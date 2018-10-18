DHA YURT BÜLTENİ 21

MANİSA\'DA 2 EV YANDI: 2 YARALI

MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, 49 yaşındaki Fatma Akçakaya\'nın evinde çıkan yangın yandaki eve de sıçradı. Yangında hafif yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın, bugün saat 19.00 sıralarında Osmancık Mahallesi\'ndeki bir evde çıktı. İddiaya göre Fatma Akçakaya evde yemek pişirilen ocaktan sıçrayan kıvılcımlar eşyaları tutuşturdu. Kısa sürede evi saran alevler kısa süre sonra yandaki Cemal Çelik\'e ait eve de sıçradı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirirken, bir yandan da alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etti. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayda hafif yaralanan Fatma Akçakaya ve misafiri Hayati Önkol (79) sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Akçakaya ve Önkol\'un sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yanan iki evde de maddi hasar oluştu.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yangın söndürme çalışmalarından görüntü

- Alevlerden görüntü

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)

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Adıyaman\'da PKK\'nın sözde bölge sorumlusu öldürüldü (2)

DİĞER TERÖRİST, TUTUKLANAN HDP İLÇE BAŞKANI\'NIN OĞLU

Adıyaman\'da, İçişleri Bakanlığı\'nın terör arananlar listesinde gri kategoride bulunan \'Zülfikar\' kod adlı sözde bölge sorumlusu PKK/KCK\'lı terörist Yusuf Tunç (34) ile birlikte öldürülen diğer teröristin, 4 askerin şehit olmasının ardından cebinden \'Top gol oldu 15 Ağustos 2.ci yer\' yazılı not kağıdı çıkan ve 19 Ağustos\'ta tutuklanan HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir\'in oğlu \'Soreş Semsur\' kod adlı Murat Özdemir olduğu belirlendi.

2011 yılında CHP İlçe Başkanlığı da yaptığı belirlenen Özdemir\'in, PKK\'ya katılıp \'Roza Semsur\' kod adını kullanan kızı Suna Özdemir\'in ise Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce Hakkari\'nin Çukurca ilçesi Kazan Vadisi\'nde 2011 yılında düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirildiği ortaya çıkmıştı. Özdemir\'in kayınbiraderi Seyit Ahmet Özdemir ve yeğeni Mehmet Özdemir ile 4 akrabasının da terör örgütü PKK\'nın dağ kadrosundayken operasyonlarda öldürüldüğü, kardeşi Şeyhmus Özdemir\'in de yine PKK bünyesinde yer aldığı ve yurtdışına kaçarak İsviçre\'ye yerleştiği belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kömür kırsalı

- Askerin çatışma anı

- Öldürülen PKK\'lılar

- Askerin uyarıda bulunması

- Askerin yürümesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 135 MB

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PROF. DR. ORTAYLI: 12 ADALARI LOZAN\'DA VERDİK DEMEK, CEHALETTİR



KAYSERİ\'de 2\'ncisi düzenlenen Kitap Fuarı\'na \'Onur Konuğu\' olarak katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı, sevenleriyle bir araya geldi. Lozan Antlaşmaları tartışmaları hakkında konuşan Ortaylı, \"12 adayı Lozan\'da kaybettik diyorlar. Bu söz tamamen cehalettir. Açın lütfen tarih okuyun. Bu sözü söyleyen bizim içimizdeki ve Yunanistan\'daki bazı yalancılar\" dedi.

Merkez Kocasinan İlçesi Zümrüt Mahallesi\'nde bulunan Kadir Has Kültür Merkezi Salonu\'nda gerçekleştirilen konferansa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik\'in yanı sıra çok sayıda davetli, öğrenci ile vatandaşlar katıldı. Kayseri\'nin en büyük salonlarından biri olan salonda izdiham yaşanırken, merdiven boşlukları ve kulis aralıklarının da dolu olduğu dikkatlerden kaçmadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, \"Geçen yıl salon dar gelmişti. Buraya geldik. Bu salonun kapasitesi de malum ama, maşallah vatandaşlarımız buraya da sığmadı. Müthiş bir ilgi var. Herkese teşekkür ediyorum\" dedi. Kayseri Kitap Fuarı\'na \'Onur Konuğu\' olarak katılan İlber Ortaylı\'nın söyleşisini 2 bin 500 kişinin takip ettiği belirtildi.

