DHA YURT BÜLTENİ -22

Baraj kapağı koptu, 5 ilçe uyarıldı (3)

VATANDAŞLAR TEDİRGİN

Diyarbakır\'ın Eğil ilçesindeki Dicle Barajı\'nda, yağış nedeniyle artan fazla suyun tahliyesi için dolusavak 3 radyal kapağından açılmaya çalışılan birinin, kazaen kopması sonucu uyarılan vatandaşlar sokağa çıktı. Nehir kıyısındaki yerleşim yerlerinde oturan bazı vatandaşlar, dışarıda ateş yakarak beklerken, esnaf ise eşyalarını kıyıdan uzaklaştırdı. AFAD, itfaiye ve zabıta ekiplerinin anonslarla uyardığı Diyarbakır\'ın 5 ilçesi ile Batman\'daki Dicle Nehri kıyısındaki vatandaşlar, tedirgin olduklarını söyledi. AFAD ekiplerinin nehir kıyısındaki bölgelerde su seviyesini sürekli kontrol ettiği yerlerden On Gözlü Köprü kıyısındaki bir sandalın da suya gömüldüğü görüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Dicle Nehri\'nden görüntü

- AFAD ekiplerinin nehirde incemeleri

- Nehir kenarında bulunan işletmelerin tahliye edilmesi

- Vatandaşların eşyaları taşımaları

- Belediye ekiplerinin uyarı anonsu

- Röportajla

- Nehir kenarında ikamet edenlerin dışarıda bekleyişleri

Haber: Mücahit YOLCU - Kamera: Ahmet ÜN - DİYARBAKIR - DHA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 443 MB

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MEHMETÇİK\'TEN \'HASTA KURTARMA\' OPERASYONU

Ağrı 112 Acil Servis ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı\'na, bir vatandaşın rahatsızlanarak bayıldığını ve yoğun kar yağışı nedeniyle yolun kapalı olduğunu bildirdi. Diyadin ilçesi, Dedebulak Köyü, Kaynak Mahallesi\'nde ikamet eden söz konusu vatandaş için Mehmetçik harekete geçti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağrı Valisi Süleyman Elban’ın talimatıyla, hastanın tahliyesi maksadıyla, saat 17.00 sıralarında Doğubayazıt ilçesinde konuşlu bulunan, Jandarma Genel Komutanlığına ait Skorsky tipi helikopterle bölgeye sevk edildi. Ekipler, hastayı aldıktan sonra Doğubayazıt 1’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına inerek, hastayı hazır bekleyen 112 Acil servis ekiplerine teslim etti. Hasta, 112 acil servis ekipleri tarafından Doğubayazıt Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanın hayati tehlikesi bulunmuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

- Helikopterle hasta görüntüsü

Haber- kamera: Oğuzhan HANÇER/ AĞRI, (DHA)

Süre: 1.03 DK/ 5.83MB

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ÇORUM\'DA YOLLAR BUZ TUTTU, SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da, etkili olan kar sonrası meydana gelen buzlanma, hayatı olumsuz etkiledi. Buz tutan yollarda sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Çorum\'da etkili olan kar sonrasında buzlanma meydana geldi. Buzlanma nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı. Özellikle Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi`nde yokuş yukarı çıkmaya çalışan araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Bazı araçlar buz tutan yolda kayarken, çevredekiler ise sürücülere yardım etti.

Görüntü Dökümü:

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-Rampa yukarı çıkmaya çalışan sürücüler

-Buzlu yolda kalanlara vatandaşların yardım etmesi

-Detaylar

(SÜRE: 3 Dk) (BOYUT: 419 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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KOLUNA ENJEKTE ETTİĞİ MADDEYLE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN HEMŞİRE, KURTARILAMADI

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde hemşire olarak çalışan Özlem İlhan (30), iddiaya göre evinde koluna şırınga ile bilinmeyen madde enjekte etti. İlhan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Abdulgaffar Mahallesi\'nde yalnız yaşayan Özlem İlhan\'dan haber alamayan arkadaşı, akşam saatlerinde oturduğu evine gitti. İlhan\'ın evinin ışıkların yandığını gören arkadaşı, kapıyı defalarca çalmasına rağmen cevap alamayınca polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, İlhan\'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri, ise ilk müdahalenin ardından hemşireyi çalıştığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. İlhan, burada doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kolunda iğne izi bulunan Özlem İlhan\'ın evinde araştırma yapan ekipler, kullanılmış şırınga ile henüz bilinmeyen bir madde bularak incelemek üzere emniyete götürdü. İlhan\'ın cesedi ise otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastaneden görüntü

- Ambulans

- Polis arabası

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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ZONGULDAK\'TA HEYELAN NEDENİYLE 1 EV BOŞALTILDI

ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK\'ta akşam saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle riskli bulunan 1 ev boşaltıldı.

Heyelan, saat 18.00 sıralarında Rat Mahallesi’nde Florya Sokakta meydana geldi. Mahallelinin kullandığı toprak yolun bir bölümü yağmur nedeniyle çöktü. Kayan toprak, yolun altındaki evin duvarına dayandı. Ev sahibinin haber vermesinin ardından bölgeye AFAD ekibi yönlendirildi. Heyelanın devam ettiğini tespit eden AFAD, 2 katlı bir evin risk nedeniyle boşaltılmasına karar verdi. Toprağın kayma anı da kameralara yansıdı. Mahalleli, bir bölümü çöken yolu tehlikeye rağmen kullanmaya devam etti. Görevliler, yolu araç ve yaya trafiğine kapattı.

AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör, heyelan sonucu risk altında olduğu değerlendirilen evde yaşayanları tahliye ettiklerini söyledi.

Evi boşaltılması istenen Nizami Altuntepe, \"Yağmur çok yağdı ve toprağı oynattı herhalde toprak olduğu gibi aşağıya geldi. Evde şu anda bir şey yok. AFAD yetkilileri evde oturmamamızı, boşaltmamızı istediler. Yarın gelip bakacaklarını söylediler. Biz de şimdi evi boşaltacağız.\" dedi.

Görüntü Dökümü

-Yolun çökme anından görüntüler

-Çöken yoldan detaylar

-Yoldan geçen araçlardan detaylar

-Heyelan nedeniyle boşaltılan evden detaylar

-Ev sahibi ve mahalleli ile röportaj

-Süre: (4:15) Boyut: (476 MB)

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA)