DHA YURT BÜLTENİ-21

ÇUKURCA ŞEHİTLERİ MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Uzundere köyü Harkabirim Tepe Üs Bölgesi’ne giden askeri araçlara PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen roketatarlı saldırı sonucu şehit olan 2 askerin cenazesi, Hakkari’de düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Çukurca ilçesine bağlı Uzundere köyü Harkabirim Tepe Üs Bölgesi’nden askeri araçlara, Dolapdere Tepe mevkiinde PKK’lı teröristler, roketatarlı saldırıda bulundu. Saldırıda, Malatya nüfusuna kayıtlı Piyade Onbaşı Aliseydi Özdemir (25) ile Balıkesir nüfusuna kayıtlı Piyade Er Orhan Faruk Baytekin (22) şehit oldu, bir asker de yaralandı. Şehitler Özdemir ve Baytekin için akşam saatlerinde Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı\'nda tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, vali yardımcıları Bekir Abacı, Mehmet Nurullah Kahraman, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Jandarma Komutan Vekili Albay Umut Öztürk, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.

Törende şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Şehit askerlerin özgeçmişlerinin okunmasının ardından dua edildi. Asker ve Özel Harekat Polisleri tarafından helikoptere konulan Şehit Piyade Uzman Onbaşı Aliseydi Özdemir ile Şehit Piyade Er Orhan Faruk Baytekin’in Türk bayrağına sarılı tabutları, toprağa verilmek üzere memleketleri Malatya ve Balıkesir’e uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şehit cenazelerin tören alanına getirilişi

-Törene katılanlar

-Şehitlerin özgeçmişlerini okunması

-Dualar yapılırken

-Şehit cenazelerinin omuzlarda tekbir getirilerek helikopkere konulması

-Helikohterin havalanması

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN / HAKKARİ (DHA)

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İNCE: \'ANANI DA AL GİT\' DİYENLERE \'KEKİNİ DE AL GİT\' DİYORUZ

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Çorlu\'dan sonra geldiği Mersin\'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a eleştirilerini sürdürerek, \"Bir fizikçinin bir kimyayı bu kadar bozduğunu ilk kez görüyorum, \'Ananı da al git\' diyenlere, \'Kekini de al git\' diyoruz\" dedi.

Mersin\'de Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde düzenlediği mitingde konuşan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı eleştirerek, \"Türkiye\'nin eğitim sistemini rezil ettiler. 22\'sinde sınav sonucunu açıklayacaklardı, açıklamıyorlar. 26\'sına alıyorlar çünkü veliler ve öğrenciler ağlayacak, biliyorlar. Türkiye\'nin dış politikasını rezil ettiler. Kavgalı olmadığımız kimse yok. 4 milyon Suriyeli Türkiye\'de yaşıyor, 40 milyar dolar para harcadık. Neden? Erdoğan\'ın kaprisleri yüzünden, Esat\'la kavgası yüzünden. \'Rus uçağını düşürdük, ben talimat verdim\' dedi. Sonra vazgeçti, \'Davutoğlu yaptı\' dedi. Sonra, \'Hava Kuvvetleri yaptı\' dediler, sonra pilota kadar geldi iş. Türkiye\'de el atıp da bozmadıkları hiçbir şey kalmadı. Yeni dönemde Türkiye\'yi yeniden toparlamamız lazım. Muharrem İnce cumhurbaşkanı olduğunda Türkiye\'ye barış, huzur, güven gelecek. Dolar düşecek, faiz düşecek\" diye konuştu.

\'BAZILARINA HADDİNİ BİLDİRECEĞİM\'

Seçildiği takdirde haddini bilen bir cumhurbaşkanı olacağını ifade eden İnce, şunları söyledi:

\"Benim cumhurbaşkanlığım Erdoğan\'ın cumhurbaşkanlığına benzemeyecek. O camdan konuşacak, ben candan konuşacağım. Kimseyi ayırmayacağım. Milletin parasını savurmayacağım, saraylarda yaşamayacağım. Hakkını, haddini bilen, halkını bilen bir cumhurbaşkanı olacağım. Gerekirse de bazılarına haddini bildiren cumhurbaşkanı olacağım.\"

\'SEN KİMSİN? İKİ DAKİKA DELİKANLI OL\'

