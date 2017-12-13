DHA YURT BÜLTENİ-21

Çamaşır makinesinin altından PKK sığınağı çıktı



AĞRI\'nın Doğubayazıt İlçesi\'nde terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda boş bir evin mutfağında bulunan çamaşır makinesinin altında girişi tespit edilen sığınak bulundu. Sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt İlçesi Güngören Köyü mevkiinde terör örgütü PKK\'ya yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, operasyon kapsamında köyde bulunan bir boş evde arama yaptı. Aramada, evin mutfak bölümünde bulunan çamaşır makinesinin altında, bir sığınağın girişi tespit edildi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından sığınakta yapılan aramada KCK asayiş yazılı 2 yelek, 9 piknik tüpü, 3 piknik tüpü başlığı, 8 kilogram zeytin, 20 konserve, 29 paket helva, 10 piknik tipi reçel, 9 poşet hamburger ekmeği, 24 poşet lavaş ekmek, 12 adet 500 gramlık çay, 10 kilogram küp şeker, 2 kilogram çivi, 4 boş çuval ile birer kazma, kürek, balyoz ve keser ele geçirildi. Yaşam malzemeleri imha edilirken, sığınak da kullanılmaz hale getirildi.Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının aralıksız devam ettiği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Operasyondan görüntü

-Çamaşır makinesinden görüntü

-Sığınaktan görüntü

-Genel ve detay

Haber: AĞRI, (DHA)

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Rize\'de üniversite kampusundaki yemekten 187 öğrenci zehirlendi EK



Rize’de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kampusunda yedikleri öğlen yemeğinden zehirlenen 187 öğrenci hastanelerde tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, yemeklerden alınan numuneler tahlile gönderildi.

Fener Mahallesi’nde, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi\'nde öğrenim gören öğrenciler bugün öğlen kampus yemekhanesinde çorba, köfte, patates ve makarnadan oluşan menüden yedi. Üniversiteden ayrıldıktan sonra ev ve kaldıkları yurtlara giden öğrencilerden bazıları akşam saatlerinde rahatsızlandı. Mide bulantısı, ateş ve kusma gibi şikayetler görülen öğrenciler, özel araç ve ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SAĞLIK PERSONELİ GÖREVE ÇAĞRILDI

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuran öğrenci sayısındaki artış üzerine Rize İl Sağlık Müdürlüğü ‘Acil’ koduyla doktor, hemşire ile sağlık personellerini görevlerinin başına çağırdı. Rize’deki 2 hastanede artan başvurular nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

RTEÜ REKTÖRÜ: GIDA ZEHİRLENMESİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, kampusda yenilen yemekten sonra rahatsızlanan öğrencilerin hastanelere başvurmayı sürdürdüğünü ve müdahale edildiğini söyledi. Karaman, olayın neden kaynaklandığının araştırılmaya başlandığını da ifade etti.

ÖĞRENCİLER ÜNİVERSİTE KAMPUSUNDEKİ YEMEKTEN ZEHİRLENDİ

Kredi ve Yurtlar Kurumu Rize İl Müdürü Necmettin Yavaşi, zehirlenme olayının hemen ardından öğrencilerin durumu ile ilgili araçtırma yapıldığını belirtti. Öğrencilerin yurtta değil, kampusda yedikleri öğlen yemeği sonrası rahatsızlanmaya başladıklarını ifade eden Yavaşi şunları söyledi: \"Öğlen üniversite kampusunda yemek yediler sonra yurtlarına döndüler. Saat 16.00\'dan sonra karın ağrısı ve ishal şikayeti ile bize başvurdular. Öğrencileri hastanelere sevk ettik. Yurtlarda ve evlerde de kalan öğrencilerde var. Üniversite kampusunda yedikleri yemekten dolayı şikayetleri oldu. Tedavileri sürüyor. Sağlık ekipleri müdahale ediyor. Ciddi bir durum yok. Şikayetleri azalanlar taburcu ediliyor. Ailelerinin endişe etmesine gerek yok. Doktorlar gıda zehirlenmesi olduğunu söylüyorlar.\"

HASTANELERE BAŞVURAN ÖĞRENCİ SAYISI 187 OLDU

Bu arada zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuran öğrenci sayısı 187\'ye ulaştığı. Tedavi altına alınan öğrencileri serum tedavisi uygulanırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yetkililer zehirlenmenin nedeninin belirlenmesi için de yemeklerden alınan numunelerin tahlile gönderildiğini açıkladılar.



Haber: Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)

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Mutfakta çıkan yangın evi, ahırı, hafif ticari aracı yaktı

BOLU\'nun Mudurnu ilçesinde, Tek ailesinin mutfağında çıkan yangın evi sardı. Tek çifti çocuklarını da yanlarına alıp dışarı çıktıktan sonra ahırda bulunan büyükbaş hayvanları kurtardı. Yangında 2 katlı ahşap ev, ahır ve samanlık, garaj ile hafif ticari araç yandı.

Mudurnu Mangırlar köyünde 48 yaşındaki Raşit Tek\'in eşi 45 yaşındaki Hatice ve oğlu 12 yaşındaki Mehmet ile birlikte yaşadığı 2 katlı ahşap evin mutfağında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mutfaktan çıkan yangını fark eden Hatice Tek eşi ile birlikte yangına önce kendi imkanlarıyla müdahale etti. Ancak başarılı olamayan Tek çifti çocuklarını da yanlarına alarak evden dışarıya çıkarak itfaiyeyi aradı. Hatice Tek, komşularının da yardımıyla evin yanındaki ahırda bulunan büyükbaş hayvanlarını dışarı çıkardı. Rüzgarın da etkisiyle alevler evi tamamen sardıktan sonra yanında bulunan ahır ve samanlık, odunluk ve garaja sıçradı. Mudurnu ve Bolu belediyelerine ait itfaiye ekipleri köy yollarının dar olması nedeniyle güçlükle olay yerine ulaştı. Mudurnu Orman İşletme Şefliği\'ne ait arazözler de söndürme çalışmalarına katılırken, yangın yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangında ev, ahır ve samanlık, odunluk, garaj ile hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangından görüntüler

-Köylülerle röportajlar

-Alevlerin yoğunluğ

-Yaşanan panik

-Söndürme çalışmaları

-Detaylar

Süre: 02.27 Boyut: 149.7 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/MUDURNU(Bolu),(DHA)

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Ormanda kaybolan alzheimer hastası ölü olarak bulundu

KÜTAHYA\'nın Hisarcık ilçesinde 3 gün önce mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan Ahmet Sevinç (67) Örenköy yakınlarında ölü olarak bulundu.

Dereköy\'de yaşayan ve Alzheimer hastası olduğu selirtilen Ahmet Sevinç mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kayboldu. 3 gündür jandarma, kurtarma ekipleri ve köylüler tarafından aranan Sevinç\'in cesedi hayvan otlatan Havva Önlü adlı kadın tarafından bulundu. Durumun jandarmaya bildirilmesinin ardından ekipler cesedin bulunduğu yerde incelemede bulundu. Ahmet Sevinç\'in cesedi daha sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Görüntü dökümü:

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-Cesedi bulan kadının konuşması,

-Olay yerindeki cesedin ve savcının incelemede bulunması,

-2 vatandaşın konuşmasından çekilen görüntü

Haber-Kamera:Mustafa AKÇAY-HİSARCIK,(Kütahya),(DHA)