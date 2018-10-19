DHA YURT BÜLTENİ 21

İNEBOLU LİMANI’NDA FECİ İŞ KAZASI: 1 ÖLÜ

KASTAMONU’nun İnebolu ilçesinde liman içerisinde faaliyet gösteren özel bir firmanın bakır işletmesinde çalışan Erol Bektaşoğlu (40) iş kazasında yaşamını yitirdi.

Olay, sabah mesai saatlerinde meydana geldi. Kalkandere isimli gemiye bakır madeni yükleneceği sırada işçi Erol Bektaşoğlu, bakır yükleme bandı ve tambur arasına sıkışarak feci şekilde can verdi. Olayı gören liman güvenliği personeli durumu 112 Acil Servis ekiplerine iletti. Olay yerine gelen ekipler Erol Bektaşoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Erol Bektaşoğlu’nun cansız bedeni İnebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde Erol Bektaşoğlu’nun ailesi ve iş arkadaşları sinir krizleri geçirdi.

Erol Bektaşoğlu’nun 14 yıldır aynı işte çalıştığı, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Görüntü Adı: kst_inebolu_iskazasi

Görüntü Dökümü:

olay yerinden görüntüler,

yakınlarının sinir krizleri,

yakınının baygınlık geçirerek ambulansa alınması,

tabutun cenaze aracına taşınması, detaylar

Görüntü Süresi: 01.52 // Görüntü Boyutu: 110 MB

Haber-Kamera: Barış İLYASOĞLU/ İNEBOLU, (KASTAMONU), (DHA)

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CİNSEL İSTİSMAR SANIĞINA 10 YIL HAPİS CEZASI

BURSA\'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde D.A. (13) adlı kız çocuğuna cinsel istismar suçlamasıyla tutuklu yargılanan Burak T. (18), 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle 10 yıla indirildi. D.A.\'nın annesi G.A., iyi hal indirimi uygulanmasına tepki gösterdi.

Geçen Nisan ayında meydana gelen olayda, Burak T., ziyarete gittiği akrabasının kızı D.A.\'ya, gece odasına girip boğazını sıkarak cinsel istismara kalkıştı. D.A.\'nın çığlıklarına uyanan anne G.A., kızını son anda kurtardı. Ailenin polise şikayetiyle gözaltına alınan Burak T., mahkemece tutuklandı. Bursa 12\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, \'çocuğun cinsel istismarı\' ve \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçlarından 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Burak T., son kez hakim önüne çıktı. D.A.\'nın gelmediği duruşmada annesi G.A., Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili, sanık ve müşteki avukatları hazır bulundu.

SANIK AVUKATI: EYLEM SARKINTILIK BOYUTUNDADIR

Sanık avukatı Murat Taşdelen, “Müvekkilim olayı nasıl gerçekleştirdiğine ilişkin savunmasını yapmıştır. Mağdurun babası ile annesinin evdeyken, böyle bir eylemi yapması söz konusu olamaz. En fazla sarkıntılık boyutunda dikate alınmalıdır” dedi. Yaklaşık 6 aydır tutuklu bulunan Burak T., avukatının savunmasına katıldığını söyleyerek tahliyesini talep etti.

İYİ HALDEN 10 YIL HAPİS

Mahkeme heyeti, Burak T.’ye, \'çocuğun cinsel istismarı\' suçundan önce 12 yıl hapis cezası verdi. Ceza, sanığın duruşmalardaki iyi hali dikkate alınarak 10 yıla düşürüldü. \'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçundan ise sanığa ceza verilmedi.

ANNE: CEZA AZ

Duruşmanın ardından açıklama yapan anne G.A., Burak\'ın, dayısının oğlu olduğunu ve evlerinde misafir ettiklerini söyleyerek, \"Gece kızımın sesini duydum. Odasına girdiğimde çıplak halde bulunan Burak, elleriyle kızımın boğazını sıkıyordu. Kızımın üzerinden zor kaldırdım. Yarım dakika ile kızımı kurtardım. Kızım olay nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadı. Sanığa verilen ceza az. İyi hal indirimi yapılmasını da anlamadım. Bu suçun iyi hali mi olur?\" diye konuştu.

SAADET ÖĞRETMEN DERNEĞİ\'NDEN AÇIKLAMA

Adliye önünde açıklama yapan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Bursa Koordanitörü Ceylan Altay da çocuk istismarı olaylarına karşı tüm kurumların mücadele etmesi gerektiğini söyledi. Altay, \"Çocuk bedenine uzanan kirli ellere karşı beraber mücadele etmemiz gerekmektedir. Mücadelemize ve çocuklarımız için güzel ve yaşanılabilir bir gelecek kurabileceğimize olan inancımız sonsuzdur. Bu inanç doğrultusunda başarana kadar devam edeceğimizden kuşkunuz olmasın\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Anne G.A.\'nın adliyeden çıkması

-Anne G.A.ileröp.

-Dernek başkanı açıklama

Haber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN/ BURSA, (DHA)

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Lisede keskin koku; öğrenciler tahliye edildi (2)

OKULDA HERHANGİ BİR BULGAYA RASTLANAMADI

Sakarya\'nın Erenler ilçesinde öğrencilerin keskin bir koku nedeniyle tahliye edildiği okulda yapılan incelemeler sonucunda her hangi bir bulguya rastlanmadı. Öğrencilerin yaşanan koku olayından dolayı ders yapamayacakları durumda olması nedeniyle okul tatil edildi.

Bilgi almak için okula gelen Erenler Kaymakamı Salih Karabulut, \"Bir kaç öğrencimizin solunumda güçlük çektiği ve bir gaz havası oluştuğu öğrencilerin ve öğretmen arkadaşlarımızın bundan etkilendiği ifade edildi. Bütün ilgili kurum ve kuruluşlar yetkilileri buradalar. Her kurum ve kuruluş kendi görev ve sorumlulukları çerçevesinde olayı irdelediler, incelediler yine bilindiği üzere herhangi bir sorun olmadığı herkes tarafından görüldü ve bilindi. Muhtemelen geçen bir araçtan sızan bir gaz öğrencilerimizi olumsuz etkilenmesine yol açtı diye düşünüyorum değerlendiriyorum. Ekip burada sağlık görevlileri kardeşlerimiz bekleyecekler. Herhangi bir olumsuzluk durum yaşandığında derhal müdahale etmek ve ilgili kurum ve kuruluşlara öğrencilerimizin öğretmenlerimizin gerekirse vatandaşlarımızın naklini sağlamak üzere burada mesai bitim saatine kadar bekleyecekler. Öğrencilerimizin de bu atmosfer içerisinde ders yapamayacakları gerekçesiyle okulun öğleden sonra tatil edilmesinde fayda gördük. Bunu Valilik makamını arz edeceğiz gerekçesiyle birlikte. Herhangi bir olumsuzluk yoktur. Olacağını da düşünmüyorum\" dedi.

Görüntü dökümü

-Okul ve ekipler detay

-öğrenciler detay

-Kaymakam röportajı

Aziz GÜVENER / SAKARYA (DHA)

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SARA HASTASI ÇOCUKLARINA HEM ANNE HEM DE BABALIK YAPIYOR

HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Suriyeli Hale Kadura (29), sara hastası iki oğluna hem annelik ve hem de babalık yapıyor.

Suriye’nin Halep kentinde yaşayan Mehmet Fatih Kadura, 2 yıl önce işine giderken keskin nişancının açtığı ateş sonucu öldü. Halep\'te 8 ay mahsur kalan Hale Kadura, daha sonra sara hastası çocuklarıyla birlikte Hatay’ın Reyhanlı ilçesine geldi. Kiraladığı iki odalı evde Ahmet(12) ve Fatih(10) ile birlikte hayata tutunmaya çalışan Suriyeli anne, burada hayata tutunmaya çalışıyor. Çocukları hasta ve bakıma muhtaç olduğu için kendisine sağlanan iş imkânlarını da geri çeviren Kadura, çevredeki hayırseverlerin verdiği destekle geçiniyor.

