanındaki apartman ile arkasındaki kız öğrenci yurdunu da güvenlik amacıyla tahliye etti. Kolonlarında hasar saptanan binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı. Binanın önünden geçen yol ulaşıma kapatıldı.

\'ÇATIRTI SESİ GELDİ\'

Kolonlardaki hasarı fark eden inşaat firması sahibi Emin Korkmaz, binada oturan askere gidecek kuzenini uğurlamak için evine geldiğini söyleyerek şöyle konuştu:

\"Binadan \'çatırtı\' sesleri geldiğini söyledi arkadaşlar. İndim, baktım kolonların kırıldığını, taşıyıcı kolonların hasar gördüğünü fark ettim. Demirlerin genleştiğini gördüm. Binanın boşaltılmasını istedim. Polis ve itfaiyeyi aradım, yardım istedim. Binanın yıkılmasına neden olacak derecede hasarlı 2 kolon da. Yaklaşık 20 yıllık bir bina. Deprem yönetmeliğine uygun olmayan bir bina. Binaya girilmez kesinlikle.\"

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

------------------------------

Enver Fatih TIKIR/BURSA), (DHA)-

==============================

Mersin\'de Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali başladı (EK)

JOSE FELİCİANO RÜZGARI ESTİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi\'nce Aşık Veysel anısına \'Karanlıktan aydınlığa\' sloganıyla bu yıl 2\'ncisi düzenlenen Uluslararası Mersin Engelsiz Sanat Festivali renkli görüntülerle başladı. Görme engelli olmasına karşı 9 Grammy ödüllüne sahip dünyaca ünlü Porto Rikolu gitarist ve şarkıcı Jose Feliciano, organizasyon kapsamında verdiği konserde müzikseverlerle buluştu.

Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi\'ndeki konseri Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile eşi Hatice Kocamaz, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz başta olmak üzere, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş izledi.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Kocamaz, \"Dünyaya engelli olarak gelen bir bireyin, daha hayatın ilk yıllarından itibaren nelerden yoksun bırakıldığını bir düşünün. Yaşamak zorunda olduğu evin dahi ona hayatı kolaylaştırıcı donanımların eksikliği, eğitim kurumlarındaki ve sistemdeki yetersizlikler, çalışma hayatının acımasızlığı, kentlerin engelli kardeşlerimizi yok sayan yapılanması ve birçok ülkenin doğru işleyen engelli ve sağlık politikasının olmaması asıl engeller değil midir?\" dedi.

\'AYAKTA ALKIŞLANDI\'

Konuşmanın ardından çıktığı sahnede Aşık Veysel\'in en beğenilen türkülerini çalan down sendromlu bağlama sanatçısı Çağatay Aras, seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

\'TAM NOT ALDI\'

Gecenin 9 Grammy ödüllü konuğu Jose Feliciano ise sevilen parçalarını seslendirdi. Feliciano, solo gitar performansı ile de hayranlarından tam not aldı.

\'KENDİMİ ENGELLİ BİRİSİ OLARAK GÖRMÜYORUM\'

Konser öncesi basın mesuplarının sorularını da yanıtlayan Feliciano, festivale ilişkin düşüncelerini şöyle dile getirdi:

\"Festivalin iyi birşey olduğunu düşünüyorum. Yalnız kendimi festivale katılanlardan biraz farklı görüyorum. Ben kendimi engelli birisi olarak görmüyorum. Bence asıl engel, toplumun sizi görme biçimi ile alakalı. Bizim de diğer insanlar gibi duygularımız var, tutkularımız var. Asıl toplumun gözündeki algının yanlış olduğunu düşünüyorum. Kendimi bu anlamda farklı bir yere konumlandırıyorum.\"

\'TÜRKİYE ZENGİN BİR ÜLKE\'

Türkiye\'nin içinde bulunduğu ekonomik durumdan kurtulabilecek güce sahip olduğunun da altını çizen Feliciano, \"Türkiye bazı problemler yaşıyor. Ekonomisi ile ilgili problemler var. Umarım günün birinde bunları aşacaktır. Çünkü Türkiye, halkı ile zengin bir ülke. Asıl zenginliği halkı olan bir ülke ve Türk halkı son derece üretken bir halk. Umarım Türkiye\'nin komşularıyla da daha iyi ilişkiler içinde olduğu, daha barışçıl bir süreci de önümüzdeki günlerde göreceğiz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Salondan genel görüntü

- Protokolün görüntüsü

- Engelli bir sanatseverin görüntüsü

- Katılımcılardan genel ve detay görüntüler

- Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz\'ın konuşması

- Çağatay Aras\'ın sahneye çıkışı

- Sahne performansından genel ve detay görüntüler

- Aras\'ın kendisine verilen çiçeği seyirciye atması

- Felicio\'nun sahneye çıkışı

- Felicio\'nun performansından genel ve detay görüntüler

- Felicio\'nun basın toplantısı

Süre: 05\'22\" - Boyut: 588 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ /MERSİN,(DHA)

======================================

İzmir Adliyesi\'nde gaz sızıntısı; 29 kişi zehirlendi (EK)

27 KİŞİ TUBURCU EDİLDİ

İzmir Adliyesi\'ndeki gaz gazından zehirlenerek çevredeki hastanelere kaldırılan 29 kişiden 27\'si taburcu edildi. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavisi devam eden 2 kişiden 1\'inin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Haber: Mehmet GÜNEY / İZMİR,(DHA)

