DHA YURT BÜLTENİ-21

Tarım işçilerini taşıyan minibüs, askeri TIR\'a çarptı: 3 ölü, 10 yaralı



Hatay\'ın Kırıkhan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tarım işçilerinin bulunduğu minibüs, kontrolden çıkarak yolun sağ tarafına park halindeki zırhlı personel taşıyıcısı yüklü askeri TIR\'a arkadan çırptı. Kazada minibüste bulunan 3 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde sınırın sıfır noktasındaki Yalangoz Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarım işçilerini taşıyan 46 DT 289 minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontroldan çıkarak yolun sağırda park halindeki askeri TIR\'a arkadan çarptı. Şiddetli çarpışmada minibüsün ön tarafı büyük hasar gördü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişinin öldüğü belirlendi. Kazada yaralanan 10 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazazedelerin yakınları da olay yerine gelip, gözyaşı döktü.Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber:İbrahim MAŞE-Burak EMEK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)

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Diyarbakır\'da polis noktasına el yapımı patlayıcı ile saldırı



Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesinde, polis yol uygulama noktasına akşam saatlerinde bardak içerisinde hazırlanmış küçük çaplı el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı yada yaralanan olmadı.

Merkez Kayapınar ilçesinde Şanlıurfa Caddesi üzerinde bulunan AK Parti İl Başkanlığı yakınlarındaki polis uygulama noktasına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından, el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi. Polis uygulama noktasına atılan ve bardak içerisine tuzaklanmış patlayıcının etkili bir şekilde patlamadığı öğrenildi. Patlama sonrası kaçan saldırganların yakalanması için operasyon başlatılırken, terörle mücadele ve olay yeri inceleme ekipleri patlama bölgesinde inceleme yaptı.

Görüntü Dökümü:

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-Polis ekiplerinin olay yeri incelemesi

-Etkisiz halde patlayan EYP

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)

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Akşener: ABD ile Türkiye dost mu düşman mı cevabını ver/EK

AKŞENER: DÜRÜST MERT BİR ŞEKİLDE BENİMLE MÜCADELE ET

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Karabük il başkanlığının açılışı öncesi Kemal Güneş Caddesi\'nde toplanan kalabalığa seslendi. Akşener, siyasette guguk kuşu modeli var olduğunu belirterek, \"Anadolu\'da bilinir. Guguk kuşu yumurtalarını başka kuşların yuvalarına bırakır. Asalak hayvandır vesselam. Şimdi bu arkadaşın guguk kuşları var. Yani kendi ağzına almıyor İyi Parti\'yi, Meral Akşener\'i, yok farz ediyor. Ama bir bakıyoruz yanındakilerin tümü atış halinde. Mert ol mert. Çık karşıma. Nerede istiyorsan orada çık karşıma\" dedi.

Bu sırada alkışlarla tempo tutan kalabalıktan yükselen \'Başbakan Meral\' sloganı üzerine Akşener,\"Daha evvel \'Başbakan Meral\' diye bağırdınız bağırdınız, iki tane başbakan gitti. Bak çok kızar ona göre. Bu başkan Meral meselesinden uçuyor adamlar, öyle gidiyorlar. Bu gece uyuyamayacak. Yarın sabah yandaş, candaş ne vardıysa yaylım ateşi yapacaklar. Ondan sonra olan zavallı Kılıçdaroğlu\'na oluyor. Hep ona bağırıyor. Devamlı ona bağırıyor. Bana kızıyor, haziruna kızıyor sayın Kılıçdaroğlu\'na bağırıyor. Dolayısıyla ben buradan kendisine sesleniyorum; mert olun kardeşim, mert olun. Çık karşıma televizyon mu olur, meydan mı olur, çık karşıma dürüst mert bir şekilde benimle mücadele et. Guguk kuşu gibi yumurtalarını oraya buraya bırakma. Korkunun ecele faydası yok. Dolaylı konuşma. Bak sonra derler ki \'Koca reis bir tane kadından korktu\"diye konuştu. Akşener daha sonra partisinin açılışını yaptı.

Görüntü Dökümü

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-Akşener\'in açıklamaları

Haber:KARABÜK,(DHA)

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Afrin\'de yaralanan sözleşmeli er Öztürk: İnşallah görevime döneceğim

TÜRK Silahlı Kuvvetleri \'nin Afrin\'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'nda yaralanan ve tedavisinin ardından ailesinin yaşadığı Tekirdağ\'ın Çerkezköy ilçesine gelen sözleşmeli er Kamil Öztürk (22), \"Allah’ın izni ile 20 gün sonra arkadaşlarımın yanına geri döneceğim. Görevime başlayıp, devletimiz nereyi isterse biz orayı almaya razıyız\" dedi.