\'TEL AVİV BİZİM SAYEMİZDE KURULDU\'

Günümüzde İsrail sınırları içinde yer alan birçok şehri Osmanlı\'nın kurduğunu ifade eden Prof. Dr. İlber Ortaylı, \"19. Yüzyıl\'ın Osmanlı coğrafyasını maalesef bilmiyoruz. Bu bizim için çok yanlış şeyler getiriyor. O zaman ki Şam\'dan, Halep\'ten, Beyrut\'tan haberimiz yok. Bu salonda bir anket yapsam \'Beyrut neresi? Nasıl gelişmiştir\' desem, çoğu kişi cevap veremez. Beyrut dediğimiz yer bir köydür. Onu, o hale getiren biziz. Bugün ki İsrail\'deki şehirlerin hangilerini biz kurduk desem. Çoğundan haberiniz yoktur. Yafa, sadece bir iskeleydi. Gemi yanaşamazdı. Yafa\'yı mamur hale biz getirdik. Osmanlı geliştirdi. Tel Aviv bizim sayemizde kuruldu. Biz müsaade ettik. Geldi, yerleştiler, kurdular. Sultan Hamit döneminde Yahudi gelmedi diyorlar. Bu tamamen yalandır. Avrupa\'da zulüm gören Yahudiler sığınmak için talepte bulunuyor. Bir kısmı alınıyor. Bir kısmı reddediliyor. Gelenlerin bazıları da beğenmediği için ilk fırsatta buradan başka ülkelere gidiyor\" dedi.

\'TÜRKİYE CUMHURİYETİ\'Nİ KURANLAR OSMANLI DEVLET RİCALİDİR\'

Yakın çağ tarihinin, araştırmazlık dolayısıyla tahribatın çok fazla olduğunu da sözlerine ekleyen Prof. Dr. Ortaylı, \"Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'ni kuranlar tamamıyla Osmanlı Devlet ricalidir. Ay\'dan inmemişlerdir. Osmanlı demek bir millet demek değildir. Osmanlı diye bir millet yok. \'Osmanlıca\' zaruretten dolayı bürokrasinin geliştirdiği bir dildir. Bir sürü kelime var. Çoğuna Arapça diyorlar. Araba söylesen anlamaz. Osmanlıca, bir düşüncenin, gelişmenin, devlet hayatının, bürokrasinin, ilmi ihtiyacının, sosyal bilimler ve iktisat gibi bilimlerini gelişmesi, yeni şeylere bakması için hayatımıza girmiş. Bunu ayrı dil diye söylemeyin. O, bürokrasinin dili. Onun için okumuş olmak ve halkın anlaması lazım. Halk, günlük hayattaki kelimeleri bilir\" diye konuştu.

\'TÜRK KELİMESİ IRKÇILIK ANLAMINA GELMİYOR\'

\'Türkler\' kelimesinin ırkçılık anlamına gelmediğini de ifade eden Prof. Dr. İlber Ortaylı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Devlet isimleri, ya kurulduğu şehrin adını taşırlar Roma İmparatorluğu gibi, yahut hanedanın adını taşırlar Sasaniler, Abbasiler, Emeviler, Selçuklu veyahut Osmanlı. Bunun düpedüz millet adına dönüşmesi biraz zorlamadır. Muhtelif unsurlardan oluştuğumuz için devletin adı böyle çıkmıştır. Yani bir vatandaşlık gibi çıkmıştır. Zaten o imparatorluk parçalandı, geriye Türkler kaldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nde Türkiye olarak kuruldu ve ondan sonra da yerleşti daha Osmanlı İmparatorluğu ortadan kalkmadan. Çünkü çifte idare vardı biliyorsunuz, 1922 Kasım\'ına kadar. Ondan sonra da bugünkü Türkiye Devleti adı oldu. Adı ırkçı yaklaşımla söylenmemiştir, bu çok açıktır. Fransa nasıl sadece Frank\'ların ülkesi değilse ama herkesi içeriyorsa. Hiçbir kimse kalkıp da \'Vay faşist Fransa\' demiyor. Demekki burada başka bir şey var.\"