==============================

\'Özün Sözü Rasim Özdenören\' belgeselinin galası yapıldı



TÜRK edebiyatının yaşayan en önemli isimlerinden biri olan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Şair ve Yazar Rasim Özdenören\'in hayatını anlatan \'Özün Sözü Rasim Özdenören\' belgeselinin galası, Kahramanmaraş\'ta yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın destekleriyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlatılan \'Özün Sözü Rasim Özdenören\' belgeselinin galası Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi\'nde gerçekleştirildi. Galaya; Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Rasim Özdenören\'den sonra Yedi Güzel Adam\'ın hayattaki bir diğer ismi Yazar Nuri Pakdil ile daire amirleri ile davetliler katıldı. Galaya özellikle öğrencilerin ilgisi yoğun olurken; Özdenören ve Pakdil, salona öğrencilerin alkışları arasında girdi.

Gala, tebrik telgraflarının okunmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın telgrafı okunduğu sırada Rasim Özdenören gözyaşlarına hakim olamadı. Galanın açılış konuşmasını yapan Başkan Fatih Mehmet Erkoç, davetlilere teşekkür ederek, \"Bizim kahraman ecdadımız İstiklal mücadelesinde bu ülkenin kuruluşunda en önde durmuştur. Ve Osmanlı\'nın son destanını, cumhuriyetin de ilk destanını yazmıştır. Nasıl o gün kahramanca bir duruş sergilemişse onların evlatları olan değerli ağabeylerimiz, şimdi aramızdalar Rasim ağabeyleri Nuri ağabeyler, üstad Necip Fazıllar, Cahit Zarifoğlulları gibi birçok değerli söz üstadı, edebiyatçı ülkemizin istiklal ve istikbal mücadelesinde de bugünkü bu yeni Türkiye\'nin ruhunun oluşmasında da kalemleriyle sözleriyle, eserleriyle öncü olmuşlardır\" dedi.

PAKDİL: EZELİ VE EBEDİ ULU ÖNDERİMİZ HZ. MUHAMMED

Celalettin Güvenç ile Vahdettin Özkan\'ın da konuşma yapmasının ardından belgesel izletildi. Belgeselin sonunda Rasim Özdenören\'e, Nuri Pakdil\'e ve belgeselin yönetmeni Ekrem Doydu\'ya plaket verildi. Nuri Pakdil, plaketi aldıktan sonra Rasim Özdenören\'i kutlayarak, \"Yedi Güzel Adam\'dan ikimiz kaldık Rasim Özdenören ile elhamdülillah. Öbürleri hep Allah\'ın rahmetine kavuştular. Allah, Nuri Pakdil\'e de, Rasim Özdenören\'e de uzun ömürler versin. Ne mutlu, yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük devrimcisi, ezeli, ebedi ulu önderimiz Hz. Muhammed\'in ümmetinden olabilenlere. Ne mutlu, Müslüman\'ın diyene\" diye konuştu.

PLAKETİNİ EŞİYLE BİRLİKTE ALDI

Rasim Özdenören ise plaketini almak için sahneye eşi Ayşe Özdenören ile birlikte çıktı. Eşinin elini öpüp sarılan Özdenören, plaketini Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç\'un elinden aldı. Bu sırada duygulanan Özdenören, belgeselin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Rasim Özdenören\'in sözü ve fotoğrafı

- Özdenören\'in salona girişi

- Özdenören\'in davetlilerle sohbet etmesi

- Salondan detay

- Özdenören\'in duygulanması

- Fatih Mehmet Erkoç\'un konuşması

- Belgesel

- Vahdettin Özkan\'ın Ekrem Doydu\'ya plaket vermesi

- Celalettin Güvenç\'in Nuri Pakdil\'e plaket vermesi

- Pakdil\'in konuşması

- Özdenören\'in sahneye çıkması

- Özdenören\'in eşinin elini öpüp ona sarılması

- Erkoç\'un Özdenören\'e plaket vermesi

- Özdenören\'in konuşması

- Özdenören ve Pakdil yan yana

Haber-Kamera: Ömer KOÇ /KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

===========================================

Kazada ölen üniversiteli Şamil, organlarıyla 4 kişiye umut oldu



BALIKESİR’in Manyas ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen üniversite öğrencisi Şamil Karabacak (23), organlarıyla 4 hastaya umut oldu.

İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu öğrencisi Şamil Karabacak, memleketi Manyas\'ta geçen 30 Eylül\'de geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Bandırma Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alınan Karabacak\'ın, kazadan 10 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Karabacak\'ın ailesi, yapılan görüşmeler sonunda çocuklarının organlarını bağışlamayı kabul etti.

Hastanede yapılan operasyonun ardından Karabacak’ın kalbi, İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, karaciğeri Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 2 böbreği de Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi\'nde tedavi gören hastalara nakledilmek üzere götürüldü.

Bandırma Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Burhan Akman, organ naklinin önemine değinerek gencin ailesine duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti. Akman \"Yakınlarına böyle bir organ nakline vesile oldukları için minnet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bir kişi, organlarıyla 4 kişinin canına can katmış olacak. Organ bağışı konusunda tüm halkımızı bilinçlendirmek ve bunu yaygınlaştırmak için elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Burhan Akman Röp.

-Organ kutularının taşınması

Haber-Kamera: Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ /BANDIRMA(Balıkesir),(DHA)

=====================================