Suriye\'nin Afrin kentindeki teröristlere karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'nda yakınında havan mermisi patlaması sonucu yüzü ve sağ elinden yaralanarak gazi olan sözleşmeli er Kamil Öztürk, Kilis Devlet Hastanesi\'ndeki tedavisinin ardından Çerkezköy ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi\'nde yaşayan ailesinin yanına geldi. Ailesiyle hasret gideren ve harekatta yaşadıklarını anlatan Öztürk, \"O gün bizimkiler topçu atışı yapınca teröristlerden karşılık geldi. Onların attığı havan topu benim bulunduğum binadaki çuvallara denk geldi. O patlamayla şarapnel parçaları yüzüme geldi ve yaralandım. Kilis’te hastanede tedavi gördükten sonra ailemin yanına geldim. İnşallah görevime geri döneceğim\" dedi.

\'ALLAH’IN İZNİ İLE BAŞARACAĞIZ\'

Afrin\'e geri döneceğini ifade eden Öztürk, \"1 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri\'nde sözleşmeli er olarak görev yapıyorum. Devletimiz Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne destek için elinden geleni yapıyor. Çok iyiyiz ve sıkıntımız yok. Devletimiz her zaman arkamızda. Devletimiz ve milletimiz bizim yanımızda olduğu vakit Allah’ın izniyle Afrin’i de, Membiç’i de alacağız. İleriye kadar gideceğiz ve bunda da hiçbir sıkıntı yok. İster istemez böyle şeyler oluyor. Şehitlerimizin ruhu şad olsun, gazilerimizin de Allah yardımcısı olun. İnanılmaz bir arkadaşlık, dostluk ve kardeşlik ortamı var. Birbirimizin destekçisi olarak ayakta kalıyoruz. Allah’ın izni ile 20 gün sonra arkadaşlarımın yanına geri döneceğim. Görevime başlayıp devletimiz nereyi isterse biz orayı almaya razıyız. Bunu da Allah’ın izni ile başaracağız\" dedi.

DAYISI SERDAR BEKTAŞ: DÜNYA DURABİLİR Mİ?

Dayısı Serdar Bektaş, Kamil Öztürk’ün ailesinin 7 çocuğundan en küçüğü olduğunu belirterek, \"Yeğenim tekrardan devletimiz nereye gönderirse oraya gitmek istiyor. Bu yaralı haliyle bile bugün bile gitmek için can atıyor. Böyle bir ruh haliyle olan bir askerin önünde dünya durabilir mi? İnşallah kardeşimiz en kısa zamanda iyileşecektir\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Gazi Kamil Öztürk\'ün ailesiyle hasret gidermesi

-Kamil Öztürk röp.

-Dayısı Serdar Bektaş röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA)

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O şehit annesi: 2.5 lira için beni azarladılar (4)

TUTUKLANDI

Hakim karşısına çıkan özel halk otobüsü şoförü Eren Güngör, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber:ADANA,(DHA)

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Eski eşten \'Sevgililer Günü\' dehşeti

Adana\'da Sevgililer Günü\'ne barışmış olarak girmek istediği eski eşi Zuhal Kırlangıç\'tan (47) olumsuz cevap alan Mahmut Demirci, tartıştığı kadını yol ortasında pompalı av tüfeğiyle vurdu, ardında aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Kırlangıç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Demirci ise yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Olay, saat 19.00 sıralarında Seyhan ilçesine Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı\'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce boşandığı eşi Zuhal Kırlangıç ile barışmak isteyen Mahmut Demirci, kadının peşini bırakmadı. Bugün de Kırlangıç\'ı takip eden Demirci, kadının yanına gelerek kendisini çok sevdiğini ve Sevgililer Günü\'ne barışmış olarak girmek istediğini söyledi. Kırlangıç\'ın reddetmesi üzere öfkelenen Demirci, pompalı av tüfeğiyle kadını göğsünden vurdu, ardanda aynı silahı kendi gösüne dayayıp, tetiği çekti. Ağır yaralanan Kırlangıç ve Demirci, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen amblunslarla farklı hastanelere kaldırıldı. Çok kan kaybettiği belirtilen Kırlangıç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Demirci\'nin ise hayati tehlikesinin devame ettiği bildirildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Yerde yatan yaralı adamın görüntüsü

- Olay yeri genel görüntüsü

- Ambulans görüntüsü

- Yaralı adamın ambulansa bindirilmesi

- Bir polisin yerde yatan adama vurduğun eşinmi diye sorması

- Olayda kullanılan tüfiğin görüntüsü

- Kadına ait eşyalar

SÜRE:02\'23\" BOYUT: 146 MB

Haber-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)



