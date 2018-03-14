DHA YURT BÜLTENİ-21

Anne ve çocukları 27 kilo uyuşturucuyla yakalandı



KAHRAMANMARAŞ\'ta polisin yaptığı operasyonda bir araçta 27 kilo esrar ele geçirildi. Araçta bulunan Ümmihani A. çocukları Erkan A., Yağmur A. ve gelini Özge A. ile araç sürücüsü Mehmet Veysi A. gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla takibe alınan şüphelilerin Diyarbakır\'dan otomobil kiraladıkları tespit etti. Mehmet Veysi A.\'nın kullandığı otomobil, Gaziantep-Kahramanmaraş Karayolu\'nda ilerlerken il girişinde durduruldu.

Sürücü ile araçta bulunan Ümmihani A. çocukları Erkan A., Yağmur A. ve gelini Özge A. gözaltına alınırken, otomobil detaylı arama için emniyetin bahçesine çekildi. Narkotik dedektör köpek Alfi ile yapılan aramada 6 paket halinde 27 kilo esrar ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Dedektör köpek Alfi\'nin arama yapması

- Otomobilden uyuşturucunun çıkması

- Uyuşturucudan detay

- Alfi\'nin uyuşturucu ile poz vermesi

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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TSK: BİR KAHRAMAN SİLAH ARKADAŞIMIZ ŞEHİT OLMUŞTUR

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bir askerin şehit olduğu bildirildi.

TSK açıklamasında şöyle denildi: \"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 13 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen operasyonlar esnasında, bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.\"

Haber- Hatay DHA)

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Afrin kırsalında patlama; 10 yaralı (2)

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Zeytin Dalı Harekatı’nın yürütüldüğü Afrin kırsalında meydana gelen patlamada 8 Türk askeri ve 2 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu yaralandı. Toplam 10 yaralı, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi\'ne getirildi. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Haber: Burak EMEK / KİLİS (DHA)

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Anne-kızı öldüren sanıklara 2\'şer kez ağırlaştırılmış müebbet



ESKİŞEHİR\'in İnönü ilçesinde hırsızlık amacıyla girdikleri evde Ülfet Şenkaya (86) ile emekli öğretmen olan kızı Nilüfer Şenkaya\'yı (64) döverek öldürdükleri iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan İsa Taştan (32) ile arkadaşı Ayhan Şenbel (30), 2\'şer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 28 Aralık 2016 tarihinde Eskişehir\'in İnönü ilçesinde meydana geldi. İlçede hayvancılık ve mandıracılık yapan Nilüfer Şenkaya ile annesi Ülfet Şenkaya, 2 katlı bahçeli evlerinin arka kısmından pencere camını kırıp içeri giren saldırganlar tarafından öldüresiye dövüldü. Anne ve kızı, ertesi gün evlerinde hareketsiz halde yatarken bulunup hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ülfet Şenkaya ile kızı Nilüfer Şenkaya, kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayla ilgili olarak Ayhan Şenbel ile arkadaşı İsa Taştan\'ı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinde evden 60 lira aldıklarını, tıraş olup, bira ve şarap içtiklerini söyledi. Şenbel ve Taştan, İnönü ilçesinin adli yönden bağlı olduğu Bilecik\'in Bozüyük ilçesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haklarında Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açılan İsa Taştan ile Ayhan Şenbel bugün son kez hâkim karşısına çıktı. Sanıklardan İsa Taştan hakkında yapılan suçlamalarla ilgili yeterli delilin olmadığını öne sürdü. Taştan\'ın avukatı da mahkeme heyetinden müvekkilinin akli dengesinin yerinde olmadığını, bu nedenle rapor alınmasını istedi. Diğer tutuklu sanık Ayhan Şenbel ise olay nedeniyle pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık İsa Taştan\'ın avukatının rapor alınması isteğini kabul etmedi. Heyet, sanıklar İsa Taştan ile Ayhan Şenbel\'i, Ülfet Şenkaya ve kızı Nilüfer Şenkaya\'yı öldürmek suçundan 2\'şer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti ayrıca 2 sanığa gasp ve mala zarar vermek suçundan da 14\'er yıl hapis cezası verdi.

