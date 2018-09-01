DHA YURT BÜLTENİ 23

ŞEHİT ANNESİ, VALİYE SARILARAK, \"OĞLUMUN KANI YERDE KALMASIN\" DEDİ

Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinde, PKK\'lı teröristlerin, yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı (EYP) infilak ettirmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci\'nin (39) cenazesi, akşam Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı\'nda düzenlenen uğurlama töreninin ardından memleketi Ankara\'ya gönderildi. Törene katılan şehidin annesi Ayfer Dökmeci, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak\'a sarılarak, \"Oğlumun kanı yerde kalmasın. Size güveniyorum\" diye feryat etti.

Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesi Evliye Tepe\'de güvenlik güçlerinin dün yürüttüğü operasyon sırasında PKK\'lı teröristler, önceden yola tuzakladıkları EYP\'yi uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Patlamada, Jandarma Uzman Çavuş Dökmeci şehit oldu. Şehit uzman Çavuş Dökmeci için Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı\'nda saat 23.45’te tören düzenlendi. Törene, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, şehidin annesi Ayfer Dökmeci, asker ve polisler katıldı. Şehit Dökmeci’nin helikopterden indirilen Türk bayrağına sarılı tabutunun tören alanına getirilmesinin ardından, cenazesi, silah arkadaşlarının omuzlarında memleketi Ankara’ya uğurlanmak üzere uçağa konuldu.

\'OĞLUMUN KANI YERDE KALMASIN\'

Törene katılan şehit Jandarma Uzman Çavuş\'un annesi Ayfer Dökmeci, gözyaşlarına hakim olamadı. Asker üniforması giyen ve güçlükle ayakta kalan Dökmeci\'yi Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve kadın komutanlar teselli etti. Vali Toprak\'a sarılan Dökmeci, \"Oğlumun kanı yerde kalmasın\" diye feryat etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şehit için tören düzenlenen Selahattin Eyyubi Havalimanı

-Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve beraberindeki askeri yetkililerin tören alanına gelmesi

-Uçağın Selehaddin Eyyubi Havalimanına inmesi

-Şehidin Annesi ve yakınlarının uçaktan inmesi

-Vali\'nin şehit yakınlarını karşılanması

-Helikopterden Şehit naşının uçağa taşıması

-Şehit için okunan Kuran-ı Kerim ve dualar

-Şehidin annesi Ayfer Dökmeci\'nin fenalık geçirmesi

-Şehidin annesi Valiye sarılarak,\'oğlumun kanı yerde kalmasın\' diye feryat ederken

-Vali Toprak\'ın şehit yakınlarının uğurlaması

-Uçağın kalkması

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)

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DİREKSİYON BAŞINDA ÖLDÜ



ADANA\'da, otomobilinin direksiyonunda kalp krizi geçiren Hasan İlin (48), hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Gökçeler Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşını görmek için Gökçeler Mahallesi\'ne giden Hasan İlin, yanlış yola girip, adres sormak için bir evin önünde durdu. Adresi aldıktan sonra otomobiline binen İlin, direksiyon başında bir anda fenalaştı. Adres sorduğu kişilerin durumu 112 Acil Servis\'e bildirmesinin ardından bölgeye ambulans sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, direksiyon başında fenalaşan İlin\'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kalp krizi geçirdiği belirlenen İlin\'in cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Otomobilden görüntü

- Otomobilin başındaki polisten görüntü

- Otomobildeki cesedin görüntüsü

- Polis aracından görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 00\'53\" Boyut: 165 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

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