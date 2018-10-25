DHA YURT BÜLTENİ 21

KAZADA ŞEHİT OLAN KAPLANBABA\'NIN CENAZESİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI



ERZİNCAN\'ın İliç ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba\'nın (25), cenazesi Erzurum Hava Meydan Komutanlığı\'ndaki törenin ardından memleketi Düzce\'ye gönderildi.

Kaza, bugün sabah saatlerinde İliç ilçesinin Boyalık köyü mevkiinde meydana geldi. İçerisinde, devriye görevi yapan 4 askerin bulunduğu kaymakamlığa ait Uzman Çavuş Çagrı Adıyaman yönetimindeki 24 ER 151 plakalı araç, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada, Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba (25) şehit olurken, uzman çavuşlar Çağrı Adıyaman ve Muhammed Tarık Dost ile Astsubay Üstçavuş Halil Burak yaralandı. Şehit Kaplanbaba\'nın cenazesi aynı gün otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu\'na getirildi.

Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsinin ardından bugün saat 18.30\'da şehidin cenazesi, konvoy eşliğinde Hava Meydan Komutanlığı\'na getirildi. Silah arkadaşları tarafından araçtan alınan Kaplanbaba\'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, bir süre omuzlarda taşındıktan sonra tören alanına bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve Kaplanbaba\'nın özgeçmişinin okunmasıyla başlayan törende, İl Müftü Hasan Hüsnü Sula, dua ettirdi ve helallik istedi.

Tören mangası tarafından omuzlarda taşınan şehidin naaşı, memleketi Düzce\'ye götürülmek üzere askeri uçağa konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şehitin fotoğrafı

-Şehit cenazesini araçtan indirilmesi

- Saygı duruşu

-Dua edilmesi

-Özgeçmişinin okunması

-Şehit cenazesinin uçağa konulması

-Uçağın gidişi

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM(DHA)

SÜRE: 03.21 BOYUT: 376 MB

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SURİYE\'DEN GETİRİLEN JAPON GAZETECİ YAMAMATO, HATAY’DAN AYRILDI

Kaçak yollarla girdiği Suriye\'de 2015 yılında kaçırıldıktan sonra güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından dün Hatay’a getirilen Japon gazeteci Yasuda Jumpei Yamamato’nun İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı. Yamamato, İl Göç İdaresi Müdürlüğü görevlileri tarafından uçakla İstanbul’a gitmek üzere Hatay Havalimanı’na götürüldü. Yamamato’nun uçağı 19.30’da kalkarak İstanbul’a hareket etti. Japon gazetecinin daha sonra İstanbul’dan Japonya’ya gönderilmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yamamato\'yu görüntülemeye çalışan Japon gazeteciler

- Göç idaresinin içerisinden genel detaylar

- Yamamato\'nun göç idaresi görevlilerinin aracıyla müdürlükten ayrılması

- Havalimanı kapısından görüntüler

SÜRE: 3\'28\" // BOYUT: 385 MB

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK / HATAY (DHA)

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ŞAHİKA ERCÜMEN, ANNESİ VE CUMHURİYET İÇİN \'REKOR\' DENEYECEK



BURDUR\'un Yeşilova ilçesindeki Türkiye\'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü\'nde ‘tatlı suda dünya kadınlar serbest dalış rekoru’nu kırmayı deneyecek olan Şahika Ercümen, rekorunu 1.5 ay önce kaza geçirerek ağır yaralanan annesi ve Cumhuriyetin 95\'inci yılına ithafen kırmak istediğini söyledi.

Serbest dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) tarafından 55 metre olarak belirlenen ve daha önce hiçbir kadının denemediği ‘tatlı suda dünya kadınlar serbest dalış rekoru’nu kırmak için yarın Salda Gölü’nde dalış yapacak. Gölde antrenman yapan Şahika Ercümen, antrenörü Hüseyin Cavlı, yarış amiri Uğur Tanrıseven, CMAS Teknik Kurul Başkanı Levent Ucuzal ve sualtı fotoğrafçısı Ayşegül Dinçkök ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Lübnanlı hakemler Marwan Hariri ile Rachid Zock da toplantıda hazır bulundu.

‘ANTRENMANLARDA REKORU KIRDIK’

Hava şartlarının elvermesi halinde rekor denemesini yapacaklarını aktaran Şahika Ercümen, “Yağmur durumuna göre değişkenlik gösterebilir. Kadınlarda göl dalışlarında CMAS tarafından 55 metre olarak belirlenmiş ve daha önce hiçbir kadın bunu denememiş. Biz bu rekoru aşmak istiyoruz. Bizi burada en çok zorlayan şartlardan birisi soğuk. Biz hep denize alışığız, deniz suyunun kaldırma kuvveti çok daha farklı tatlı suya göre. Burada biraz onun zorluğunu yaşıyoruz. Antrenmanlarda bu derinlikleri aştık ve yaptığımız antrenmanlarda rekoru kırdık. Rekor denemesinde de sağlıklı, güvenli bir dalış bekliyoruz” dedi.

‘SERBEST DALIŞ BRANŞI İÇİN GAYET İDEAL BİR ANTRENMAN ALANI’

Spora başladığından bu yana insanları spora teşvik etmek için çalıştığını aktaran Ercümen, “Bizim amacımız Salda Gölü’nün su sporlarına açılmasını sağlamak. Burada yazın çocuklara, gençlere yüzme kursları verilebilir. Yüzme antrenmanları yapılabilir. Kürek, kano gibi sporlar yapılabilir. Göl korunarak su sporlarına açılabilir. Benim gözlemlediğim gölde çok fazla bir aktivite yok. Sadece kıyısı fotoğraf çektirmek için kullanılıyor. Burayı su sporlarına yönlendirmek isteriz. Bu gölde serbest dalış yapılabilir çünkü biz dışarıya çok fazla bakmayız. Nefes tutularak yapılan serbest dalış branşı için gayet ideal bir antrenman alanı. Tüplü dalış yapanların suyun altında karşılaşacakları çok fazla canlı yok. Serbest dalışta kolay derinliğe erişilebildiği için güzel bir antrenman imkanı sağlıyor” diye konuştu.

‘BÜTÜN KÖTÜ SENARYOLAR ÇALIŞILDI’

Tüpsüz dalışlarda genelde suyun yüzeyine çıkarken baygınlık geçirebilme ihtimali olduğunu anlatan Şahika Ercümen, şöyle konuştu:

“Bunun sebebi de suyun altında oksijeni kullanıp bu oksijenin yetersizliğinden dolayı vücut \'Ben seni güvenli tutmak istiyorum o yüzden bir süreliğine kalbe ve beyne oksijen vereceğim ve seni bir süreliğine bayıltacağım\' diyor ve yukarıya çıktığınızda havayla temas ettiğinizde kendinize geliyorsunuz. Bütün kötü senaryolar çalışıldı. Acil bir durumda hızlıca müdahale edecek sistem hazır.”

Annesinin 1.5 ay önce ciddi bir kaza geçirdiğini de kaydeden Ercümen, “Annemin bir rahatsızlığı oldu. 1.5 ay önce ciddi bir kaza geçirdi. Hayati bir tehlikesi olmadığı için dalışı yapmaya karar verdik. Başarı sadece benim değil ekibin başarısı olacak. Herkes insanüstü bir efor sarf ediyor. Dolayısıyla başta annem olmak üzere destek olan herkese ithafen ama en önemlisi Cumhuriyetimizin 95’inci yılına ithafen dalış yapılacak” dedi.

‘55 METREYİ EN AZ 10 METRE GEÇMEYİ PLANLIYORUZ’

Antrenör Hüseyin Cavlı, ilk amaçlarının belirlenen 55 metre limitini geçmek olduğunu vurguladı. Antrenmanlarda bunun çok daha üstünde bir derece yaptıklarını kaydeden Cavlı, “Ortam koşullarında risk almadan bunu yapabileceğimiz minimum seviyede tutarak, çok yukarıda da tutmaya gerek yok. Çünkü derin dalışlar bunlar. Şahika\'yı da gereksiz yere zorlamaya gerek yok. 55 metreyi en az 10 metre geçmeyi planlıyoruz. Bu şekilde bir dalış olacak. Yüzeye çıktıktan sonra iki uluslararası hakem gözetleyecek. İki doping hakemi olacak, onlar da test sonuçlarını alıp olimpiyat komitesine gönderip sonuçlarını alacak. Dalış video kayıtları hakemlerin raporları doğrultusunda konfederasyona gönderilecek ve ondan sonra onayı verilmiş olacak. Sağlıklı bir şekilde bittikten sonra kutlamalara başlayabiliriz” diye konuştu.