Hale Kadura, sara hastası çocuklarını her ay bir defa Adana’ya kontrole götürdüğünü belirterek, çalışamadığı ve parası olmadığı için gitmekte zorlandığını belirtti. Kadura, “Adana’da yapılan tedavide verilen ilaçlarda ve kontrolde para ödemiyoruz. Yetkililer karşılıyor. Çocuklarımı yalnız bırakamadığım ve onlara bakmak zorunda olduğum için çalışamıyorum. Dolayısıyla Adana’ya gidip gelmekte zorlanıyoruz. Bu nedenle hayırseverlerin desteğine ihtiyacımız varö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Suriyeli anne ve iki oğlu

-Annenin konuşması

-Detaylar

SÜRE: 1’58’’-BOYUT:221 MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)-

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KİLİS\'TE YÖRESEL YEMEK YARIŞMASI

KİLİS\'te, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından geleneksel olarak düzenlenen Kilis Yemekleri Yarışması İslambey Konağı\'nda gerçekleştirildi. Buradaki etkinliklere, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Vali Yardımcıları Mehmet Aktaş, Şükrü Özcan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Kara, Tarım ve Orman Müdürü Songül Kadıoğlu ve davetliler katıldı.

Yemek yapma yarışmasının jüri başkanlğını Rafife Tuncay Belgin, jüri üyeliklerini Hülya Soydinç, Osman Bolatkıran, Mehmet Sait Kızıltaş ile Banu Aşkaroğlu yaptı. 14 kurum ve kuruluşun katıldığı yarışmada ilk 3’e Kilis Belediyesi Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi aldı. Birinciliği sarımsak aşı, Firik pilavı pürçüklü kavurması ve cennet çamuru ile Hanımeli Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi kazandı. İkinciliği Hünerlieller Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi, üçüncülüğü ise Yediaralık Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi kazandı. Dereceye girenlere, Vali Yardımcıları Mehmet Aktaş, Şükrü Özcan ile Tarım ve Orman Müdürü Songül Kadıoğlu tarafından verildi.

Yarışmada birinci olan Hanımeli Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi\'nin Müdürü Şükriye Tunçeli, yarışmaya 3 çeşit yemekle katıldıklarını ifade ederek, “Yarışmaya sarımsak aşı, Firik pilavı pürçüklü kavurması ve cennet çamuru ile katıldım. Geçen yıl yarışmada 4’üncü olmuştuk. Bu yıl çok iddialı hazırlandık. 3-4 gündür hazırlanıyoruz. Emeklerimizin karşılığını aldık. Yemeklerimizi, ninelerimize, dedelerimize sorduk. Onlardan fikir alarak yaptık. Sunumunu da aynı şekilde yaptık. İnce noktalarına dikkat ettik. Kilis’in yağlarıyla hazırladık. Cennet çamurunu da Kilis’in sarı yağıyla kavurarak yaptık. Her şey organikti her şey daha güzel bir Kilis içindirö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yemek yarışmasından görüntüler

- Stantlardan görüntüler

- Yemek sunumundan görüntüler

- Jürinin görüntüleri

- Yemeklerden görüntüler

- Yarışmada dereceye girenler

- Dereceye girenlere ödüllerin verilmesi

- Hanımeli Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezinin Müdürü Şükriye Tunçeli’inin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 444 MB

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GAZİANTEP\'TE, \'SİRK FESTİVALİ\'

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi ile Almanya merkezli Goethe-Institut tarafından yürütülen ve GIZ (Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu) tarafından desteklenen \"Yaratıcılık Zamanı: Yaratıcılık, Dayanışma, Uyum\" projesi kapsamında \'Sirk Festivali\' başladı.

Festival bugün düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı. Gazi Muhtarpaşa Bulvarı\'nda toplanan, palyaço, tahta bacak ve akrobatlar çocuklarla beraber Masal Park\'a kadar müzik eşliğinde yürüdü. Korteji gören vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, kimileri de cep telefonlarıyla kortejden görüntü aldı. 3 gün boyunca sürecek festivalde belediyenin eğitim merkezinde çalışan ve gönüllüler ile çocuk ve gençler de gösteri sergileyebilecek. Festival kapsamında, yurtdışından gelen 8 uzman eğitmen, belediyede görevli 20 eğitmen, 25 gönüllü, gösteri yapacak. Festival etkinlikleri boyunca en az 1000 izleyiciye ulaşılması planlanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kortej yürüyüşü

- Yürüyüş yapan tahta bacaklar

- Kortejdeki çocuklar

- Vatandaşların fotoğraf çekmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 171 MB

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