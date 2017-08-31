DHA YURT BÜLTENİ-21

Adıyaman\'da askeri aracın geçişi sırasında patlama (3)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Adıyaman Valiliği, PKK\'lı teröristlerin, el yapımı patlayıcıyla askeri araca yönelik düzenlediği saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

\"Adıyaman-Çelikhan yolu Ormaniçi ve Palanlı Köyü mevkiinde yol kenarına yeni döşendiği anlaşılan ve el yapımı olduğu değerlendirilen patlayıcı, zırhlı aracın geçtiği esnada bölücü terör örgütü PKK/PYD mensupları tarafından uzaktan kumanda ile patlatıldı. Olayda herhangi can kaybı ve hasar meydana gelmemiştir. Teröristlerin yakalanması için güvenlik kuvvetlerimizce geniş çaplı operasyon başlatılmış olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir.\"

Haber: Mahir ALAN / Adıyaman, (DHA)

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Yol kenarında elma satın almak isterken kazada öldü



BURSA’nın İznik İlçesi\'nde otomobil, sürücüsünün elma almak için yol kenarına park ettiği cipe çarptı. Kazada, yine elma almak için başka bir araçtan inen Nazmiye Gezer takla atan cipin çarpması sonucu öldü, 7 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 18.00 sıralarında İznik-Orhangazi karayolunun Boyalıca Beldesi yakınlarında meydana geldi. Orhangazi yönünden İznik yönüne giden Ahmet Karabalcı yönetimindeki 16 H 8691 plakalı otomobil, sürücünün elma bahçesi önüne kurulan tezgahtan elma için yol kenarına park ettiği 16 UU 315 plakalı cipe arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan cip, yine elma satın almak için başka bir araçtan inen 47 yaşındaki Nazmiye Gezer\'e çarptı. Kazada, Nazmiye Gezer ile otomobilde bulunan 4’ü çocuk, 7 kişi yaralandı.

YARALI EŞİNE SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde yaralı yatan Nazmiye Gezer\'in ismi öğrenilemeyen kocası, ambulans gelene kadar eşine sarılıp, gözyaşı döktü.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ancak Nazmiye Gezer, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kazaya karışan araçlar

- Jandarmanın incelemesi

- Kazazedeler

- Çevredeki vatandaşlar

- Jandarmanın yol güvenliği alması

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)

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Çanakkale\'de 33 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE\'nin Ayvacık İlçesi\'nde, yasadışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmek isteyen 33 kaçak yakalandı.

Kadırga Burnu yakınlarından lastik botla denize açılarak Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na gitmek isteyen 33 kaçak, dün gece saatlerinde bölgede devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından fark edildi. TCSG-8 Bot Komutanlığı\'nın denizden 2 mil açıkta düzenlediği operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Afganistan ve Senegal uyruklu 33 kaçak yakalandı. Küçükkuyu\'daki Sahil Güvenlik Karakolu\'na getirilen kaçaklara giyecek ve yiyecek verildi.

Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yakalanan kaçaklardan görüntüler

- Sahil güvenlik ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ / KÜÇÜKKUYU (Çanakkale), (DHA)

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Eskişehir\'de, \'Zafer Alayı\' yürüyüşüne 3 bin kişi katıldı



ESKİŞEHİR\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen \'Zafer Alayı\' yürüyüşüne 3 bini aşkın kişi katıldı.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Eskişehir Şubesi ile çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen Zafer Alayı yürüyüşü Porsuk Bulvarı, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi girişinden başladı. CHP Milletvekili Utku Çakırözer\'in de aralarında bulunduğu kalabalık, \'Atatürk\'ün izinde tam bağımsız Türkiye\' yazılı pankart açıp Vilayet Meydanı\'na doğru yürüyüşe geçti. Sık sık \'Hak, hukuk, adalet\', \'Türkiye Laiktir, Laik kalacak\' ve \'Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\' şeklinde sloganlar atan kalabalığa Porsuk Bulvarı Migros Mağazası karşısında Eskişehirspor taraftarlarının oluşturduğu Bando EsEs Grubu da seslendirdiği marşlarla eşlik etti.

Vilayet Meydanı\'ndaki Atatürk Anıtı önünde yürüyüşü tamamlayan kalabalık, burada 1 dakikalık saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı\'nı okudu. ADD Şube Başkanı Azmi Kerman yaptığı konuşmada, \"Atatürk\'e ve onun eserlerine saldıranlar şunu çok iyi bilsinler ki; Atatürk bu devletin kurucusu ve ulusal kahramanıdır. Türkiye Atatürk\'tür. Bu nedenle Atatürk\'e ve onun eserlerine sonsuza dek sahip çıkacağız. Yaşasın laik, demokratik cumhuriyetimiz\" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kalabalık 10\'uncu Yıl Marşı\'nı hep birlikte söyledikten sonra dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yürüyüşten

-Bando EsEs\'in marş seslendirmesi

-Vilayet Meydanı\'na gelen kalabalık

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

-ADD Şube Başkanı Azmi Kerman\'ın konuşması,

-Kalabalığın 10\'uncu Yıl Marşı\'nı söylemesi

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)

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Suriyeli 2 kişi gölde boğuldu



ADIYAMAN\'ın Gölbaşı İlçesi\'nde, serinlemek için göle giren Suriye uyruklu, biri çocuk, 2 kişi boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde Gölbaşı Gölü\'nde meydana geldi. Kimlikleri henüz tespit edilemeyen biri çocuk, 2 Suriyeli, serinlemek amacıyla suya girdi. Suda çırpınan Suriyeliler, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polislerin yaptığı aramadan sonuç alınamayınca Adıyaman Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekibinden yardım istendi. Dalgıç polisler, kısa sürede 2 Suriyelinin cesedine ulaşarak sudan çıkarıldı.

