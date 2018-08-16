DHA YURT BÜLTENİ-21

AFYONKARAHİSAR\'DA OTOMOBİL VE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 17 YARALI



AFYONKARAHİSAR\'ın Dinar ilçesinde otomobille çarpışan minibüs devrildi. Kazada 17 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23. 00 sıralarında Afyonkarahisar- Ankara karayolunda meydana geldi. Dinar\'dan Ankara yönüne seyreden Harun Öztürk\'ün kullandığı 34 PCU 80 plakalı minibüse, Uluköy Kavşağı\'nda döndüğü sırada, aynı yönden seyreden Evren Orhan\'ın kullandığı 07 YOD 85 plakalı otomobil sol taraftan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan minibüs devrildi. Kazada, araç sürücüleri Harun Öztürk ve Evren Orhan ile minibüsteki 15 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine, jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri aynı anda sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadı kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntü

- Araçlardan

- Yardım ekipleri görüntü

Haber- Kamera:Tahsin BAYTAR/DİNAR(Afyonkarahisar), (DHA) -

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YUSUFELİ\'NDE, 3 KATLI EV YANGINDA KÜL OLDU



ARTVİN\'in Yusufeli ilçesi Demirkent köyünde çıkan yangında, 3 katlı ev ile bitişiğindeki samanlık kül oldu.

Yangın, saat 21:00 sıralarında Yusufeli ilçesine 37 kilometre uzaklıktaki Demirkent köyünde meydana geldi. Köy Muhtarı Selahattin Satır ile kardeşi Nusret Satır\'a ait 3 katlı ahşap evde henüz sebebi bilinmeyen yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu, Yusufeli Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan ekipler, vatandaşların da yardımıyla yangını bitişikteki evlere sıçramadan söndürdü. Yangın söndürme çalışmaları sırasında patlayan tüp paniğe neden oldu. Yangında, 3 katlı ev ile yanındaki samanlık kül oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Evi yanan Demirkent Köyü Muhtarı Selahattin Satır, yayladan dönüş yolunda olayı öğrendiğini belirterek \"Rüzgar çıkmaması nedeniyle yangın bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü. Köy büyük bir afetten kurtarıldı. Yanan ev yerine gelir. Can kaybı ve yaralımız olmaması tesellimiz oldu\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yanan ev detayları

- Yangın söndürme çalışması

- Bir vatandaş ile röp.

- Köy Muhtarı Selahattin Satır ile röp.

Haber-Kamera: Nusret DURUR ARTVİN-DHA

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BANDIRMA\'DA YÜK TRENİNİN ÖNÜNE ATLAYAN KİŞİ ÖLDÜ



BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde iddiaya göre raylara atlayan bir erkek, treninin altında kalarak can verdi.

Bandırma’dan Balıkesir’e seyir halinde olan yük treni gardan 4 kilometre uzaklıkta Sunullah Mahallesi, Çamaşır Deresi mevkiine geldiğinde iddiaya göre korkulukları aşan bir kişi önüne atladı. Trenin altında metrelerce sürüklenen 25-30 yaşlarındaki erkek, feci şekilde yaşamını yitirdi. Ölen kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Bandırma Emniyeti\'nin yaptığı ilk incelemelerde ölen kişinin sol bacağının diz altından itibaren protez olduğu tespit edildi. Kazadan sonra yük trenini kullanan 2 makinist, önce sağlık kontrolünden geçirildi, ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden detaylar

-Trenden detaylar

Haber-Kamera: Erdem ÖZCAN / Tufan DALGIÇ (BANDIRMA), (Balıkesir)

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KOYUN YÜKLÜ KAMYONDA SAKLANMIŞ UYUŞTURUCUYU DEDEKTÖR KÖPEK \'ALFA\' BULDU

VAN\'da, kasası küçük baş hayvanlarla dolu bir kamyonda, \'ALFA\' isimli dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada 104.735 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edremit ilçesinde, kasası çok sayıda küçük baş hayvan bulunan bir kamyon, bu akşam güvenlik güçleri tarafından durduruldu. \'ALFA\' isimli dedektör köpeğinin araca tepki vermesi üzerine, koyunlar araçtan indirildi ve arama yapıldı. Yapılan aramada, 33 NV 431 plakalı kamyonun kasasında kullanılan kalaslar içerisine zulalanmış 200 paket halinde ve toplamda 104.735 kilogram ağırlığında uyuşturucu madde eroin ele geçirildi.

Yapılan arama, polis kamerasına kaydedildi.

Olayla ilgili olarak kamyonun şöförü H.Ö gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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(Polis kamerası)

- Kamyondaki hayvanların indirilmesi

- Dedektör köpeğinin araca tepki vermesi

- Polisin arama yapması

- Kalasları içinden çıkan uyuşturucu

- Detaylar

Haber: Çağatay KENARLI / İSTANBUL

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