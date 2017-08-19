DHA YURT BÜLTENİ-22

Zonguldak\'ta kına dönüşü otomobil tarandı: 3 ölü, 1 yaralı

ZONGULDAK\'ta kına dönüşü pusu kurularak pompalı tüfekle taranan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili, aileyle aralarında arazi anlaşmazlığı bulunduğu ileri sürülen 20 yaşındaki Erdem A., gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Kumtarla Köyü\'nde meydana geldi. Şeref Akyüz\'ün kullandığı 67 SL 348 plakalı otomobil, köy meydanında, kına dönüşü kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pusu kurularak pompalı tüfekle tarandı. Otomobilde bulunan 39 yaşındaki Şeref Akyüz olay yerinde, oğlu 14 yaşındaki Uğur Akyüz ve kuzeni 34 yaşındaki Soner Akyüz ise kaldırıldıkları Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi\'nde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan komşularının oğlu 19 yaşındaki Tolga Köse ise Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Jandarma, şüpheli olarak 20 yaşındaki Erdem A.\'yı gözaltına aldı. Cumhuriyet Savcısı, köye giderek pusu kurulan otomobilde inceleme yaptı. Hastane önüne gelen ölenlerin yakınları ise gözyaşlarını tutamadı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ederken, gözaltıların artabileceği öğrenildi.

OLAYIN NEDENİ ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI MI?

Erdem A.\'nın ailesinin köyde bulunan orman arazisi yüzünden Soner Akyüz ve ailesiyle husumet yaşadığı ileri sürüldü. Akşamki köy meydanındaki kınada karşılaşan Erdem A. ve Soner Akyüz\'ün tartıştığı, araya girilmesiyle iki tarafın uzaklaştırıldığı öğrenildi.

\"BU BİR KATLİAM\"

Ölenlerin akrabası Gülizar Akyüz, silah sesleri üzerine aracın yanına gittiklerinde katliamla karşılaştıklarını söyledi. Kınada iki taraf arasında yaşanan tartışmadan bir süre sonra Soner Akyüz\'ün diğer akrabalarıyla evine gitmek için otomobile bindiğini anlatan Akyüz, şöyle dedi:

\"Kınada kahve önünde Soner\'i sıkıştırmışlar. Ondan sonra ortalık karışmış. Ortalık sakinleşince biz eve çıktık. Soner, Tolga, Uğur ve Şeref arabaya binip gittiler. Aşağıya varır varmaz silahlar patlamaya başladı. Koştuk baktık. Bir tanesi yere atmış kendini. 4\'ünü vurmuş. Bunlar, ormanda kesimde çalışıyorlar. Orada arazi yüzünden ufak tartışma olmuş. Ramazan Bayramı\'ndan sonra tartışmalardan dolayı Şeref Akyüz\'ü evinin önünde bıçakladılar. Karakolluk oldular. Onlar gitmeden aşağıya pusu kurmuşlar. Kafalarına koymuşlar vurmayı. Bizde o yoldan gitsek bizi de vuracaklardı belki de. Bu bir katliam. Katliamdan da öte birşey.\"

Görüntü Dökümü:

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-Taranan otomobil

-Jandarmadan detaylar

-Mahalleli ile röp.

-Gülizar Akyüz ile röp.

-Hastaneden detay

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

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Marmaris\'te Kuğu Gölü Balesi

MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde, Rus Klasik Balesi\'nin unutulmaz eseri \"Kuğu Gölü-Swan Lake\" gösterisi izleyicilerle buluştu. Amfi Tiyatro\'da, çoğunluğunu Ruslar\'ın oluşturduğu yaklaşık 3 bin kişi, dünyaca ünlü bale topluluğu \'Moscow State Ballet\'in gösterilerini ilgiyle izledi.

Marmaris Amfi Tiyatrosu\'nda, dünyaca ünlü bale topluluğu \'Moscow State Ballet\'in \'Kuğu Gölü-Swan Lake\' gösterisi izleyici ile buluştu. Çoğunluğunu tatile gelen Rus uyruklu turistlerin oluşturduğu yaklaşık 3 bin kişi, erken saatlerde Amfi Tiyatro\'yu doldurdu.

Tchaikovsky\'nin bestelediği, bale tarihinin en ünlü gösterilerinden biri olan \"Kuğu Gölü\", bir büyücü tarafından arkadaşları ile birlikte kuğuya dönüştürülen, ancak bir erkeğin aşkı ile tekrar insan kılığına dönüşebilecek olan Odette ile Prens Siegfried arasındaki aşkı ve büyücünün, kızı Odil\'i prenses Odette kılığına sokarak prensi kandırmasını anlatıyor.

