DHA YURT BÜLTENİ-21

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hala Suriye\'nin başındaki zat, yerini korumanın mücadelesini veriyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana\'yı anma programı kapsamında düzenlenen \'Şeb-i Arus\' törenine katıldı. Erdoğan, Suriye ve İslam dünyasında yaşanan zulümlere değinerek, \'\'Komşu Suriye\'de yaklaşık 8 yıldır devam eden zulüm hergün yeni canlar almaya devam ediyor. 1 milyon Müslümanın katledildiği Suriye\'de, hala Suriye\'nin başındaki zat, yerini korumanın mücadelesini veriyor. Birileri de onun yerini korumasına destek veriyor.\'\'dedi.

30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan\'ın Belh şehrinde dünyaya gelen Mevlana, 17 Aralık 1273 tarihinde Konya\'da vefat etti. Mevlana, ölüm gününü yeniden doğuş, sevdiğine yani Allah\'ına kavuşmak olarak kabul ediyordu. Öldüğü güne düğün gecesi anlamına gelen \'Şeb-i Arus\' dediği içinde Mevlevilikte, Mevlana\'nın öldüğü gün Şeb-i Arus olarak kabul edildi. Mevlana\'nın ölüm yıl dönümlerinde 7-17 Aralık tarihlerine denk gelen haftalarda yapılan ve Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri olarak isimlendirilen törenler, halk arasında “Şeb-i Arus” olarak da anılmaktadır. Konya\'da 7 Aralık\'ta başlayan \'Hz. Mevlana\'nın 745\'inci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma\' törenleri bugün \'Şeb-i Arus\' törenleriyle sona erdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi\'nde gerçekleşen Şeb-i Arus törelrenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak,. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlana\'nın 22\'nci kuşak torunu Esin Çelebi Bayru, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, besmeleyle sözlerine başladı. Mevlana\'nın ölümü yeniden doğuş, diriliş olarak gördüğünü belirten Erdoğan, dil, din, ırk, coğrafya farklılıklarının Mevlana\'yı arayıp bulmasına engel olmadığını söyledi.

\'SURİYE\'DE ZULÜM HERGÜN YENİ CANLAR ALMAYA DEVAM EDİYOR\'

Erdoğan, \'\'Hz. Mevlana, karamsarlık bulutlarının ufukları kapladığı Moğal istilasının medeniyetimizi tehdit ettiği dönemde yaşamıştır. Tıpkı 7,5 asır önce olduğu gibi bugünde maalesef insanlık; çatışmanın, vahşetin ve doymak bilmeyen bir hırsın esiri durumundadır. İnsani hasretlerin hergün biraz daha örselendiği, degerler silsilesinde biraz daha gerilere itildiği bir dönem yaşışoruz. İşte komşusuz Suriye\'de yaklaşık 8 yıldır devam eden zulüm hergün yeni canlar almaya devam ediyor. 1 milyon Müslümanın katledildiği Suriye\'de, hala Suriye\'nin başındaki zat, yerini korumanın mücadelesini veriyor. Birileri de onun yerini korumasına destek veriyor.\'\'diye konuştu.

\'BİRİLERİ ŞEYTANİ DÜZENLERİNİ İDAME ETTİRMEYE ÇALIŞIYOR\'

Erdoğan, Yemen\'de milyonlarca çocuğun ihtirasların esiri olmuş Müslümanların eliyle açlığa ve ölüme mahkum edildiğini belirtti. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

\'\'Filistin\'de işgal, Libya\'da kaos, Somali\'de açlık, Afganistan\'da terör ve istikrarsızlık, bir reva gibi gün geçtikce yayılıyor. Asırlardır ilim aşıklarının mesken tuttuğu İslam şehirlerine bugün, DEAŞ, PKK, FETÖ, Boko Haram, El Şebab gibi proje örgütler musallat olmuş. Öldürmekten, katletmekten, yakıp, yıkmaktan başka hiçbir kutlası olmayan bu modern dönem haramiyeleri tüm çirkeflikleriyle hayat damarlarımıza hamle yapıyor. Farklılıklarımızı kaşıyarak, meşref ve mezheplerimiz üzerinden bizi birbirimize kırdırarak birileri şeytani düzenlerini idame ettirmeye çalışıyor. Müslümanlar kardeş kavgasına tutuşurken, çıkarlarına tapan menfaatperesler ceplerini doldurmanın, cirolarını şişirmenin, karlarına kar eklemenin mücadelesini veriyor. İnsanı, insanın kurdu olarak gören anlayış, maalesef insanlığın hem bugün, hem geleceğini tehdit etmektedir. Oysa ki insanı düştüğü yerden kaldıracak, ruhundaki ağır yaraları iyişleştirecek, ihtiraslarının esiri olmadan kurtaracak yeğane yol, eşrefi mahlukat olma yolunda yürünen yoldur. Yaradılışların en şereflisi, insan olmaya yönelik yol. İslam dünyası olarak içinden geçtiğimiz şu sancılı dönemde Hz. Pirin, insanı ilahi aşkı, ahlat ve erdemi merkeze alan kutlu tavsiyelerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Zira Mevlana\'nın öğretisinin özü, eşyaya esir olmamak, insanı yüceltmek, çatışmayı değil, dayanışmayı esas almaktır. Onun tavsiyesinin esası, kesrette vahtettir, yani çoklukta birliktir. Bütün farkılıkları birlik içinde yaşatabilmeyi başarmaktır. Hacı Bektaşı Veli\'nin o veciz ifadesinden ilhamla çare, kavga değil; bir olmak iri olmak diri olmak kardeş olmaktır.\'\'

