DHA YURT BÜLTENİ -23

Çanakkale Boğazında yük gemisinde yangın (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, BOĞAZ TRAFİĞİ TEK YÖNLÜ ASKIYA ALINDI

Çanakkale Boğazında Türk bayraklı Ro-Ro gemisinde çıkan yangının, mürettabatın müdahalesiyle kontrol altına alındığı öğrenildi. Çanakkale Boğazı transit gemi trafiği, kuzey yönlü olarak askıya alındı.

Yunanistan\'dan Türkiye\'ye hareket eden ve 242 TIR taşıyan Türk bayraklı Ro-Ro gemisinde, saat 22.30\'da yangın çıktı. Yangın üzerine gemi personeli, Gocuk - Karakova Burnu arasında sancak sınırına yakın bir bölgede emniyetli bir şekilde demirledi. Çanakkale Boğazı transit gemi trafiği, kuzey yönlü olarak askıya alındı. Saat 22.45\'te geminin makine dairesinde karbondioksit tüpleri patlatılarak yangına mürettebat kendi imkanlarıyla müdahele etti. Kaptan, yangının kontrol altına alındığını Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine telsizle bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü\'ne ait 3 römorkör ve 1 tahlisiye botu emniyet amacıyla geminin yanına yaklaşarak bekletildi, ayrıca gemiye kılavuz kaptan çıkartıldı. Gemi kaptanının, Trafik Hizmetleri merkezine yangının kontrol altına alındığını ve tahliyeye gerek olmadığını bildirdi.

Görüntü Dökümü

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Gemiden görüntü

Detaylar

Haber-Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,(DHA)

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Şavşat-Ardahan yolu kar ve tipiden kapandı

Artvin\'de, Şavşat-Ardahan karayolu Sahara geçidi kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı, araçlar yolda kaldı.

Artvin\'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Şavşat-Ardahan karayolu Sahara geçidi kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Çok sayıda sürücü araçları ile yolda mahsur kaldı. Karayolları 183\'üncü Şube Şefliği ekipleri yolda araçlarında mahsur kalan sürücüleri kurtarmak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kar yağışı detayları

Sahara yolu detayı

Haber-Kamera: Nurbay USTA - ARTVİN,(DHA)

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Kar ve buzlanma nedeniyle karayolları büyük araç geçişlerine kapatıldı

KONYA\'da kar ve buzlanma nedeniyle büyük araçların yola çıkmasına izin verilmedi. İlçe girişlerinde polis tarafından durdurulan araçların parka çekilerek sabaha kadar bekletileceği öğrenildi.

Konya\'da dün akşam saatlerinden itibaren devam eden yoğun kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiledi. Karayollarında oluşan kar birikintileri ve buzlanma nedeniyle Ankara\'dan Konya\'ya gelen büyük araçlar, Kulu ilçe girişinde polis tarafından durduruldu. Polis, kaza olmasını önlemek için araçları otoparka çektirdi. Öte yandan Konya-Antalya ve Konya-Ayfonkarahisar yoluda büyük araç geçişlerine kapatıldı. Araçların sabah 09.00\'a kadar parklarda bekletileceği öğrenildi. Karayolları ekiplerinin ise yollardaki kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Görüntü dökümü:

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- Büyük araçların polis tarafından durdurulması

- Araçların parka çekilmesi

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YILMAZ KULU DHA))

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Hastaya \'Snowtrack\' ambulans ile ulaştılar

Kahramanmaraş\'ın Göksun ilçesinin Esenköy Mahallesi\'nde rahatsızlanan kalp hastası Hüseyin Bozoğlu (77) için ambulans istendi. Mahallede kar kalınlığının 1 metreye kadar ulaşması nedeniyle Bozoğlu\'nu almak için snowtrack ambulans gönderildi.

İlçeye 50 kilometre uzaklıktaki Esenköy Mahallesi\'nde yaşayan kalp hastası Hüseyin Bozoğlu akşam saatlerinde rahatsızlandı. Yakınları 112 Acil Servis\'i arayarak yardım istedi. İlk etapta bölgeye paletli ambulans sevk edilmek itendi, ancak kar kalınlılığının yer yer 1 metreyi bulması nedeniyle yetkililer hastayı almak için snowtrack ambulansı gönderdi.

Önünde kar küreme bıçağı olan ambulans yolu açıp Hüseyin Bozoğlu\'nun evine ulaştı. Kapıda yaşlı damın yakınları tarafından karşılanan sağlık ekipleri hemen eve girerek hastaya müdahale etti. Hüseyin Bozoğlu daha sonra ambulansa alınarak Göksun Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Tedavi altına alınan Bozoğlu\'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan Hüseyin Bozoğlu\'nun yakınları, zorlu kış şartlarından dolayı ambulansın geleceğini ummadıklarını ancak snowtrack ambulansı görünce şaşırdıklarını söylediler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ambulansın gelişi

- Ambulansın yolu açması

- Sağlık ekiplerinin aratan inmesi

- Hasta yakınlarının karşılaması

- Hastaya müdahale ve ambulansa alınma fotoları

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 205 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ- KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Malatya\'da \'muhtarlık\' kavgası: 4 yaralı, 9 gözaltı

Malatya\'da yerel seçimlerde muhtar adayı olan 2 kişi ve yakınları arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, 9 kişi gözaltına alındı.

Kavga, akşam saatlerinde Halfettin Mahallesi\'nde meydana geldi. 31 Mart\'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde muhtar adayı olan 2 kişi arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü. Tekmeli yumruklu kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan Ünal A., Emre A., Süleyman K. ve Orhan S., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Polis kavgaya karıştığı belirlenen 9 kişiyi gözaltına alarak, ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.

Haber: Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)-

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Malatya\'da eğitime kar tatili

Malatya\'nın, Arapgir, Arguvan, Doğanşehir, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kent ve ilçelerde 15 gün önce başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı şiddetini artırdı. Kar nedeniyle kent merkezi ve ilçeler beyaza bürünürken, belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına devam etti. Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Arapgir, Arguvan, Doğanşehir, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde okulların yarın (9 Ocak Çarşamba) tatil edildiğini belirtti.

Haber: Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)-

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Kocaeli ve Zonguldak\'ta eğitime kar tatili

ZONGULDAK’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Kozlu ve Kilimli ilçelerinde, okullar yarın tatil edildi. Kocaeli\'de ise taşımalı sistemle eğitim verilen okullar yarın tatil edildi.

Zonguldak Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, merkez, Kozlu ve Kilimli ilçelerinde etkili olan kar yağışının ardından yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Kocaeli\'de ise taşımalı sistemle eğitim verilen okullar yarın tatil edildi. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy sosyal medya hesabından, \"Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde taşımalı okullarımızda çarşamba günü eğitime ara verilmiştir\" diye açıklamada bulundu.

KOCAELİ-ZONGULDAK, (DHA)-

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Isparta\'da eğitime ara verildi (2)

7 İLÇEDE DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Isparta’da etkisini sürdüren soğuk havanın yaratabileceği olumsuzluklara karşı Şarkikaraağaç, Atabey, Gönen, Keçiborlu, Yenişarbademli, Gelendost ve Yalvaç ilçelerinde de eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Daha önce okulların tatil edildiği Isparta merkezde hamile ve engelli kamu çalışanlarının da yarın bir gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Haber: Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)

