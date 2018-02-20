DHA YURT BÜLTENİ-21

Bolu\'da FETÖ şüphelisi 11 asker adliyede/EK



11 ŞÜPHELİ SERBEST

Bolu\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında nöbetçi mahkemeye sevk edilen askerler, A.Y., A.Z., H.K., İ.Ç., K.Y., M.A., M.K., R.A., S.K. ve V.K. etkin pişmanlık yasasından faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden Üsteğmen H.A. ise emniyet ve savcılık sorgusu sırasında örgütle ilgili bilgi vermeyerek etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istemedi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen H.A.’nın, duruşma sırasında örgüte dair bildiği her şeyi anlatacağını ve fotoğraf teşhisi yapacağını söylemesi üzerine, şüpheli için 2 günlük ek gözaltı kararı verildi. H.A. yeniden Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Haber:BOLU,(DHA)

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Bacağından vuruldu, hastanenin önüne geldiğinde ateş etti



Kocaeli\'nin Gölcük ilçesinde, kavga ettiği kişi tarafından bacağından vurulan İsmail A. kendi kullandığı aracıyla hastanenin önüne geldiğinde havaya 3 el ateş etti. Yaralanan İsmail A. tedavi altına alındı. Olay saat 17.30 sıralarında, Gölcük Hisareyn Mahallesi\'nde meydana geldi. İsmail A. aralarında husumet bulunan V.A. ile evinin önünde bilinmeyen bir nedenle kavga etti. V.A. tabancasını çıkarıp ateş ederek İsmail A.\'yı bacağından vurdu. V.A. olay yerinden kaçarken, yaralanan İsmail A. kamyoneti ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi\'nin önüne geldi. Aracını park ettikten sonra hastaneye doğru ilerleyen İsmail A. tabancası ile havaya 3 el ateş etti. Çevrede panik yaşanırken, hastaneye giren İsmail A. tedavi altına alındı.Polis yaralanan İsmail A.\'nın ifadesini alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastanenin önünde inceleme yapan ekiplerden görüntü

-Aracı incelemeleri

-Hastaneden görüntü ve detaylar

Haber:Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)

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Otomobilinin yanında başından vurulmuş olarak bulundu

Konya\'da emekli Mustafa Taşkın (51), otomobilinin yanında tabancayla başından vurulmuş olarak ölü bulundu. Tabancanın Taşkın\'ın kafasının altında bulması nedeniyle intihar ettiği üzerinde duran polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selaaddin Eyyübi Mahallesi Yükselen köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre yoldan geçen çevredekiler, 42 EY 756 plakalı otomobilin yanında kanlar içerisinde bir kişiyi görmesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yerde yatan kişinin Mustafa Taşkın olduğunu ve başından tabancayla vurularak öldüğünü tespit etti. Taşkın\'ın kafasının altında bulunan tabanca üzerinde yapılan incelemede ise içerisinde başka bir mermi olmadığı saptandı. Polis, olayın intihar olabileceği üzerinde dururken olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü :

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- Olay yerinden detay

- Cesetten detal

- Polisin inceleme yapması

Haber:Tolga YANIK/KONYA, (DHA)

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Otomobilin çarptığı kadın yaralandı



Zonguldak\'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Zerrin Akagündüz (65) yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sarı Korkmaz Mahallesi Suphi Konak Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet K.(32) yönetimindeki 67 UB 772 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Zerrin Akagündüz’e çarptı. Kazada yaralanan Zerrin Akagündüz\'ün yardımına koşan vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Akagündüz, Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Akagündüz\'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Otomobil sürücüsü Mehmet K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü..

Görüntü Dökümü:

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-Yaralanan kadın

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Yaralının sedyeye alınması

-Ambulansın ayrılması

Süre: (4.35) Boyut: (275 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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İzmit\'te para nakil aracını soyan şüpheliler Eskişehir\'de yakalandı



Kocaeli\'nin İzmit ilçesinde, bankaya ait para nakil aracını soyan 2 kişi, Eskişehir\'in Sivrihisar ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

İzmit\'te, dün meydana geldiği bildirilen olayda, bankaya ait paraları 34 NP 9294 plakalı araçla götüren sürücü, iddiaya göre, araçtaki güvenlik görevlisini etkisiz hale getirip, yardımına gelen arkadaşıyla birlikte paraları alarak, kaçtı. Şüpheliler, bugün Eskişehir\'in Sivrihisar ilçesinde, polis ekipleri tarafından çaldıkları paralarla yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

2 VALİZDEN 1 MİLYON 879 TL ÇIKTI

Kocaeli\'nin İzmit ilçesinde, bankaya ait para nakil aracını soyan ve Eskişehir\'in Sivrihisar ilçesinde polisler tarafından yakalanan B.M.Ç. ile R.Ö.\'nün içerisinde bulunduğu hafif ticari aracın bagajında 2 valiz dolusu çalıntı para ele geçirildi.Polis ekipleri, banka görevlilerinin getirdiği para sayma makinasıyla, Sivrihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nün arka bahçesinde valizdeki paraları saydı. 2 valiz içerisinden toplam 1 milyon 879 bin 900 TL para çıktı. B.M.Ç. ile R.Ö. adlı şüpheliler ile çalıntı paraların Kocaeli Emniyet Müdürlüğü\'nden gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelilerin aracı

-Araç içerisindeki 2 valiz

-Banka görevlilerinin getirdiği para sayma makinası,

-Şüphelilerden birinin ilçe emniyet müdürlüğünden çıkartılması

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN-SİVRİHİSAR,(Eskişehir),(DHA)



