DHA YURT BÜLTENİ 21

Alpler\'de 26 yıl sonra cesedi bulunan Türk dağcı, kolyesinden teşhis edilmiş (2)

DAĞCININ 26 YIL SONRA BULUNAN CENAZESİ KAYSERİ\'YE GETİRİLDİ

26 yıl önce Alp dağlarında kaybolan ve cansız bedeni geçtiğimiz Ağustos ayından bulunan, ve ailesinin bu hafta Almanya\'ya giderek boynundaki kolyeden teşhis ettiği Hasan Tarım\'ın cenazesi Frankfurt\'tan tarifeli uçakla Kayseri\'ye getirildi. Oğlunun cenazesini almak için havaalanına gelen baba Yusuf Tarım, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, \"26 sene devamlı ümidimiz vardı bulunur diye. Ancak, 26 sene uzun bir müddet. Bazı kayıplar 30-40 yıl sonra ortaya çıkıyordu. Hiç olmazsa bir mezarı olacak diye seviniyoruz. Hem seviniyor hem de üzülüyoruz. Bugünümüze şükrediyoruz. Oğlumun kaybolduğu dağlara çıktım ama oraya gidince ümidim kaybolmuştu. 2 sene üst üste giderek oğlumun aranmasına katıldım.\" dedi.

Cenaze morg aracına alınan Hasan Tarım\'ın tabutu, Kayseri\'deki Cem evinin morguna kaldırıldı. Tarım, yarın Sarız ilçesine bağlı Kırkırsak Mahallesi\'nde toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Havalimanından detaylar

- Baba ile röp.

- Cenaze aracı

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ,(DHA)

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Eski bakan Topuz, konuşmasını uzatınca fenalaşarak hastanelik oldu



EDİRNE Belediyesi’nin organizasyonuyla düzenlenen, Edirne 6. Kitap Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı.

Edirne Belediyesi tarafından bu yıl 6\'ncısı düzenlenen Edirne Kitap Fuarı, bir alışveriş merkezinde düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuarın açılışına Edirne milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve festivalin onur konuğu olarak eski CHP milletvekili ve çeşitli kademelerde farklı dönemlerde bakanlık yapan Ali Topuz, (86) ile çok sayıda vatandaş katıldı. 5-14 Ekim tarihleri arasında 62 seçkin yayınevi ile 120 yazarı ağırlayacak olan kitap fuarının açılış konuşmasını yapan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, “Yerel yönetimlerin tek görevi yol yapmak, altyapı yapmak, peyzaj yapmak, su getirmek, kanalizasyon yapmak değil. Yerel yönetimlerin en büyük ve bana göre en önemli görevi bir şehri, bir kentin kültür, sanat ve spor yaşamına yaptığımız katkı. Dünyanın peyzaj açısından, mimarı açıdan en güzel şehrini yaratabilirsiniz. Orada yaşayan insanlar dünyanın en mutlu şehrinde yaşayan insanlar olabilir ama bu yaptıklarınız eğer sanatla, kültürle, sporla desteklenmiyorsa; bunlarla yaptıklarınızın üzerine taç koymuyorsanız, biliniz ki yaptıklarınız sizden sonra yok olup gidecektir. Yönettiğiniz kenti kültürel anlamda zenginleştirmiyorsanız; yönettiğiniz kenti sanatla buluşturmuyorsanız, tanıştırmıyor ve gelecek yıllara taşımıyorsanız, o şehrin geleceği yoktur. Bugün dünya üzerinde yarışan ülkeler değil; bugün dünya üzerinde yarışan şehirler kentler. Bugün Newyork dediğinizde kimse arkasına Amerika’yı eklemiyor. Paris dediğinizde Fransa’yı; Londra dediğiniz de İngiltere’yi eklemiyor, İstanbul dediğinizde kimse arkasına Türkiye’yi eklemiyor. Bu bize dünyada ülkelerin değil şehirlerin yarıştığını gösteriyor. O yüzden Edirne’yi 92 yıl Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yapan bu özel şehri tüm dünyada tanınır hale getirmek zorundayız. Hedefimiz ve çabamız buö dedi.

ALİ TOPUZ FENALAŞTI

Kitap Fuarı’nın Onur Konuğu eski bakan Ali Topuz kürsüye gelerek yaklaşık 30 dakikaya yakın konuşma sonrası fenalaştı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan\'ın koluna girerek yürümesine yardım ettiği Topuz, su verilerek yüzüne kolonya sürüldü. Çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ali Topuz, ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenilen usta siyasetçi Topuz\'un, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konuşmaların ardından fuar ziyaretçilere açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ali Topuz\'un konuşması

Fenalaşması

Sandalyeye oturturulması

Detay görüntü

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY /EDİRNE,(DHA)

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Yaşlı çift çıkan yangında evde mahsur kaldı: 1 ölü, 1 yaralı



UŞAK merkeze bağlı Göğem köyünde bir evde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı çiftten 77 yaşındaki Haydar Durak hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı.

Göğem köyünde Durak çiftine ait evde gece saat 23.10 sıralarında yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangında, alevler evi kısa sürede sardı. Evde oturan Haydar Durak (77) ve Sultan Durak (72) çifti, alevler arasında mahsur kaldı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederken, yaşlı çiftin kurtarılması içinde yoğun çaba sarf edildi. Alevler, güçlükle söndürüldü. Evde mahsur kalan yaşlı çiftten Haydar Durak hayatını kaybetti, Sultan Durak ise yaralı olarak 112 Ambulans ekiplerince Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sultan Durak\'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiye genel görüntü

-Yanan evden dış görüntü

Haber-Kamera: Feyzi DAVULCU /UŞAK,(DHA)

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