DHA YURT BÜLTENİ 22

HEYELANIN SÜRÜKLEDİĞİ MİDİBÜS TOPRAK ALTINDA KALDI: 1 ÖLÜ



ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen heyelana kapılıp sürüklenen midibüste toprak altında kalan Mustafa Gökkurt (70) yaşamını yitirirken, sürücü araçtan atlayıp kurtuldu.

Gazipaşa’ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Sugözü Mahallesi Cevizli Dere mevkiinde saat 18.00 sıralarında sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Sabri Özdemir’in kullandığı 07 UK 250 plakalı midibüs bölgeden geçtiği sırada heyelan nedeniyle kayan toprakla birlikte sürüklemeye başladı. Sabri Özdemir araçtan atlayarak kurtulurken, yanında yolcu olarak bulunan Mustafa Gökkurt ise midibüsle birlikte metrelerce aşağıya sürüklenip, toprak altında kaldı.

Haber verilmesiyle olay yerine 112, jandarma, itfaiye ve Gazipaşa Belediyesi’ne ait 2 iş makinesi yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu midibüsün içinde toprak altında kalan Mustafa Gökkurt’un cansız bedenine ulaşıldı. Savcının incelemesinin ardından Mustafa Gökkurt’un cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Ekiplerin çalışması

- Heyelanın yaşandığı bölgeden görüntüler

- Mustafa Gökkurt’un ağlayan yankıları

95.7 MB /// 01.34ö

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)

=========================

KONYA\'DA OTOMOBİL TAKLA ATTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI



KONYA’da, kontrolden çıkan otomobil, karşı yöne geçerek takla attı. Kazada otomobilden fırlayan Mustafa Asım Ertürk (24) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Fatih Batuhan Uslu (24) ise yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Konya-Beyşehir Karayolu\'nun 17\'nci kilometresinde meydana geldi. Fatih Batuhan Uslu yönetimindeki 42 ACA 633 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yöne geçerek takla attı. Bariyerlere çarparak durabilen otomobilden fırlayan Mustafa Asım Ertürk, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Uslu ise çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaşamını yitiren Ertürk’ün cenazesi otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------------

-Kaza yerinden görüntüler

-Kazada ölen Mustafa Asım Ertürk\'ün cesedinin görüntüsü

-Detaylar

Haber-Kamera:Mehmet IŞIK/KONYA,(DHA))

============================================

POLİSE KENDİNİ FARKLI İSİMLE TANITTI, YAŞINDAN FAZLA SUÇ KAYDI ÇIKTI



KAHRAMANMARAŞ\'ta, durdurulan minibüsten kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanan ve kendisini Sibel G. olarak tanıtan şüphelinin emniyette alınan parmak izinden 39 suç kaydı olan, 12 ayrı hırsızlık suçundan aranan, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan Pınar Ö. (25) olduğu ortaya çıktı.

Çevre illerden hırsızlık için gelenlere yönelik şehrin tüm girişlerinde önlemler alan Kahramanmaraş polisi, Kahramanmaraş-Kayseri Karayolu üzerindeki Kılavuzlu Mesire Alanı\'nda bir minibüsü durdurdu. Bu sırada bir kadın araçtan atlayarak kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonunda yakalanan kadının üzerinden kimlik çıkmazken, şüpheli polislere kendisini Sibel G. olarak tanıttı.

YAŞINDAN FAZLA SUÇ KAYDI VAR

Emniyete götürülen şüphelinin kimliğiyle ilgili detaylı bilgi veremeyince parmak izi alındı ve gerçek isminin bir süre önce İstanbul\'daki açık cezaevinden firar eden, 39 suç kaydı bulunan, hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası olan ve 12 ayrı hırsızlık suçundan aranan Pınar Ö. olduğu belirlendi. Yapılan incelemede Pınar Ö.\'nün İstanbul, Kocaeli, Ankara ve Gaziantep\'te birçok hırsızlık olayına karıştığı ve kendisini Sibel G., Narin Ü., Aygül G. ve Pınar Ö. isimleriyle tanıttığı ortaya çıktı.

Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen Pınar Ö.\'nün sorgusunun devam ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 172 MB

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

- Emniyet binası

- Polis otosunun gelişi

- Pınar Ö.\'nün otodan indirilmesi

- Emniyete götürülmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

============================

ADANA\'DA DOLU YAĞIŞI



ADANA\'da aniden başlayan dolu yağışı, vatandaşları hazırlıksız yakalarken, hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli sağanak beklenen kentte, saat 19.30\'da yoğun dolu yağışı başladı. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Bazıları ceviz büyüklüğünde olan dolulardan kaçan vatandaşlar, bina saçaklarına sığınıp, başlarını da montlarıyla örttüğü görüldü. Minibüsünün lastiği patlayan bir şoför ise zor anlar yaşadı. Dolu yağışının ardından başlayan sağanak ise 40 dakika devam etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nün verilerine göre gece boyu zaman zaman sağanak yağış olacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------

- Yağıştan genel detay görüntüler ve dolu taneleri

- Lastiği patlayan minibüs

- Kaldırımda yürüyenler

- Minibüs şoförü

- Yağıştan detay

SÜRE: 1\'11\" BOYUT:133 MB

Haber-Kamera: Nuri PİR/ADANA, (DHA)

===========================

Adana\'da dolu yağışı (2)

AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Adana\'da aniden bastıran dolu ve arkasından gelen sağanak, kentin birçok yerinde hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ağaçların park halindeki araçların üzerine devrilmesi sonucu yollar trafiğe kapandı. Uğur Mumcu Meydanı\'ndaki demir yapıdan oluşan süs ise devrildi. Yağışın yoğun olduğu yerlerdeki cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana gelirken, merkez Seyhan ilçesindeki Güney Kuşak Bulvarı alt geçidi ise su baskını nedeniyle trafiğe kapandı. Bir otomobilin suda kalarak arızalındığı alt geçitte, Büyükşehir Belediyesi görevlilerince su tahliyesi çalışması başlatıldı. Kenti etkisi altına alan sağanak, aralıklarla devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------

- Devrilen ağaç

- Zarar gören araçlar

- Su basan caddeler

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

=============================