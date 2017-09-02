DHA YURT BÜLTENİ-24

El frenini çekmeyi unuttuğu otomobili sitenin bahçesine uçtu



İZMİT\'te, sürücüsünün bankamatikten para çekmek için yol kenarına park ettiği ve el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, sitenin bahçesine uçtu.

Kaza, akşam saatlerinde, İzmit Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı\'nda meydana geldi. Bankamatikten para çekmek için 41 DB 300 plakalı otomobilini yolun kenarına park eden ismi öğrenilemeyen sürücü, el frenini çekmeyi unuttu. Bu sırada geri geri hareket eden otomobil, sitenin bahçesine uçtu. Otomobilin yakıt deposu delinirken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, tedbir amacıyla benzinin aktığı yere kum dökerek önlem aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntüler

- Aracın uçtuğu yerden görüntü

- Aracın kaldırılması

- Röp.

Haber-Kamera: Faruk KIYAK/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

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Foça\'da kaza: 2 yaralı

İZMİR\'in Foça ilçesinde, yolun soluna dönüş yapmak isteyen otomobil arkadan gelen otomobille çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 20.30 sıralarında, İzmir-Çanakkale Karayolu\'nun Foça Sapağı mevkiinde meydana geldi. İzmir\'den Foça yönüne giden Özgür Ateş (35) yönetimindeki 35 KB 8458 plakalı otomobil, sola dönmek istemesine rağmen, dönüş için ayrılan şeritte durmayıp yolun sağ tarafında beklemeye başladı. Ateş, bir süre sonra akan trafiğe rağmen sola dönmek isteyince, Çanakkale\'den İzmir yönüne giden Büşra Eroğlu (33) yönetimindeki 34 KF 9878 plakalı otomobille çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Özgür Ateş\'in otomobilde yolcu olarak bulunan eşi Gamze Yılmaz Ateş (33) ile, diğer otomobildeki yolcu Anıl Tahincioğlu\'nu (32) ambulanslarla Menemen Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Kaza sonrası İzmir-Çanakkale Karayolu\'nda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sapaktan genel görüntü

- Trafiğin kontrollü olarak sağlanmasından görüntü

- Yerde yatan yaralının ambulansa taşınmasından görüntü

- Kaza yapan aracın çekiciye yüklenmesinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), (DHA)

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Kastamonu\'da ikiye bölünen otomobilde 3 kişi yaralandı



KASTAMONU\'da bayram ziyaretinden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobil başka bir otomobille çarpıştı. İkiye bölünen otomobilde 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kastamonu-Devrekani karayolunun Sarıyonca Köyü mevkisinde meydana geldi. Sarıyonca Köyü\'ndeki yakınlarını ziyaretten dönen Faik Yılmaz yönetimindeki 37 PU 470 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıktığı sırada İsmail Kırcaoğlu yönetimindeki 37 SA 897 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Faik Yılmaz ile yanındaki Nejla ve Kadir Yılmaz yaralandı. Kastamonu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Faik Yılmaz\'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kazadan yara almadan kurtulan diğer aracın sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yeri

-İkiye bölünen araç

-Diğer araç

-Polisin çalışması

Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)

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Metiner: \"Atatürk\'ün CHP\'si ile Kılıçdaroğlu\'nunki aynı değil\"

MUĞLA AK Parti Bodrum İlçe Teşkilatı\'nda Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşma etkinliğini gerçekleştirdi. AK Parti Muğla Milletvekili Hasan Özyer ve AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Metiner de bayramlaşma etkinliğine katıldı. Metiner, partililerin bayramını kutladıktan sonra yaptığı açıklamada, Atatürk\'ün CHP\'si ile Kılıçdaroğlu\'nun CHP\'sinin aynı olmadığını söyledi.

AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığı tarafından Cevat Şakir Caddesi\'ndeki ilçe binasında Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşma etkinliği düzenlendi. Bayramlaşma etkinliğine AK Parti Muğla Milletvekili Hasan Özyer, AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Metiner, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Macit Gündoğdu, parti ilçe yönetimi ve partililer katıldı.

\"DÜNYA SAVAŞLARA GÖZ YUMUYOR\"

Vekil Özyer bayramlaşma etkinliğinde yaptığı açıklamada, milli ve dini bayramların toplumdaki yerinin çok önemli olduğunu belirterek, \"Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bugün de terör örgütleri ile mücadele ediyoruz. Allah\'a şükür ki milletimiz güçlü, devletimiz güçlü, hükümetimiz güçlü. Gönlümüz ister ki bütün dünyada barış olsun, İslam dünyasında huzur olsun. Ama üzülerek izliyoruz ki gerçekten coğrafyamız çok büyük acılar içerisinde. Myanmar\'da bile, Budist bir ülkede bile bugün katliam yapılabiliyor. Bir gerçek var ki İslam dünyası bu acılardan kurtulmak istiyorsa yapacağı iş akıl ve ilimle buluşmasıdır. Başka seçeneğimiz yok; çok çalışacağız akıl, ilim ve bilim ile buluşacağız\" dedi. Türkiye\'nin önemli başarılara imza attığını vurgulayan Özyer, Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü olursa Ortadoğu\'ya ve İslam Dünyası\'na huzur, istikrar ve güven geleceğini söyledi. Özyer ayrıca, dünyanın savaşlara seyirci kaldığını ve milyonlarca insanın ölmesine göz yumulduğunu söyledi.

\"ATATÜRK\'ÜN CHP\'SİYLE KILIÇDAROĞLU\'NUN CHP\'Sİ AYNI DEĞİL\"

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner de, Bodrum\'daki bayramlaşma etkinliğine katılan isimler arasındaydı. Metiner, \"Biz mazlum dünyanın hür sesiyiz, gür sesiyiz. Bu sesi yok etmeye çalışıyorlar. Mesele AK Parti meselesi değil. Bugün varız, yarın yokuz. Sandıkta seçilmediğimiz gün muhalefet kalırız. Ama Türkiye hep kalmalı. Görüyorsunuz bütün hainler bir safta. PKK, FETÖ ve CHP. O yüzden hep şu ayrımı yapıyoruz; Atatürk\'ün CHP\'si ile Kılıçdaroğlu\'nun CHP\'si aynı değil. Öcalan\'ın posteri ile, terörist başının posteri ile Atatürk\'ün posterini yan yana asan Kılıçdaroğu\'nun CHP\'si ve Atatürk\'ün CHP\'si aynı değil. CHP\'li vatandaşlarımız da CHP\'nin nereye götürüldüğünü artık görsünler. AK Parti onların da partisi. Safımızda herkese yer var. Devletimizin ve milletimizin değerleriyle çelişmeyen, bu ülkeye ihanet içinde olmayan herkese AK Parti\'nin saflarında yer var\" dedi.

AYRIŞTIRAN BİZ DEĞİL, ONLAR

Metiner, ayrıştıran bir siyasetin mensupları olmadıklarını belirterek, \"Bu ülkede \'yavuz hırsız ev sahibini bastırır\' diye bir söz vardır ya, kendileri kutuplaştırıyor, çatıştırıyor, ayrıştırıyorlar. Hatta sizi düşman ilan ederler, imha edilmesi gereken düşman gibi bakarlar. Şu Bodrum\'un sokaklarında dolaştığımızda bile tuhaf tuhaf dönüp bakarlar. Sanki bu sokaklarda, caddelerde bir tek onların dolaşma özgürlüğü vardır. Ama sonra da size dönüp derler ki siz ayrı oturuyorsunuz, siz bizi öteki görüyorsunuz. Peki biz öteki gibi görüp de ne yaptık? Şimdiye kadar 16 yıldır iktidardayız, ne yaptık? Dün akşam çoluk çocuğumuzla birlikte yemek yiyoruz. Yan masadakiler tanıyınca tuhaf tuhaf böyle. Hiçbir zaman kimseye tuhaf tuhaf bakmadık ya. Yani çarşafınızla da dolaşsanız, başörtünüzle dolaşsanız yani tuhaf tuhaf bakıyorlar. Kim ayrıştırıyor kim ötekileştiriyor Allah aşkına. Bizim için başı açıkla, başı kapalı arasında hiçbir fark yoktur. AK Parti olarak biz böyle inanırız, kim ki başörtülülere karşı ayrıcalık tanırsa karşısında bizi bulur. Partimizin içinde de çok sayıda içki içen vardır. Çok meraklılar ya. Yasaklasak kendi mensuplarımıza yasaklarız. AK Parti\'nin içinde başı açık var, içki içen var, namaz kılmayan var, biz bir kitle partisiyiz. Ama liderimizin de dediği gibi; biz muhafazakar demokrat bir partiyiz\" dedi.

