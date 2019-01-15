DHA YURT BÜLTENİ -21

Fırtına ve yağmur Antalya\'da hasara neden oldu (2)

AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Kemer\'de sabah saatlerinde başlayan yağmurun ardından saatteki hızı 30 ile 50 kilometreyi bulan rüzgar etkisini gösterdi. Saat 16.00 sıralarında Merkez Mahallesi Hastane Caddesi 101\'inci sokakta bulunan ASMEK binası yanındaki bir ağaç rüzgarın etkisiyle kökünden sökülerek, park halindeki 34 SCY 04 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Otomobilin üzerine ağaç dallarının gelmesi nedeniyle maddi hasar oluşurken, olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ağacı kaldırdı. Polis ise olayla ilgili tutanak düzenledi.

DALGALAR TESİSE ZARAR VERDİ

Finike ilçesinde gün boyu fırtına ve şiddetli yağış etkili oldu. Finike Belediyesi\'ne ait Gökliman Plajı\'ndaki tesisler, dalgaların yükselmesi ve fırtına nedeniyle zarar gördü. Fırtınanın etkisiyle camlar kırılırken tesis içindeki malzemeler de yerlere savruldu. Fırtına nedeniyle bazı seraların naylonları atarken, bazı ağaçlar da devrildi.

TEKNELER ALABORA OLDU

Kumluca\'ya bağlı Mavikent Mahallesi\'ndeki Yapraklı Deresi üzerinde bulunan balıkçı tekneleri ise fırtına sonrası denizin geri taşması nedeniyle zarar gördü. Bazı tekneler alabora olurken, bazıları ise kayalıklara çarparak hasar aldı.

ALANYA\'DA ÇATILAR UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Alanya\'da dün gece başlayan ve etkisini halen sürdüren şiddetli yağış ile fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü\'nden alınan bilgilere göre hava sıcaklığı 13 dereceye kadar düşerken, metrekareye 25 kilogram yağış düştüğü ve rüzgar hızının ise saatte 60 kilometreye ulaştığı belirtildi. Yağış ve fırtınadan dolayı ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlardan kopan dallar ise gövdeleri etrafındaki araç ve iş yerine zarar verdi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Oba Mahallesi\'ndeki bir ilkokulun ve Çarşı Mahallesi\'ndeki bir lisenin çatısı uçtu. Meydana gelen olaylarda yaralanan olmazken itfaiye ve belediye ekipleri araçların üzerine düşen ağaçları keserek kaldırdı. Devrilen ağaç dalları nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, şiddetli rüzgar ve sağanağın yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdüreceği kaydedildi.

KAŞ\'TA TEKNELER YAN YATTI

Kaş\'ta etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Kalkan Limanı\'nda bakım için karaya çekilen 6 tekne, bulundukları iskelelerden kurtularak yan yattı. Teknelerde büyük hasar meydana geldi. Bazı küçük balıkçı tekneleri oluşan dalgalarda limana gömüldü. Teknelerin Uğur Baynur, Murat Kocabaş, Alpaslan Günal ve Ali Tosun adlı turizmcilere ait olduğu belirtildi.

DEV DALGALAR YOLU VURDU

Fırtına nedeniyle D-400 karayolu Kaş-Kalkan arasında dev dalgalar oluştu. Dalgaların savurduğu taşlar nedeniyle zaman zaman yol ulaşıma kapanırken, sürücüler zor anlar yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

KAŞ

- Dev dalgaların görüntüsü

- Limana vuran dalgaların görüntüsü (Cep telefonu kamerası)

- Limandaki tekneler detay (Cep telefonu kamerası)

- Dev dalgalardan görüntü

ALANYA

- Fırtınadan genel görüntü

- Devrilen ağaçlardan ve çatıdan görüntü

- İtfaiyenin çalışmasından görüntüler

Haber-Kamera: Engin ANAK - Ahmet ACAR/ ALANYA - KAŞ (Antalya), (DHA)

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Bolu Dağı\'na araç geçişlerine izin verilmiyor

D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde bir TIR\'ın kaza yapması sonrası İstanbul istikameti trafiğe kapanırken, polis ekipleri Ankara istikametini de oluşabilecek tehlikeye karşı trafiğe kapattı. Araçlar Kaynaşlı mevkiinden geri gönderildi.

D-100 Karayolu Bolu Dağı Bakacak mevkiinde bir TIR\'ın kaza yaparak yan yatması sonucunda yolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Polis ekipleri kurtarma çalışmaları sırasında oluşabilecek bir tehlikeye karşı yolun Ankara istikametine de araçların geçişine izin vermedi. Polis ekipleri D-100 karayolu Kaynaşlı mevkiinde Bolu Dağı istikametine gitmek isteyen araç sürücülerini geri çevirerek, TEM otoyolunu kullanmalarını istediler.Diğer yandan Bolu Dağı\'nda kaza yapan TIR nedeniyle yolda kalan sürücüler \"Yaklaşık 45 dakikadır buradayız. TIR hemen önümüzde kayarak yan yattı ve yolu tamamen kapattı. Çalışmalar bitene kadar burada bekleyeceğizö dediler.

Yolu kapatan TIR nedeniyle Bolu Dağı\'nda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, kurtarma çalışmaları yaklaşık 2 saattir devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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Kayan TIR\'ın görüntüsü

Polis ekiplerinin sürücüleri yol kapalı diye uyarırken görüntüsü

Kurtarma çalışmalarından görüntü

Kuyruktan görüntü

Araçların kaynaşlı mevkiinden geri döndürülmesinin görüntüsü

Vatandaşlar ile röp ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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Bursa-Ankara yolunda TIR kaydı, yol kapandı; 10 kilometre kuyruk oluştu

Bursa\'da yoğun kar yağışı etkli oluyor. Bursa-Ankara yolu Mezit- 3 mevkiinde bir TIR\'ın kayması sonucu yol ulaşıma kapandı. TIR\'ın kayması sonucu, yolun Bursa\'dan Ankara\'ya gidiş yönü trafiğe kapandı. Yol karla kaplanırken, karayolları ekipleri ise trafiği açmak için yoğun çaba sarf ediyor. Yaklaşık 10 kilometrelik kuyruk oluşurken, Bölge Trafik ekipleri ise TIR\'ların geçişlerine izin vermiyor. TIR\'lar İnegöl ilçesi girişindeki tesislere çekiliyor.

Görüntü Dökümü

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-Yoldan detaylar

-Trafiğin kapanması

Süre: 54 saniye, Boyut: 120 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)

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Alarmı kapatarak kuyumcuyu soydular

Aydın\'ın Germencik ilçesinde, gece kapalı olan kuyumcunun alarmının çalmaması için elektriği kesen, sonra kepengi ve kapı kilidini kıran 3 şüpheli, 40 kilo altın ile 750 bin TL çaldı. Kayıplara karışan hırsızların kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ortaklar Mahallesi\'nde bulunan ve gece kapalı olan kuyumcudan dün (pazartesi) saat 02.00 sıralarında gerçekleşen hırsızlık, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda, kuyumcuya gelerek keşif yapan bir şüpheli, ayrıldıktan bir süre sonra iki arkadaşıyla birlikte, yanlarına aldıkları bir merdivenle kuyumcuya döndü. Şüpheliler, merdivenle çatıya çıkarak alamın çalmaması için kuyumcunun elektriğini kesti. Daha sonra ellerindeki malzemelerle kepengi ve kapı kilidini kıran 3 şüpheli, içeriye girdi. Yaklaşık 5 dakika içeride kalan 3 hırsız, 40 kilo altın ve 750 bin TL nakit parayı çaldı. Yaklaşık 10 milyon liralık hırsızlık yapan zanlılar, kayıplara karıştı. Polis hırsızlığı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kuyumcuya ait güvenlik kamerası görüntüsü

- Hırsızların merdivenle elektriği kesmesi

- Hırsızların keşif yapması

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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Afyonkarahisar\'da uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı (2)

ŞÜPHELİLER SAĞLIK KONTROLÜNDE

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sandıklı merkezli Dinar ve çevre ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1\'i kadın 21 şüpheli sağlık kontrolü için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'ne getirildi. Sandıklı\'dan jandarma ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında Afyonkarahisar\'a getirilen 21 şüpheliden kan ve kıl örnekleri alındı. Şüphelilerin daha sonra jandarma eşliğinde işlemleri için Sandıklı\'ya götürüleceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelilerin hastaneye getirilmesi

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)