DHA YURT BÜLTENİ-20

Ordu’da yürekleri ağza getiren görüntü güvenlik kamerasında

ORDU’da bir sitenin girişinde bulunan, kapalı otomatik demir kapının üzerinden içeriye girmeye çalışan çocuk, kapının aniden açılmaya başlamasıyla zor anlar yaşadı. Eşofmanı demire takılarak düşme tehlikesi geçiren çocuk çevredekiler tarafından kurtarıldı.

İddiaya göre olay Ordu’nun Altınordu ilçesinde meydana geldi. Bir sitenin önünde oyun oynayan 3 çocuktan biri, içeriye girmek için kapalı olan otomatik demir kapının üzerine çıktı. Kapının önüne bir araç yaklaşınca otomatik kapı açılmaya başladı. Bu esnada demirin üzerinde panikleyen çocuk düşme tehlikesi yaşadı. Eşofmanı demire takıldığı aşağıya inemeyen çocuk yürekleri ağza getirdi. Çocuk araçtan inen vatandaş ve diğer arkadaşlarının yardımıyla demirin üzerinden yara almadan kurtarıldı. Olay çevredeki güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerasına yansıyan olayın görüntüsü

Süre: 0.49 Dk Boyut: 14.3 MB



Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU-DHA

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Erzincan, büyük depremin yıl dönümünde 4.1 ile sallandı

ERZİNCAN, büyük depremin 79\'uncu yıl dönümünde depremle sallandı. Merkez üssü İliç ilçesi olan Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı\'nın merkez üssünü Erzincan\'ın İliç ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 17.36\'da meydana geldi. Yerin 12,64 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, İliç\'in yanı sıra çevre ilçeler ve kent merkezinde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise merkez üssünü İliç olarak saptığı depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

BÜYÜK DEPREMİN YIL DÖNÜMÜ

Erzincan\'da, 27 Aralık 1939 yılında Richter ölçeğine göre 7.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 32 bin 969 kişi hayatını kaybetmişti. Depremin 79\'uncu yıl dönümü nedeniyle bugün 20 kurum ve 300 kişilik personelin katılımıyla tatbikat yapıldı. Tatbikat sırasında çevre güvenliğinin alınması, çöken binaların altında kalan vatandaşların bulunarak kurtarılması, binalarda çıkan yangınlara müdahale edilmesi, binalarda arama kurtarma köpeği ile arama yapılması ve deprem sonrası yaşanacak olumsuzluklara karşı geliştirilen senaryolar canlandırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Öğrencilerin bağırarak tatbikat alanına girmeleri

-Öğrencilerin göçük alanında feryat etmeleri ve polislere zorluk çıkarmaları

-Arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarından görüntü

-Yaralıların çıkartılması

-Yangının söndürülmesi

- Afet Ve Acil Durum Müdürü Kadir Çelik\'in açıklaması

844MB

Haber-Kamera Coşkun MENEK ERZİNCAN, (DHA) -

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Kilis üzerinden Menbiç\'e askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Suriye\'nin Menbiç bölgesine, tank ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

Hatay\'dan akşam saatlerinde yola çıkarılan tanklar, güvenlik önlemleri alınarak, Kilis\'e getirildi. Askeri TIR\'ların üzerine yüklenen tanklar ve zırhlı araçlar, Elbeyli ilçesinden Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Suriye\'nin Tel Rıfat ile Menbiç bölgesine doğru yola çıkarıldı. Kilis\'te, sınır hattında yoğunluk meydana gelirken, sevkiyatların sürdürüldüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Askeri konvoyun gelişi

- Çeşitli açılardan görüntüler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

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Sınıra askeri sevkiyat (2)

YAYALADAĞI\'NDAN KİLİSE SEVKİYAT

Hatay’ın Suriye sınırındaki Yayladağı ilçesindeki askeri birliklerde konuşlanan askeri araçlar, konvoy eşliğnide Kilis\'e doğru götürüldü. TIR\'lara yüklenen ve geniş güvenlik önlemi altında merkez Antakya ilçesinden geçen askeri araçların sınır birliklerine sevk edileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Antakya ilçesinden geçerek Kilis istikametine giden askeri araçların geçişi

SÜRE: 01.04 BOYUT: 120 MB

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY (DHA)

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İslahiye\'den demir yolu ile askeri sevkiyat

Adapazarı\'ndan yola çıkan geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcı (GZPT), zırhlı personel taşıyıcılar (ZPT) ile çok sayıda askeri aracın bulunduğu tren, Gaziantep\'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Adapazarı Arifiye İstasyonu\'ndan GZPT, ZPT, çok sayıda askeri araç ve askeri personel ile yola çıkan 25 vagondan oluşan tren, İslahiye\'deki Fevzipaşa Garı\'na ulaştı. Verilen molanın ardından tren tekrar hareket etti. 15 vagonun askeri araçları Suriye sınırına götürmek üzere Gaziantep\'te ayrılacağı, 10 vagonun ise Diyarbakır\'a gideceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Fevzi paşa Garı

- Askeri araç yüklü tren

- Genel ve detay görüntüler

Haber; Kadir ÇELİK- Kamera: GAZİANTEP-DHA)

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ŞANLIURFA\'DA AKARYAKIT İSTASYONUNDA PATLAMA (1)

Şanlıurfa\'nın Bozova İlçesinde akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre ölü ya da yaralı olmazken, 5 araç hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa\'nın Bozova İlçesindeki bir akaryakıt istasyonda aşırı yağışlar nedeniyle istinat duvarı LPG tankerinin üzerine çöktü. Çökme sonucu tankerde patlama meydana geldi. Büyük paniğe neden olan patlamanın ardından çalışanlar ve çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alındı. İlk bilgilere göre patlamada ölen yada yada yaralanan olmazken, akaryakıt istasyonunda bulunan 5 araç hasar gördü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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İstasyondaki yangın

Ekiplerin müdahalesi

Detaylar

Haber-Kamera: Ali LEYLAK - Ömer ŞULUL- ŞANLIURFA,(DHA)

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