DHA YURT BÜLTENİ 23

Batman\'da askeri araca bombalı tuzak: 8 şehit (5)

ŞEHİT SAYISI 8\'E YÜKSELDİ

Batman Gercüş\'te askeri zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK\'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 7 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Yahya Şen de şehit oldu. Saldırıda ağır yaralanan Şen\'in uçakla Ankara\'daki GATA\'ya getirilirken yolda şehit olduğu belirtildi. Böylece saldırıda şehit sayısı 8\'e yükseldi.

Hain saldırıda yaralanan Muhammet Salih Akyüz\'ün ise tedavisinin sürdürüldüğü öğrenildi.

BATMAN, (DHA)

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KIRIKKALE\'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



BATMAN Gercüş\'te askeri zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK\'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi şehit olan 8 askerden Uzman Çavuş Yahya Şen\'in Kırıkkale\'nin Balışeyh ilcesine bağlı Akacakavak köyünde oturan ailesine acı haber ulaştırıldı.

Batman Gercüş\'te yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan askerlerin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristler, asfaltın altına tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. 7 askerin şehit olduğu patlamada ağır yaralanan Uzman Çavuş Yahya Şen, uçakla Ankara\'daki GATA\'ya getirilirken, yolda şehit oldu. Bekar olan Şen\'in şehit olduğu haberi Kırıkkale\'nin Balışeyh ilcesine bağlı Akacakavak köyünde oturan ailesine, askeri yetkililer tarafından bildirildi. Üç çocuklu Şen ailesinin evi, şehadet haberini alan yakınları ile dolup taştı. Eve ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, aile çocuklarının naaşının getirildiği Ankara\'daki GATA\'ya götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Şehidin fotoğrafları

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)

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ŞEHİDİN NAAŞI ISPARTA’YA GETİRİLDİ

Batman\'da şehit olan Uzman Çavuş Ali Hekim\'in naaşı askeri kargo uçağıyla Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’na getirildi. Şehidin cenazesini Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Belediye Başkanı MHP’li Yusuf Ziya Günaydın, annesi Ayşe, babası Hasan Hekim, 25 günlük eşi Arzu Hekim, kardeşleri Beyza (13) ve Burak Hekim (18) ile askeri ve mülki erkan karşıladı.

ASKERİ UÇAKLA GETİRİLDİ

Şehidin annesi Ayşe Hekim havalimanına ambulansla getirildi ve sedyeyle VIP salonuna alındı. Şehidin naaşını taşıyan askeri uçak saat 19.25’te iniş yaptıktan sonra tören mangası tarafından Türk bayrağına sarılı tabut alınarak cenaze aracına konuldu. Bu sırada şehidin yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Konvoy halinde Isparta il merkezine getirilen şehidin cenazesi Isparta Şehir Hastanesi morguna konuldu.

CENAZE TÖRENİ YARIN

Şehit Ali Hekim’in naaşı yarın ailesinin oturduğu Kuleönü beldesindeki eve helallik alınması için götürülecek. Daha sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na getirilecek olan şehit için tören düzenlenecek. Ulu Camide kılınacak cuma namazının ardından cenaze şehitlikte toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şehit yakınlarının havalimanına gelişi

- VIP salonuna girişler

- Askeri uçağın havalimanına inişi

- Uçağın aprona yanaşması

- Şehit tabutunun tören mangası tarafından uçaktan alınması

- Tabutun cenaze aracına getirilmesi

- Şehit yakınları ve kalabalıktan görüntüler

- Şehidin kız kardeşi Beyza’nın ağlaması

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)

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SAMSUN\'DA KAZA:1 ÖLÜ, 1 YARALI

SAMSUN\'da yayalara kırmızı ışık yandığı sırada koşarak karşıdan karşıya geçmek isteyen 2 kişiye minübüs çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralandı.

Kaza İlkadım ilçesinde Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Valilik binası önünde karşıdan karşıya geçmek isteyen 2 kişi, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada koşarak geçmek istedi. 63 yaşındaki Mustafa G. idaresindeki 55 RK 722 plakalı minibüs, Yaşar Duyar ve Coşkun Gürsoy\'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle 30 metre savruldukları belirtilen yaralılardan Yaşar Duyar olay yerinde hayatını kaybetti. Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Coşkun Gürsoy\'un ise sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Duyar\'ın canazesi aynı hastanenin morguna götürüldü. Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Mustafa Akar\'ın olay yerine gelerek incelemelerde bulunduğu kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Sağlık ekiplerinin müdahalesi

- Yerdeki cenaze

- Polisin olay yeri çalışması

- Ambulans ekibi

- Detaylar

Haber-Kamera:SAMSUN, (DHA)



