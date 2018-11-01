DHA YURT BÜLTENİ 21

KAYIP YAŞLI ADAM YAPAY GÖLETTE ÖLÜ BULUNDU

GAZİANTEP\'te, dünden bu yana aranan Hüseyin Yeter (54), parktaki yapay gölette ölü bulundu.

Sarıgüllük Mahallesi\'ndeki Mağanoğlu Parkı içinde oluşturulan yapay gölette su bisikleti kiralama işi yapan kişi, su yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık görevlileri, polisin yardımıyla gölet kenarına çekilen kişinin öldüğünü belirledi. Cesedin, ailesinin dün geceden bu yana aradığı ve kayıp başvurusunda bulunulan Hüseyin Yeter\'e ait olduğu belirlendi. Olayı haber alarak gölete gelen Yeter’in yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yeter\'in cesedi, savcılık incelemesinin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.

Emekli olan Yeter\'in, gece geç saatlerde kazayla gölete düştüğü tahmin edilirken, polis soruşturmayı sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cesedin bulunduğu yer

- Polislerin cesede su bisikletiyle ulaşması

- Dalgıcın cesedi çıkarması

- Hüseyin Yeter\'in yakınlarının ağlaması

- Cesedin cenaze aracına götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP- DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 287 MB

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YOLUN KARŞISINA GEÇEMEDİ

UŞAK\'ta, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı 86 yaşındaki Halil Çalışkan öldü.

Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında, D-300 Karayolu köprülü kavşakta meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Halil Çalışkan\'a, Remzi B. (32) yönetimindeki 16 SRN 15 plakalı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü\'ne ait hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle birkaç metre ileriye fırlayan Çalışkan, kaza yerinde öldü. Kaza nedeniyle karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesin ardından Çalışkan\'ın cansız bedeni, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrası sürücü Remzi B. gözaltına alındı.

Öte yandan, yolun açıldığı sırada 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Bu kazada ise 2 kişi hafif yaralandı.

Polis, kazalarla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kaza yerinden görüntü

- Araçtan görüntü

- Kaza sonrası oluşan trafikten görüntü

- Kaza sırasında meydana gelen ikinci kazadan görüntü

- Cesedin cenaze arabasına taşınması

- Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait kaza yapan araçtan detay

Haber- Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA)

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OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAVRU DOMUZ TELEF OLDU

SİVAS\'ta Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde otomobilin çarptığı yavru domuz telef oldu.

Kaza, 18.00 sıralarında Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde, 4 Eylül Kültür Merkezi inşaatı önünde meydana geldi. Tıbbi ilaç mümessili Ömer Albayrak\'ın (30) kullandığı 34 AIY 546 plakalı otomobil, aniden yola çıkan domuz yavrusuna çarptı. Yolun kenarına savrulan yavru domuz telef oldu. Otomobilde hasar oluşurken, sürücü Albayrak kazayı yara almadan atlattı. Yavru domuzun, üniversite yakınlarındaki Kardeşler Ormanı\'ndan kampüse indiği sanılıyor.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yerinden görüntü

-Aracın görüntüsü

-Telef olan domuzun görnütüleri

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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KAMYONLA ÇARPIŞAN HAFİF TİCARİ ARAÇTA ÖLEN 2 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

MANİSA\'nın Yunusemre ilçesinde, kamyonla çarpışan hafif ticari araçta yaşamını yitiren Fadime Gündoğan ve Latif Tutar toprağa verildi.

Kaza, dün (çarşamba) saat 19.30 sıralarında, Manisa- İzmir Karayolu Dericiler Sitesi Kavşağı\'nda meydana geldi. Şaban Duyan (41) yönetimindeki 45 HD 1783 plakalı kamyon, aynı istikamette giden Latif Tutar (38) yönetimindeki 45 AB 935 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Latif Tutar ile aynı araçtaki Müslüm Gündoğan (40), Fadime Gündoğan (43) ve Zehra Tutar (35), çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan yaralılardan Fadime Gündoğan ve sürücü Latif Tutar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren Müslüm Gündoğan\'ın durumunun iyi olduğu, Zehra Tutar\'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yaşamını yitiren Fadime Gündoğan ve Latif Tutar\'ın cenazeleri, morgdaki işlemlerinin ardından Gündoğan Altıntaş Camii\'nde, Latif Tutar ise Lalapaşa Camii\'nde kılınan cenaze namazı sonrası Kırtık Asri Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Öte yandan kamyon şoförü Şaban Duyan ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Cenaze namazından genel detaylar

Haber- Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA)