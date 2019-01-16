DHA YURT BÜLTENİ- 21

Hasta yakını, kadın doktora yumruk atıp, boğazını sıktı (geniş haberi geçilecek)



MANİSA\'nın Turgutlu ilçesindeki devlet hastanesinde görevli Uzman Dr. Nalan Uygun (46), tartıştığı hasta yakını Mustafa F. (26) tarafından darbedildi. Şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)-

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Trabzon\'da fırtınada çatılar uçtu, ahırın duvarı yıkıldı (2)

131 EVDE HASAR OLUŞTU

Trabzon’da şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Trabzon Valiliği, il genelinde çatıları uçan 131 evde hasar oluştuğunu duyurdu. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı.

TRABZON (DHA)

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Tokat\'ta kar yağışı ulaşımı aksattı (3)

TOKAT-SİVAS KARAYOLUNDA KALAN ARAÇLAR KURTARILDI

Kentteki kış şartları nedeniyle Tokat-Sivas karayolu Yatmış mevkisinde çok sayıda araç mahsur kaldı. Araçtakiler, 155 ihbar hattını ve 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için karayolları ekipleri temizleme araçları çalışma başlatırken, AFAD ekipleri ve arazi aracı bulunan Tokat Extrem Spor Kulübü üyeleri yolda kalan vatandaşlara yardım etti. Yeşilyurt ilçesinden Tokat\'a öğretmenleri taşıyan bir servis aracı da yoğun kar yağışı nedeni ile yolda kaldı. Servis aracı köylüler tarafından traktör ile çekilerek kurtarıldı. Mahsur kalan öğretmenler Çamlıbel beldesine götürülerek misafir edildi. Kar yağışı nedeni ile Tokat-Sivas karayolu da ulaşıma kapandı. Bu yöne hareket halindeki araçlar Geyras mevkisinde trafik ekiplerince beklemeye alındı. Karayolları ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle öğleden sonra eğitime ara verilen kentte, yarın da ilk ve orta dereceli okulların tatil edilmesi kararlaştırıldı. Yağışın devam ettiği kent genelinde kapalı köy yolu sayısı ise 469\'a yükseldi.

Görüntü Dökümü:

-Bölgeden görüntüler

-Bekletilen araçların görüntüsü

-Zincir takanlar

-Detaylar

Haber-Kamera: TOKAT, DHA

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Fırtınada uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu

ANTALYA\'da dün geceden itibaren etkili olan fırtınada iki iş yerinin çatısı uçtu. O sırada bankadan çıkan Hakkı Örün (35), çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Muratpaşa ilçesi Aspendos Bulvarı\'nda yan yana bulunan iki iş yerinin yaklaşık 4 ton ağırlığındaki çatısı, saat 16.00 sıralarında yol ile birlikte kaldırımın üzerine uçtu. Olay sırasında yaya ve araç trafiğinin olmaması olası faciayı önledi. Çatının uçmasının ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayda ölen ya da yalanan olmazken, bir kamu kurumuna ait bankadan çıkan Hakkı Örün, çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olayın şokunu yaşadığını belirten Örün, \"İşlemlerimin bitmesinin ardından kapıdan çıktığım sırada büyük bir gürültü duydum. Bunun üzerine kaçmaya başladım. Nasıl koştuğumu hatırlamıyorum. Belime bir şeyin dokunduğunu hissettim. Geriye dönünce kocaman bir çatı olduğunu fark ettim\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Uçan çatının görüntüsü

-Olayı izlemek için duran araçların kaza yapması

-İtfaiye ve trafik ekiplerin den görüntü

-Röp:Hakkı ÖRÜN 10 SN ile kurtulan vatandaş

-İşyeri çalışanları izlerken görüntüsü

-Uçan çatının işyeri görüntüsü

-Detaylar

Haber:Bülent TATOĞULLARI Kamera:Emrah GÜL ANTALYA-(DHA)

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Antalya\'da \'Müzede Selfie Günü\' etkinliğine büyük ilgi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı\'na bağlı 300\'den fazla müzede dünya ile eş zamanlı \'Müzede Selfie Günü\' etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında Antalya Arkeoloji Müzesi\'ni ziyaret eden yaklaşık 1000 kişi, heykeller önünde selfie çekti.

\'Müzede Selfie Günü\' etkinliği kapsamında Antalya Tanıtım Vakfı(ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege, Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel, Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) Başkanı Sadi Kan, Antalya Yörük Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Aykut Ege, Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik, yerli ve yabancı yaklaşık 1000 kişi, Antalya Arkeoloji Müzesi\'ni ziyaret edip, eserlerle selfie çekti. Etkinlik kapsamında ATAV tarafından tarhana ikramı yapıldı. Antalya Devlet Opera ve Balesi de \'Sesin Büyüsü\' konseri verdi.

ATAV İLK BEŞ SELFİE\'Yİ SEÇECEK

Her yaştan insanın müzeyi ziyaret ettiğini belirten ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, insanların müzede eserlerle çektikleri selfie fotoğrafları sosyal medyada paylaşmasıyla müzeye gelen ziyaretçi sayısının artacağını, sonraki günlerde müzeyi sakin bir şekilde gezebileceklerini söyledi. ATAV Başkanı Gül Ege, \"Selfi çekenler, #MüzedeselfiegünüATAV ve #MüzedeselfieATAV etiketleriyle bu etkinliğe katılırlarsa, cuma günü ATAV yönetim kurulumuzla bu fotoğrafların ilk beşini seçeceğiz. Kendilerine ATAV\'ın satışta olan yayınlarından hediye edeceğiz\" dedi.

\'ANTALYA BUGÜN TARİH VE KÜLTÜRLE BULUŞTU\'

Prof. Dr. Nevzat Çevik ise 2018 Haziran ayında Jay-Z ve Beyonce çiftinin Paris\'teki Louvre Müzesi\'nde selfie çekmeleriyle bir akım oluştuğunu, Kültür Bakanlığı\'nın da bundan esinlendiğini söyledi. Prof. Dr. Çevik, \"Bu bir uygarlık ateşidir. Tüm dünyada uygarlık müzelere giriş yapan kişi sayısına göre ölçülüyor. Müzeyi sosyal ortama getirmek çok önemlidir. Ülkemiz bu konuda geç kaldı fakat bu tür etkinliklerle ilerleyeceğiz. Kültür Bakanlığı\'nın bir organizasyonu bu ama ATAV\'ın da büyük katkısı var. Bu küçük bahanelerle insanların buluşma bahaneleridir. Çocuktan gence, gencinden yaşlısına herkes burada. Antalya bugün tarih ve kültürle buluştu. Buraya gelen herkes tüm kaygılarından da kurtulmuş oldu. İnsani niteliğin yükselmesinde büyük katkı sağlar. Bu tür etkinliklerin daha da artmasını diliyorum\" diye konuştu.

Müzeyi ziyaret edenler, çektikleri selfieleri #MüzedeSelfieGünü, #MuseumSelfieDay, #MüzedeSelfie etiketleri ile sosyal medyada paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Müzeden görüntü

- Selfi çekenler

- Konser görüntü

Haber- Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA-DHA)