Duruşma sonrası, öldürülen Ülfet Şenkaya\'nın kızı Gülfer Çetiner, gazetecilere adaletin yerini bulduğunu söyledi.

Görüntü dökümü:

-Sanıkların cezaevi aracına götürülmeleri,

-Annesi öldürülen Gülfer Çetiner\'in konuşması,

-Eskişehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Alper Sezer\'in konuşması

Haber-Kamera:Cafer ELMAS-BİLECİK,(DHA)

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34\'üncü Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi Eskişehir\'de açıldı



AYDIN Doğan Vakfı tarafından düzenlenen \'34\'üncü Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi\' Eskişehir\'de açıldı.

Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi\'ndeki Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Sergisi\'nin açılışına Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Yılmaz Büyükerşen, Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, Eskişehir Sanat Derneği Başkanı Şahabettin Tosuner, Aydın Doğan Vakfı Sergiler ve Ödül Törenleri Koordinatörü İlhan Artar ile çok sayıda davetli katıldı.

AÇILIŞ KONUŞMASINI BÜYÜKERŞEN YAPTI

Yılmaz Büyükerşen sergi açılışında yaptığı konuşmada Aydın Doğan Karikatür Yarışması\'nı \'Karikatür Olimpiyatı\' olarak nitelendirdi. Büyükerşen, şunları söyledi:

\"Karikatür sanatı bence çok önemli bir sanat. Neden derseniz? İnsanların sözle söyleyemediklerini bir-kaç çizgi ile çok güzel şekilde İfade ediyorlar. Aynı zamanda karikatürlerde büyük bir eleştiri de var. Büyük eleştirilerin, söylenebilecek çok büyük lafların ve uzun uzun sözlerin bir iki çizgiye sıkıştırıldığı ve ifade edilebildiği bir sanat dalı karikatür. Karikatürün bir özelliği de nerede baskı rejimi var, nerede insanlar ızdırap çekiyor, nerede felaketler var, nerede insanlar hem cinsiyetleri yönünden, hem etnik yapıları yönünden, hem siyasi düşünceleri açısından ayırıma tabi tutuluyorlarsa o ülkelerde karikatür sanatı çok gelişmiş oluyor. Çok güzel eserler çıkıyor. Ben son derece değerli buluyorum Aydın Doğan Vakfı\'nın uluslararası karikatür sergisini. Aynı zamanda Türkiye\'yi karikatür sanatının en zengin olduğu ülke haline getiriyor bu yarışmalar. Çünkü bu karikatürcülerin hepsi eserlerini Aydın Doğan Vakfı\'na bırakıyor. 80 bini geçen bir karikatür koleksiyonu düşünebiliyor musunuz? Bu çok büyük bir koleksiyon. Aydın Doğan bu açıdan Türkiye\'yi en azından bu konuda bir hazine haline getirmiş bulunuyor. Aydın Doğan\'a, ailesine ve vakfın müdürü Candan hanıma ve çalışanlarına çok çok teşekkür ediyorum. Bir özelliği de bu serginin şimdiye kadar edindiğim, kız çocukları konusunda dünyada bir düşüncenin gelişmekte olduğunu, kadın erkek eşitliği konusunda insanların daha fazla kafa yormaya başladığını ve karikatürcülerin bu konuya el attığını, acımasız eleştirilerini çok tatlı demeyeyim ama düşündürücü çizgilerle ifade ettiklerini görüyoruz. Aynı şekilde göçmenler meselesi biliyorsunuz. Büyük insan ziyanlığıdır. Ortadoğu’daki savaşlar sonunda ve geri kalmış ülkelerdeki baskı rejimleri sonunda kendilerine yaşam toprakları arayan insanların ızdırapları da karikatürcülerin eleştiri konusu olmuş.\"

SERGİ 25 MART\'A KADAR AÇIK

Konuşmaların ardından Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen\'e karikatür albümü takdim etti. Büyükerşen ve beraberindekiler, daha sonra sergiyi gezdi.