Görüntü Dökümü

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- Salondan detay

- Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın konuşması

Haber- Kamera: İbrahim LALELİ- Tolga YANIK- Alparslan ÇINAR- Muammer ŞEN KONYA,DHA))

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FETÖ şüphelisi 26 askerden 19\'u adliyeye sevk edildi (2)

ZANLILARDAN 6\'SI TUTUKLANDI

Muğla merkezli 9 ilde, FETÖPDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 26 kişiden 19\'u adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6\'sı tutuklanırken, 13\'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

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Uşak\'taki tehlikeli gerginlikte 4 Suriyeli gözaltında (2)

KALABALIK, SURİYELİLERİN OTURDUĞU MAHALLEYE YÜRÜDÜ

UŞAK\'ın Eşme ilçesinde, Özgür E. ve Evren K.\'nin bıçakla yaralanmasının ardından yaşanan gerginlik sonrası gözaltına alınan 4 Suriyeli\'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavileri süren 2 yaralıdan Özgür E.\'nin hayati tehlikesini devam ettiği öğrenildi.

Eşme\'nin Şehit Ali Bey Mahallesi\'ndeki Eşme Kapalı Pazaryeri karşısında dün saat 22.00 sıralarında, 1,30 promil alkollü olan Özgür E. ve Evren K. ile 10 kişilik Suriyeli bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada, oto yedek parçacısında çalışan Özgür E. kalçasından, oto elektrikçisi Evren K. ise kolundan yaralandı. Yaralanan 2 kişi ambulanslarla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alınırken Suriyeli grup kaçtı. Yaralılardan Özgür E.\'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın duyulmasının ardından ilçede toplanan 100 kişilik grup, \'Eşme\'de Suriyeli istemiyoruz\' sloganı atarak, Suriyeliler\'in evlerinin bulunduğu olay yerinin 3 sokak ilerisindeki bölgeye yürümek istedi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Uşak il merkezinden de çok sayıda çevik kuvvet ve jandarma ekibi de takviye olarak Eşme\'ye gönderildi. Güvenlik güçleri öfkeli kalabalığın Suriyeliler\'in evlerine yaklaşmalarına izin vermedi.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve Uşak İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal da ilçeye gidip, bilgi aldı, öfkeli kalabalıkla konuşup, sakinleştirmeye çalıştı. Kalabalık, daha önce de ilçede benzer olaylar yaşandığını belirtip, Suriyeliler\'i ilçede istemediklerini belirtti. Vali Kocabıyık\'ın gerekenin yapılacağını söylemesi üzerine ikna olan kalabalık, dağıldı.

Olayların yatışmasının ardından polis, kavgaya karışan Suriyeli 4 kişiyi gözaltına aldı. Eşme İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen Suriyeli şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Eşme Belediye Başkanı AK Parti\'li Hacı Mustafa Çetin, Eşmeliler\'den sağduyulu olmalarını isteyip, \"Alkollü iki kişi, Suriyeliler yolda yürürken içlerindeki kadına otomobille hafif şekilde sürtmüş. Bunun üzerine taraflar arasında kavga çıkmış. İki kişi kavgada bıçakla yaralandı. Yaralama olayını gerçekleştirdiği ileri sürülen Suriyeli ile 3 yakını gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. Halkımızdan sakin olmalarını istiyoruz. Gereken neyse yapılacaktır\" dedi.

Öte yandan polis, Suriyeliler\'in evlerinin bulunduğu bölgede, tekrar olası bir gerginliğin yaşanabilme ihtimali üzerine önlemlerini sürdürüyor.

BAZI KİŞİLER, SURİYELİLERİN OTURDUĞU EVLERE TAŞ ATTI.