Erdoğan\'ın, \'Niğde\'ye gittin, neden Ömer Halisdemir\'in mezarına uğramadın? Fatiha okumasını bilmiyor musun?\' şeklindeki söylemini eleştiren İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Erdoğan, senin yanından FETÖ\'cüler hala gitmemiş, seni kandırıyorlar. Yanındaki FETÖ\'cülere dikkat et, sana yalan söylüyorlar. \'Fatiha okumayı biliyor musun?\' derken, yalan söylüyorsun iki dakika delikanlı ol. Senin derdin ayet değil, Kuran değil. Senin derdin ayet olsa, Kuran olsa, \'Bakara makara\' diyen adamı tutup kulağından atardın partiden. Hadi oradan. Haddini bileceksin. Seçime yaklaşınca camiden çıkmaz olmuşum. Böyle bir iddiam yok, kimseye yalan söylemedim. 5 vakit namaz kıldığım yok ama Cuma namazlarına 15 yaşından beri gidiyorum. Senden izin mi alacağım? Sen kimsin?\"

\'SEN JİNEKOLOG MUSUN?\'

Erdoğan\'ın her konuda bilgi sahibi olduğunu dile getiren İnce, sözlerini şöyle tamamladı:

\"Herkes 3 çocuk yapsın\' diyor. \'Sezaryen olmaz, normal doğum yapın\' diyor. Kardeşim sen jinekolog musun? 30 sene önce yazdığım şiir kitabını almış, \'Burada müstehcen sözler var\' diyor. Erdoğan, ben senin gibi değilim. Ben ne diyorsam o. Merak ediyorsan onları ben yazdım, itirazın mı var? O şiir kitabıyla okuduğum ilkokula fen bilgisi laboratuvarı yaptırdım. Bana hep, \'Fizikçi\' diyorlardı ya, bir fizikçinin bir kimyayı bu kadar bozduğunu ilk kez gördüm. \'Ananı da al git olayı Mersin\'de yaşandı değil mi? \'Ananı da al git\' diyenlere, \'Kekini de al git\' diyoruz. Sandığın başına hepiniz ananızı da alın gelin.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Miting alanından genel görüntü

- Pankart tutan partililer

- Pankartlardan görüntü

- Partililerden görüntü

- Yerde oturan küçük bir kızdan görüntü

- Evlerinin balkonlarından mitingi izleyenlerden görüntü

- Bayrak sallayan küçük bir kızdan görüntü

- Şehitlerin resimlerinin bulunduğu tablo

- Müzikle eğlenen partililerin görüntüsü

- Muharrem İnce’nin halkı selamlaması

- Muharrem İnce’nin konuşması

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN-Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

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DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU ‘KANDİL’İ BAŞLARINA YIKIP DÜMDÜZ EDECEĞİZ’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, \"Afrin ve Cerablus’ta olduğu gibi hem sahada hem masada kazandık. Sıra Kandil’e geldi. Tepelerine bineceğiz, başlarına yıkıp dümdüz edeceğiz\" dedi.

Seçim çalışmaları için memleketi Antalya’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığı’nda Antalyalı güreşçilerle bir araya geldi. Güreşçilerle sohbet eden Bakan Çavuşoğlu, güreşin Türk kültüründe çok önemli olduğunu ve ağabeyinin düğününde bile güreş müsabakası düzenlediklerini söyledi. Futbolda gençlerden kurulan bir milli takım olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, takımın gelecek için umutlu olduğunu ifade etti.

17 sene önce borç almak için IMF’nin kapısında en az 1 hafta beklendiğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “500 milyon dolar alındığında ‘Türkiye kurtuluyor’ denilirdi. Bugün biz mazlum insanlara 6 milyar dolar yardım yapıyoruz. İşte biz de Türkiye için bugün geldiğimiz noktanın iyi olduğunu görüyoruz. Geçmişle kıyaslıyoruz o günlere dönmemek için. Daha büyük hedeflere ilerlememiz lazım. Türkiye bugün, 100 yıl önce kaybettiklerini kazanmaya başlayan bir Türkiye haline geldi. 16 yıldır neler olduğunu bizzat yaşadınız. Çok güçlü olmamız lazım. Bunun içinde çok çalışmamız lazım” dedi.