3 AŞAMALI EMNİYET TEDBİRİ UYGULLANACAK

Yarış amiri Uğur Tanrıseven, dalış sırasında üç aşamalı bir emniyet tedbiri uygulandığını belirtti. Tanrıseven, “En derinden itibaren üç aşamada scuba dalgıcı var ve sabit bekliyorlar. İkinci aşamada serbest dalgıçlar var. Şahika\'nın yukarı çıkış mesafesine göre serbest dalgıçlar eşlik edecek” dedi.

PLANLAMASI 1 YIL ÖNCE YAPILDI

CMAS Teknik Kurul Başkanı Levent Ucuzal da rekor denemesinin bir yıl önceden planlamasının yapıldığını belirterek, “Sporcunun kulübü Türkiye Sualtı Sporları Federasyonuna müracaat ediyor. Federasyon da konfederasyona başvuruyor ve konfederasyon iki gözlemci atıyor” diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şahika Ercümen’in açıklamaları

- Hüseyin Cavlı’nın açıklamaları

- Uğur Tanrıseven’in açıklamaları

- Levent Uzunal’ın açıklamaları

- Lübnanlı hakemler detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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OTOBÜS ŞOFÖRÜNE SALDIRDIKLARI İÇİN ÖZÜR DİLEDİLER



AFYONKARAHİSAR\'da, tartıştıkları özel halk otobüsü şoförü Murat Sert\'i yumruklayan 6 saldırgandan 2’si Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ı ziyaret ederek, yaşanan olaydan dolayı özür diledi.

Afyonkarahisar’da geçen 16 Ekim akşamı ‘yol verme’ nedeniyle çıkan tartışma sırasında özel halk otobüsünün önünü otomobille kesen 6 kişi, ‘kelebek’ diye tabir edilen açık camdan sürücü Murat Sert’i yumruklarken, otobüse de zarar verdi. Araç içi kameralara da yansıyan olayın ardından şoföre saldıranlardan 2’si Afyonkarahisar Belediye Başkanı Ak Partili Burhanettin Çoban’ı ziyaret ederek, özür diledi ve pişman olduklarını söyledi.

‘DÜŞÜNMEDEN KIRICI HAREKETLERDE BULUNDUK’

Daha önce başka bir özel halk otobüsü şoförüyle husumet yaşadıklarını belirten C.D., olayın yaşandığı gece de saldırdıkları Murat Sert’i husumetli oldukları şoför zannettiklerini söyledi. C.D., “Bir anlık sinirle düşünmeden kırıcı hareketlerde bulunduk. Aslında ne olursa olsun yaptığımızın yanlış olduğunun farkına vardık. Bu nedenle belediye başkanımızı ziyaret ederek özür diledim. Ayrıca Yüntaş Otobüs İşletmesi\'nden ve o şoför ağabeyimizden de özür diliyorum. Çok pişmanım, aflarına sığınıyorum” dedi.

Diğer yandan olayla ilgili 6 kişi hakkında adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- C.D.\'nin konuşması

- Olay günü yaşananlar-araç kamerası

HABER: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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Beyin tümörü teşhisi konulan adam köprüden atladı

BURSA\'da kısa bir süre önce beyin tümörü teşhisi konulan Tuncay A.(64), setbaşı köprüsünden aşağı atladı. Yaklaşık 30 metreden zemine çakılan Tuncay A, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Setbaşı Köprüsünde meydana geldi. Yaklaşık 10 gün önce şiddetli baş ağrısı şikayeti ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne giden 2 çocuk babası 64 yaşındaki Tuncay A., doktorlar tarafından konulan beyin tümörü teşhisi ile bunalıma girdi. Akşam saatlerinde çıktığı yürüyüşte Setbaşı Köprüsü korkuluklarına çıkan Tuncay A., kendisini yaklaşık 30 metre yükseklikten aşağıya attı. Olayı gören vatadandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Tuncay A.\'yı Bursa Devlet Hastanesine kaldırdı.

Tuncay A.\'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

SÜRE: 1 dakika 12 saniye // BOYUT: 125 MB

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralının ambulansa bindirilmesi

-Köprüden ve olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ-Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)

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