Uşak\'ın Eşme ilçesinde, dün Özgür E. ve Evren K.\'nin Suriyeli grup tarafından çıkan tartışmanın ardından bıçakla yaralanması ile yaşanan gerginlik bu akşam da sürdü. Bugün saat 19.30 sıralarında bir araya gelen yaklaşık 300 kişi, ilçeden başka yere gönderilmelerini istedikleri Suriyeliler\'in yaşadığı Şehit Ali Bey Mahallesi\'ne yürümek istedi. Mahalle ve çevresinde önlem alan polis ve jandarma, kalabalığı engelledi. Ancak güvenlik güçlerinin barikatını aşan bazı kişiler Suriyelilerin oturduğu evlere taş attı. Gerginliğin artması üzerine ilçeye gelen Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, öfkeli kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Eşme\'de alınan önlemler

- İlçede toplanan öfkeli kalabalık,

- Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder\'in halkı sakinleştirmeye çalışması

- Olayları başlatan olayın cep telefonu kamerasıyla çekimi

- Evlere taş atılması

- Genel ve detay görütüler

Haber-Kamera:Ramazan ÇETİN, Feyzi DAVULCU / EŞME (Uşak), (DHA)

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Milletvekili Yaşar Tüzün\'ün yeğenini yaralayan uzman çavuş tutuklandı



BİLECİK\'te, CHP Milletvekili Yaşar Tüzün\'ün yeğeni Oktay Tüzün\'ü tabancayla yaralayan Jandarma Uzman Çavuş Semih Uysal, tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre Jandarma Uzman Çavuş Semih Uysal ile Oktay Tüzün, trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda, Semih Uysal tabancasıyla Oktay Tüzün\'ü karnından yaraladı. Boğuşma sırasında ateş alan tabancadan çıkan kurşun Uysal\'ın da ayağına isabet etti. Semih Uysal ile Oktay Tüzün ambulanslarla Bilecik Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Oktay Tüzün\'ün sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilirken, uzman çavuş Uysal da acil serviste yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis tarafından gözaltına alınan Uysal bugün adliyeye sevk edildi. Semih Uysal, Sulh Ceza Hakimliği\'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

-Tutuklanan uzman çavuşun (kırmızı kazaklı) sivil polisler tarafından adliyeye getirilmesinden çekilen görüntü,

-Yaralanan Oktay Tüzün\'ün fotoğrafı

Haber-Kamera: BİLECİK / DHA

Boyut: 34,33 MB

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Bisikletliyle evine giden imam, namaz çıkışı silahlı saldırıya uğradı

SAMSUN\'un Canik ilçesinde bir caminin 17 yıllık imamı, namazın ardından bisikletiyle evine giderken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Olay, Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi\'nde bulunan Ayşe Hatun Cami önünde yatsı namazı çıkışında meydana geldi. İddiaya göre Ayşe Hatun Cami\'nde 17 yıldır görev yapan 50 yaşındaki Kerim Işıtan, namaz sonrası camiden çıkıp evine dönmek için bisikletine bindi. Ana yola çıkacağı sırada aniden önüne çıkan genci görünce frene bastı. Işıtan, iddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen bu gencin tabancayla ateş etmesi sonucu sol bacağına isabet eden tek kurşunla yaralandı.

Işıtan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekibi tarafından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yakınlarını telefonla arayarak bilgi veren Işıtan, \"Ben ufak bir kaza geçirdim, hastanedeyim şimdi haberiniz olsun\" dedi. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Hastane dışından detay

-Camiden detay

-Yaralı ile röportaj

Haber-Kamera:Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)

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Yangında mahsur kaldı, itfaiye ekipleri kurtardı

MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde, bir evde çıkan yangında mahsur kalan Haydar Yakut (85), itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Elleri ve yüzünden hafif yaralanan Yakut, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Yıldırım Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki 4 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, Haydar Yakut evde yalnız olduğu sırada sobayı yakmak istedi. Yaktığı ateşin ardından sobanın harlaması sonucu, evdeki eşyalara ateş sıçradı. Kısa sürede evdeki birçok eşya yanmaya başladı, Yakut’un yardım çığlıklarını duyan komşusu itfaiye haber verdi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği erleri, kilitli olan kapıyı koçbaşınla kırarak yaşlı adamı son anda kurtardı. Yangın büyümeden kontrol altına alınırken, yoğun duman altında kalan Yakut sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. Ellerinden ve yüzünden yaralanan Yakut, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yakut\'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

-İtfaiye, yangın için dışarıdan müdahaleye hazırlık yaparken

-İtfaiyenin kurtardığı yaşlı dede, kapı önünde sandalyeye oturtularak sakinleştirmeye çalıştılar

-Görevliler yaşlı adamdan evde başka kimsenin bulunup bulunmadığı soruldu

-Yaşlı dedeyi kurtaran itfaiye eri

-Yaralının ambulansa taşınması

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ /TURGUTLU(DHA)