\"BİR ATATÜRK GİDER BİN ATATÜRK GELİR\"

Konuşmasında CHP\'ye yönelik eleştirilerde bulunan Metiner, \"CHP\'nin İstanbul Milletvekili bir tweet atmış. Adı lazım değil, gerçekten müptezel bir herif. Ama milletvekili makamına duyduğumuz saygıdan dolayı gene kendisini muhattap alıyoruz, almak zorunda kalıyoruz. Atatürk olmasaydı diye başlayan bir cümle kuruyor. \'Anneniz belli olurdu ama babanız belli olmazdı\'. Bu nasıl bir saygısızlık. Böyle şeyler yazılır mı? Böyle şeyler konuşulur mu? Sen annemizin namusuna, iffetine nasıl laf edersin ya. Bu millet hiçbir zaman esaret altına girmemiş ki. Ama adamın mantığı şu yani, Atatürk olmasaydı, yani CHP olmasaydı, siz esir olurdunuz, köle olurdunuz. Bu millet bünyesinden öyle Atatürkler çıkartır ki, öyle Erdoğanlar çıkartır ki bir Atatürk gider bin Atatürk gelir. Bir Erdoğan gider, bin Erdoğan gelir. Atatürk olmasaydı CHP olmasaydı diye millete diyet çıkartılır mı?\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Bayramlaşma etkinliğinden görüntü

- Milletvekili Hasan Özyer\'in açıklamalarından görüntü

- Milletvekili Metin Metiner\'in açıklamalarından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Nilüfer DEMİR - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Alzeheimer hastası emekli itfaiye müdürü üçüncü kez kayboldu

BURSA’da akşam saatlerinde kaybolan emekli Bursa İtfaiye Müdürü 78 yaşındaki Mümin Yağcı 9 saat süren arama çalışmalarının ardından bulundu. Alzeheimer hastası olan Yağcı daha önce iki kez daha kaybolmuş ve sağlıklı şekilde bulunmuştu.

Merkez Nilüfer İlçesi Üçevler Mahallesinde yaşayan Mümin Yağcı 18.00 saatlerinde kurban için kestikleri hayvanın yenmeyen kısımlarını sokak hayvanlarına vermek için evinden ayrıldı. Evden ayrılmasının üzerinden bir kaç saat geçmesine rağmen eve dönmeyen Yağcı\'nın durumunu polis ekiplerine bildiren ailesi, Mümin Yağcı\'yı aramaya başladı. İhbar üzerine gelen, Bursa Emniyeti Kayıp ve Aranan Şahıslar Şube Müdürlüğü ekipleri, AFAD, AKUT, Bursa İtfaiyesi ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri arama çalışmaları için seferber oldu. Yaşlı adamın evine yakın olan ormanlık alanlarda ve sokaklarda arama çalışmalarına başlayan ekipler çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyerek koordine oldu. Yaklaşık 9 saat süren arama çalışmalarının ardından Yağcı, Merkez Osmangazi İlçesi Dikkaldırım Mahallesinde bulunan Acemler Metro İstasyonu yakınlarında bulunarak ailesine teslim edildi. Öte yandan Mümin Yağcı\'nın daha önce iki kez daha kaybolduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Arama çalışmalarından detaylar,

-Aaramaya katılan ekiplerden detaylar,

- Yağcı\'nın görüldüğü güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)