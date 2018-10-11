DHA YURT BÜLTENİ 21

Rahip Brunson, 4\'üncü kez hakim karşısına çıkacak (3)

BRUNSON’A KRİTİK ZİYARET

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla 9 Aralık 2016\'da tutuklanan ve geçen 25 Temmuz’da cezası ev hapsine çevrilen ABD\'li rahip Andrew Craig Brunson’ı, Amerika’nın Türkiye Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier, evinde ziyaret etti. Hovenier, Alsancak semtindeki Işılay Saygın sokakta ev hapsinde bulunan ve yarın (cuma) kritik duruşmaya çıkacak olan ABD’li Rahip Andrew Craig Brunson’ın evine saat 18.00 sıralarında girdi. Önemli ziyaret öncesinde, sokaktaki güvenlik önlemleri artırıldı. Sokakta sürekli olarak bekleyen Terörle Mücadele ekiplerinin sayısı artırılırken, çevik kuvvet ve özel harekat polisleri de sokakta önlem aldı. Maslahatgüzar Hovenier’in ziyareti sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sokaktaki önlemlerden görüntü

- Sokaktan genel görüntü

- Brunson’ın oturduğu binadan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

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BİSMİL\'DE ESNAFIN SİLAHLI KAVGASI: 2 ÖLÜ, 2 YARALI (YENİDEN)



DİYARBAKIR\'ın Bismil ilçesinde, esnaf arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1\'i ağır 2 kişi yaralandı.

Bismil ilçesi Akpınar Mahallesi 604\'üncü Sokak\'ta sebze ve meyve komisyonculuğu yapılan bir işyerine gelen kişiler ile içeride bulunanlar arasında henüz belirlenemeyen sebepten tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, karşılıklı ateşlenen silahlardan çıkan kurşanların isabet ettiği Abdurrahman Kökel ile Mustafa Çelebi olay yerinde hayatını kaybederken, 1\'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis sevkedilirken, yaralı 2 kişi ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olduğu belirtilen yaralı Diyarbakır\'daki Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevkedildi. Polis olay yerinde sıkı güvenlik önlemi alırken, soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Ahmet ÜN- Burak EMEK/BİSMİL (Diyarbakır), (DHA)-

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BULGAR MAYIN AVCISI, ÇANAKKALE BOĞAZI\'NDAYDI

ÇANAKKALE Boğazı\'ndan geçen Bulgaristan Donanması\'na ait 32 borda numaralı \'Tsibar\' isimli mayın avcısı savaş gemisi, Nusret-2018 Davet Tatbikatı\'na katılmak üzere Ege Denizi\'ne açıldı.

Son yıllarda Rus Donanması\'na ait savaş gemilerinin sıklıkla geçtiği Çanakkale Boğazı, bugün ise komşu ülke Bulgaristan\'ın Deniz Kuvvetleri\'ne ait mayın avcısı gemisi \'Tsibar\'ın geçişine sahne oldu. Marmara Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Bulgar savaş gemisi, manevra yapması en güç nokta olan Nara Burnu’nu dönerek, Eceabat ilçesi önlerine ulaştı. Bulgar savaş gemisi, Kilitbahir köyünde dağda bulunan \'Dur Yolcu\' yazısının ve kalenin önünden geçerek, Ege Denizi\'ne açıldı.

Bulgar savaş gemisinin Çanakkale Boğazı geçişine, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik Botu da eşlik etti.

Mayın avcısı geminin, 15-25 Ekim tarihleri arasında İzmir Körfezi’nde Türkiye\'nin ev sahipliğinde yapılacak Nusret-2018 Davet Tatbikatı\'na katılmak üezere bölgeye gittiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çanakkale Boğazından geçen Bulgar Savaş gemisinden genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)

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ÖNCE KEDİSİNİ EZDİLER, SONRA LİNÇ ETMEK İSTEDİLER

ADANA\'da daha önce kedisini otomobille ezerek öldüren kişilerle tartışan Kadir Çolak, bugün yolda karşılaştığı araç sahibi ve arkadaşları tarafından linç edilmek istenirken polis tarafından kurtarıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi\'nde iddiaya göre, Kadir Çolak\'ın 2 yıldır beslediği kedisi, bir süre önce evinin önünde manevra yapan otomobilin altında kalarak öldü. Çolak ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Olay yerinde trafik polisi bulunduğu için tartışma büyümeden bitti.

Bugün öğle saatlerinde ise Kadir Çolak ile otomobil sürücüsü ve arkadaşları Obalar Caddesi\'nde karşılaştı. Taraflar arasında yine tartışma çıktı. Araç sürücüsü ve arkadaşları, Çolak\'ı, kedisinin öldüğü yerin 20 metre yakınında linç etmek istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Havaya ateş açan polis, ardından biber gazı sıkarak Kadir Çolak\'ı kurtardı. Linçten kurtarılan Kadir Çolak, hastaneye kaldırıldı. Bu sırada olay yerine gelen anne Fatma Çolak ambulansa sarılarak, oğluna, \"Bunlar bizim kedimizi ezdi, biz şikayetçi olmadık ama her gün evimizi bastılar. Ben oğluma evden çıkma dedim ama beni dinlemedi\" diyerek olaya tepki gösterdi.

Şüphelileri yakalamaya çalışan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Linç edilmek istenen adamın görüntüsü

- Adamın ambulansa bindirilmesi

- Kedisi ölen kadının konuşması

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Haber-Kamera:ADANA,(DHA)