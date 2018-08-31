DHA YURT BÜLTENİ 21

SIZMA GİRİŞİMİNDE BULUNAN 4 PKK\'LI, HAVA HAREKATIYLA ÖLDÜRÜLDÜ

KUZEY Irak\'tan Türkiye\'ye sızmak isteyen ve İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen 4 PKK\'lı terörist, düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliği\'nden yapılan açıklamada, 4 PKK\'lı teröristin Yüksekova İlçesi Dibecik Bölgesine sızma girişiminde bulunduğu ve bu teröristlerin İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edildiği belirtildi. Yer ve konumları belirlenen teröristlerin bölgeye düzenlenen hava harekatıyla vurularak etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Haber: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)

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BURSA\'DA CİP, ZEYTİN DÜKKANINA DALDI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI



BURSA\'nın Mudanya ilçesinde, alkollü olduğu ileri sürülen Ercan K. (64), otoparktan çıkarken cipinin direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sahil kenarında bulunan Köylü Pazarı\'ndaki dükkana girdi. Dükkan içerisinde bulunan Bahtınur Bora (58) ve Hatice Bilgin (64) hayatını kaybederken, Binnaz Mersin (64) ise yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Mudanya İlçesi Tirilye Mahallesi Köylü Pazarı\'nda meydana geldi. İddiaya göre, Tirilye\'ye gezmeye gelen Ercan K., 34 EN 4579 plakalı cipiyle otoparktan çıktığı sırada aracın direksiyon kontrolünü yitirerek Köylü Pazarı\'nda bulunan zeytin dükkanına ve jandarma noktasına girdi. Bu sırada dükkanda bulunan Bahtınur Bora ile Hatice bilgin olay yerinde hayatını kaybederken, Binnaz Mersin ise ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından dükkan içinde sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından Mudanya Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

Olay yerine gelen Jandarma ekipleri alkollü olduğu iddia edilen Ercan K.\'yı gözaltına alırken, Bahtınur Bora ile Hatice Mersin\'in cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜLÜ HABER

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- Olay yeri görüntüler

- Ölen şahısların fotoları

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)-

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MALATYA\'DA TAKSİ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI



MALATYA\'da, minibüsü sollamak isteyen taksi, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Orduevi önünde meydana geldi. Akif Şık yönetimindeki 44 T 1185 plakalı taksi, iddiaya göre önünde ilerleyen 44 M 0233 plakalı minibüsü sollamak istedi. Taksi bu sırada karşı yönden gelen Mehmet Akif Gürsul yönetimindeki 44 KE 774 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Gürsul ile Mehmet Emin Özaslan (27) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılarak, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yerde yatan yaralı

- Otomobil içindeki yaralı

- Olay yeri

- Sıkışan yaralının otomobilden çıkarılması

- Sağlık görevlileri

- İtfaiye görevlileri

- Kalabalıktan görüntü

- Yaralının ambulansa konulması

- Ambulansların ayrılması

- Otomobillerden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 285 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

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MERSİNLİLER, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI\'NDA HADİSE İLE COŞTU

MERSİN\'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında konser veren Hadise, hayranlarını coşturdu. Kırmızı elbisesi ve siyah çizmeleri ile sahneye çıkan Hadise, performansıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Alanı\'nda düzenlenen konseri izlemek isteyen binlerce Mersinli, saatler öncesinden alana geldi. Sevenlerinin karşısına yeni albümünde yer alan \'Farkımız Var\' isimli şarkısıyla çıkan Hadise, kırmızı elbisesi ve siyah çizmeleriyle göz doldurdu. Sevilen şarkılarını Mersinliler ile birlikte söyleyen Hadise, dans performansıyla da izleyenlerden tam not aldı. Yaklaşık bir saat süren konserin sonunda Hadise, hayranlarının alkışlarıyla sahneden ayrıldı.

Öte yandan, konser alanındaki halkı selamlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, \"Yurdumuza, canımız pahasına kara sevdalılar gibi bu topraklara aşığız. Selam olsun hürriyet aşıklarına, selam olsun toprağı vatan yapanlara, selam olsun vatanı kutsal sayanlara\" dedi. Gece havai fişek gösterisiyle son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Alandan genel görüntü

- Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz\'ın konuşması

- Havai fişek gösterisinden görüntü

- Hadise\'nin sahneye çıkması ve konserine başlaması

- İzleyicilerin görüntüsü

- Sahnenin genel görüntüsü

- Hadise\'nin şarkı söylemesi ve dans etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 04\'21\" Boyut: 518 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

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GÖKSEL, HAYRANLARINA \'SİZCE DEPRESYONDA MIYIM\' DİYE SORDU



ŞARKICI Göksel, yazdığı şarkılarla sevenlerini depresyona soktuğunu belirterek, \"Beni yıllardır maalesef depresyonda biliyorsunuz. Sizce depresyonda mıyım?\" sorusuna hayranlarından \'Hayır\' yanıtını alınca keyfi yerine geldi.

Yoğun geçen yaz konserlerinden fırsat bularak Göcek’te tatil yapan Göksel, tatil sonrası ilk konserini Antalya’da verdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlediği Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde konser veren şarkıcıyı binlerce hayranı izledi. Cumhuriyet Meydanı’ndaki konserde iki farklı kostümle performansını sergileyen şarkıcı, küçük bir hayranıyla düet yaptı.

\'Merhaba Antalya\' diyerek, Antalyalıları selamlayan şarkıcı, “Hepimiz için kıymetli, çok özel günde bir arada olduğumuz için, Antalya’da olduğum için kendimi çok mutlu hissediyorum. Bayramımız kutlu olsun” diyerek sevenlerinin bayramını kutladı. Bir şarkıyı seslendirdikten sonra konseri izleyenlere seslenen Göksel, “Bakmayın şarkı yalnızlıktan bahsediyor. Ama aslında özgürlükten bahsediyor. Bu hayatta özgürlüğümüzden daha kıymetli başka bir şey yok. Yani ben en azından öyle düşünüyorum” diyerek, özgürlüğün önemine değindi.

Antalya’da kışın çok sert geçmediğine değinen Göksel, “Burada bir süre yaşadım, biliyorum. Yine de ben denizin kenarında olmayı çok seviyorum” diyerek kente olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kıvrak dansları ile izleyenleri büyüleyen Göksel, duygusal şarkıları ile de hüzünlendirdi. Hayranlarına, “Sizi depresyona sokmak istemezdim. Fakat benim yazdığım şarkıların bazıları sizi bir hayli depresyona sokuyor, biliyorum. Şimdi birini daha söyleyeceğim, mecburum. Beni yıllardır maalesef depresyonda biliyorsunuz. Sizce depresyonda mıyım?” diye sordu. \'Hayır\' yanıtını alan şarkıcı, \'Hah, hele şükür\' diyerek konserine devam etti.

Konser sonunda Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal Göksel\'e çiçek verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Alana girişteki aramalardan görüntü

- Göksel\'in sahneye çıkışı

- Göksel\'in performansı

- Göksel\'in hayranları ile diyaloğu

- Sanatçının şarkılarını söylemesi

- Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın çiçek vermesi

- Sanatçının hayranı ile düeti

- Sanatçının ikinci kez kıyafet değiştirmesi ve sahne performansı

- Sanatçının hayranlarına hitap etmesi

- Detaylar

662 MB – 5.30’

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

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