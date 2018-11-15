DHA YURT BÜLTENİ 21

Çavuşoğlu: Kaşıkçı\'nın cesedinin parçalanması için cihazlar getirilmiş (2)

FAHRİ DOKTORA UNVANI VERİLDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi\'ndeki (ALKÜ) Türk Dış Politikası ve Uluslararası İlişkiler Kongresi\'ne katıldı. Türkiye\'nin dış politikası konusunda elinden geleni yaptıklarını söyleyen Bakan Çavuşoğlu\'na Rektör Ahmet Pınarbaşı tarafından fahri doktora diploması verilerek cübbe giydirildi. Bakan Çavuşoğlu, memleketi Antalya ve Alanya\'da doktora unvanına layık görülmesinin kendisi için onur meselesi olduğunu söyledi.

TERÖRLE MÜCADELE

Konuşmasında terörle mücadele konusuna değinen Bakan Çavuşoğlu, \"Sert güç bir yere kadar, ama esas kalıcı olan uluslararası ilişkilerde, özellikle söylüyorum. Sınırımızın ötesinde Fırat Kalkanı ve Afrin harekatlarında burada sert gücünü kullanmamız lazım. Oralardan bize tehdit geliyor ve tehdit sadece roketler değil. Toprak bütünlüğümüze yönelik tehditlerdir ve gelecekte yapmak istediklerini biliyoruz. Buna karşı tedbir alacağız da ama esas dünyada kalıcı ve saygın olabilmemiz için var olan o kurumlarımızla beraber, yumuşak gücümüzü nasıl kullanabileceğiz\" dedi.

\'REFORM LAZIM\'

Dünya arenasında değişimin şart olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, \"Dünyanın kaderi 5 ya da 5+5 ülkeye bırakılamaz. Gerçek anlamda bir reform yapılması lazım. Uluslararası örgütler bir kere kapsayıcı olması, herkesi temsil etmesi, ihtiyaç duyulduğu zaman etkin kararları alması lazım. Biz Türkiye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Bizler Türk dış politikamız için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Ama bizlerin gelecek vizyonları da var. İşte o gelecek vizyonlarımızı gençlerin, öğrencilerimizin ve bugünkü nesillerimizin vizyonlarıyla, ufkuyla ve idealleriyle, heyecanları ve vatan millet sevgileriyle birleştirmemiz gerekiyor. O bakımdan sizlere de önemli görevler düşüyor\" diye konuştu.

ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Programının devamında Alanya Özel Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi\'ni de ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, burada akademik yılı ilk ders programı ile üniversite kütüphanesi açılışına katıldı. Kendisinin de Hamdullah Emin Paşa Vakfı okullarının lisesinin ilk mezunlarından olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, öğrencilik yıllarını ve okulun kuruluş aşamasında yaşadıklarını katılımcılara anlattı.

Dünyada yaşanan sorunların insanı boyutuna duyarlı olunması gerektiğine vurgu yapan Bakan Çavuşoğlu, şöyle dedi:

\"İnsanı merkeze almayan hiçbir şey başarılı olmaz. Eğitim gördüğünüz alanların hepsi insan odaklıdır. İnsani politikalarımızla ön plana çıkmış ülkeyiz. Dünyada 1\'inci sıradayız, hemen 2\'nci sırada ABD var; 6.7 milyar dolarla. Aramızda 1.4 milyar dolar fark var. İnsani dış politika budur. Tüm dünyaya afet durumunda gerekli yardımları yapabiliyorsanız daha da itibarlı bir ülke ve millet olursunuz. Eğitime önemli katkılar sunuyoruz. Bunu da yapmaya devam edeceğiz. Eğitim önemli. Sadece ülkemizde değil. Değişik ülkelerden çok sayıda öğrencinin ülkemizde okuması için burs veriliyor. 17 bin öğrenci burslu şekilde ülkemizde eğitim gördü. Toplamda geçen sene 108 bin civarında öğrenci vardı. Bu sene o rakam 120 binin üstüne çıkmıştır. Türkiye eğitimde de öncü bir ülke olmaya başladı.\"

Konuşmanın ardından vakıf mütevelli heyeti, Bakan Çavuşoğlu\'na plaket takdim etti. Hizmetlerinden dolayı heyet ve okul yönetimine de Çavuşoğlu\'nun plaket vermesinin ardından okul kütüphanesinin açılışına geçildi. Burada okulda eğitim gören yabancı öğrencilerle de sohbet eden Bakan Çavuşoğlu daha sonra protokolle beraber kütüphanenin açılış kurdelesini kesti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Çavuşoğlu\'nun gelişi

- Kürsü konuşmasından görüntü

- Plaket töreninden görüntü

- Kütüphane açılışından görüntü

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

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Muharrem İnce: 259 bin üyenin önüne sandık konulmalı (2)

