DHA YURT BÜLTENİ 21

YALOVA\'DA HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ



YALOVA\'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Emrah Mangır (29), hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Yalova-İzmit Karayolu, Atatürk Bulvarı mevkiinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Emrah Mangır’a, B.K. (24) yönetimindeki 77 EL 945 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada ağır yaralanan Mangır, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle, karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Cumhuriyet Savcısı\'nın olay yerindeki incelemesin ardından Mangır’ın cansız bedeni, Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrası sürücü B.K. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri detayları

- Kazaya karışan araçtan görüntüler

- Polis ve sağlık ekiplerinden görüntüler

BOYUT: 120 MB / SÜRE: 00.54

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,(DHA)-

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TAVŞANLI\'DAKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

KÜTAHYA\'nın Tavşanlı ilçesi yakınlarında, dün akşam çıkan orman yangını, bugün akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, il genelinde piknik yapmak Ekim ayına kadar yasaklandı.

Dün akşam saatlerinde Tavşanlı ilçesi yakınlarındaki Bekteşler mevkiinde henüz belirlenemeyen neden çıkan orman yangını, bugün akşam saatlerinde kontrol altına alındığı açıklandı. Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, \"Yangın kontrol altına alındı. Söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor\" dedi.

Adnan Kayım, daha önce 30 hektarlık alanda etkili olduğu belirtilen yangının yapılan incelemede sadece 20 hektarlık ormanlık alanda etkili olduğunu belirlediklerini söyledi.

ORMANLIK ALANDA PİKNİK YASAĞI

Bu arada Kütahya Valiliği, il genelindeki ormanlık alanda Ekim ayına kadar piknik yapılması yasakladı. Yasak kararı Tavşanlı ilçesinde belediye hoparlörlerinden ilçe sakinlerine duyuruldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Söndürme çalışmaları

- Belediye hoparlörlerinden duyuru yapılması

- Detaylar

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-Tuna İŞLEYEN-Mustafa YİĞİT / TAVŞANLI,(Kütahya),(DHA)

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İNEGÖL HASANPAŞA DERESİ\'NDE \'TOPLU BALIK ÖLÜMÜ\'



BURSA\'nın İnegöl ilçesinde bulunan Hasanpaşa deresindeki toplu balık ölümlerine köylüler tepki gösterdi.

Bursa\'nın İnegöl ilçesinde bulunan Hasanpaşa deresinde yaşanan kirlilik nedeniyle balık ölümleri meydana gelmeye başladı. Derenin üzeri ölü balıklarla doldu. Balık ölümlerinin, dereye yakın bölgedeki fabrikadan veya dereye atılan kimyasal maddeden kaynaklandığını iddia eden köylüler, eylem yaptı. Hasanpaşa Mahallesi sakinleri, derelerinin kirlenmesi ve balık ölümleri sebebiyle büyük endişe yaşarken, mahalle sakinleri, \"Deredeki balıkların öldüğünü dere kenarında gezenler fark etti. Bizlerde merak ederek gelip baktık. Sonrasında durumu jandarma ekiplerini bildirdik. Mahallemizde ilk defa yaşanıyor. Sebebi ya zehirli atık ya da derenin üst tarafında kurulan fabrikaların boşalttığı atıklar\" ifadelerini kullandılar. Hasanpaşa Mahallesi Muhtarı Suat Karakaya ise, “Durum içler acısı. Haberimiz olduğunda durumu hemen yetkili yerlere haber verdik. Daha öncede buna benzer bir olay Kulaca deresinde yaşanmıştı. Olayın sebebini tam olarak bilemiyoruz. Muhtemelen dereye boşaltılan zehirli bir atıktan kaynaklanıyor. Derenin üst tarafında da fabrikalar bulunuyor. Yetkililerin gerekli araştırmayı yaparak, sorumlularını bulmalarını istiyoruz. Binlerce balık öldü. Belki sabaha kadar dere de balık kalmayabilir” diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mahalle sakinlerinin röportajı

- Balıkların görüntüsü

- Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),(DHA)-

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