Seçimlerde siyasi partilerin verdiği vaatlere değinen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Seçim sürecinde partileri görüyorsunuz. Kimin terörle sonuna kadar mücadele edeceğini kimin teröristleri hapisten çıkaracaklarını görüyorsunuz. Terörle mücadele için neler yaptıklarımızı görüyorsunuz” dedi. Türkiye’nin savunma sanayisine de değinen Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin kendi kendine yeten bir güce sahip olduğunu söyledi. Eskiden sahada kazanıp masada mücadeleyi kaybeden bir Türkiye olduğuna da dikkat çeken Çavuşoğlu, \"Osmanlı’yı onlardan utanmamız için bize yanlış anlattılar. Kim yaptı bunları? Kendi örf, adet ve inançlarımızı unutmamızı isteyenler yaptırdı. Ama bu millet uyandı. Biz ecdadımızla gurur duyuyoruz. Sahada kazandıklarımızı artık masada kaybetmiyoruz. Afrin ve Cerablus’ta olduğu gibi hem sahada hem masada kazandık. Sıra Kandil’e geldi. Tepelerine bineceğiz, başlarına yıkıp dümdüz edeceğiz. Bataklık neredeyse kurutacağız. Bizim topraklarımıza kim göz diktiyse oyacağız. Başka çaresi yok. Bu topraklara göz dikenin bu topraklar eceli olur. Kürt kardeşlerimizle bir derdimiz yok. Bizim derdimiz teröristlerle. Bu ayrımı çok iyi yapmamız lazım\" dedi.

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, güreşçilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, güreş sporunun ata sporu olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Mevlüt Çavuşoğlu\'nun salona girişi

- Salondan görüntü

- Bakan Mevlüt Çavuşoğlu\'nun konuşması

- Hediye verilmesi

Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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PERVİN BULDAN: KAYYUMLARI, ERDOĞAN\'IN KIRAATHANELERİNE GÖNDERECEĞİZ



HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Batman\'da düzenlenen mitingde konuştu. Buldan, bölgedeki belediye başkanlarının yerine kayyum atanmasına tepki göstererek, \"Onlar iradenizi teslim ettiğiniz belediye başkanlarının yerlerine kayyum atadılar. İlk seçimlerde kayyumları göndereceğimiz yer Recep Tayyip Erdoğan\'ın açtığı kıraathaneler olacak. O kayyumlar kıraathanelerde kayyumluk yapıp, kek yiyip, çay içecekler\" dedi.

Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Batman\'da partisince düzenlenen seçim mitingine katıldı. 16 Mayıs Şehir Stadyumu\'nun yanındaki alanda düzenlenen mitingde konuşan Buldan, Türkiye\'nin her yerinde, milyonlarca Selahattin Demirtaş olduğunu söyledi.

\'BATMAN FAİLİ MEÇHULLER KENTİ OLDU\'

Ülkemizde yaşanan acıların en kötülerinin Batman\'da yaşandığını ifade eden Buldan, \"Batman faili meçhuller kenti oldu, acıların kenti oldu. Ama her zaman ayakta durdu. Hiçbir zaman diz çökmedi, boyun eğmedi. Her zaman onurlu bir mücadelenin halkı oldu. Bizler tarihimiz boyunca çok büyük acılara, zalimliklere tanıklık ettik. Tıpkı Roboski gibi, Afrin gibi, Suruç gibi. Bu ülkenin tarihi, katliamlarla dolu. En son Suruç\'ta bir arife günü, insanlar oruçluyken, insanlarımızı hastane köşelerinde boğazlarını keserek katlettiler. Bugün adli tıp raporu bir kez daha bizim haklılığımızı, gerçeği ortaya koydu. Bir insanımız 17 ayrı bıçakla darbe aldı. Ve yaşamını yitirdi. Bir insanımız defalarca kurşunlanarak katledildi. Suruç\'ta yaşananlar, Urfa\'da yaşananlar HDP\'nin büyüdüğünü gören, moralini gören AKP hükümetinin ne kadar da sıkıştığının kanıtıdır. Ancak halkımız bu zulmü, bu tür katliamları unutmaz. Bunun hesabını seçim sandıklarında soracağız, AKP\'yi sandığa gömeceğiz\" diye konuştu.

