DHA YURT BÜLTENİ 22

SURİYELİ BABA, TÜRKÇE BİLEN KIZIYLA SAĞDUYU ÇAĞRISINDA BULUNDU

Şanlıurfa’da 2 kardeşin ölümü üzerine kent merkezinde Suriyelilere yönelik gerçekleştirilen saldırılara ilişkin sosyal medya hesabından video yayınlayan Suriyeli baba Ahmet Sabra, Türkçe bilen kızıyla sağduyu çağrısında bulundu.

Geçen Perşembe günü Osmanlı Mahallesi\'nde birbirine komşu olan iki ailenin çocuk kavgasına büyüklerin karışması sonucu 2 kardeşin ölümü, 3 kardeşin yaralanması üzerine tırmanan gerginlik sağduyu çağrılarıyla sonlandırılmaya çalışılıyor. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Şanlıurfa’ya yerleşen Suriyeli baba Ahmet Sabra, kent merkezinde Suriyelilere yönelik artan saldırılara karşılık Türkçe bilen kızı Şerza Sabra aracılığıyla çektiği videoyu sosyal medya hesabından yayınlayarak sağduyu çağrısında bulundu. Kısa sürede ilgi gören videoda Suriyeli baba Ahmet Sabra Arapça konuştuğunu Türkçeye çeviren kızı Şerza Sabra aracılığıyla şu mesajları illetti:

\"Merhaba Türk kardeşlerimiz, benim babamın adı Ahmet Sabra benim adım Şerza Sabra size bir mesaj göndereceğim. Suriyeli olarak bize kucak açan Türkiye’ye teşekkür ediyoruz. Bir teşekkür de Türk devletine yapıyoruz. Bizi yalnız bırakmadığı için binlerce kez teşekkür ediyoruz. Bizler Suriyeliyiz. Bizim içimizde bazıları iyi, bazıları da çok kötü. Bir elin 5 parmağı bir değildir. Bizim bütün Suriyeliler iyi veya hepsi kötü diye bir şey yoktur. Biz Müslümanız. Bizler de bu durumu hiç kabul etmiyoruz. Bizlere kucak açan Şanlıurfalılara bir Suriyelinin Türkiye’ye kötülük yapmasını asla istemiyoruz. Biz sizinleyiz, biz sizi çok seviyoruz. Bize zalimlik yapmayın. Çünkü Allah biliyor biz hepimiz kötü değiliz. Biz savaştan kaçtık Türkiye’ye gezmek için gelmedik. Bizler de sizinle aynı karardayız. Sizler İslam’da bizim kardeşimizsiniz. Kanımız ve canımız Türkiye’dir. Son olarak bütün Türkiye’ye teşekkür ediyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Suriyeli baba Ahmet Sabra

- Suriyeli kız Şerza Sabra

- Arapça konuşan babanın konuşmasını Türkçeye çeviren kızı

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA - DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 3MB

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OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ YARALANDI



GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, otomobilin çarpıp kaçtığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Yeni Mahalle’de meydana geldi. Hürriyet Mahallesi\'ndeki evine giden S.Y.\'nin (17) kullandığı elektrikli bisiklete sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil çarptı. Elektrikli bisikletten yola savrulan S.Y. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesine götürülen S.Y. tedavi altına alındı. Polis, otomobiliyle olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Devlet Hastanesi

- Acil önü

- Ambulansta yaralı acile getirilişi

- Acil koridoru

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP- (DHA)