Cesetler, yapılan incelemenin ardından kimlik tespiti ve otopsi için Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gölbaşı Gölü

- Arama çalışmaları

- Ağlayanlar

Haber: Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)

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Şırnak\'ta 17 bölge, geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi



ŞIRNAK\'ta 17 bölge, 1- 15 Eylül tarihleri arasında 17 bölge, geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Şırnak Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, 17 bölgenin 1- 15 Eylül tarihleri arasında geçici güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

\"5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11’inci maddesi ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince, ilimizde bulunan aşağıda koordinatları verilen bölgelerde, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması maksadıyla aşağıda koordinatları belirtilen, ilimiz Silopi İlçesi Kelhain Tepe, Girigüva Tepe, Şikettemuri Tepe, Bestebelega Deresi, Kerede Tepe, Kürsi Tepe, Rutkekurat Tepe, Üçkardeşler Tepe ve Görümlü, Düzalan, Dedeler, Uyanık, Bestebelega Mezrası, Doruklu, Kösreli, Derebaşı, Koyunören kırsal alanları arasında bulunan bölgelerde 01 Eylül 2017 (Dahil) – 15 Eylül 2017 (Dahil) tarihleri arasında (15) gün süreyle valiliğimizce geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir.\"

Haber: ŞIRNAK, (DHA)

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Huysuzlanan kurbanlık koç, kazaya neden oldu: 1 ölü, 1 yaralı



AYDIN\'IN Nazilli İlçesi\'nde, sürücüsünün huysuzlanan kurbanlık koçu sakinleştirmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Kavacık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 71 yaşındaki Özdün Üretmen ve oğlu 44 yaşındaki Cemalettin, satın aldıkları kurbanlık koçu 09 NV 561 plakalı otomobille eve götürmek için yola çıktı. Yolda huysuzlanan koçu sakinleştirmeye çalışan sürücü Özdün Üretmen, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaklaşık 30 metreden şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Özdün Üretmen ile yanındaki oğlu Cemalettin Üretmen yaralandı. Kurbanlık koç ise kazadan yara almadan kurturldu.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Özdün Üretmen, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Haber: Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

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Kütahya\'daki 30 Ağustos törenlerine bakanlar da katıldı

KÜTAHYA\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Başkomutanlık Meydan Muhaberesi\'nin yapıldığı yer olan Altıntaş İlçesi\'ndeki Zafertepe Çalköy\'de yapıldı. Törenlere bakanlar Veysel Eroğlu ile Osman Aşkın Bak da katıldı.

Kütahya\'daki ilk tören sabah Valilik önündeki Atatürk Anıtı\'na çelenklerin konulup, saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Törenlere daha sonra Başkomutanlık Meydan Muhaberesi\'nin yapıldığı yer olan Altıntaş İlçesi\'ndeki Zafertepe Çalköy\'de devam edildi. Buradaki törenlere Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kütahya Valilisi Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya Belediye Başkanı Ak Partili Kamil Saraçoğlu, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Bülent Tatkan, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, milletvekilleri ile Kara, Hava, Deniz kuvvetleri komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı\'nı temsilen birer tuğgeneral ile çok sayıda kişi katıldı.

Törenlerde Zafertepe Abidesi\'ne çelenk konulup saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Bir subay tarafından harita ve arazi üzerinden 30 Ağustos 1922\'deki Başkomutanlık Meydan Muhaberesi anlatıldı. Törene katılanlar daha sonra Zafertepe Abidesi\'nden yürüyerek \'Atatürk, Milli Mücadele ve Kütahya\' konulu fotoğraf sergisinin bulunduğu yere kadar yürüyüp sergiyi gezdi.

Bakanlar Veysel Eroğlu ve Osman Aşkın Bak, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Bülent Tatkan ve Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu askeri araca binerek halkın bayramını kutladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Zafer Koşusu\'nda dereceye girenlere ödülleri verildi. Halk oyunları gösterisinden sonra yapılan resmi geçit töreninde askerler ve yürüyüşe katılan gençler alkışlandı

Görüntü dökümü:

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-Askerlerin yürüyüşü

-Anıta çelenk sunumu

-Gençlerle birlikte protokolün yürüyüşü

-Serginin gezilmesi

-Savaşı anlatan gösterimin izlenmesi

-Bakanların ve valilinin askeri araçla vatandaşların bayramını kutlaması

-Halk oyunu gösterileri

-Bakanların konuşmaları

-Koşuda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi,

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,(DHA)