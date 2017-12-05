DHA YURT BÜLTENİ-21

Bitlis\'te 8 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

BİTLİS’in merkez ilçesi sınırları içerisinde bulunan 8 köyde 5 Aralık\'tan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitlis Valiliği, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonlar nedeniyle 5 Aralık salı gününden itibaren merkeze bağlı 8 köyde 16.00-07.00 saatleri arasında geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan etti. Açıklamada şöyle denildi: \"Bitlis ili Merkez ilçesi sınırları içerisinde bulunan; Ilıcak Köyü, Oğulcak Köyü, Aşağıölek Köyü, Yukarıölek Köyü, Çalıdüzü Köyü, İçgeçit Köyü, Akçalı Köyü, Bölükyazı Köyü, Çayır Mahallesi, Govan Mahallesi, Kürtler Mahallesi bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 05 Aralık 2017 Salı günü saat:00:01’den itibaren ilgili köy ve mezralarda hayatın normal akışının devam etmesi, öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması amacıyla, 16.00-07.00 saatleri arasında geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar Sokağa Çıkma Yasağı ilan edilmiştir.\"

Haber:Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)

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Gölbaşı\'nda TIR devrildi

ADIYAMAN\'ın Gölbaşı İlçesi\'nde, kontrolden çıkıp yan yatan pamuk yüklü TIR’ın sürücüsü 32 yaşındaki Mehmet Şah Çetinkaya yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gölbaşı-Malatya karayolunun 10\'uncu kilometresinde meydana geldi. Mehmet Şah Çetinkaya yönetimindeki 33 ALL 14 plakalı pamuk balyası yüklü TIR, kontrolden çıkıp yan yattı. Kazada TIR sürücüsü Çetinkaya yaralandı. Çetinkaya, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Yan yatan TIR’dan yola dökülen yakıta, karayolu görevlileri tarafından kum döküldü. Yaklaşık 3 saat trafiğe kapanan yol temizleme çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yeri

- Devrilen TIR

- Yolun temizlenmesi

- TIR’ın düzeltilip çekilmesi

- Trafiğe kapanan yol

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 70 MB

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN,(DHA)

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Karısını öldürdü, birlikte gördüğü adamı ağır yaraladı

Antalya’da boşanma aşamasındaki eşi 27 yaşındaki Sultan Uluışık’ı 60 yaşındaki M.Ö. ile aynı evde yakalayan 36 yaşındaki Sedat Uluışık, karısını bıçaklayarak öldürdü, M.Ö.’yü ağır yaraladı.

Olay, Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 6703 Sokak üzerindeki gecekonduda saat 21.30’da meydana geldi. Boyacılık işi yapan Sedat Uluışık, bir süredir ayrı yaşadığı eşi 2 çocuk annesi Sultan Uluışık’a iddiaya göre geçen günlerde şiddet uyguladı. Bunun üzerine annesinin yanına sığınan kadın, Sedat Uluışık’ın barışma isteklerini reddetti. Bugün gündüz saatlerinde birkaç kez eşi Sultan Uluışık’ı arayan Sedat Uluışık, yanıt alamayınca eşinin annesiyle birlikte oturduğu gecekonduya geldi.

YATAKTA UYGUNSUZ HALDE GÖRDÜ İDDİASI

Eve giren Sedat Uluışık, iddiaya göre eşi Sultan Uluışık’ı M.Ö. ile aynı yatakta uygunsuz halde gördü. Sinir krizi geçiren Sedat Uluışık, mutfaktan aldığı bıçakla önce M.Ö.’yü ardından eşi Sultan Uluışık’ı bıçakladı. Kendisi de ellerinden bıçak darbesi alan Sedat Uluışık evden kaçtı. Yaralı halde dışarı çıkan M.Ö. çevredekilerden yardım istedi. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık görevlileri M.Ö.’yü Kepez Devlet Hastanesi’ne, Sultan Uluışık’ı ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne götürdü. Sultan Uluışık, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. M.Ö.’nün ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Sultan Uluışık’ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

POLİSİ ARAYIP CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Sol elinde derin kesik bulunan Sedat Uluışık ise olaydan 1 saat sonra polisi arayarak Kepez ilçesi Ulus Mahallesi üzerinde olduğunu ve cinayet işlediğini söyledi. Polis ekiplerinin verilen adrese gelerek gözaltına aldığı zanlı, gazetecilerin eşini neden öldürdüğü sorusuna ise \"Sorularınıza daha sonra cevap vereceğim\" karşılığını verdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cinayet zanlısı Sedat Uluışık’ın yakalanması

-Polisin Sedat Uluışık’ı gözaltına alıp otomobile bindirmesi

Cinayetin işlendiği evden dış detay

-Evin içerisinden detaylar

-Polislerden detay

135 mb-2.30DK

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)