\'12 ADALARI LOZAN\'DA VERDİK DEMEK CEHALETTİR\'

Yunanistan\'ın batı devletleri tarafından sürekli korunduğunu da ifade eden Ortaylı, \"Türkiye devleti kurulurken bazı şeyleri kabul etmek zorunda kaldı. Mudanya Mütakeresi ve Lozan\'da müthiş bir kavga çıktı. Lozan\'da bize hiç kimse, süngüyle girmediğimiz, restore etmediğimiz haritamızı ve haklarımızı restore etmediğimiz bir memleketi vermez. Tarihte böyle memleketler vardır. Bunlardan bir tanesi Yunanistan\'dır. Her zaman başka kuvvetler tarafından korunur. Hatta kaybettiği bir şekilde iade edilir\" dedi. Lozan Antlaşması tartışmalarından da bahseden Prof. Dr. Ortaylı, \"O zaman İngiltere ve Fransa, kolay kolay Yunanistan\'dan Türklere toprak vermezdi. Yunanistan karlı çıkardı. Atina\'ya yanaştık. Oradan mütakere imzalandı. Lozan\'da süngü nerede bitiyorsa orayı verirler bize. \'12 adayı Lozan\'da verdik\' demek cehalettir. Gidin lütfen haritaya bakın, doğru dürüst tarih okuyun. Lozan\'da 12 adaların işi yok. Onlar çoktan zaten elden gitmiş. Londra ve Uşi Antlaşmaları\'nda elden gitmiş. Bunu söyleyen 2 takım var. Birincisi, bizim içimizde olanlar, Allah onları ıslah etsin ikincisi de Yunan uydurukçuları. Yunanistan\'daki ve buradaki yalancılar bir araya geliyor, adı da \'12 adayı Lozan\'da verdik\' oluyor. 12 adaları Lozan\'da vermedik. Musul\'u da vermedik. O zaman, Musul\'da değildik. Musul bizim değildi. Halep\'i de vermedik. Orada da değildik. Niye verelim. Milletin inisiyatifi olmasa, Hatay, Maraş ve Urfa\'dan bu tarafa geçecektik\" ifadelerine yer verdi.

\'KAYSERİLİLERİN TARİHİ GÖRÜŞÜ KİRLENMEYE BAŞLADI\'

Osmanlılar döneminde Kayseri sanayisinin gelişmişliğinden bahseden Ortaylı, \"Osmanlı coğrafyasını bilmezseniz ve sloganlarla öğrenirseniz \'Bu imparatorlukta hiç sanayi yoktu\' dersiniz. Ben bunu bir devlet adamından duydum, bir eski başbakandan ama doğru değildir, sanayi vardır, ihracat bile yapıyorlardı. Kayseri\'de sanayi vardı, bunu Kayserililer bilmiyor, en fazla \'Bizim burada halı dokuturlardı\' derler. Halı dokutmanın ötesinde işler vardı. Metal dokuma sanayisi üst düzeydeydi. Burada metal, büyük olmayan bir sanayi vardı. Top fabrikaları yoktu ancak sanayi vardı ve bunlar ihraç ediliyordu. İhracattan dolayı demiryolu gelmesi söz konusu olunca Ankara\'ya kadar geleceği duyulunca, Kayserililer ayaklandı, \'bize gelmeyecek mi?\' diye. Berlin\'e, Hamburg\'a kadar mal satıyorlarmış. Buradan giden kumaşı, halıyı, metal eşyayı, kuru meyveyi ve tabi ki pastırmayı, çoğu kişi bilmiyor. Belki bunlar silah satmaya, otomobile benzemez ama bir üretimdir, mamuldür. Gelir getirir. Kayseri\'deki taş konaklar yıkıldı. Yerine devasa binalar yapıldı. 1962\'den beri bu şehri bilirim. O Kayseri gitti, bu Kayseri geldi. Afiyet olsun. İkisi aynı olmadığı için, Kayserililerin tarihi görüşü kirlenmeye başladı\" diye konuştu.

Program sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik tarafından Prof. Dr. İlber Ortaylı\'ya hediye verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Prof. Dr. İlber Ortaylı\'nın konuşmaları

- Genel detay görüntüler

10 dakika 45 saniye / 1.4 GB

Haber -Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)