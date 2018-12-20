DHA YURT BÜLTENİ -22

Kontrolden çıkan servis otobüsü yayaları ezdi: 1 ölü, 2 yaralı

İZMİR’in Bornova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis otobüsü, servis minibüsüne çarparak kontrolden çıkınca kaldırımdaki yayaları ezdi. Kazada otobüsün altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

Kaza, bugün saat 19.30 sıralarında Cumhuriyet Meydanı kavşağında meydana geldi. Mustafa Kemal Caddesi’nden Bornova Kaymakamlığı’na doğru kavşaktan dönen A.S. idaresindeki 35 S 65 194 plakalı servis otobüsü, yolcu indirmek için duran M.Ö. yönetimindeki 35 S 00757 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs kaldırımdaki yayaları altına aldı. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık, polis ve AKS 110 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen AKS 110 ekipleri otobüsün altında kalan yaralıları çıkarmak için yoğun çaba harcadı. Otobüsün altından çıkarılan iki yaralı sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kazada otobüsün altında kalan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaşamını yitirdi. Ölenin cansız bedeni savcının incelmesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Görgü tanıkları servis otobüsünü kullanan şoför A.S.’nin kazadan sonra olay yeri yakınında bulunan polis merkezine kaçtığını öne sürdü. Şoförün emniyetteki sorgusunun ise sürdüğü belirtildi.

Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, görüntülerde otobüsün yolcu indirmek için bekleyen minibüse arkadan çarparak yayaları altına alması görülüyor.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Olay yerinden görüntü

Ölenin cansız bedeni

Kazaya karışan araçlardan görüntü

Ekiplerin çalışmasından görüntü

Olay anının güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN – Halil İbrahim KARABIYIK – İZMİR, (DHA)

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Tunceli\'de zırhlı polis aracı, 2 otomobile çarptı

TUNCELİ\'de zırhlı polis aracı, 2 otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

Kaza, akşam saatlerinde Atatürk mahallesinde meydana geldi. Polis ekiplerinin kullandığı zırhlı aracı, önce Murat Can Kaya yönetimindeki 31 KV 896 plakalı otomobil, ardından karşı şeride geçip Seval Kaya idaresindeki 10 RT 446 plakalı otomobile çarptı. 3 aracın karıştığı kazada yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle araçlarda hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yeri

- Kazaya karışan araçlar

- Zırhlı araç

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR-TUNCELİ-DHA

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Kiralık otomobilde pompalı tüfekle intihar etti

AFYONKARAHİSAR\'da kiralık araçla, açık otopark alanına giren Oktay A. (20) sürücü koltuğunda pompalı tüfekle intihar etti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Afyonkarahisar\'ın merkeze bağlı Selçuklu Mahallesi’ndeki Afyonkarahisar Belediyesi’ne ait bir işletmenin açık otopark alanında meydana geldi. 03 BN 801 plakalı otomobille otoparka giren Oktay A.’nın park ettiği araçtan bir süre sonra silah sesi duyuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aracı kontrol eden polis ve sağlık ekipleri Oktay A.’nın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerini güvenlik şeridiyle kapatan polis, araçta ve çevresinde arama yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri Oktay A.’nın aracında bulunan pompalı tüfekle çenesinin altından ateş ederek intihar ettiğini belirledi.

Oktay A.’nın cenazesi yapılan incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna konuldu. Oktay A.’nın kullandığı otomobilin bir firmadan kiralık olduğu belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerindeki araçtan detay

- Polis ekipleri inceleme yaparken detay

- Genel detaylar

- İntihar eden gençten detay

- Güvenlik şeridinden detay

- Olay Yerindeki ekiplerden ve araçlardan detay

- Ekipler tüfek ve diğer eşyaları polis otosuna bırakırken detay

- Cenaze aracından detay

- Oktay A.\'nın cenaze aracına konulması

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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Gaziantep\'te sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı

Gaziantep\'in İslahiye ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağış nedeniyle bazı evleri su bastı. Belediye ve itfaiye ekipleri vidanjörlerle suyu tahliye ediyor.

İlçede sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağış hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı evleri su bastı. Metrekareye ortalama 87 kilogram yağışın düştüğü ilçede belediye ve itfaiye ekipleri vidanjörler ile evlere dolan suyu boşaltmaya çalışıyor. Vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla evlerindeki suyu dışarıya atmaya çalışıyor.

Belediye Başkanı Kemal Vural ilçeye son yılların en şiddetli yağışının düştüğünü belirterek, \"İlçemiz son yılların en yoğun yağışına maruz kaldı. Belediyemiz ve itfaiye ekipleri görev başında ve her ihbara anında müdahale ediyor. Özelikle bugünkü yaşanan problem ise ilçemizdeki 106’ncı Topçu Alayı içerisinden geçen yağmur suyu hatlarının tıkanmasından kaynaklanmıştır. Sorunun giderilmesi için çalışmalar devam ediyor. İlçe merkezi ve bağlı mahallelerimizde korkulacak bir durumun söz konusu değil. Belediyemize ait tüm iş makineleri ve operatörlerimiz sabaha kadar teyakkuzda kalacaktır\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İlçe merkezi

- Su basan apartman girişi

- Nurettin Kaya ile röp

- Kaya ailesi su altında kalan eşyalarını kurtarma çalışması

- Kemal Ateş ile röp

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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Kazdağları beyaza büründü

BALIKESİR ve Çanakkale sınırları içerisinde kalan Kazdağlarında dün geceden itibaren başlayan kar yağışı ardından oluşan karpostallık manzara, görenleri adeta büyülüyor.

Kazdağıları\'nda dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, bir taraftan da eşsiz bir manzaraya sahne oldu. Balıkesir\'in Edremit ile Çanakkale\'nin Yenice ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan ve Kazdağları\'nın eteklerinden geçen karayolunda, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Zincir ve kar lastiği kullanmayan araçlar trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı. Karayolları 141\'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, kara yolunda sık sık tuzlama çalışması yapıyor. Kar yağışı nedeniyle arabası yolda kalan Mustafa İlvan isimli vatandaş, \"Araba rampayı çıkarken hararet yaptı. Yollar bozuk ve sıkıntılı, karda var\" dedi.

KAZDAĞLARI MANZARASI İLE BÜYÜLÜYOR

Öte yandan, beyaz örtü ile kaplanan Kazdağları’nda eşsiz manzaralar ortaya çıktı. Havadan drone ile görüntülenen Kazdağılarında beyaz örtünün ağaçları ve çevreyi kapladığı gözlendi. Bazı evlerin saçaklarında ve su havuzlarındaki buz kütleleri farklı bir güzellik kattı. Evlerin çatılarında oluşan buz kütlerini vatandaşlar elleriyle kırdı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Vatandaşlarla röportaj

- Buz kütleleri, kar üstünde otlayan keçiler ve köpekler

- Kazdağlarının havadan görüntüsü

Haber-Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)

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Şırnak\'ta FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

ŞIRNAK\'ta, FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden emniyette işlemleri tamamlanan 11\'i adliyeye gönderildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2\'si tutuklandı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca, FETÖ/PDY\'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında polis tarafından pazartesi günü belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda adreslerinde arama da yapılan 15 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 11\'i bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3\'ü savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 8 şüpheliden 2\'si tutuklanırken, 6\'sı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan diğer 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

- Şüphelilerin adliyeye girişi

Haber: Sekvan KÜDEN-Kamera: ŞIRNAK-DHA

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