DHA YURT BÜLTENİ 22

OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI



MALATYA\'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Akçadağ yol ayrımında meydana geldi. Oğuz Bozkurt yönetimindeki 02 KS 869 plakalı otomobil, ışıklarda durdu. Işıkların yanmasıyla karşı yöne geçen otomobil, kent merkezi istikametinden Kayseri yönüne ilerleyen sürücüsü tespit edilemeyen 44 NT 932 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosikletteki Hacı Porgalı (18) olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklette bulunan Kadir Kılıç (23) ise çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın şokuyla karşı yöne geçerek durabilen otomobilin sürücüsü Oğuz Bozkurt ise yaralandı. Yaralı Bozkurt, olay yerinde 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Motosikletin hurdaya döndüğü kazada hayatını kaybeden Kılıç ile Porgalı\'nın cesedi ise hastane morguna konuldu. Kısa süreliğine kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yere savrulan ayakkabısı ve ceset

- Olay yerinden görüntü

- Çarparak durabilen otomobil

- Polis arabaları

- Kapanan yol

- Yol ayrımındaki kent tabelaları

- Cesetten görüntü

- Motosiklet

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 185 MB

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HATAY’DA FETÖ OPERASYONU



HATAY\'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu 7 asker ile 1 emekli şoför gözaltına alındı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 5 astsubay, 3 uzman çavuş ve bir de emekli şoför olmak üzere 9 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüpheli 7 asker ile 1 emekli şoför gözaltına alındı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, adresinde bulunamayan bir kişinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

Haber: Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)

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HAYVAN OTLATAN KARDEŞİNİN YANINA GİDEN GENÇ, GERİ DÖNMEDİ



TOKAT\'ta, hayvan otlatan kardeşinin yanına gitmek üzere evden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen Emrah Yıldız (18) için arama çalışması başlatıldı.

Tokat merkeze bağlı Taşlıçiflik köyünde ikamet eden Bilal ve Saliç Yıldız çiftinin 3 çocuğunun en büyüğü olan Emrah Yıldız, saat 16.00 sıralarında köy merasında hayvanları otlatan kardeşi Salim Yıldız\'ın yanına gitmek üzere evden ayrıldı. Akşam saatlerinde hayvan otlatmadan gelen Salim Yıldız\'ın yanında Emrah\'ı göremeyen ailesi köy çevresinde arama yaptı. Yapılan aramalarda Emrah Yıldız\'ı bulamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleri Emrah Yıldız\'ı bulmak için köyün merası ve kanal kıyısında arama çalışması başlattı. Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmasında Emrah Yıldız\'a ait hiçbir ize rastlanmadı. Kayıp gencin amcası İsmet Yıldız, Emrah\'ın evden ayrılırken üzerinde 4 bin TL parası olduğunu, endişe yaşadıklarını ifade etti. Arama çalışmaları yarın sabah devam edecek.

TOKAT\'ta hayvan otlatan kardeşinin yanına gitmek üzere evden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen Emrah Yıldız(18) için arama çalışması başlatıldı.

Tokat merkeze bağlı Taşlıçiflik köyünde ikamet eden Bilal ve Saliç Yıldız çiftinin 3 çocuğunun en büyüğü olan Emrah Yıldız, saat 16.00 sıralarında köy merasında hayvanları otlatan kardeşi Salim Yıldız\'ın yanına gitmek için evden ayrıldı. Akşam saatlerinde hayvan otlatmadan gelen Salim Yıldız\'ın yanında en büyük oğulları Emrah\'ı göremeyen ailesi köy çevresinde arama yaptı. Fakat yapılan aramalarda Emrah Yıldız\'ı bulamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleri Emrah Yıldız\'ı bulmak için köyün merası ve kanal kıyısında arama çalışması başlattı. Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmasında Emrah Yıldız\'a ait hiç bir ize rastlanmadı. Kayıp gencin amcası İsmet Yıldız, Emrah\'ın evden ayrılırken üzerinde 4 bin lira parası olduğunu, endişe yaşadıklarını ifade etti. Arama çalışmaları yarın sabah devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Arama çalışmaları

-Kayıp gencin fotosu

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,(DHA)

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KAZA YAPAN SÜRÜCÜ, OTOMOBİLDE UYUYA KALDI



KONYA\'nın merkez Selçuklu ilçesinde, otomobiliyle parkın demir çitlerine çarpıp, aracında uyuya kalan ve alkollü olduğu ileri sürülen sürücü U.U., itfaiyenin otomobilin camını kırıp kapıyı açmasıyla uyandırıldı. Daha önce de alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğu öğrenilen U.U.\'ya alkol metreyi üflemeyi kabul etmediği ve ehliyetsiz araç kullandığı için 4 bin 887 TL para ceza kesildi. Gözaltına alınan U.U., ifadesinin ardından \'trafik güvenliğini tehlikeye düşürme\' suçundan adliyeye sevk edilecek.

Kaza, saat 19.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Elmalı Hamdi Hoca Caddesi Kanyon Park önünde meydana geldi. U.U., yönetimindeki 42 ABP 934 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu parkın demir çitine çarpıp durdu. Kazanın ardından U.U., otomobilde uyuya kaldı. Çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis, aracın camını tıklatarak U.U.\'yu uyandırmak istedi ancak uzun uğraşlara rağmen uyanmayınca itfaiye ekibi çağrıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin sol arka camını kırarak, kapıyı açıp U.U.\'yu uyandırdı. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde U.U.\'nun kazadan yara almadan kurtulduğunu belirledi. Polis, U.U.\'nun alkollü olabileceği üzerine test yapmak istedi. U.U. alkol metreyi üflemeyi reddetti. Güçlükle ayakta durabilen U.U., ambulansa alındı. Ardından polis, U.U.\'nun eşine cep telefonuyla ulaşıp bilgi verdi. Eşinin paniklemesi üzerine görüntülü olarak konuşmaları sağladı. Alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan U.U.\'ya alkol metreyi üflemeyi kabul etmediği ve ehliyetsiz araç kullandığı için 4 bin 887 TL ceza kesildi. Gözaltına alınan U.U.\'nun ifadesinin ardından \'trafik güvenliğini tehlikeye düşürme\' suçundan adliyeye sevk edilecek.

Görüntü Dökümü

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- Sürücü ve araçtan detay

- Ambulansa alınması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK / KONYA (DHA)

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