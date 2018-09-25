DHA YURT BÜLTENİ 23

SİİRT\'TE 5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

SİİRT\'in Baykan ilçeine bağlı 8 kırsal mahallede 23 Eylül tarihinde uygulanan sokağa çıkma yasağı bugün saat 21.30 sıralarında tamamlandı. Operasyonda PKK\'lı 5 terörist etkisiz hale getirilirken, operasyon bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

Baykan ilçesine bağlı Çukurca, Oğlaklı, Meşelik, Ardıçdalı, Bahçeli, Korucu, Aydınlar ve Çamtaş mahallesinde 23 Eylül günü başlayan operasyon nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile ilgili Siirt Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 21.30\'da sona erdiği belirtildi.

Operasyon sonuçlarına ilişkin valilikçe yapılan ikinci açıklamada, \"24 Eylül 2018 günü Siirt İl jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Siirt\'in Baykan ilçesi Çukurca köyü kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK mensubu toplam (5) terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristler ile birlikte; (2) adet Seyyar dipçikli Kaleşnikof tüfek, (10) adet Kaleşnikof şarşörü, (291) adet Kaleşnikof fişeği, (3) ader şarjör kütüğü, (4) adet el bombası,(2) adet sırt çantası, (3) adet kırık şemsiye, (1) adet radyo (3) adet not defteri, (1) adet Flash bellek, (1) adet uyku tulumu, (1) adet panço, (1) adet terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan rozeti, terör örgütü mensuplarına ait kıyafetler, sağlık malzemeleri, çok sayıda yaşam malzemeleri ile örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Bölücü Terör Örgütü unsurlarına yönelik operasyonlara kararlılıkla ve son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edilecektir

Görüntü Dökümü

Operasyon bölgesi

Haber-Kamera: SİİRT, (DHA)-

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Dolandırıcı banka müdürü, insan tacirleriyle buluşunca yakalandı (2)

ALANYA’YA GETİRİLDİLER

Antalya’nın Alanya ilçesinde müdürü olduğu bankayı ve \'Ucuz döviz alıyorum\' diyerek döviz büroları ile bazı iş insanlarını yaklaşık 100 milyon TL. dolandırdıktan sonra İzmir’de yakalanan A.İ., Torbalı ilçesinde oturan amcası İ.İ. ve A.G. ile Yunanistan’a kaçmak için pazarlık yaptığı A.Y.O., İzmir Emniyet Müdürlüğü’ndeki ilk işlemlerinin ardından Alanya’ya getirildi. Alanya’da hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, polis merkezine götürüldü. Yoğun güvenlik altında binaya sokulan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Emniyet müdürlüğünden görüntü

- Şüphelilerin emniyete getirilmesinden görüntü

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

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Porsuk Barajı\'nda balık ve kerevit ölümleri (2)

KOOPERATİF BAŞKANI: KİRLİLİK OLDUĞU ORTADA

Kütahya\'nın merkeze bağlı Sofça köyü yakınlarındaki Porsuk Barajı içerisinde toplu balık ve kerevit ölümleri köylüleri tedirgin etti. Olayı, \'facia\' olarak değerlendiren Sofça Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Gültekin Çaksaz, \"Bu olay hafta sonu meydana geldi. Şuan gördüğünüz gibi doğa katliamı gibi bir durumla başbaşayız. Bu kerevitleri biz yurt dışına ihraç ediyorduk. Yıllık 800 bin TL gibi rakamlarla köylü gelir elde ediyordu. Bundan sonra nasıl olur? Bu kirliliğin önüne geçilmez ise artık sonuçları hepimiz için kötü olacak. Nedeni konusunda hiçbir fikrimiz yok ama bir kirlilik olduğu ortada. Normalde ufak tefek kirliliklerde bu balıklar ölüyordu ama kerevitler ölmezdi. Normalde kerevit batağa saplanıp kendini koruyabilen bir hayvan ama bu da ölmüş ve karaya atıyor şuan. Suda hissedilebilir derecede ağır bir koku var.\" dedi.

Sofça köyü sakinlerinden Serpil Büyükköse de 15 yıldır balıkçılık yaptığını belirterek, \"Bizim geçim kaynağımız, balığımız da öldü. Artık ne yapacağımızı bilmiyoruz. Geçimim balıkçılıkla benim ve balıkçılar mağdur durumda şuan. Daha önce böyle bir şey olmadı. 15 senedir balıkçılık yapıyorum böyle bir şey başımıza gelmedi. Bizce zehir atılmış olabilir\" dedi.

Görüntü dökümü:

-Barajdaki ölü balıkların,

- Sofça Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Gültekin Çaksaz\'ın konuşması,

-Serpil Büyükköse\'nin konuşması,

-Detay görüntüler bulunuyor

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA / DHA

Boyut: 444.962 MB

Süre: 3 Dakika 50 saniye

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SEDANUR HABERLERİNE YAYIN YASAĞI



KARS\'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde ölü olarak bulunan Sedanur Güzel ile ilgili haberlere Kağızman Sulh Ceza Hakimliği yayın yasağı getirdi.

Kağızman Sulh Ceza Hakimliği, Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra ölü olarak bulunan Sedanur Güzel\'in soruşturması tamamlanıncaya kadar yayın yasağı getirildi. Hakimlikçe verilecen yayın yasağı kararında şu ifadelere yer verildi:

\"16 Eylül günü Kars\'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde Abdullah ve Handan kızı Sedanur Güzel isimli kız çocuğunun kaybolması ve 22 Eylül günü saat 09.14 sıralarında ölü olarak bulunmasına ilişkin Kağızman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç fail ya da faillerinin yakalanabilmesi amacıyla soruşturma başlatıldığı, bu kapsamda yazılı ve görsel basın ile internet medyasında olaya iştirak etme şüphesi bulunan kişiler ile ilgili bir takım bilgilerin yayınlandığının müşhade edildiği, bu durumun soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesine engel olduğu göz önüne alındığında 5187 sayılı yasanın 3/2 maddesindeki koşulların oluştuğu anlaşıldığından, soruşturma tamamlanınca, kadar soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren her türlü haber, röportaj, eleştiri vb. yayınların yapılmasının yasaklanmasına.\"

Hümeyra PARDELİ/KARS, (DHA)

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