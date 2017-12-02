DHA YURT BÜLTENİ-21

Konya\'da sosyal medyada PKK propagandasına 6 tutuklama



KONYA\'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ve devlet büyüklerine haraket ettiği tespit edilen 6 kişi tutuklandı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kulu ilçe merkezi ve Karacadağ Mahallesi ile Karatay ilçesine bağlı Erler Mahallesi\'nde, sosyal medya aracılığıyla bölücü terör örgütü PKK/KCK\'nın propagandasını yaptığı ve devlet büyüklerine hareket ettiği belirtilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 6 kişi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.D. (33), F.Ö. (36), A.A. (40), H.A. (35), F.S. (37) ve H.Y (58) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber: Tolga YANIK/KONYA, (DHA)

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Aydın\'daki zincirleme kazada 2\'si ağır 5 kişi yaralandı

AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2\'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Nazilli-Aydın Devlet Karayolu üzerinde meydana geldi. Tuğçe Altındağ (29) yönetimindeki 09 HG 968 plakalı otomobil, sürücüsünin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüjü aşıp yan yola savruldu. Otomobil, Denizli\'den Aydın yönüne giden Mehmet Kaplan (33) yönetimindeki 09 Z 0010 plakalı hafif ticari araca ve aynı yönde giden Metin Nezir Çetinkaya yönetimindeki 34 VE 7171 plakalı TIR\'a çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüler Altındağ ve Kaplan ile araçlarda bulunan yolcular Gamze Sabah (26), Habibe Kaplan (55) ve Sevim Kaplan\'ı (59) Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Altındağ ile Sabah\'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. TIR şoförü Çetinkaya kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

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Eski eşini ve kızını öldürdü, oğlunu yaraladı



Zonguldak\'ın Gökçebey ilçesinde Güngör Kaçar, boşandığı 39 yaşındaki Gülay Gökdemir ile kızı 11 yaşındaki Betül Kaçar\'ı tabanca ile vurarak öldürdü, oğlu 15 yaşındaki Barbaros Kaçar\'ı ise ağır yaraladı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Yeni Mahalle\'deki TOKİ Konutları\'nda meydana geldi. Pide fırınında çalıştığı belirtilen Güngör Kaçar, çocuklarını ziyarete gelen bir süre önce boşandığı Gülay Gökdemir ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi Kaçar, yanındaki tabancayı çekti, Gülay Gökdemir ile çocukları Barbaros ve Betül Kaçar\'a ateş etti. Silah sesleri üzerine bina sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, daireye girdiklerinde anne ve çocuklarını, yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Gülay Gökdemir ile kızı Betül Kaçar\'ın yaşamını yitirdiği saptandı. Ağır yaralanan Barbaros Kaçar, ambulansla Gökçebey Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Güngör Kaçar, olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısı eşliğinde evde inceleme yapılırken soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Apartmandan görüntü

-Olay yeri ve inceleme ekipleri

-Sağlık ekiplerinden görüntü

-Polislerin önlem alması

-Genel ve detay

Haber: Gürkay GÜNDOĞAN/GÖKÇEBEY (Zonguldak), (DHA)

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FETÖ\'den aranan 2 kişi, polisin yol kontrolünde yakalandı



UŞAK\'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan 2 kişi, polisin yol kontrolü sırasında durdurulan otomobilde yakalandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Huzurpark mevkiinde yaptıkları yol kontrolü sırasında plakası öğrenilemeyen bir otomobili durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde, otomobilde bulunan S.D. (25) ve M.E.\'nin (24) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. S.D. ve M.E.\'nin Ankara\'ya gönderileceği kaydedildi.

Haber: Özkan YAVAŞ/UŞAK, (DHA)