Toplamda 34 kişilik sanatçı topluluğu ile sahnelenen Kuğu Gölü Balesi, bugüne kadar 30\'a yakın ülkede ve yüzlerce şehirde sahnelendi. İki bölümde sahnelenen oyun, izleyenlere unutamayacakları bir gece yaşattı. Oyun sonunda, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Kaplan, yönetmene çiçek takdim ederek teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İzleyicilerden görüntü

- Oyundan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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Ajda Pekkan Bodrum\'da konser verdi

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde, pop müziğinin süper starı Ajda Pekkan ilk konserini verdi. Süper Star Ajda Pekkan, sahneye dans ederek çıktı ve sevilen şarkılarını hayranları ile birlikte seslendirdi.

Ajda Pekkan, bir otelin etkinlik alanındaki konserde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konsere VIP araçla gelen Pekkan, enerjisini neye borçlu olduğuna dair bir soruya, \"Hayata hep pozitif baktığım için, hayata hep öyle baktığım için. Belki hayatı kolaylaştırmak istediğim için öyle gözüküyorum. Ama bazen de çok zor geliyor\" cevabı verdi.

Soruların ardından Pekkan, sahneye dans ederek çıktı. Gri renkli pantolonu ve bluzu ile sahneye çıkan Pekkan, konsere \"Ara sıcak\" şarkısı ile başladı. DJ eşliğinde şarkılarını söyleyen Pekkan\'a sahnede 4 kadın dansçı eşlik etti. Pekkan\'ı, aralarında sanatçı Ege\'nin de olduğu yaklaşık 300 davetli izledi. 1 saat sahnede kalan Pekkan, \"Arada Sırada\", \"Yakar Geçerim\", Ayrılık Ateşi\" gibi şarkılarını hayranları ile birlikte seslendirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ajda Pekkan\'ın konser alanına gelişinden görüntü

- Pekkan ile röp.

- Şarkı söylemesinden görüntü

- İzleyenlerden ve dans edenlerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Nilüfer DEMİR - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Troy Air Fest\'te sahne alan Kıraç hayranlarını coşturdu

ÇANAKKALE\'nin Lapseki İlçesi\'ndeki Uluslararası Havacılık Festivali Troy Air Fest\'te sahne alan rock ve pop müziğinin sevilen ismi Kıraç, muhteşem performansıyla hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti verdi.

Umurbey Belediyesi ve Çanakkale Görsel Tanıtım Derneği işbirliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Havacılık Festivali Troy Air Fest\'in ikinci akşamındaki konserde, rock ve pop müziğin sevilen ismi Kıraç sahne aldı. Umurbey Beldesi Sahili\'ndeki festival alanında gerçekleşen konser öncesi ünlü DJ Vanessa Moreno da performansını sergiledi. DJ performansının ardından sahneye çıkan Kıraç, hayranları için birbirinden güzel şarkılarını söyledi. Kıraç, konserin büyük bölümünde şarkılarına kendisini dinleyen hayranlarının da eşlik etmesini sağlayıp, renkli görüntülere ve unutulmaz bir performansa imza attı.

Ünlü şarkıcı, denize yakın olması nedeniyle sahnede serin esen poyraz rüzgarından duyduğu memnuniyeti, \"Valla şarkı söylerken böyle uçtum. Ne güzel bir hava var. Ne güzel bir rüzgar esiyor. Hep böyle midir burası? Çok güzel, ben bayıldım. Çok seviyorum böyle rüzgarları. Çok eğleneceğiz bugün\" sözleriyle dile getirdi. Ancak, rüzgarın flüt performansını sergilemesine izin vermeyeceğinden duyduğu endişeyi de hayranlarına, \"Tek flüt çıkmaz herhalde bu rüzgarda. Deneyelim ama çıkmaz\" şeklinde aktardı. İlk denemesinde flütün sesini duyurmakta güçlük çeken Kıraç, sonrasında güçlü nefesiyle başarılı bir flüt performansı sergiledi.

Konser arasında sahneye çıkarak Kıraç\'a çiçek ve Truva Atı maketi hediye eden Umurbey Belediye Başkanı AK Partili Sami Yavaş, \'Yarın benim doğum günüm. Eşim Aynur hanımda benim doğum günüm için sizden \'Endamın Yeter\' isimli şarkıyı istiyor\" dedi. Kıraç ise maket Truva Atı için, \"Çok severim bu atı ben. Evde yoktu hiç bundan. Başköşeye koyacağım. Çok teşekkür ederim\" dedikten sonra Başkan Yavaş\'ın doğum gününü kutlayıp, eşi Aynur Yavaş\'ın istediği şarkıyı seslendirdi.

Hayranları 2 saat süren konserde Kıraç\'ın en sevilen şarkılarıyla coşup, unutamayacakları bir gece yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kıraç\'ın şarkılarını söylemesinden görüntü

- Kıraç\'ın rüzgara ilişkin konuşmasından görüntü

- Flüt diyaloğu ve performansı

- Başkan Sami Yavaş\'ın Kıraç\'a çiçek ve at maketi hediye etmesinden görüntü

- Başkan Sami Yavaş\'ın şarkı isteğinden görüntü

- Kıraç hayranlarından görüntü

- Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Burak GEZEN / LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)