34\'üncü Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması\'na 641 sanatçı 2 bin 220 karikatürle katıldı. Yarışmada birinciliği İngiliz karikatürist Ross Thomson, mülteci sorununa dikkat çeken karikatürü ile kazandı. Yarışmada ikinciliği İranlı karikatürist Shahram Rezaei, üçüncülüğü ise Brezilya\'dan Raimundo Rucke Santos Souza elde etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi\'ndeki sergide dereceye giren, ödül kazanan ve sergilenmeye değer görülen eserler yer aldı. Sergi, 25 Mart\'a kadar Eskişehir\'de açık tutulacak.

Görüntü dökümü:

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- Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile Candan Fetvacı\'nın sergiyi gezmeleri,

- Sergilenen eserler,

- Yılmaz Büyükerşen\'in açılış konuşması,

- Candan Fetvacı\'nın Büyükerşen\'e karikatür albümü vermesi,

- Sergiyi gezenler

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-ESKİŞEHİR/DHA

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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Üniversiteleri, kışladan kampüse dönüştürdük



MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, \"Ülkenin özgürleşmesi açısından birçok kazanıma imza attık. Demokratik zemin çıkmazı açısından birçok konuda ülkenin yolunu açtık. Üniversiteleri kışladan kampüse dönüştürdük\" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Memur-Sen Bitlis Şube bürosunun açılışına katılmak üzere kente geldi. Açılış öncesi Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu’nu ziyaret eden Yalçın, Memur-Sen’in Türkiye genelinde birçok yeniliklere imza attığını belirterek, \"1992 yılında Eğitim Bir-Sen’le başlayıp Memur-Sen’de 11 hizmet kurulu yetkiyle mükemmel olarak birbirini tamamlayan ve 1 milyon kitleye ulaşarak, Türkiye’nin en büyük kitlesi haline geldik. Memur-Sen ailesi olarak hem üyeye, hem ülkeye, hem de insanlığa hassasiyeti olan, kendini sorumlu hisseden bir kitleyiz. Özelde üyemiz, genelde ülkemiz evrensel anlamda dünyanın neresinde bir mazlum, mağdur varsa tamamına ilişkin hassasiyeti olan, sınır ötesi ve sınır içi ayırmadan hepsini mücavir alanı içerisinde gören ve kendisini bu konuda sorumlu hisseden bir kitleyiz\" dedi.

\'MEMUR-SEN, HER ZAMAN MİLLETİN YANINDA YER ALDI\'

Memur-Sen’in her zaman milletin yanında yer aldığı anlatan Yalçın, \"Ne zaman millet iradesine kast eden kırılma anları olduysa, milli iradeyi ipotek altına almaya çalışan girişimler olduysa mutlaka Memur-Sen milletin yanında saf tuttu. Kral çıplak diyerek vesayet odaklarını deşifre etmeyi kendisine bir görev bildi. Çünkü Türkiye’de yaşanan demokratik mücadele içerisinde şimdiye kadar ki her yılda bir ihtilal geleneği bu ülkeye çok bedel ödetti\" diye konuştu.

\'ÜNİVERTELERİ KIŞLADAN, KAMPÜSE DÖNÜŞTÜRTÜK\'

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Memur-Sen’in çabalarıyla Üniversitelerin kışladan çıkartılıp, kampüse dönüştürüldüğünü belirterek şunları kaydetti:

\"Ülkenin özgürleşmesi açısından birçok kazanıma imza attık. Demokratik zemin çıkmazı açısından birçok konuda ülkenin yolunu açtık. Kamuda başörtüsü sorununun çözülmesi, üniversite bahçelerinin kışla olmaktan çıkarılıp kampüse dönüştürülmesi, katsayı adaletsizliğinin geride bırakılması ve meslek liselerinin önünün açılması gibi birçok konuda biz bu ülkenin demokratikleşmesine katkı sunduk. Bizim 12 milyon 300 bin imza diye başlattığımız özgürlük mücadelesi, kamusal alan yararları tasfiye süreci bu ülkede çalışan kadınların başı açık veya kapalı diye birbirleriyle dövüştürülmesine ve düşman haline getirilmesine son verdik.\"

Yalçın, açılışın ardından Memur-Sen üyeleriyle Bitlis Eren Üniversitesi konferans salonunda düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın\'ın açılışa katılması

-Açılış öncesi Kuranı Kerim tilavetinin okunması

-Dualar edilmesi

-Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın\'ın açıklamaları

-Kurdela kesimi

-Detaylar

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)