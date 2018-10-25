T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT BÜLTENİ 23

AFYONKARAHİSAR'DA İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 6 YARALI   AFYONKARAHİSAR'ın Sinanpaşa ilçesinde,  husumetli oldukları iddia edilen iki grup arasında kıraathanede çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı

25 Ekim 2018 04:37

AFYONKARAHİSAR\'DA İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 6 YARALI
 
AFYONKARAHİSAR\'ın Sinanpaşa ilçesinde,  husumetli oldukları iddia edilen iki grup arasında kıraathanede çıkan silahlı kavgada 2\'si ağır 6 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Afyonkarahisar\'ın Sinanpaşa ilçesinde meydana geldi. Aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen iki grup, ilçe merkezindeki kıraathanede karşılaştı. Gruplar arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine silahlarla ateş açarken, kısa sürede olay yerine polis ekiplerinden birinin aracına da kurşun isabet etti.

Kavgada 2’si ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Ali E. ve Süleyman E., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Afyonkarahisar Sağlık Bilimler Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Diğer yaralılar Zekeriya Uğur T., Halil İbrahim Ç., Erkan I. ve Sinan T. ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Olay sonrası yaralıların götürüldüğü hastanelere çok sayıda yunus ve çevik kuvvet ekipleri sevk edilerek, geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili gözaltına alınanların olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
--------------
- Hastaneye getirilen yaralının görüntüsü
- Hastane önündeki polis ekiplerinden detay
- Ambulans yaralı getirirken detay
- Ambulanstan yaralı indirilirken

Haber- Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

======================

KADİRLİ\'DE SAĞANAK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

OSMANİYE\'nin Kadirli ilçesinde şiddetli sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.  

Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nün gece yarısı başlayacağını duyurduğu şiddetli sağnak yağış, saat 21.00\'de etkili oldu. Şiddetli sanağak yağmur, yer yer dolu şeklinde yağarken, ilçenin bazı yerlerinde su baskanları yaşandı. İtfaiye ekipleri su baskın ihbarlarına müdahayle ederken, vatandaşlar da kovalarla suları tahliye etmeye çalıştı. Bölgede yağış, aralıklarla devam ediyor. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
------------------------
- Sağanak yağıştan görüntü
- Yoldan geçen araçlardan görüntü

Süre: 00\'35\" Boyut: 66,7 MB

Haber - Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)

===========================
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AFYONKARAHİSARGRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGAYARALI   AFYONKARAHİSAR SinanpaşaOlayAfyonkarahisar SinanpaşaAralarındaGruplarTaraflarKavgadaYaralılardanAliSüleymanAfyonkarahisar Sağlık BilimlerHastanesineDiğerZekeriya
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24