\'SELAHATTİN DEMİRTAŞ\'IN BİR TEK SAZI VAR\'

AKP\'nin bu ülkeyi yönettiği 16 yılda, acıların katlanarak devam ettiğini belirten Buldan, \"Bu ülkeye ölümden, zulümden, acıdan başka hiçbir şey getirmeyen AKP, HDP ve Selahattin Demirtaş\'ı 25 Haziran\'da karşısında görecek. Selahattin Demirtaş\'ın sizin gibi ayakkabı kutuları yok, hanları, sarayları yok. Selahattin Demirtaş, sizler gibi dünyaya saraylardan bakmıyor. Onun bir tek sazı var, türküsü var. O\'nun halkı var, Batmanlısı var, Amedlisi var, Hakkarilisi var. Ege\'de, Marmara\'da, Trakya\'da kendisine gönülden bağlı yoldaşları var. Onun sizinle arasındaki fark bu. Evet, halkımız yoksul; bu fakirliğin yanında bu dünyanın en büyük zenginliği o kadar gönül yoldaşlığı var. Biz fakiriz, biz kadınız, biz genciz ama onurluyuz. Sizler gibi ezik değiliz. Onların tek derdi, kendi geleceklerini korumak. Kendi yandaşlarının cebini doldurmak. Artık sayılı günleri kaldı. Sadece 4 günleri kaldı. 25 Haziran\'da onlara güle güle diyeceğiz\" dedi.

\'KIRAATHANELERDE KAYYUMLUK YAPACAKLAR\'

Konuşmasında Başbakan Yıldırım\'ı da eleştiren Buldan, \"Çözüm olacak Sayın Yıldırım, ama siz o çözümü göremeyeceksiniz. Çünkü siz 25\'inde gidiyorsunuz. Biz çözümü Türkiye halklarıyla gerçekleştireceğiz. Bu ülkeye çözümü Kürtlerin ittifakı getirecek, bu ülkeye çözümü Türk ve Kürt halklarının kardeşliği getirecek. Bu ülkeye barışı getireceğiz. Onların anlayışı Kürdü yok sayan bir anlayış. Bu ülkede Kürtler var ama Kürt sorunu yoktur; diyen anlayışa karşı Kürt halkının en büyük sorununun AKP ile olduğunu hatırlatırız. Onlar Hasankeyf\'i nasıl sular altında bıraktıysa, siz de 24 Haziran\'da onları baraj altında bırakacaksınız, sular altında bırakacaksınız. Onlara dersimizi seçim sandıklarında vereceğiz. İlk seçimlerde kayyumları göndereceğimiz yer Recep Tayyip Erdoğan\'ın açtığı kıraathaneler olacak. O kayyumlar kıraathanelerde kayyumluk yapıp, kek yiyip, çay içecekler. Kullanacağınız oy Türkiye\'nin geleceği için. Ya aydınlıktan, ya da karanlıktan yana tercih yapacaksınız\" diye konuştu.

\'TABUTLARIN GELMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ\'

Artık bu ülkede kimsenin ölmesine müsaade etmeyeceklerini söyleyen Buldan, \"Ne bir askerin, ne bir polisin, ne de bir gerillanın yaşamını yitirmesine izin vermeyeceğiz. Bu ülkeye tabutların gelmesine izin vermeyeceğiz. Gençlerimizin yaşamını yitirmesine izin vermeyeceğiz. KHK ile işinden olan emekçilerin işlerine geri dönmesinin olanaklarını sağlayacağız. Bizim baraj altında kalmamızı hesaplayanlar, gelip buradan çantasını alıp, Batman\'dan aday olanlar; arkanıza bakmadan Ankara\'ya gideceksiniz. Onların hevesleri kursaklarında kalacak. Sadece parlamento değil, Sevgili Selahattin Demirtaş\'ı da cumhurbaşkanı yapmaya hazırlanacağız. Onun için bir oy HDP\'ye, bir oy Demirtaş\'a. Bu oylarımızla aydınlık, özgür ve eşit bir gelecek hazırlayacağız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mitingden görüntüler

- Buldan\'ın konuşması

Haber - Kamera:Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA)

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