MANİSA\'DA PARTİLİLERİYLE BULUŞTU

CHP eski Grup Başkanvekili Kemal Anadol\'un organ yetmezliğinden yaşamını yitiren eşi Seren Anadol\'un (76) cenaze törenine katılan Muharrem İnce, programı kapsamında Manisa\'ya geçti. CHP Şehzadeler İlçe Başkanlığı\'na gelen İnce, parti binası önünde tezahüratlar ve alkışlarla karşılandı. Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından Şehzadeler İlçe Başkanlığı\'nı ziyaret eden İnce, daha sonra CHP Manisa İl Başkanlığı binasına geçerek basın açıklaması düzenledi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANINA ELEŞTİRİ

Konuşmasına Yazar Abdulkadir Mısırlıoğlu\'nu ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş\'ı eleştirerek başlayan İnce, şunları söyledi:

\"Türkiye\'nin bunca problemleri varken, Türkiye\'nin gündemine bakın. Türkiye\'nin gündeminde ne var? Bir meczubu ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı var. Toplumda çimento olması gereken, toplumu birleştirmesi, kucaklaştırması gereken birinci kişi kim diye sorsanız, \'Diyanet İşleri Başkanı\' derim. Din adamıdır. Büyük bir organizasyonun en başındadır. Barıştan, kardeşlikten, kucaklaşmaktan söz edecek bir numaralı kişinin yaptığına bakın, 9 Kasım günü \'Keşke Yunan galip gelseydi\' diyen birisini ziyarete gidiyor. Bu nasıl bir din adamlığıdır. Bu nasıl bir İslam anlayışıdır. Çekinmeden eleştireceksiniz. Kim ne derse desin.\"

\'BEN KONUŞURSAM DAĞLAR DİZE GELİR\'

Eleştirilerini sürdüren İnce, \"Türkiye\'nin gündeminde hayat pahalılığı olması gerekiyor. Gündemde işsizlik, çocuklarımızın eğitimi olması gerekirken bir bakıyorsun, \'Camiler ahır yapıldı\' diyorlar. Yalan söylüyorsunuz, camiler ahır falan yapılmadı. Senin döneminde yıkılan cami, Türkiye Cumhuriyetinin hiçbir döneminde yıkılmamıştır. Geçmişteki günlerdeki olaylara atıfta bulunarak hiç bir yere varamazsınız. Türkiye\'nin bu ortamından herkesi kurtaracağız. Kimsenin bir kuşkusu olmasın\" diye konuştu.

Kendisinin bir duruşu olduğunu savunan İnce, \"Ben Muharrem İnce, siyaseti hep ilkeyle yapmışımdır. Benim için siyasette konjonktüre göre hareket etmek yoktur. Konjonktürden anlamam. Benim ilkelerim vardır. Dokunulmazlıklar konusuna karşı çıktım. Parti yönetimi dedi ki, bizi HDP\'yle aynı kefeye koyarlar. Ben de dedim ki \'Koysunlar.\' Ben hayır oyu verdim. Bugün olsa yine hayır oyu verirdim\" dedi.

Partililere seçim öncesinde kendi aralarında tartışma yapmamaları gerektiğini söyleyen İnce, \"Ben konuşursam dağlar dize gelir. Bana yapılan haksızlıkları konuşursam dağlar dize gelir. Ama konuşulmaz. Seçim öncelerinde parti de tartışma çıkarılmaz. Seçim öncelerinde kan kusacaksın, kızılcık şerbeti içtim diyeceksin\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Muharrem İnce\'nin partililer tarafından karşılanması

- Muharrem İnce\'nin Şehzadeler İlçe Başkanlığı ziyareti

- Muharrem İnce\'nin İl Başkanlığı\'ndaki basın açıklaması

Haber- Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA)

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BAŞHEKİMİN EŞİ VE ÇOCUKLARIYLA HASTANEDE KALDIĞI İDDİASINA SORUŞTURMA (GÖRÜNTÜ VE DÖKÜMÜYLE YENİDEN)

ZONGULDAK\'ta, Başhekim Dr. Feyzullah Hasanoğlu\'nun, satın aldığı evdeki tadilat nedeniyle eşi ve 2 çocuğuyla birlikte Devrek Devlet Hastanesi\'ndeki özel odada kaldığı öne sürüldü. İl Sağlık Müdürlüğü\'nce iddia üzerine soruşturma başlatıldığı, hastaneye 2 müfettiş gönderildiği belirtildi. Devrek Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Feyzullah Hasanoğlu, ilçede bulunan TOKİ konutlarına taşındı. Evin içinde tadilat başlatan Hasanoğlu, bu sürede eşi ve çocuklarıyla önce otele yerleşti. Tadilat uzayınca otelden ayrılan Hasanoğlu\'nun, ailesiyle birlikte hastanenin Kadın Doğum Servisi\'ndeki özel odaya taşındığı öne sürüldü. Hasanoğlu\'nun bir süredir hastane odasını evi gibi kullandığı iddiasıyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü\'nce soruşturma başlatıldı. İddiaların soruşturulması için hastaneye 2 müfettiş gönderildi.

İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, konuyla ilgili disiplin soruşturması başlattıklarını belirterek, \"Bakanlık konuyu takip ediyor. Biz disiplin soruşturması başlattık. Soruşturma kapsamında arkadaşlarımız hastanede çalışıyorlar. Çıkacak raporu bakanlığa sunacağız\" dedi.

Görüntü Dökümü

-Devrek Devlet Hastanesi\'nden detay

-Hastane içi yatakların

Süre: (1.36) Boyut: (180 MB)

Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) -

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Kapıyı kırıp eve giren kişinin silahlı saldırısında yaralandı (3)

SALDIRIDAN SONRA KAMERALARA YAKALANDI

Yavuz Candar\'a silahlı saldırı düzenleyen K.K (görüntüde solda ceketli) ve arkadaşı rahat davranışlarıyla uzaklaştı. O anlar, güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Güvenlik kamera görüntüleri

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)

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ARANAN FETÖ ÜYESİ ARACIYLA AKARYAKIT ALINCA YAKAYI ELE VERDİ

ZONGULDAK\'ın Kilimli ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla aranan İsa B., akaryakıt istasyonundan aracına yakıt alınca yakayı ele verdi. Gözaltına alınan İsa B., tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na yönelik soruşturma kapsamında İsa B. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bir süredir aranan İsa B., ilçedeki bir akaryakıt istasyonundan aracına yakıt aldı. İsa B.\'nin üzerine kayıtlı aracın plakası emniyet müdürlüğü plaka takip cihazına takıldı. Polis ekipleri, akaryakıt istasyonuna giderek İsa B.\'nin güzergahını belirledi. Yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda İsa B.\'nin aracı sanayi sitesinde otomobil tamircisinde bulundu. Ekipler, İsa B\'nin aracını lastiklerinin tamiri için bir iş yerine bıraktığını tespit etti.

İsa B., saklandığı Bölüm Mahallesi\'nde ki babasına ait evde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İsa B., adliyeye sevk edildi. İsa B., nöbetçi mahkemede \'silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan tutuklandı.

Görüntü Dökümü

-Şüphelinin adliyeye çıkarılışı

-Adliyeden detay

Süre: (47 SN) Boyut: (88 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)

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DENİZLİ\'DE 146 İŞ İNSANIN YARGILANDIĞI FETÖ DAVASINDA 15 TAHLİYE



DENİZLİ\'de, FETÖ/PDY\'nin finans kaynağı olduğu iddiasıyla yargılanan 31\'i tutuklu 146 iş insanı hakkında ara karar çıktı. Mahkeme heyeti, tutuklu 15 iş insanının tahliyesine karar verdi.

FETÖ/PDY\'nin Denizli\'deki il yapılanması ve finans kaynağı olduğu ileri sürülen 146 sanıklı iş insanına yönelik 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde açılan davanın görüymesine devam edildi. Kongre ve Kültür Merkezi\'ndeki mahkeme salonunda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar ve sanık yakınları katıldı. Mahkemede sanıklar savunmalarını yapıp, suçlamaları kabul etmedi, beraat talebinde bulundu. Sanık savunmalarının ardından mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi. Salona geri dönen mahkemeye heyeti verdiği ara kararda, tutuklu sanıklardan 15\'inin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma 10 Aralık\'a ertelendi.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)-

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KUMBAHÇE\'DE DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİ

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde \"Denize en çok mavi yakışır\" sloganıyla yapılan deniz dibi temizliğinin son adresi, Kumbahçe İskele ve liman çevresi oldu.

Bodrum Belediyesi tarafından \"Denize en çok mavi yakışır\" sloganıyla 4 yıldır gerçekleştirilen deniz dibi temizliği için ekipler, Kumbahçe Mahallesi\'ndeki iskele ve liman çevresinde çalışma yaptı. Bodrum Belediyesi dalış ekibi, iskele ve liman içinden 24.5 kilo lastik, 64 kilo cam, 16 kilo plastik, 82 kilo metal, 41 kilo tekstil ve 7.75 kilo elektronik atık çıkardı. Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü\'nün koordinasyonuyla gerçekleştirilen etkinlikte, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine dalgıçlar tarafından ulaştırılan atıklar, yerinde ölçülüp ayrıştırılarak geri dönüşüm için Konacık\'taki Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi\'ne nakledildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Toplanan atıklardan görüntü

- Yapılan çalışmadan görüntü

Haber- Kamera: BODRUM (Muğla), (DHA)

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